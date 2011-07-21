Ардизия: «японская» рябина

– Мама, а эти ягодки, когда созреют, станут яблоками?

Моя дочь

Много ли вы знаете комнатных растений с красивыми плодами? Предполагаю, что, назвав цитрусовые и кофе, дальше сильно задумаетесь. Так уж сложилось: комнатные растения ценят за цветы или декоративные листья. Гораздо реже встречаются культуры с красивыми плодами. Именно благодаря им попала сначала в оранжереи ботанических садов, а затем и в наши дома красавица Ардизия.

Родина ардизий – субтропические лесные области Китая, Кореи, Японии, Индии. По разным сведениям, к роду Ардизия принадлежат от 240 до 400 растений семейства Мирсиновые. У ардизии продолговато-ланцетные, кожистые, гладкие, блестящие, зеленые, с волнистыми краями листья, располагающиеся на длинных стеблях. В период цветения появляются белые, розовые или красные цветы с характерным приятным ароматом. Они собраны в соцветия и располагаются на верхушках побегов. Затем на месте цветков появляются небольшие ярко-красные ягоды. Именно они придают кустарнику декоративный вид.

В комнатах выращивают ардизию городчатую, ардизию японскую и крайне редко

– ардизию Уоллича.

Ардизия городчатая родом из субтропических лесных областей Китая, Кореи, Японии, Индии. Это небольшое вечнозеленое кустовидное деревце, в природе высотой около 1,5 м (в помещении, как правило, меньше), ветки отходят от ствола почти горизонтально. Листья темно-зеленые кожистые, на конце заостренные, длиной 6-12 см, расположение очередное, черешки короткие, форма ланцетная, край городчатый, имеют характерные точечные утолщения. Мелкие душистые цветки розовые или белые с розовыми точками, образуют поникающие щитковидные соцветия. Плоды – круглые оранжево-красные ягоды до 1 см в диаметре, нередко сохраняются на растении до появления новых цветков.

Ардизия японская. Родина – Япония. В культуре известна с 1816 года. Вид, сходный с предыдущим, отличается тем, что листья у него по краю зубчатые.

Ардизия Уоллича . Родина – Индия. Вид крупнее двух предыдущих: листья достигают в длину 20 см, обратнояйцевидные, цельнокрайние. Цветки — ярко-красные, плоды – черные. В культуре встречается редко.

Немного личного...

В узловатых утолщениях по краю листа обитают бактерии (Bacillus folicola), живущие в симбиозе с растением. Бактерии обеспечивают ардизию готовыми веществами, которые она сама не может синтезировать.

После созревания семена начинают прорастать прямо на материнском растении. Зародышевый корешок прорывает кожуру ещё не опавших плодов. Симбиотические бактерии попадают в точку роста будущего растения, а оттуда – внутрь листовых зачатков. При отсутствии бактерий растение полностью теряет способность к нормальному развитию.

Уход

По моим наблюдениям, ардизия не слишком требовательна к свету. Будет расти и на северном окне, и под искусственным светом, но лучше всего станет себя чувствовать на окнах восточной и западной ориентации. На южных окнах придется защищать ее от прямых солнечных лучей. Летом не откажется от отпуска на свежем воздухе.

Учтите, что ардизия – растение влажных тропических и субтропических лесов и зарослей кустарников. В природе она растет обычно под пологом леса – в подлеске, реже в нижнем древесном ярусе или на влажной почве. Мирсиновые поднимаются в горы нередко на значительную высоту – до 4300 м над уровнем моря, а потому высокие температуры не уважают. Летом и весной вашей ардизии хватит средней температуры по больнице в 20-22 градуса. Зимой, в случае содержания при недостатке освещения, желательно снижать температуру вокруг растения до 12-15 градусов.

Почва в горшке не должна пересыхать, но и заливать земляной ком нельзя. Поливают растение отстоянной водой комнатной температуры. Можно поставить горшок в поддон с мокрой галькой, но так, чтобы дно горшка не касалось воды – иначе корни загниют. Очень положительно реагирует ардизия на полив чуть подкисленной водой.

Требовательны эти растения и к высокой влажности воздуха, при излишней сухости могут сбросить цветки и плоды. Поэтому ардизию нужно часто опрыскивать. Лучше использовать кипяченую воду – жесткая оставляет на ярких глянцевых листьях белые разводы. Полезно протирать их влажной губкой. Во время массового цветения ардизию поливают умеренно, не моют и не опрыскивают (чтобы лучше завязались плоды). Только после того, как образуются завязи, растение можно будет опрыскивать снова.

Подкармливают ардизию органическими и минеральными удобрениями в период роста (с марта по август) один раз в две недели. Ослабленное растение можно поддержать препаратами «Эпин» и «Циркон», добавляя их в воду для опрыскивания.

Пересаживают ардизию по мере необходимости весной. Взрослым растениям можно ежегодно лишь подсыпать свежего грунта. Субстрат для пересадки берут рыхлый, питательный, с обязательным содержанием песка, нейтральной или слабокислой реакции. Из готовых грунтов подойдет «Азалия» либо грунт для хвойников. На дне горшка обязателен хороший дренаж.

Все ардизии – медленнорастущие растения, хорошо подаются обрезке для придания нужной формы. Важно и то, что цветы и плоды у ардизии образуются на молодых побегах. А чтобы стимулировать их появление, растение после цветения и завязывания плодов обрезают, одновременно удаляя слабые, больные, усыхающие и загущающие веточки, и формируют крону. Степень обрезки зависит от того, насколько вытянулись молодые побеги. Обычно бывает достаточно лишь их укорачивания на 2-3 почки.

Размножают ардизию семенами или стеблевыми черенками весной – в начале лета. Ардизия может размножаться и воздушными отводками. Но ни один из способов не является простым.

Самым успешным можно назвать такой способ размножения: в созревших плодах семена сами начинают прорастать, позвольте им опасть в горшок с родительским растением, и, когда молодые сеянцы подрастут, их можно будет аккуратно отсадить из «материнского» горшка. Но нужно иметь в виду, что семена прорастают в теплой почве (примерно +23ºС).

Ардизия – эффектное растение с кожистыми листьями, на котором одновременно могут расцвести цветы и созревать плоды: молодые – зеленые и почти спелые – красные. Растет она довольно медленно и не разрастается сильно, а пик ее декоративности приходится на момент плодоношения, то есть на зиму, когда большинство растений не цветет, находясь в состоянии покоя. Однако плоды ардизии исключительно декоративны и в пищу не употребляются. Они имеют горький вкус и вряд ли понравятся детям или животным.

Фото в статье из личного архива автора и nataliy-i