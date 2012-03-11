Форум
Войти
Ваш регион - Екатеринбург и область?
Реклама
Leda
Жилье

Ужасно прекрасная, прекрасно ужасная Стапелия

Нигде в мире растений нельзя найти такого яркого противопоставления прекрасного безобразному, соблазнительного отталкивающему

Погода была прекрасная,

принцесса была ужасная

Г. Спагир

 

Цветы этого растения по красоте не уступают орхидеям. Правильной формы пятиконечные звезды размером от 5 мм до 30 см с плотными лепестками самой причудливой расцветки покрыты бороздками, морщинками, волосками и желёзками. Они напоминают скорее глубинных морских животных или хищных насекомых, чем обычные цветы. И все бы хорошо, но не вздумайте их понюхать. Более мерзкий запах и представить себе трудно. Тончайшие оттенки и нюансы дурных запахов от резких и сильных, бьющих в нос, до тусклых, едва уловимых «ароматов» начинающегося гниения. И ни один запах не повторяется, и каждый новый удивляет и отвращает.

«Самые красивые, самые чудовищные цветы», – так определил стапелии Гете, познакомившийся с ними в старом ботаническом саду Лейдена в Голландии, где стояли горшки, надписанные еще рукой самого Карла Линнея. В этих причудливых созданиях содержится как будто гораздо более от разума и искусства, чем от наивной природы.

Нигде в мире растений нельзя найти такого яркого противопоставления прекрасного безобразному, соблазнительного отталкивающему.

 

 

Род Стапелия включает от 75 до 100 видов растений семейства ластовневых, распространенных в Южной и Юго-Западной Африке, некоторые виды – в Восточной Африке.

Все растения – многолетние низкорослые суккуленты. Побеги мясистые, 4-гранные, часто образующие отростки у основания, безлистные. Цветки обычно расположены у основания побегов, реже на вершине, по одному или по нескольку, на длинных цветоножках, тускло окрашенные и опушенные. Чашечка из 5 заостренных листочков. Венчик округлый или ширококолокольчатый с лепестками, рассеченными до половины длины, более или менее треугольной формы, заостренными у вершины. Лепестки мясистые, окрашенные, опушенные или голые. Коронка с мясистым кругом. Внешний венчик с 5 свободными до основания, прямоугольными или ланцетными лепестками, плоскими или желобовидными; лепестки коронки прилегают к пыльникам, короткие, простые или рассеченные.

Среди популярных в комнатном цветоводстве стапелий чаще других можно встретить следующие:

 

Стапелия звездообразная. Родина Южная Африка. Низкорослое растения до 20 см высотой. Побеги зеленые, нередко красноватые, с тупыми гранями, зубчики мелкие. Цветки на длинных цветоножках, по 1-3, расположены у основания молодых побегов. Венчик 5-8 см в диаметре, плоский, глубоко рассеченный; лепестки треугольные, удлиненно заостренные, буро-красные, с тонкими желтыми полосами, в многочисленных толстых волосках розового цвета, по краям слабо отогнутые и опушенные длинными белыми волосами.

Стапелия пестрая, или варьирующая растет на каменисто-песчаных осыпях, в горах, на скалистых обрывах, иногда около рек в Южной Африке. Низкорослые, 3-10 см высотой, растения. Побеги зеленые, нередко красноватые, с тупыми гранями в прямостоячих зубчиках. Цветки по 1-5, расположены у основания молодых побегов. Венчик 5-8 см в диаметре, плоский. Лепестки треугольные, яйцевидные, заостренные, изгибающиеся, снаружи гладкие, голые, светло-желтые, внутри желтые, морщинистые, с темно-коричневыми полосами или неравномерно расположенными продольными пятнами и между ними с поперечными тонкими полосами (форма и окраска цветков значительно варьируют). Цветет летом. После цветения образует плоды с многочисленными семенами, снабженными парашютиками.

Стапелия гигантская. Растет на каменистых почвах в Южной  Африке. Многолетние суккулентные растения. Побеги крепкие, прямостоячие, до 20 см высотой и 3 см толщиной, с с тупыми гранями, в маленьких зубчиках, не густо расположенных. Цветки по 1–2 на длинных цветоножках; венчик огромный, 25–35 см в диаметре, плоский, глубоко рассеченный; лепестки треугольные, удлиненно заостренные, светло-желтые, в многочисленных толстых волосках красного цвета, по краям слабо отогнутые и опушенные длинными белыми волосами. У стапелии гигантской цветки не имеют выраженного неприятного запаха.

Стапелия железистоцветковая. Многолетнее суккулентное растение. Побеги крепкие, прямостоячие, 10-15 см высотой и 3 см толщиной, с сильно развитыми, крыловидными гранями, в маленьких зубчиках, не густо расположенных. Цветки по 1–3 на длинных цветоножках; венчик 5 см в диаметре, плоский, рассеченный; лепестки треугольные, удлиненно заостренные, желто-зеленоватые, с бледно-розовыми полосами и пятнышками, в многочисленных прозрачных булавидной формы волосках, по краям слабо отогнутые и опушенные длинными белыми волосами.

Стапелия золотисто-пурпурная. Произрастает в Намибии и в Южной Африке на каменистых почвах. Низкорослые, до 10 см высотой, растения. Побеги зеленые, редко пурпурного оттенка, с тупыми гранями в прямостоячих зубчиках. Цветки по 1-3, расположены на вершине молодых побегов. Венчик до 4 см в диаметре, сильно рассеченный, плоский. Лепестки треугольные, яйцевидные, заостренные, края сильно-изгибающиеся, снаружи гладкие, голые, светло-желтые, внутри золотисто-желтые, иногда пурпурные, морщинистые, морщинки могут быть как однотонными, так и пурпурного оттенка (окраска цветков значительно варьируют). Диск белого цвета, с булавидной формы волосками, розового или пурпурного цвета. Цветы имеют приятный запах.

Стапелия изменчивая. Растение, по-видимому, гибридного происхождения. Побеги до 15 см высотой, крепкие, с направленными вверх зубцами, голые. Цветки на длинных цветоножках. Венчик до 7 см в диаметре, плоский. Лепестки треугольно-яйцевидные, желтовато-зеленые, с поперечно расположенными полосами и точками, коричневой заостренной вершиной, реснитчатые по краям.

Стапелия крупноцветковая поизрастает на каменистых почвах, по склонам гор и вблизи рек в Южной Африке. Многолетние суккулентные растения, легко образующие дернины. Побеги 4-гранные, опушенные, с редко расположенными загнутыми зубцами. Цветки по 1—2, крупные. Венчик 15—16 см в диаметре, плоский, лохматый. Лепестки ланцетные, загнутые, по краям реснитчатые, снизу зеленовато-синие, сверху темно-пурпурные и в серых волосках, расположенных пучками, а между ними с короткими прижатыми волосками. Цветет летом, цветки имеют сильный запах гниющего мяса. Каждый цветок сохраняется от 3 до 5 дней.

 

 

Стапелии легки в уходе и непритязательны. Подойдут они тем любителям, у кого в наличии имеется светлый теплый подоконник и немного свободного места.

Куда поставить

Стапелии к освещению относятся довольно трепетно, предпочитая яркий рассеянный свет. Хорошо подходят западные и восточные окна. На южных, без притенения в летние дни, возможно возникновение ожогов на листьях.

Весной к большему количеству света приучают постепенно, опять же во избежание ожога. В летний период полезно выносить стапелию на открытый воздух (балкон, сад). При этом желательно обеспечить притенение в полуденные часы.

При какой температуре содержать

С весны до осени умеренную или теплую, около 22–26° С температуру. Осенью температуру понижают до 15° С, растение готовят к периоду покоя. Зимой у стапелии наступает период покоя, в это время желательно содержать ее при прохладной температуре (14–16° С), но не ниже 12° С.

Нужна ли повышенная влажность

Влажность воздуха не играет существенной роли. Стапелия успешно переносит сухой воздух помещений.

 

 

Как поливать

В весенне-летний период стапелии поливают умеренно, по мере подсыхания верхнего слоя субстрата. С осени полив сокращают, а зимой максимально ограничивают, но не допускают сморщивания побегов.

На частоту полива во многом влияет температура зимовки: т.е. чем теплее содержится растение, тем чаще его надо поливать.

Надо ли удобрять

Стапелии подкармливают весной и летом каждые две недели специальными удобрениями для кактусов или суккулентов в рекомендованных производителем дозах. Осенью и зимой не удобряют.

Очень важно для растений хорошее снабжение калием: благодаря калийным подкормкам у стапелий усиливается устойчивость к болезням.

Во что сажать

Субстрат для стапелий нужен сильнопесчаный. Подходит смесь из дерновой земли и крупнозернистого песка (2:1).

Можно использовать готовый субстрат для кактусов или суккулентов, добавив в него кусочки древесного угля.

Как часто пересаживать

Молодые растения пересаживают ежегодно весной, взрослые – раз в два-три года. У старых экземпляров при пересадке удаляют самые старые побеги, находящиеся в центре, поскольку они уже не будут цвести.

Горшки берут неглубокие – у стапелий корневая система развита слабо.

На дне горшка обязательно размещают дренаж (1/3 высоты горшка).

Пересаженные растения первые 5-7 дней не поливают во избежание загнивания корней.

 

 

Как размножается

Стапелии размножают семенами и черенками.

Семена у стапелий завязываются довольно хорошо, но созревают медленно (около года). Семена высевают в плошки, в легкую песчанистую почву. Свежие семена прорастают в течение 3-4 недель. После пикировки сеянцы высаживают в горшки диаметром 5-6 сантиметров. Через год молодые растения переваливают в горшки большего размера.

Имейте в виду, что стапелии склонны к скрещиванию, а потому растения, выросшие из семян, могут отличаться от родительских.

Черенки берут со старых побегов. Перед посадкой их подвяливают, а затем высаживают в субстрат, составленный из крупнозернистого песка с добавлением небольшого количества торфяной крошки. Укореняются быстро. Укоренившиеся черенки высаживают в горшки 7-9 см в диаметре.

Чем болеет

Стапелия устойчива к болезням и вредителям, а страдает больше всего от переувлажнения в холодное время года.

Какие проблемы возникают

Стебли растения становятся вялыми, бледнеют и загнивают – избыточный полив, особенно зимой.

Стебли вытягиваются и истончаются, растение не цветет – недостаток питательных веществ или неполноценное освещение.

Появление бурых пятен на поверхности листьев – ожог листьев.

Большое количество стапелий содержать в квартире трудно, так как растения распространяются не в высоту, а в ширину, очень скоро занимая довольно большую площадь.

Из современных коллекций стапелий известны следующие:

В новом ботаническом саду Амстердамского университета – довольно крупное, хотя далеко не в отличном состоянии собрание.

В оранжереях Кильского университета – здесь очень большая, правда угасающая, коллекция эхиднопсисов.

Однако опорой «стапелистов», безусловно, остаются любители. Частные коллекции по объему превосходят коллекции ботанических садов в десятки, а то и в сотни раз:

В Швеции, в городе Упсала существует европейский центр любителей стапелий под названием «Asclepias», а в Голландии, в небольшом городке Хеллевотслюис живут супруги Пауль и Мари, у каждого из которых имеется по три собственные оранжереи, заполненных исключительно стапелиями.

В России коллекционеры стапелий о себе громко почему-то не кричат. Может и нет их?

В статье использованы фото посетителей сайта ю-мама, а также http://asclepiadacitisagudisima.blogspot.com/  и http://cactusi.com/.

 

Оставить комментарий
Реклама
Жилье
Реклама
Реклама