Чтоб всегда цвели цветы…

Цвести всегда, цвести везде. До дней последних донца. Цвести – и никаких гвоздей... почти Маяковский

Как подобрать комнатные растения так, чтобы круглый год наслаждаться цветением? Сегодня я постараюсь ответить на этот вопрос, заданный мне пытливыми умами ю-мамских ботаников.

Весна

Для настоящего цветовода год начинается весной. Именно весной растения просыпаются после зимней спячки и трогаются в рост. Некоторые, особенно резвые, сразу принимаются цвести.

Март

К марту продолжительность светового дня на Урале составляет 10 часов 39 минут. Света становится достаточно для нормальной жизнедеятельности растений. Чаще всего к марту уже у всех растений заметен активный рост. В этом время для формирования новых побегов растениям нужно большое количество минеральных солей и воды, поэтому в марте производят пересадки, возобновляют подкормки, усиливают полив.

Пересадка комнатных растений – одно из важнейших условий ухода. В течение года земля в горшках истощается, уплотняется, закисает, могут появиться земляные черви, из-за чего желтеют листья растений, опадают бутоны, засыхают и скручиваются ветви.

В марте цветут выгоночные луковичные – тюльпаны, нарциссы, крокусы, гиацинты. Зацветает калатея шафранная, продолжают цвести цикламены , примулы, гиппеаструмы и кливии.

Апрель

В апреле солнечного света становится еще больше. Условия жизни комнатных растений непрерывно и быстро улучшаются, начинается интенсивный рост.

В этом месяце растения продолжают пересаживать. Пересаженные экземпляры, а также укорененные черенки первое время поливают умеренно, регулярно опрыскивают и притеняют от солнечных лучей. С появлением новых сильных побегов растения выставляют на светлое место и увеличивают полив.

Весеннее солнце может оказаться избыточным для многих растений, особенно размещенных на окнах южной и юго-восточной ориентации. Притенять лучше всего марлей, тюлем, полиэтиленовой пленкой.

В апреле начинают подкармливать хорошо растущие и цветущие виды, а также пересаженные растения. Перед подкормкой землю обильно поливают водой.

Отцветают цикламены. Зацветают бегонии , герани , розы, гибискусы , акалифа, кальцеолярия, колумнея, эписция, стрелиция, эониум, рипсалидопсис, зефирантес.

Май

В мае обычно отключают центральное отопление комнат, и это может сказаться на развитии растений. Внимание стоит уделить теплолюбивым неженкам – фиалкам, стрептокарпусам, некоторым орхидеям.

Если в марте–апреле растения не были пересажены в свежую питательную почву, это не поздно сделать и в мае. Цветы защищают от солнечных лучей и первое время поливают умеренно, ежедневно опрыскивают, пока не оправятся корни. Подкармливать начинают не раньше, чем через месяц после пересадки. У быстрорастущих фуксий, пеларгоний, жасминов, чтобы добиться обильного цветения, прищипывают верхушки, полностью или наполовину удаляют жировые побеги.

Если у вас есть закрытый балкон, при положительных дневных и ночных температурах уже можно выставлять туда комнатные растения. Суточные колебания температур многих сподвигнут на пышное цветение.

В мае цветут клеродендрум , неомарика, сенполии, зацветают отдыхавшие зимой пеларгонии , начинают цветение анигозантос, брунфельсия, абутилон, эсхинантус, калистемон, колокольчик равнолистный, кроссандра, фуксии, гардения, лантана камара, стефанотис, стрептокарпус.

Лето

За весной неизбежно приходит лето, и забот у цветовода прибавляется.

Июнь

Угроза возвратных заморозков на Урале минует примерно после 12 числа. Если вы все еще не вынесли на балкон комнатные цветы, либо ваш балкон открыт, можно сделать это в июне.

Многие растения будут гораздо красивее, мощнее и лучше перенесут зиму, если их вынести на лето в сад или на балкон. К таким растениям относятся бенгальские и садовые розы, олеандры, пальмы, аукубы, фуксии, аралии, азалии, абутилоны, гибискусы, карликовые гранаты, кактусы, алоэ и другие суккуленты. Их постепенно приучают к солнцу и ветру, первое время притеняют или ставят под деревом. Во избежание перегрева корней и пересушивания земляного кома горшки прикапывают (на балконе – в ящиках с землей, торфом или песком). Систематически утром и вечером поливают растения по мере высыхания почвы, опрыскивают или обливают листья и стебли водой.

Летом растения интенсивно растут, а также запасают в корнях питательные вещества на зиму. Именно летом формируются цветочные почки цветущих зимой и ранней весной растений: камелий, цикламенов, гиппеаструмов, гиацинтов, нарциссов, тюльпанов.

Оставшиеся в комнате нежные геснериевые, папоротники, ароидные, эпифитные кактусы притеняют от солнца марлей или пленкой, поливают водой комнатной температуры. Изредка их подкармливают раствором полного минерального удобрения. Землю периодически рыхлят. В горшках с непересаженными растениями полезно аккуратно снять верхний слой и подсыпать свежей питательной земли.

В июне во всю цветут бальзамины , бегонии, фиалки, антуриумы , глоксинии , адениумы, герани, зацветают алламанда, датуры, ахименес, куфея, хойя, гипоцирта, пахистахис, пассифлора. Ардизия, расцветшая в июне, к зиме даст плоды.

Июль

Почти все красивоцветущие растения желательно держать на открытом воздухе. Это связано с тем, что сквозь оконные стекла проникает в комнаты не больше половины солнечного света, который так необходим для формирования цветочных почек. Летом растения потребляют очень много воды и минеральных солей и поэтому нуждаются в обильном поливе и подкормках. В холодную дождливую погоду полив и подкормку уменьшают.

В ясные жаркие дни притеняют растения марлей, часто опрыскивают (но не на солнце). Находящиеся на балконах более выносливые виды также защищают от полуденных солнечных лучей во избежание разрушения хлорофилла, высыхания листьев. Поливают по мере необходимости ежедневно утром и вечером.

Июль радует цветами глориозы роскошной, каллы Элиота, кассии, катарантуса, цеструма, эритрины, олеандра, паслена, каладиума и многих других растений. На балконах буйствуют летники – петунии, агератумы, лобелии, левкои, резеда, вербена, губастики, целозии, гелиотропы, тунбергии, бегония вечноцветущая, маргаритки, ипомея, душистый табак, циннии.

Август

В августе жизнедеятельность растений уже направлена от интенсивного роста к вызреванию наросшей за лето древесины, луковиц, клубней. Идет накопление питательных веществ на зиму. В то же время мы можем наблюдать активное цветение комнатных и балконных растений.

В августе цветет агапантус, акалифа, эухарис, руэллия макоя. Начинают цвести герберы, которые выращиваются как комнатные растения, их цветение может продлиться до ноября.

Осень

За августом грядет сентябрь, листва на деревьях желтеет, краснеет, увядает. Осень вступает в свои права повсюду, коснется она и комнатных цветов.

Сентябрь

На сентябрь приходится критический период в жизни комнатных растений – время окончания роста и переход к состоянию покоя. Ночи становятся прохладные, дни убывают, и 23 сентября наступает осеннее равноденствие. Если сентябрь солнечный, то света вполне достаточно для продолжения роскошного цветения комнатных растений, особенно, если те стоят на открытом воздухе.

Непрерывно распускающиеся под лучами осеннего солнца цветы требуют много воды и «еды», поэтому цветущие растения в сентябре в хорошую погоду продолжают обильно поливать и одновременно подкармливать, но уже только раз в неделю.

Сильный сентябрьский прирост комнатных растений вполне возможен, но не желателен, потому что молодые осенние побеги не успевают вызреть к зиме. Молодые листья испаряют много влаги, зимой они будут оттягивать воду от нижних зрелых листьев и тем самым вызывать их опадение. Поэтому растущие культуры в сентябре уже не подкармливают и постепенно сокращают их полив, чтобы вызвать окончание роста. В холодную сырую погоду во второй половине сентября растения поливают даже реже, чем зимой, особенно фикусы, алоэ и кактусы.

Растения, проводившие лето на даче или балконе, пора возвращать домой.

В сентябре цветут афеляндра, ахименес, хризантемы, церопегия, амариллис, валотта, гемантус катарины, кринум.

Октябрь

В октябре количество света еще уменьшается, к концу месяца световой день составит всего 9 часов 20 минут. Часто стоит дождливая или пасмурная погода. 14 октября по народному поверью и вовсе должен идти снег – отмечают день Покрова пресвятой Богородицы.

Дни короче ночей, но при этом после начала отопительного сезона для комнатных растений наступают теплые ночи, которые становятся все длиннее и длиннее.

Большинство комнатных растений переходит в состояние зимнего покоя. Поэтому их поливают значительно реже и до весны не подкармливают. Систематически рыхлят землю в горшках, удаляют образующийся на ее поверхности мох, если требуется, подсыпают немного торфа и песка. Для того, чтобы земляной ком находился в умеренно влажном состоянии, почву покрывают слоем мха-сфагнума, периодически опрыскивая его. Для повышения влажности воздуха в комнате на батареи устанавливают емкости с водой или сырым песком, включают увлажнители, фонтанчики.

Цветущие сенполии, колокольчики (кампанулы), жасмин самбак, бегонии, примулы и другие растения продолжают регулярно, но умеренно поливать теплой водой. На солнечных окнах в октябре доцветают розы, герани, фуксии, бегонии. В прохладных помещениях цветут заготовившие летом сильные бутоны цикламены и примулы, в теплых – гиппеаструмы и эпифиллумы.

Ноябрь

В ноябре для комнатных растений наступает зима, самый неблагоприятный период. Растения страдают от недостатка света и повышенной ночной температуры. У некоторых растений возможно появление длинных слабых побегов.

Некоторые растения желательно подсвечивать. Светолюбивые виды (агава американская, алоэ древовидное, сансевьера трехполосая, сеткреазии, хлорофитумы) размещают на подоконнике. У самого стекла расставляют кактусы и другие суккуленты. Теневыносливые растения (папоротники, пеперомии, аспидистры, монстеры) располагают на втором плане – на подставках и столиках.

Растения, произрастающие в естественных условиях в субтропиках, лучше переносят зиму в прохладном помещении (10-12ºС). К ним принадлежат лавр, самшит, мирт, плющ, циссус, офиопогон и др. Поливают их изредка по мере высыхания кома земли, опрыскивают, поверхность земли в горшках и кадках периодически рыхлят.

Холодостойкие культуры прекрасно перезимуют в сухом проветриваемом помещении (2-6°С). К ним относятся хвойные растения, лавры, олеандры, агапантусы, фуксии, гортензии. Некоторые из них теряют на зиму листья.

Виды тропического происхождения (сенполии, орхидеи, эписции и др.) продолжают расти и цвести. Их регулярно поливают, опрыскивают (кроме эписции) теплой водой и досвечивают люминесцентными лампами. С наступлением отопительного сезона воздух в квартирах становится сухим, поэтому растения часто опрыскивают, один раз в неделю обмывают листья водой под теплым душем. Водные процедуры предотвращают появление вредителей.

В ноябре продолжают цвести цикламены и зацветают зигокактусы , азалии , калла эфиопская, пуансеттии , гименокаллис.

Зима

Декабрь

Декабрь – самый темный месяц в году. Дни убывают вплоть до зимнего солнцестояния, и вместе с тем непрерывно ухудшаются условия существования комнатных растений, живущих в основном за счет отложенных летом запасов питательных веществ, т.к. дневная выработка этих веществ ничтожно мала. Большинство растений поливают умеренно, а те, которые находятся в состоянии покоя, – редко, лишь бы не пересохла земля.

Комнатные цветы на подоконнике во избежание переохлаждения земляного кома полезно установить на помост из деревянных реек или подставки высотой 2-3 см.

Для защиты растений от горячего сухого воздуха, идущего от радиаторов центрального отопления, к подоконнику со стороны комнаты крепят щит из фанеры или плексигласа, иногда бывает достаточно и куска пленки высотой в 15-20 см.

Фикусы поливают умеренно, так как от излишней влажности почвы листья опадают и растения теряют декоративный вид.

Орхидеи с развивающимися цветоносами регулярно поливают и содержат в светлом прохладном месте.

Азалии в стадии бутонизации помещают в теплую комнату (18-23°С), равномерно поливают и ежедневно опрыскивают.

Для того чтобы камелии не сбросили бутоны и зацвели, их содержат в прохладном помещении (12-15°С) и так же, как азалии, поливают и опрыскивают.

В конце месяца высаживают в небольшие горшки со свежей рыхлой почвой корневища ахименесов, клубеньки глоксиний, прошедших период покоя.

Поддерживают чистоту всех растений, стирают пыль с гладких листьев влажной тряпкой (с опушенных удаляют кисточкой или сдувают).

Зацветают камелии, и по-прежнему цветут цикламены . После периода осеннего охлаждения зацветают фаленопсисы .

Январь

В январе дни постепенно удлиняются. Условия существования комнатных растений начинают очень медленно изменяться в лучшую сторону, однако продолжается потребление отложенных летом запасов питательных веществ.

Для диффенбахий, аглаонем, филодендронов, фикусов, сенполий, монстеры, афеляндры, антуриума наиболее благоприятна температура 16-18°C. Понижение ее до 12-14°C невредно для растений, но полив при этом уменьшают, чтобы избежать загнивания корней.

Надо отметить, что зимой растения страдают больше от чрезмерного тепла, нежели от пониженной температуры. Также вредны сквозняки и сухой воздух. Чтобы облегчить жизнь растениям, стараются увлажнять воздух в помещении, растения моют в душе.

Большинство растений находятся в состоянии покоя. Поливают умеренно, полив желательно производить водой комнатной температуры. Растения не подкармливают. Горшки можно поворачивать разными сторонами к свету.

Во избежание замерзания листьев во время сильных морозов на подоконнике у оконного стекла подвешивают прозрачную пленку. Растения в слабоотапливаемых помещениях ночью убирают с подоконника.

Цветущие зимой сенполии, цикламены, зигокактусы, примулы, каллы содержат при 16-18°C поближе к свету или досвечивают лампами дневного света, помещая их на расстоянии 10-15 см от верхушки растений. Длительность досвечивания 12-14 часов в сутки.

Находящиеся в стадии бутонизации или цветущие гиппеаструмы, кливии, эухарисы регулярно поливают теплой отстоявшейся водой и подкармливают раз в две недели.

Цветут выгоночные гиацинты, нарциссы, тюльпаны, брунфельсия, цинерария гибридная, каланхоэ блоссфельда , лахеналия, сенполии, цикламены, зигокактусы, примулы, каллы, кливии, эухарисы.

Февраль

Февраль в жизни комнатных растений – переходный период от зимы к весне. Дни становятся длиннее, в полуденные часы при солнечном дне заметно повышается температура в помещениях. Теплолюбивые и теневыносливые растения дают здоровый прирост.

В это время света еще мало. И хотя день прибывает, он все еще короток, поэтому растения размещают поближе к окнам или подсвечивают люминесцентными лампами.

Большинство видов находится в состоянии относительного покоя. Их поливают только тогда, когда верхний слой земли в горшке подсохнет.

Кактусы и многие представители мезембриантемовых находятся в состоянии покоя, и их не поливают. Суккуленты поливают очень редко, так, чтобы между поливами субстрат подсох; полив лучше производить в ясные дни.

Цветущие азалии, гиппеаструмы, кливии, колумнеи, примулы, сенполии, орхидеи, бромеливые поливают водой комнатной температуры очень осторожно, чтобы вода не застаивалась, но и не пересушивая землю. Эти растения можно раз в месяц подкормить слабым раствором полного минерального или органического удобрения. Им, а также другим цветущим культурам очень полезно досвечивание.

Цветут азалии , кливии, примулы, цикламены , шпрекелия, гиппеаструмы, колумнеи, сенполии, орхидеи , бромелиевые .

Некоторые растения способны цвести весь год. На белопероне, броваллии, бугенвиллии, жасмине, кислице , спатифиллуме и других растениях цветы могут сменять друг друга так, что создается впечатление постоянного цветения.