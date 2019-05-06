Переезд во вторичку. Что важно учесть

Мы продолжаем рассказывать о переезде в разные типы жилья. Уже писали о выборе новостройки и коттеджа. А теперь внимательно смотрим на вторичный рынок: сталинки, хрущевки, улучшенки и пентагоны — мы изучили тему и расспросили форумчан об их опыте.

Причины выбора «вторички»

Главное преимущество квартир на вторичном рынке — цена. Как бы мы ни мечтали о новостройке, часто просто приходится соглашаться на «вторичку», потому что квартира той же площади в новом доме все равно будет стоить раза в полтора дороже, даже ровно в том же районе. Старые квартиры гораздо доступнее, а еще в них можно заехать сразу и не ждать окончания строительства.

Также часто семьи привязаны к определенному месту: школе, садику, кружкам, любимым магазинам и местам прогулок, а новые дома в микрорайоне не строятся. Приходится смотреть в сторону готового жилья. А кто-то сердечно привязан к старым домам и не может расстаться с воспоминаниями детства: тогда семья выбирает уютную сталинку или хрущевку с цветами в подъезде и тенистым двориком.

Список требований при выборе квартиры

Поиск нового жилья — эмоционально затратный процесс. Чтобы в ходе просмотров голова не «отключилась» и выбор был сделан правильно, составьте список важных параметров нового дома, от которых вы не готовы отклоняться. Вот какие критерии можно обдумать и включить в свой «виш-лист» :

площадь и число комнат;

изолированные комнаты, раздельный санузел;

размер кухни;

этаж (например, не первый и не последний или не выше третьего);

окна на разные стороны дома или на определенные стороны света;

близость к школе, детскому саду, остановке транспорта;

вид из окон;

отдаленность от проезжей части, которая дает шум и пыль;

хороший ремонт или, наоборот, отсутствие ремонта, чтобы спокойно все делать на свой вкус;

материал стен и перекрытий (например, железобетонные перекрытия в сталинках);

возраст дома (например, не старше 1950 для сталинок или не старше 2000 для квартир улучшенной планировки);

лифт и лестница в одном блоке подъезда;

хорошее состояние подъезда и придомовой территории;

лоджия или балкон.

Сколько времени тратится на выбор

Иногда у семьи мало времени: новое жилье нужно выбрать буквально за пару недель. Некоторые ухитряются за час провести несколько просмотров и внести аванс. Но если вас ничто не ограничивает по срокам — не торопитесь. Этот совет дают все, кто подбирал новую квартиру. Оптимальный сезон для просмотров — с мая по сентябрь. В это время вы увидите жилье «во всей красе»: снег не скрывает дефекты площадки и дорожек вокруг дома, зелень — зеленеет и цветет (или ее нет), длинный световой день позволяет спокойно осматривать квартиру и окрестности по вечерам.

Нежелательно смотреть не больше двух квартир за один день или вечер. Заинтересовавшую квартиру постарайтесь посмотреть повторно — в разное время суток, а по возможности — еще и в другой день недели. Вы увидите, что, например, уровень шума, автомобильный поток и запыленность отличаются в выходные и в будни. А еще в разное время можно застать во дворе и в подъезде будущих соседей, которые продемонстрируют вам свое дружелюбие (или нет) и расскажут про особенности дома.

Если вас что-то не устраивает в предложенных вариантах, может быть, нужно что-то изменить: начать смотреть не только «трешки», но и четырехкомнатные или расширить географию. Некоторые люди заходят в будущий дом и сразу понимают, что хотят тут жить, другие же чувствуют квартиру «своей» только после ремонта, основательно пожив в ней. Строгих рецептов нет, но ваша квартира обязательно ждет вас.

Будущие соседи

Не пожалейте времени и разберитесь, с кем вам придется жить бок-о-бок в новом доме. О благонравии будущих соседей говорит ухоженный подъезд, нейтральные запахи в нем, чистый двор, новые двери и окна квартир в подъезде. Прислушайтесь к звукам, задайте несколько вопросов бабушкам на лавочках или мамам с детьми во дворе. Идеально, если у вас есть информатор — знакомый человек в этом или соседнем доме или участковый врач, который расскажет об особенностях контингента. Придите во двор вечером или в выходные, чтобы посмотреть, нет ли любителей алкоголя на лавочках и кто играет во дворе. Если не провести «разведку», потом можно оказаться на одной площадке, например, с владелицей 7 эрдельтерьеров или с дебоширом, который испортит ночной сон.

На что обращать внимание при осмотре квартиры

Даже если вы планируете целиком ремонтировать новую квартиру, внимательно изучите ее во время просмотра. Задавайте вопросы хозяевам, просите показать документы (например, квитанции по квартплате).

Пункты осмотра:

входные двери;

полы и потолки;

ровность стен и качество покрытий (краска, обои);

межкомнатные двери;

окна (старые рамы или стеклопакеты, их качество) и вид из окон: если окна выходят на проезжую часть, постойте у окна подольше, дождитесь трамвая, троллейбуса, газующего «гонщика» и оцените шум; если окна выходят во двор, проверьте, не придется ли слушать звуки дворовых посиделок и разборок;

состояние батарей отопления, температура воздуха в квартире, теплый или холодный пол и пространство у окон;

стояки водоснабжения — старые или новые;

состояние сантехники и смесителей;

напор воды, температура горячей воды;

количество света в квартире;

запахи, сырость в квартире;

шум с улицы и от соседей;

отсутствие потеков на потолке и стенах;

отсутствие следов плесени в углах, в ванной, под потолком;

помещения для хранения: кладовка, антресоли, шкафы-купе ;

; состояние электропроводки;

была ли сделана перепланировка, узаконена ли она;

состояние подъезда: качество соседских входных дверей, чистота, запахи, «места для курения» и пустые бутылки, которые подскажут, как жители проводят время в подъезде;

состояние лифта, идет ли лифт до последнего этажа (если вы рассматриваете последний этаж);

состояние двора, условия парковки и свободные места для парковки.

Ремонт после покупки жилья

Решите, готовы ли вы заниматься ремонтом после покупки и на какую «глубину» ремонта рассчитываете. Заранее посчитайте траты на ремонт, особенно если покупаете жилье в ипотеку. И учтите: практика показывает, обычно ремонт стоит дороже и продолжается дольше, чем мы рассчитываем изначально.

Самым «лайтовым» ремонтом можно отделаться в квартире с хорошей электропроводкой, полом и потолком, пластиковыми окнами и санузлом. Если же с постройки дома в квартире не делали капитальный ремонт, приготовьтесь потратить на обновление жилья от 10–15% его стоимости и больше.

Разные типы домов на вторичном рынке

У квартир разных типов на вторичном рынке свои преимущества и «тонкие места». Расскажем о них.

Сталинки — или полнометражные квартиры, дома 30-50-х годов из кирпича или шлакоблока

Преимущества: толстые стены, хорошая тепло- и шумоизоляция, высокие потолки, ощущение простора, многие дома — с историей. В домах 3–5 этажей, соседи, как правило, хорошо знают друг друга и поддерживают порядок. Если в доме делали капремонт и меняли стояки — вам повезло, если нет — значит скоро сделают, готовьтесь. Уточняйте, какие в доме перекрытия (железобетонные, деревянные, смешанные) и в каком они состоянии, подключайте несколько источников информации: иногда в документах на квартиру указано, что перекрытия железобетонные, но при вскрытии полов или потолков обнаруживается дерево. Ремонт в сталинке обойдется недешево: старая электропроводка нуждается в замене, старые полы не всегда легко перестелить по лагам из-за перепада высот, большие окна и межкомнатные двери нестандартных размеров потребуют больше средств. Узнавайте о состоянии крыши и подвала.

Хрущевки — строились в 60-70-е

Самые комфортные дома — кирпичные, хрущевки попроще — блочные. Важный плюс этих домов — доступная цена. Другая сторона медали — малая площадь квартир: маленькие кухни и санузлы, узкие и длинные комнаты, одна из комнат чаще всего проходная. В такой квартире может с комфортом жить семья из двух-трех человек, большому семейству дом будет «мал». До хрущевок еще не дошла волна капремонтов, поэтому в домах старые стояки — узнавайте об их состоянии. Часто фасады домов и подъезды тоже выглядят устало. Электропроводка требует замены. Контингент хрущевок может быть самым разным, проводите разведку перед покупкой. Зато ремонт в хрущевке сделать проще и дешевле, чем в сталинке, и если подойти к делу с любовью, квартира превращается в компактное уютное гнездо.

Брежневки — 70-80-е годы

В Екатеринбурге это, по сути, те же хрущевки поздних серий: они строились из железобетонных панелей, отделанных снаружи гранитной крошкой. Поэтому у некоторых брежневок появляется проблема с герметизацией межпанельных швов. Цена этих домов тоже вполне приемлемая, но площади и планировки почти не отличаются от хрущевских. Срок службы стояков и электросетей в брежневках подошел к концу, поэтому обращайте внимание на их состояние и планируйте замену. Как и в сталинках или хрущевках, здесь нет лифтов, подниматься наверх с коляской или велосипедом придется на «ручной тяге», а хранить средства передвижения — только внутри квартиры.

Пентагон — конец 70-х — 80-е годы

Пентагон «вырос» из домов предыдущих серий: по сути, это многоподъездная 9-этажная брежневка с лифтом и полулоджиями вместо балконов. Фасад со стороны подъездов ровный, серый, без балконов, с этого ракурса дом напоминает здание Пентагона в США, откуда и пришло название. Особенности те же, что у брежневок: умеренная цена, маленькая кухня и комнаты (кроме планировки «двадцать и восемь», где одна из комнат имеет площадь 20 кв. м.), ремонт обходится недорого, новый плюс — лифт, который ходит на все 9 этажей. Обращайте внимание на герметизацию межпанельных швов и крыши, температуру воздуха в помещении — особенно в угловых квартирах, состояние лифта, стояков, труб и электропроводки. Обязательно проверяйте напор воды на верхних этажах.

Улучшенная планировка — эти дома строились с 90-х годов

Отличаются большей площадью: комнаты, кухня и прихожая имеют более комфортные размеры. В домах большая лоджия, изолированные комнаты и санузлы. Высота потолков — по-прежнему 2,5 метра. Материал стен — железобетонные панели или кирпич. Обращайте внимание на лифт: требует ли замены, ходит ли до последнего этажа. Узнайте, в каком состоянии сантехнические коммуникации, изучите контингент жильцов: с благополучными и сговорчивыми соседями можно добиться ремонта в подъезде, отгородить часть лестничной клетки для хранения вещей.

Спецпроект — дома, выстроенные по индивидуальным проектам в 90-х и 2000-х годах

Это дома с комфортными планировками и увеличенной площадью квартир, строились из кирпича, панельных блоков, монолита и других материалов.

Малосемейка

Такой тип дома тоже встречается на рынке. По существу, это общежитие с 1-2-х комнатными квартирами с отдельной кухней и санузлом. Малосемейки бывают коридорного или блочно-секционного типа.

Желаем вам легко пройти все этапы выбора и удачно приобрести квартиру, которая станет для вас уютным домом. Пусть она радует хозяев теплом, удобным расположением и тишиной!

Фото: www.globallookpress.com