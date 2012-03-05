Цыганочка с выходцем, или Педилантус Хребет дьявола

Взяв на себя однажды обязанность рассказывать вам о том, как легко и просто можно найти общий язык с любым растением, я стараюсь исправно нести свою ношу. Каюсь, иногда бываю слишком занята, а потому перерывы бывают долгие...

Но когда на улице снова светит солнце, даже самые далекие от цветоводства люди вольно или невольно поддаются очарованию весны, а руки так и тянутся к лопаткам, граблям, горшкам. Чешутся, в общем, руки – сажать и писать…

Открывает нашу весну растение семейства молочайных. Облик его затейлив и приметен: на кривых побегах, которые словно выкидывают коленца, танцуя цыганочку, поочередно сидят округлые, заостренные кверху, зелено-бело-розовые листья. Однажды увидев эти коленца педилантуса титималоидного, вы уже никогда не спутаете растение ни с каким другим. Кажется, что чудо это вовсе и не живое, а искусно сделано каким-то мастером из высококачественного пластика.

Род Педилантус принадлежит к семейству Молочайных и включает около 15 видов кустарниковых и древесных растений, произрастающих в Северной, Центральной и Южной Америке. Педилантусы очень различаются внешне. Есть среди них и небольшие кустарники, покрытые листвой и произрастающие в сухих тропических лесах. Есть и обитатели сухих тропических лесов, имеющие вид небольшого деревца. Есть и практически безлистные суккуленты, имеющие водозапасающие ткани. Педилантус Финка – обитатель влажных тропических лесов. Характерное отличие педилантусов – оригинальной формы цветки, благодаря чему некоторые виды стали популярны как комнатные растения.

Слегка мясистые листья педилантуса позволяют этому растению запасать в них некоторое количество воды на тот случай, если наступит внезапная кратковременная засуха, что на его родине совсем не редкость. Во время ежегодного продолжительного сухого сезона опадают все листья, и их функции выполняют толстые, мясистые, зеленые стебли.

Куда поставить

Педилантус предпочитает яркий рассеянный свет, без прямых солнечных лучей. Лучшее окно для него – восточное или западное. Предпочтительнее, конечно же, южное. Летом растение желательно разместить на светлом месте (притеняя от прямого солнца). В теплое время года педилантус можно выносить на открытый воздух (балкон, сад), но следует защитить от прямых солнечных лучей и от осадков.

У вас нет балкона или сада и вы не можете обеспечить растению сладкой жизни? Чаще проветривайте свое жилище, пусть воздух свободно поступает к растению.

И если его листья розовеют, – знайте, – вы делаете все правильно!

Размножение, цветение, уход

Температура содержания

Педилантус хорошо растет при обычной комнатной температуре. Весной и летом в районе +25°C. С осени желательно снизить температуру до +14–18°C. В этом случае растение не так сильно сбрасывает листву.

Если зимой вы не можете устроить педилантусу полноценного отдыха, тогда устраивайте дополнительную подсветку.

Помните, что листья приобретают свои истинный окрас при суточных колебаниях температуры.

Полив

Это растение может длительное время обходиться без воды. Тем не менее, поливают педилантус летом обильно, по мере подсыхания верхнего слоя субстрата мягкой отстоянной водой.

Зимой – умеренно, не допуская чрезмерного переувлажнения и длительной пересушки субстрата. Некоторые цветоводы рекомендуют при выборе режима полива обращать внимание на тургор листьев – сигналом к поливу служит понижение тургора, листья слегка опускаются. В случае недостаточного полива растение может сбросить листву. Обычно, он избавляется от листьев, если вода требуется ему срочно.

Влажность воздуха

Растение легко мирится с сухим воздухом помещений и зимой не нуждается в опрыскивании.

Во время испепеляющей летней жары, так свойственной нашему суровому уральскому климату, можно увлажнять листву растения мягкой отстоянной водой.

Как кормить

Подкармливают педилантус с весны до осени 1 раз в месяц удобрениями для суккулентов с низким содержанием азота: избыток азота может привести к загниванию растения. С осени подкормки прекращают, зимой не подкармливают вовсе.

Формирование кроны

В природе прямостоячие, зеленые, мясистые, зигзагообразно изогнутые стебли педилантуса титималоидного достигают порой 2 м в высоту и сильно ветвятся, при этом вид голых, как бы перепутанных и «изломанных» побегов не приносит эстетического наслаждения. Потому для сдерживания роста и усиления ветвления растения в молодом возрасте следует регулярно обрезать.

Португальцы, например, рекомендуют сильную обрезку, так, чтобы оставались лишь небольшие побеги (8-10 см от земли) – растение активно отрастает и ветвится.

Стимуляция цветения

Содержат в домах педилантусы не только ради красивых вариегатных листьев. Название рода произошло от греческих слов pedilon – сандалии и anthos – цветок, что свидетельствует об оригинальной форме цветков этого растения.

Чтобы ваш педилантус однажды красиво зацвел, ему нужна фаза хорошей, сухой зимовки с обязательным понижением температуры.

Пересадка

Изначально для педилантуса лучше выбрать небольшой горшок, т.к. его корневая система невелика и развивается медленно.

Пересаживают растение весной, когда начинают появляться новые листья – по мере необходимости: только когда корни заполняют весь объем горшка. Емкость под пересадку выбирают так, чтобы ее высота примерно равнялась диаметру. Субстрат подходит легкий, хорошо водо- и воздухопрониаемый, с нейтральной реакцией. К примеру, подойдет смесь из листовой (2 части), дерновой (1 часть) и песка (1,5-2 части).

Из готовых грунтов обратите внимание на смеси для кактусов и суккулентов.

Обязательным условием для успешного выращивания педилантуса является наличие достаточного слоя керамзита на дне горшка, так как растение очень чувствительно к закисанию субстрата.

После пересадки растение на некоторое время ставят в затененное место.

Размножение

Педилантус размножают черенками, реже семенами. Черенкуют растения в весенне-летний период. На черенки срезают верхушки побегов длиной 8-10 см.

Перед посадкой их подсушивают в течение от 1–2-х дней. Укоренение производят в почти сухом песке либо перлите при температуре 20–25ºС. Емкость с черенками накрывать полиэтиленом или крышкой нежелательно во избежание загнивания черенков.

Есть успешные примеры укоренения черенков и в воде. Воду желательно взять кипяченую.

Внимание! растение содержит едкий млечный сок, поэтому при уходе за ним желательно пользоваться средствами защиты кожи.

Возможные трудности:

* Осыпаются листья. Такое возникает из-за нарушения режима полива, вследствие недостатка или избытка света.

* Растение в зимний период вытягивается вследствие недостаточного освещения и слишком теплого содержания.

* Иногда повреждается тлей.