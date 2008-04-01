Ломающая скалы

Сейчас к сожалению в магазинах очень редко встречается камнеломка, а вот когда-то во времена наших бабушек растение было очень популярным и его можно было встретить на каждом подоконнике. Мне кажется, что сегодня это прекрасное усатое очарование незаслуженно забыто.

Предлагаю вспомнить и вернуть его в наши квартиры.

Мелкие округлые листья камнеломки с красивым узором могут превратиться в ажурную занавеску на окне, глянцевый ковер в зимнем саду или эффектную пирамиду в углу комнаты.

Камнеломка плетеносная

родом из Японии и Китая, где растет на влажных каменистых склонах гор. В природе встречается около 400 видов камнеломки. Они распространены главным образом в холодных арктических районах и высокогорьях северного полушария. Поселяясь на скалах, растения проникают корнями в трещины камней, способствуя таким образом их разрушению. Отсюда и название рода – камнеломка.

На мой взгляд, камнеломка – одно из самых неприхотливых растений. Она нетребовательна в уходе, легка в размножении и очень красива.

Ее очень удобно выращивать в подвесных вазах и горшках. Характерной особенностью камнеломки является образование длинных нитевидных воздушных побегов – плетей или усов, подобных земляничным. Длинные побеги несут на концах розетки молодых деток (молодые растения), что придает растению привлекательный вид. Изящные тонкие плети достигают в длину 60 см и образуют до нескольких десятков дочерних розеток. Англичане называют камнеломку «многодетной матушкой».

Уход за камнеломкой несложен

Она прекрасно растет в прохладных, хорошо проветриваемых комнатах. Нетребовательна к теплу и устойчива к сухому воздуху (а у нас зимой в помещениях только такой).

Размещают камнеломку в светлом месте, но не на ярком солнце, так как при сильном освещении окраска листьев блекнет. Камнеломка хорошо растет в полутени и у северных окон. В комнатах с ярким южным освещением растение можно разместить в глубине – на шкафу или специальных подставках.

Оптимальная зимняя температура содержания составляет 12-15°С, но растение переносит температуры и до +5°С. пестролистные формы более теплолюбивы, зимой их следует содержать при 15-18°С.

Напоминаю: температура от 12 до 16 градусов зимой легко находится на подоконнике возле стекла либо в подъезде.

Во время роста и цветения камнеломку поливают регулярно, по мере подсыхания верхнего слоя земли. В зимнее время при прохладном содержании избыточная сырость приводит к загниванию корней, поэтому режим полива сокращают.

Летом камнеломку регулярно – 1 раз в неделю – подкармливают жидким удобрением (о том как и когда подкармливать в этой статье). Зимой это делают реже – 1 раз в полтора-два месяца раствором более слабой концентрации. Камнеломка хорошо реагирует на подкормки Кемирой, Эффектоном и другими жидкими минеральными удобрениями. При низкой зимней температуре содержания (до 5°С) подкормки прекращают.

Размножают

камнеломку дочерними розетками, которые высаживают непосредственно в горшочки, если у деток сформировались маленькие корешки. Розетки без корней предварительно укореняют в широких плошках – можно просто прикопать в горшке часть плети с дочерней розеткой, через некоторое время молодое растение даст корни и тогда его можно будет отделить и посадить в отдельный горшок.

Раз в год весной камнеломку надо пересаживать в свежую землю. Можно купить в магазине универсальный грунт и добавить к нему немного песка или вермикулита (также продается в магазинах), чтобы земля была более влаго- и воздухопроницаема.

Камнеломка – замечательное растение для подвесных ваз. Лучше всего она смотрится в небольшом горшочке диаметром 7-9 см, помещенном в красивое кашпо, из которого изящно свисают плети побегов с детками на концах.

Можно выращивать камнеломку и в больших контейнерах – для этого в горшок одновременно высаживают несколько экземпляров.

Если использовать камнеломку как почвопокровник, то можно подсаживать ее большим растениям: например, к драценам, фикусам и т.п.

Очень интересен старинный способ выращивания камнеломки в виде пирамиды.

Для этого возьмите три или более плошек разного диаметра. Все емкости заполните землей и установите друг на друга от самой широкой внизу до самой маленькой наверху. В верхнюю маленькую плошку посадите камнеломку. По мере разрастания растения побеги с розетками достигнут плошки, поставленной ниже, и укоренятся. Следующее поколение молодых растений укоренится в следующем ярусе и так далее. Со временем образуются целые бороды тонких плетей, унизанных маленькими розетками, которые в свою очередь формируют молодые еще более тонкие побеги с крохотными розеточками. И так – в несколько ярусов. Получится эффектная зеленая пирамида.

При соблюдении всех правил ухода растение практически не болеет. Однако вместе с другими растениями на камнеломку можно занести вредителей. Чаще всего это мучнистый червец, тля и паутинный клещик.

