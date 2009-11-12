Цветы или листья? Растим клеродендрум

Несколько лет назад, совершая очередной набег в Дом книги на Антона Валека, я вдруг обратила внимание на одно занимательное растение, что стояло на площадке между первым и вторым этажом. Продолговатые, сердцевидные листья и цветы, похожие на китайские фонарики. Я буду не я, если не заведу себе такого!

Итак, после штудирования цветочных справочников выяснилось, что экземпляр тот ни что иное как клеродендрум, а конкретнее – клеродендрум Томсона (или клеродендрон госпожи Томпсон – вот такие сложности перевода!).

Название рода Клеродендрум (Clerodendrum) образовано слиянием греческих слов «kleros» и «dendrum» и в переводе на русский язык звучит как «дерево судьбы» или «дерево счастья» .

Для комфортной жизни клеру требуется свет и тепло. Температура воздуха – умеренно теплая, зимой – прохладная, желательно не выше 16°С и не ниже 10°С. В слишком теплом помещении листья желтеют и вянут, на растение легко нападают вредители. Важно следить, чтобы клер не застудил ноги – т.е. температура почвы не должна быть ниже температуры воздуха.

Родина клеродендрумов – тропические леса Африки. В борьбе за свет они научились забираться в верхний ярус леса и превратились в лазающие растения. Так и в квартирах – будет тянуться и тянуться, пока его не остановят.

Освещение: Яркий рассеянный свет с некоторым количеством прямых солнечных лучей. Хорошо растет на западном и восточном окне. Зимой для клеродендрума нужно самое светлое место, при недостатке освещения он начнет терять листья.

Вообще, при любом удобном случае сбрасывает листья – будь то пересушка, или недостаток света.

Задача же хозяина – зацвести растение. И тут надо всегда помнить один секрет – клер цветет на молодых побегах. Клеродендрум г-жи Томпсон способен цвести при длине побегов 12-15 см.

Полив: Обильный с лета до осени, т.е. примерно раз в неделю. Если клер цветет, почва должна быть постоянно влажной – может понадобиться более частый полив. Зимой полив более ограниченный, но зависит от температуры в помещении.

Поэтому, чтобы ваш экземпляр зацвел, делаем следующее: после хорошего зимнего отдыха – обрезаем растение до того размера, который вам нравится. Обильно поливаем. Ждем. Через пару недель, а то и раньше начнут появляться побеги с бутонами.

Удобрение: С апреля по август подкармливают через каждые две недели жидким удобрением для комнатных растений.

И хотя в литературе утверждают, что клер цветет с апреля по октябрь, я точно знаю, как обмануть природу. В условиях наших квартир с центральным отоплением сделать это проще простого. Устройте летом вашему клеру – зиму, а зимой – лето.

Пересадка: один раз в 2-3 года, весной, в землю с большим содержанием песка и торфа.

Размножение: Стеблевыми черенками весной и летом. А также семенами.

Обычно летом мой клеродендрум тянется и вьется в свое удовольствие на северном балконе, поливаю я его, когда вспомню, либо когда увижу, что он собрался расстаться с листьями. Поливаю скудно, только чтоб не уснул. А в сентябре-октябре заношу в квартиру, стригу весь летний прирост и поливаю от души. И наступает у нас «лето». Всю зиму потом клер цветет и радует своими китайскими фонариками.

Итак, только вам выбирать – как будет расти ваш клеродендрум: зеленой лианой или всегда цветущим кустом.