В 1830 году англичанин доктор Натаниэль Вард случайно сделал интересное открытие. В процессе эксперимента с куколками бабочки, которых он поместил в закрытый стакан с влажной землей, чтобы бабочка, выйдя из куколки, не улетела, он обнаружил, как в закрытом стакане, где отсутствовал водо- и воздухооборот, проросли трава и небольшой папоротник. Тогда Вард, продолжая исследования, утвердился в мысли, что растения могут расти внутри закрытой стеклянной емкости на протяжении длительного времени. Это открытие быстро нашло практическое применение.

В викторианскую эпоху в сундуках со стеклянными стенками и окошками, названными «Вардовскими ящикам», по морю на континент перевозили живые экзотические растения, собранные в тропиках. В Англии и других странах Европы в XIX – начале ХХ века в террариумах выращивали папоротники и целый ряд других влаголюбивых растений: орхидеи, антариумы, акалифы, каладиумы и различные бромелиевые.

Маленький сад в бутылке станет не только спасением для нежных растений, но и украшением вашей квартиры, а также прекрасным подарком на любой праздник. Сделать его несложно, а процесс изготовления бутылочного садика доставит вам удовольствие.

Итак, для «сада в бутылке» вам понадобится:

Стеклянная емкость – это может быть большой бокал на ножке, пузатая бутыль с узким горлышком, банка необычной формы, красивая стеклянная ваза, старый аквариум. Например, у меня в офисе над рабочим столом расположился вот такой сад в старом аквариуме. Дренаж (продают во всех магазинах уже готовый), имейте в виду, что чем меньше емкость, тем мельче должен быть дренаж. Древесный уголь (можно таблетки активированного угля) – это актуально для тех емкостей, которые можно закрыть крышкой, для открытых не обязательно. Грунт (продается готовый в цветочных магазинах), его продают объемами от 1 л до 8! Имейте ввиду, что всю емкость вам заполнять землей не придется, только на 1.4 объема, может чуть меньше. Бумага или тонкий картон – достаточно 1-2 листов (пригодится для заполнений сосудов с узким горлом). Нож, вилка и ложка , катушка для ниток , насаженные на палочки (опять же для бутылей с узким горлом). Предметы декора : песок, камни, мох, ракушки, ветки (чистые, сухие), проч. (на ваш выбор). Растения . В один сад не сажают более 3-4 растений. Число растений, которые можно выращивать в террариумах и бутылях, достаточно ограниченно. Нельзя высаживать суккуленты и быстро растущие растения. Цветущие растения в принципе пригодны, но трудно удалять увядшие цветки. Если же их оставить, они начнут разлагаться и будут источником всяких болезней. Высаживать можно лишь те растения, у которых корневая система мала или вообще отсутствует.

Вот примерный перечень растений, пригодных для выращивания в террариуме, расположенном вдали от источника света:

Аир злаковый «Вариегата». Травянистое вечнозеленое растение с пестро-окрашенными (по всей длине кремовая и зеленая полосы) листьями, высота 25 см. Легко выращивать, хорошо переносит недостаток влаги.

Бегония королевская. Пригодны только формы с мелкими листьями. Хорошо смотрится в центре композиции, высота 15 см.

Хамедорея изящная. Небольшая пальма с грациозными стеблями и перистыми листьями с узкими заостренными долями. Высота до 1,2 м, но растет очень медленно, поэтому является идеальным растением для размещения в центре композиции.

Криптантус бромелиевидный. Травянистое бесстебельное растение с распростертыми звездообразными розетками зеленых листьев с белыми крапинками снизу. Мелкие белые цветки, собранные в головчатые соцветия в центре растения, выглядят весьма привлекательно. Высота 8 см.

Драцена Сандера. Стройное растение с узкими листьями в крупных белых пятнах, растет довольно медленно. Высота 30 см.

Папоротники. Особо могут быть рекомендованы следующие: адиантум Радди, адиантум мелковолосистый), пеллея круглолистная, птерис мечевидный "Виктория".

Фиттония Вершаффельта. Крупные супротивно сидящие листья с красными жилками на оливково-зеленом фоне. Фиттония серебристожильчатая - отличается от предыдущего вида серебристо-белыми жилками на изумрудном фоне листа. Оба этих растения низкорослы, высота 7,5 см.

Плющ обыкновенный. Некоторые из многочисленных сортов плюща имеют совсем маленькие листочки и потому удобны для выращивания в сосудах с ограниченной поверхностью. Это «Литтл Диамонд», «Спетчли», «Тре Купе».

Маранта беложилковая. Некоторые разновидности имеют очень привлекательную пятнистую листву. Стелющиеся стебли. Высота 20 см.

Пеллиония красивая со стелющимися красноватыми стеблями. Темно-зеленые листья покрыты сетью коричневатых жилок, снизу листья пурпурные. Высота 7,5 см.

Пилея Кадье, серебряная пилея. Используют карликовую форму «Нана». Яркий серебристый крап на зеленых листьях делает это растение привлекательным. Высота 15 см.

Селагинелла Крауза. Разветвленные стелющиеся стебли, маленькие листья с пленчатыми выростами, напоминающими мох, - растение создает прекрасное покрытие почвенной смеси в террариуме.

Вы можете экспериментировать и добавлять к этому списку и другие растения.

Приступим непосредственно к самому процессу.

Когда-то давно мы с Annet делали флорариум для ее бромелиевых. В качестве декора были выбраны пластиковая чашка, которая была назначена на роль прудика; самовязанная сетка; старые чисто вымытые коряги; керамические лягушата, мох, собранный в лесу и обыкновенная галька.

На примере того эксперимента я и расскажу, как посадить сад в бутылку.

Сначала в подготовленную чистую емкость на дно уложим дренаж . Слой сантиметров в пять спасет корни растений от загнивания и поможет им дышать.

Разная высота слоя дренажа в бутылке обеспечит вам необходимый задуманный ландшафт.

Если у вашей бутыли узкое горлышко, воспользуйтесь свернутым в рупор листом бумаги. Тонким концом вставьте его в горлышко и направляйте туда, куда должен лечь слой дренажа или грунта.

Следующим слоем должен стать слой древесного угля. Уголь действует как антисептик.

Вслед за углем пришла очередь грунта. Катушка от ниток, надетая на палочку, поможет вам примять грунт.

Теперь, вооружившись вилкой и ложкой, начинайте сажать растения. Ложкой делайте выемку в грунте, при помощи вилки и ложки опускайте растение в емкости и посадите в подготовленное углубление. Землю вокруг опять примните. Посадите все выбранные растения.

Наконец, украсьте его по своему вкусу.

После этого остается полить ваш садик – вливайте воды совсем немного: чуть омыть стекло и смочить поверхность, – и оставить на некоторое время в покое.

Если ваш сад будет закрываться крышкой, имейте в виду, что через некоторое время он может запотеть. Приоткройте крышку и оставьте так до тех пор, пока сконденсировавшаяся влага не исчезнет. Закройте крышку плотно, возможно вновь ее открыть придется не скоро. Сад в закрытой емкости может замечательно расти и без вашей помощи.