Щучий хвост, он же тещин язык, он же сансевиерия

Это растение редко кто называет его настоящим именем, чаще мы зовем его просто – тещин язык, щучий хвост, змеиная кожа и т.д. и т.п. Его ботаническое имя – сансевиерия. Названо растение так по имени итальянского князя Сансевиеро, жившего в XVIII веке и покровительствовавшего естественным наукам.

Родной дом сансевиерии – саваны, полупустыни и пустыни тропических областей Африки. В диком виде встречается на Мадагаскаре, Цейлоне и на Аравийском полуострове. Там оно используется для живой изгороди и в качестве тетивы для луков. В Индии его возделывают как ценное волокнистое растение, из которого изготавливаются грубые, но прочные ткани, а ещё – верёвки и морские канаты.

Наиболее распространенные у нас

Сансевиерия трехполосая имеет длинные мясистые листья, на которых четко видно темные поперечные полосы.

У сорта сансевиерии трехполосной laurentii по краю листа идет желто-золотистая каемка, вырастает этот вид до 1 метра и выше.

Сансевиерия Ханни – приземистое растение с более широкими, но короткими листьями. Сорт Сансевиерия Ханни Голд по краю листа имеет широкую бело-желтую полосу, размеры куста до 25-30 см.

Выращивать сансевиерию несложно – это одно из самых неприхотливых и выносливых комнатных растений.

Температура: Умеренная, зимой более прохладная 14-16°С, минимум 10°С.

Свет: яркий рассеянный, переносит легкую полутень.

Пестролистные разновидности более светолюбивы и хорошо отзываются на прямые солнечные лучи. Зимой нужно светлое помещение. Хорошо подходит место на восточном и западном окне. На южном окне, возможно, потребуется притенение летом только в самые жаркие часы. Будет сансевиерия расти и на северном окне, но чтобы листья заиграли всей пестротой и яркостью оттенков, нужно солнце.

А еще солнце нужно сансевиерии для того, чтобы однажды расцвести!

Полив: Умеренный с весны до осени – почва должна успеть просохнуть. Зимой полив ограниченный примерно раз в две - три недели, в зависимости от температуры содержания.

Важно: При поливе, особенно зимой нельзя допускать попадания воды в центр розетки - это может вызвать загнивание.

Во время периода роста проводят удобрительные поливки, используя жидкое удобрение для комнатных растений, подкормка проводится не чаще одного раза в месяц. Об удобрениях читайте здесь: Кормить или не кормить? Вот в чём вопрос...

Влажность воздуха: Опрыскивания не требуется, но листья протирают от пыли.

Пересадка: Пересаживают сансевиерию только тогда, когда горшок станет тесен – примерно через два года молодые растения, через три года старые растения.

Так как корни у сансевиерии больше разрастаются в ширину, то горшок для нее должен быть не слишком глубокий, но широкий. Хороший дренаж обязателен.

Размножение: Боковыми побегами весной, а также листом и частью листа. Для размножения листом берут старый лист, который можно разрезать на куски по 4-5 см длиной и немного подвялить на воздухе. Затем лист нижним концом сажают в песок, а после укоренения пересаживают в горшок с землей.

Немного о полезных свойствах сансевиерии

Африканские народные врачеватели пользуются целебными свойствами сансевиеры уже много веков. Тёплый сок её листьев закапывают в уши как противовоспалительное и болеутоляющее средство.

Дым от горящего растения считается действенным средством от головной боли.

Отваром листьев лечат паразитарные заболевания, в том числе чесотку, снимают зуд. Свежими перетёртыми листьями или их соком лечат раны, а также долго незаживающие язвы и кожные болезни.

Подземные части растения считаются стимулирующим и тонизирующим средством, помогающим восстанавливать силы после перенесённых тяжёлых заболеваний и при общей слабости организма.

У нас народные целители используют сансевиеру при отитах и воспалении придатков.

