Правила поведения для комнатных растений!

Ниже приведены правила, предназначенные для всех уважающих себя растений, куплены ли они или выращены самостоятельно.

Особые условия поведения отдельных растений освещены в соответствующих приложениях.

Этим правилам рекомендуется следовать всем растениям, кроме отдельных уродов растительного мира, которые растут и цветут "просто так", позоря гордое имя "тропического экзота".

В магазине

Находясь на прилавках цветочного магазина, вам надлежит выглядеть как можно более пышно, цветуще и жизнеспособно. Отклонение от этого правила грозит тем, что вас просто не купят, а в магазине с вами цацкаться никто не будет. Постарайтесь убедить потенциальных покупателей, что вы намерены процветать и здравствовать долгие годы, даже если вы не проживете и месяца со дня покупки.

После покупки

Как только вас принесли домой, не спешите показывать ваш отвратительный характер. Замрите на пару дней-недель, а потом начинайте…

Правило 1.

Если вы цвели в магазине – завязывайте с этим неблагодарным занятием. Каждое уважающее себя растение ни за что не распустит новый цветок. Постарайтесь побыстрее засушить уже имеющиеся цветы и бутоны, иначе к вам быстро прилепят ярлык "неприхотливого".

Правило 2.

Далее необходимо позаботиться о листве. Крайне нехорошо, если она останется пышной. Постарайтесь скоренько "облысеть", причем способы достижения этого могут быть разные. Можно поочередно скидывать по одному листику, предварительно основательно его пожелтить или подчернить. Можно сбрасывать зеленые. Причем последнее обычно ввергает вашу хозяйку в состояние, близкое к обмороку, а если она к тому же еще и начинающий цветовод, то этим путем можно добиться многого. Не каждая женщина спокойно выдержит листопад в квартире. После того, как вы ощутите постоянную заботу о вашем самочувствии (разного рода опрыскивания, перетаскивания с места на место, установки на поддоны, пересадки), листопад можно прекратить. Но не расслабляйтесь! Через какое-то время, почувствовав ослабление хозяйского внимания, вышеуказанное можно повторить. Тут главное – не переусердствовать, иначе вас могут просто выкинуть. Пережив зиму в постоянном листопаде, летом постарайтесь усыпить бдительность хозяйки активным ростом и, возможно, цветением. Хотя насчет последнего надо хорошенько подумать… Но как только вы почувствуйте приближение зимы – смело впадайте в коматозное состояние снова. Основная цель подобного рода манипуляций – полный передел квартиры в оранжерею, воссоздание уголка тропического леса (условий вашего привычного обитания). Но даже после того, как подобные условия, наконец, получены, необходимо постоянно омрачать зрение хозяйки желтеющими и сохнущими кончиками листьев – чтобы не расслаблялась.

Пояснение 2а: для отдельных видов:

Марантовым рекомендуется вместо листопада свернуть листья в трубочку и ни за что не раскручивать. Фиттониям – лысеть до полумертвого состояния, после чего надо обязательно проявить признаки жизнедеятельности. Можно порасти пару недель спокойно, но после этого желательно упасть на почву, тихонько пустив корни. Ваша цель – крышка над головой на зиму, и способы ее получения не важны.

Правило 3. О влажности, столь вам необходимой.

Тут главное – запутать хозяйку. Если во всех справочниках про вас пишут, что "полив обильный и частый", желательно загнуться без предупреждения от корневой гнили, предварительно развести обильное количество мошек и дать им основательно разлететься по квартире. Если же рекомендован "полив умеренный или ограниченный" – засыхайте. Последнее особо актуально для имеющих ствол растений: можно даже листопад не начинать, а сразу засохнуть. Хотя перегибать палку тоже не надо, малейшую надежду хозяйке необходимо оставить – тогда ваше самомнение будет польщено ее возней с эпином, корневином и гетероауксином. В общем, основное правило регулирования полива – никогда не соответствуйте тому, что пишут о вас в справочниках!

Правило 4. Отдельно о цветении.

Здесь также необходимо своим поведением опровергать устоявшиеся мнения. Если вы должны цвести летом – цветите в январе, если должны цвести обязательно – не цветите ни в коем случае, а вот если не должны никогда – надорвитесь, но выдайте цветок! Только после этого вас станут уважать и отведут почетное место в коллекции.

Пояснение 4а: гиппеаструмам, крокусам, гиацинтам, валоттам, зефирантесам и прочим луковичным.

То, что вас выращивают ради красивых цветов – это полная ерунда. У вас безумно красивые листья, и необходимо дать полюбоваться ими как можно дольше. Если есть возможность – вообще воздержитесь от цветения. Вас любят и так! Сошлитесь на ряд причин, не позволяющий вам цвести, типа: большой горшок маленький горшок, отсутствие периода покоя длинный период покоя, светлое место темное место, мало подкормки много подкормки и т.п.

Пояснение 4б: для кактусов.

Вам вообще цвести запрещено. То, как к вам относятся, не заслуживает цветения вообще. Вот если вы пару – тройку лет ощутите вокруг себя неусыпное внимание хозяйки, можете разразиться цветком. Но только на пару часиков, не больше, и желательно, когда все будут на работе и некому будет этому радоваться. Или ночью, когда все спят. Незачем баловать.

Правило 5. Особо изощренные методы привлечения внимания.

а) Выпустить корни из горшка через дренажное отверстие. Вид корней, торчащих снизу, обычно приводит цветочниц в состояние ступора – что с ними делать? Оторвать или вас пересадить? И пока она будет мучиться над этим нелегким вопросом, вы можете спокойно наслаждаться воцарившейся вокруг вас кутерьмой – демонстрации соседям и подругам, длинные рассказы и прочее. Вам-то этот корешок совершенно не мешает: то, что она решит, в конце концов, не имеет никакого значения.

б) Дать себя погрызть паразитам. Довольно неприятно, но безотказно. Особенно, если паразита найдете уникального. Суета с обработкой химикатами обеспечена, как и ежедневный осмотр листьев в течение длительного времени.

в) Загадочный температурный режим тоже может быть хорошим способом привлечения максимального внимания:

Зимой вам постоянно холодно, вы всем своим видом показываете, как вам противно стоять на ледяном подоконнике, наблюдая безжизненную снежную пустыню за окном. На ваших листьях должна быть написана глухая тоска по светлым жарким летним дням – таким образом вы настроите хозяйку на мысль, что летом ее мучения с вами окончатся.

Но не тут-то было! После водворения вас на балкон, сразу поймите, что здесь для вас слишком жарко! Разом опускайте листья, вяньте, падайте, словом, дайте понять, что тоскуете по прохладе осенне-зимних вечеров без малейшего намека на солнце. Возможно, вам даже установят индивидуальный опрыскиватель.

Соблюдение этих правил необходимо каждому хорошо воспитанному комнатному растению, начиная с семядольных листьев. При несоблюдении их вы рискуете получить звание "неприхотливого сорняка".

Помните – ваша жизнь и ваши условия обитания должны стать постоянной головной болью для вашей хозяйки!

