Ужасно прекрасная, прекрасно ужасная Стапелия

Цветы этого растения по красоте не уступают орхидеям. Правильной формы пятиконечные звезды размером от 5 мм до 30 см с плотными лепестками самой причудливой расцветки покрыты бороздками, морщинками, волосками и желёзками. Они напоминают скорее глубинных морских животных или хищных насекомых, чем обычные цветы. И все бы хорошо, но не вздумайте их понюхать. Более мерзкий запах и представить себе трудно. Тончайшие оттенки и нюансы дурных запахов от резких и сильных, бьющих в нос, до тусклых, едва уловимых «ароматов» начинающегося гниения. И ни один запах не повторяется, и каждый новый удивляет и отвращает.

«Самые красивые, самые чудовищные цветы», – так определил стапелии Гете, познакомившийся с ними в старом ботаническом саду Лейдена в Голландии, где стояли горшки, надписанные еще рукой самого Карла Линнея. В этих причудливых созданиях содержится как будто гораздо более от разума и искусства, чем от наивной природы.

Нигде в мире растений нельзя найти такого яркого противопоставления прекрасного безобразному, соблазнительного отталкивающему.

Род Стапелия включает от 75 до 100 видов растений семейства ластовневых, распространенных в Южной и Юго-Западной Африке, некоторые виды – в Восточной Африке.

Все растения – многолетние низкорослые суккуленты. Побеги мясистые, 4-гранные, часто образующие отростки у основания, безлистные. Цветки обычно расположены у основания побегов, реже на вершине, по одному или по нескольку, на длинных цветоножках, тускло окрашенные и опушенные. Чашечка из 5 заостренных листочков. Венчик округлый или ширококолокольчатый с лепестками, рассеченными до половины длины, более или менее треугольной формы, заостренными у вершины. Лепестки мясистые, окрашенные, опушенные или голые. Коронка с мясистым кругом. Внешний венчик с 5 свободными до основания, прямоугольными или ланцетными лепестками, плоскими или желобовидными; лепестки коронки прилегают к пыльникам, короткие, простые или рассеченные.

Среди популярных в комнатном цветоводстве стапелий чаще других можно встретить следующие:

Стапелия звездообразная . Родина Южная Африка. Низкорослое растения до 20 см высотой. Побеги зеленые, нередко красноватые, с тупыми гранями, зубчики мелкие. Цветки на длинных цветоножках, по 1-3, расположены у основания молодых побегов. Венчик 5-8 см в диаметре, плоский, глубоко рассеченный; лепестки треугольные, удлиненно заостренные, буро-красные, с тонкими желтыми полосами, в многочисленных толстых волосках розового цвета, по краям слабо отогнутые и опушенные длинными белыми волосами. Стапелия пестрая, или варьирующая растет на каменисто-песчаных осыпях, в горах, на скалистых обрывах, иногда около рек в Южной Африке. Низкорослые, 3-10 см высотой, растения. Побеги зеленые, нередко красноватые, с тупыми гранями в прямостоячих зубчиках. Цветки по 1-5, расположены у основания молодых побегов. Венчик 5-8 см в диаметре, плоский. Лепестки треугольные, яйцевидные, заостренные, изгибающиеся, снаружи гладкие, голые, светло-желтые, внутри желтые, морщинистые, с темно-коричневыми полосами или неравномерно расположенными продольными пятнами и между ними с поперечными тонкими полосами (форма и окраска цветков значительно варьируют). Цветет летом. После цветения образует плоды с многочисленными семенами, снабженными парашютиками. Стапелия гигантская . Растет на каменистых почвах в Южной Африке. Многолетние суккулентные растения. Побеги крепкие, прямостоячие, до 20 см высотой и 3 см толщиной, с с тупыми гранями, в маленьких зубчиках, не густо расположенных. Цветки по 1–2 на длинных цветоножках; венчик огромный, 25–35 см в диаметре, плоский, глубоко рассеченный; лепестки треугольные, удлиненно заостренные, светло-желтые, в многочисленных толстых волосках красного цвета, по краям слабо отогнутые и опушенные длинными белыми волосами. У стапелии гигантской цветки не имеют выраженного неприятного запаха. Стапелия железистоцветковая . Многолетнее суккулентное растение. Побеги крепкие, прямостоячие, 10-15 см высотой и 3 см толщиной, с сильно развитыми, крыловидными гранями, в маленьких зубчиках, не густо расположенных. Цветки по 1–3 на длинных цветоножках; венчик 5 см в диаметре, плоский, рассеченный; лепестки треугольные, удлиненно заостренные, желто-зеленоватые, с бледно-розовыми полосами и пятнышками, в многочисленных прозрачных булавидной формы волосках, по краям слабо отогнутые и опушенные длинными белыми волосами. Стапелия золотисто-пурпурная. Произрастает в Намибии и в Южной Африке на каменистых почвах. Низкорослые, до 10 см высотой, растения. Побеги зеленые, редко пурпурного оттенка, с тупыми гранями в прямостоячих зубчиках. Цветки по 1-3, расположены на вершине молодых побегов. Венчик до 4 см в диаметре, сильно рассеченный, плоский. Лепестки треугольные, яйцевидные, заостренные, края сильно-изгибающиеся, снаружи гладкие, голые, светло-желтые, внутри золотисто-желтые, иногда пурпурные, морщинистые, морщинки могут быть как однотонными, так и пурпурного оттенка (окраска цветков значительно варьируют). Диск белого цвета, с булавидной формы волосками, розового или пурпурного цвета. Цветы имеют приятный запах. Стапелия изменчивая. Растение, по-видимому, гибридного происхождения. Побеги до 15 см высотой, крепкие, с направленными вверх зубцами, голые. Цветки на длинных цветоножках. Венчик до 7 см в диаметре, плоский. Лепестки треугольно-яйцевидные, желтовато-зеленые, с поперечно расположенными полосами и точками, коричневой заостренной вершиной, реснитчатые по краям. Стапелия крупноцветковая поизрастает на каменистых почвах, по склонам гор и вблизи рек в Южной Африке. Многолетние суккулентные растения, легко образующие дернины. Побеги 4-гранные, опушенные, с редко расположенными загнутыми зубцами. Цветки по 1—2, крупные. Венчик 15—16 см в диаметре, плоский, лохматый. Лепестки ланцетные, загнутые, по краям реснитчатые, снизу зеленовато-синие, сверху темно-пурпурные и в серых волосках, расположенных пучками, а между ними с короткими прижатыми волосками. Цветет летом, цветки имеют сильный запах гниющего мяса. Каждый цветок сохраняется от 3 до 5 дней.

Стапелии легки в уходе и непритязательны. Подойдут они тем любителям, у кого в наличии имеется светлый теплый подоконник и немного свободного места.

Куда поставить

Стапелии к освещению относятся довольно трепетно, предпочитая яркий рассеянный свет. Хорошо подходят западные и восточные окна. На южных, без притенения в летние дни, возможно возникновение ожогов на листьях.

Весной к большему количеству света приучают постепенно, опять же во избежание ожога. В летний период полезно выносить стапелию на открытый воздух (балкон, сад). При этом желательно обеспечить притенение в полуденные часы.

При какой температуре содержать

С весны до осени умеренную или теплую, около 22–26° С температуру. Осенью температуру понижают до 15° С, растение готовят к периоду покоя. Зимой у стапелии наступает период покоя, в это время желательно содержать ее при прохладной температуре (14–16° С), но не ниже 12° С.

Нужна ли повышенная влажность

Влажность воздуха не играет существенной роли. Стапелия успешно переносит сухой воздух помещений.

Как поливать

В весенне-летний период стапелии поливают умеренно, по мере подсыхания верхнего слоя субстрата. С осени полив сокращают, а зимой максимально ограничивают, но не допускают сморщивания побегов.

На частоту полива во многом влияет температура зимовки: т.е. чем теплее содержится растение, тем чаще его надо поливать.

Надо ли удобрять

Стапелии подкармливают весной и летом каждые две недели специальными удобрениями для кактусов или суккулентов в рекомендованных производителем дозах. Осенью и зимой не удобряют.

Очень важно для растений хорошее снабжение калием: благодаря калийным подкормкам у стапелий усиливается устойчивость к болезням.

Во что сажать

Субстрат для стапелий нужен сильнопесчаный. Подходит смесь из дерновой земли и крупнозернистого песка (2:1).

Можно использовать готовый субстрат для кактусов или суккулентов, добавив в него кусочки древесного угля.

Как часто пересаживать

Молодые растения пересаживают ежегодно весной, взрослые – раз в два-три года. У старых экземпляров при пересадке удаляют самые старые побеги, находящиеся в центре, поскольку они уже не будут цвести.

Горшки берут неглубокие – у стапелий корневая система развита слабо.

На дне горшка обязательно размещают дренаж (1/3 высоты горшка).

Пересаженные растения первые 5-7 дней не поливают во избежание загнивания корней.

Как размножается

Стапелии размножают семенами и черенками.

Семена у стапелий завязываются довольно хорошо, но созревают медленно (около года). Семена высевают в плошки, в легкую песчанистую почву. Свежие семена прорастают в течение 3-4 недель. После пикировки сеянцы высаживают в горшки диаметром 5-6 сантиметров. Через год молодые растения переваливают в горшки большего размера.

Имейте в виду, что стапелии склонны к скрещиванию, а потому растения, выросшие из семян, могут отличаться от родительских.

Черенки берут со старых побегов. Перед посадкой их подвяливают, а затем высаживают в субстрат, составленный из крупнозернистого песка с добавлением небольшого количества торфяной крошки. Укореняются быстро. Укоренившиеся черенки высаживают в горшки 7-9 см в диаметре.

Чем болеет

Стапелия устойчива к болезням и вредителям, а страдает больше всего от переувлажнения в холодное время года.

Какие проблемы возникают

Стебли растения становятся вялыми, бледнеют и загнивают – избыточный полив, особенно зимой.

Стебли вытягиваются и истончаются, растение не цветет – недостаток питательных веществ или неполноценное освещение.

Появление бурых пятен на поверхности листьев – ожог листьев.

Большое количество стапелий содержать в квартире трудно, так как растения распространяются не в высоту, а в ширину, очень скоро занимая довольно большую площадь.

Из современных коллекций стапелий известны следующие:

В новом ботаническом саду Амстердамского университета – довольно крупное, хотя далеко не в отличном состоянии собрание.

В оранжереях Кильского университета – здесь очень большая, правда угасающая, коллекция эхиднопсисов.

Однако опорой «стапелистов», безусловно, остаются любители. Частные коллекции по объему превосходят коллекции ботанических садов в десятки, а то и в сотни раз:

В Швеции, в городе Упсала существует европейский центр любителей стапелий под названием «Asclepias», а в Голландии, в небольшом городке Хеллевотслюис живут супруги Пауль и Мари, у каждого из которых имеется по три собственные оранжереи, заполненных исключительно стапелиями.

В России коллекционеры стапелий о себе громко почему-то не кричат. Может и нет их?

В статье использованы фото посетителей сайта ю-мама, а также http://asclepiadacitisagudisima.blogspot.com/ и http://cactusi.com/.