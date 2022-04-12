8 проверенных товаров из «Fix Price» для сада и огорода

В сегодняшнем обзоре самые популярные садоводческие товары с хорошими отзывами. В других магазинах могут стоить в 1,5-4 раза дороже.

1. Кокосовый брикет

Кокосовый торф проверен и одобрен многочисленными покупателями.

«Отличный грунт. Покупаю несколько лет. Из 250 граммов разведенного водой брикета получается 3 литра грунта. Сравнивала как-то: семена огурцов на нем прорастают на 3 день, а вот в обычной садовой земле – через неделю».

«Недорогой качественный торф. Беру для рассады или цветов. Все прекрасно на нем прорастает. Некоторые содержат в нем улиток».

Цена: 79 рублей.

В некоторых местах может быть дороже в 1,5-4 раза.

2. Грунт для рассады «Родная земля», 10л

Для тех, кто посадил еще не всю рассаду. Судя по отзывам, неплохая и недорогая почва.

«Беру несколько лет. Каждый год вид и качество грунта этой марки разное, но растения на нем всегда нормально развиваются, семена хорошо всходят. Нравится, что в состав этой земли уже внесены все нужные добавки».

«У нас полпоселка его берет, смешивает наполовину со своей огородной землей и использует на рассаду».

Цена: 59 рублей.

В других магазинах может стоить в 1,5-4 раза дороже.

3. Органическое удобрение «Хозяин-Батюшка», 1кг

Для любителей всего натурального. В удобрении содержится ферментированный компост на основе куриного помета и много других полезностей для почвы.

«С тех пор как стала подсыпать при перекопке и рыхлении почвы «Хозяина Батюшку» урожайность огурцов, помидоров, кабачков, свеклы и моркови повысилась. И они стали меньше болеть. На огурцах не стало мучнистой росы, у помидоров – фитофтороза, носики у кабачков перестали загнивать».

«Каждый год подкармливаю почву. Много чего перепробовала для этой цели, эффект есть не от всех удобрений. «Хозяина-Батюшку» соседка посоветовала. Не знаю, как он работает, но растения стали живее, и мои розы никогда не цвели так раньше».

Цена: 29 рублей 50 копеек.

В некоторых местах может стоить в 1,5-8 раз больше.

4. Биопрепарат «Кормилица Микориза» для корней, 30 г.

Интересный препарат. Содержит споры грибов, которые прорастают и организуют взаимовыгодный симбиоз с корнями растения. В итоге зелень становится сильнее и меньше болеет.

«С прошлого года оставила куст мини-перца и привезла домой. Осенью стал чахнуть. В декабре подмешала ему Микоризу. И через неделю перец воспрял, зазеленел, а потом и маленькие плоды завязались».

«Лучший вариант для укоренения черенков. Подмешиваю в грунт перед высадкой».

«Удобрение сработало! Высаживала с ним рассаду. Она стала крепче, не болела, а урожай был великолепен!»

Цена: 27 рублей 50 копеек.

5. Фитоспорин М, 100 г

Известен почти всем садоводам и дачникам. Защищает растения от болезней, ускоряет рост. Считается безвредным для саженцев на любой стадии роста, малотоксичным для человека и животных.

«Больше всего боюсь, что помидоры заболеют фитофторой. Тогда для лечения нужно применять агрессивные средства, а значит, выжидать месяц пока эти томаты можно будет употреблять в пищу. Неудобно! Пришлось искать средство безопасное для человека, но эффективное в борьбе с грибком и бактериями. Это «Фитоспорин М», уже больше 10 лет использую его для профилактики и лечения. Добавляю в лейку и поливаю им все, что можно».

Цена: 29 рублей 50 копеек.

В других магазинах может быть в 1,5-5 раз дороже.

6. Подвязка для растений с отсекателем Greenart, 100 м

Приспособление, которое для многих оказалось полезным.

«Для подвязки помидоров, огурцов, саженцев и цветов раньше использовала обычный шпагат или шнурок, но было неудобно. А потом соседка посоветовала подвязку для растений Greenart с отсекателем. Очень удобная конструкция. Сама подвязка гибкая и прочная, без отсекателя её порвать сложно. А отсекателем чик, и готово! Закрепил, и всё хорошо держится».

Цена: 99 рублей.

В иных местах может стоить в 1,5-4 раза дороже.

7. Клипсы для подвязки растений Greenart, 20 шт.

Еще одно удобное средство.

«Пользуемся ими на даче несколько лет. Купила их по совету подруги, и они мне понравились. Периодически докупаем новые. У них принцип бельевой прищепки: разжать и прицепить к любой поверхности или ветке. Можно использовать для овощей, вьющихся цветов, кустов роз. Да для всего».

«Обычно подвязывала свои вьющиеся лианы к опорам веревочками. Ох, и нудное же это занятие. А осенью еще приходилось все развязывать и собирать обратно. Поэтому, когда увидела эти клипсы, купила не раздумывая. Не разочаровали, стало удобнее и процесс быстрее. Да и результат выглядит эстетичнее, чем подвязки веревочками».

Цена: 55 рублей.

В других местах стоимость может быть выше в 1,5-4 раза.

8. Распылитель помповый Greenart, 2 л

Если у вас еще нет распылителя, то присмотритесь.

«Такого кайфа я еще не испытывала от опрыскивания зелени: легко, просто и быстро. Можно регулировать силу распыления. Струя мощная и дальность полёта приличная, что спасает при ограниченном доступе к растению. Капли от распылителя покрывают всю листву и стебель – вредителям нет шансов».

«Здорово облегчает работу, рука не болит как при работе с ручной помпой. Конструкция обычная, главное – закручивать сильнее, чтобы создать вакуум во флаконе. Все детали из плотного пластика. Есть мерная шкала, которая упрощает использование раствора во время лечения растений».

Цена: 299 рублей.

В некоторых магазинах может стоить в 2-3 раза дороже.

При подготовке материала использованы отзывы с сайтов otzovik.com и irecommend.ru.