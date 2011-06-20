Простодушие и доверчивость аспарагуса

- Мишка, смотри: елка! елка!

Многие уверены, что это лохматое и колючее растение если уж и не папоротник, то точно елка… Однако это не так, и аспарагус отношения ни к папоротникам, ни к хвойникам не имеет.

Аспарагусы – травянистые многолетники, одревесневающие лианы и кустарники с разветвленными, прямыми, извилистыми или вьющимися стеблями. У многих (но не у всех) из них зеленые листья отсутствуют. Фотосинтез же остается на долю уплощенных веточек, сидящих в пазухах крошечных чешуевидных листьев. У аспарагусов эти веточки обычно мелкие, а у иглицы они настолько велики, что их можно легко перепутать с листьями.

Аспарагус – двудомное растение, известны также экземпляры, у которых одни стебли несут мужские цветки, другие – женские. Наряду с однополыми встречаются и обоеполые цветки. Миниатюрные невзрачные цветки имеют такое же «устройство», что и цветки лилий: шесть листочков простого околоцветника, шесть тычинок и верхняя завязь. Из нее развивается плод – ягода с несколькими крупными семенами. В отличие от лилейных аспарагусовые не образуют луковицы. Для них характерны горизонтальные корневища.

Род Аспарагус сегодня насчитывает около 300 видов, обитающих в Южной Америке, Европе, Средиземноморье, Индии и Австралии, преимущественно в засушливых областях. Встретить аспарагус можно и в наших огородах. Там он известен под именем спаржи. Наибольшее хозяйственное значение имеет спаржа лекарственная. В квартирах мы выращиваем лишь несколько видов аспарагуса.

Аспарагус аспарагусовидный, или спаржевидный. В диком виде произрастает в горных лесах и на прибрежных песках Южной Африки. Стебли голые, светло-зеленые, с гибкими тонкими побегами. Филлокладии (измененные стебли) листовидные, яйцевидные блестящие, ярко-зеленые. Цветки мелкие, белые. Плоды – оранжево-красные ягоды. Его полутораметровым стелющимся побегам иногда требуется опора. Срезанные побеги этого аспарагуса долго сохраняют свою свежесть, поэтому служат хорошим дополнением при аранжировке букетов и цветочных композиций. Интересно, что плоды этого вида имеют запах апельсина. Этот вид очень хорош на опоре и как ампельное растение.

Аспарагус перистый. Встречается как Аспарагус щетинистый. Родина – Восточная и Южная Африка; растет в субтропических и тропических лесах, долинах рек, саваннах, на равнинах и в среднем горном поясе. Вьющийся полукустарник. Побеги обильно ветвятся, голые. Листья редуцированы до крохотных (0,5 см) треугольных бурых чешуй. Напоминающие нитевидные листья измененные стебли (филлокладии) собраны пучками по 3-12. Длина их 0,5-1,5 см, диаметр – до 0,5 мм. Они слегка изогнутые, светло-зеленые, придают ажурный облик всему растению. Отдельные побеги ориентированы горизонтально, образуя подобие мелкоперистых листьев. Цветки мелкие, одиночные или по 2-4, белые. Плоды ягодообразные, синевато-черные, 1-3-семенные. Достаточно известна разновидность аспарагуса перистого – аспарагус карликовый. Многолетнее неприхотливое растение.

Аспарагус тончайший очень похож на аспарагус перистый, но его филлокладии тоньше и длиннее, расположены реже, чем у перистого. Длина побегов доходит до 1,5 м.

Аспарагус Шпренгера. Синоним: Аспарагус эфиопский, встречается как Аспарагус густоцветковый. Родина – Южная Африка, растет по влажным горным склонам. Лазающий полукустарник, в культуре травянистое многолетнее растение. Стебли голые, бороздчатые или гладкие, обильно ветвящиеся, слабые, длиной до 150 см. Листья редуцированы до шиловидных чешуй длиной 2-4 мм. Уплощенные листоподобные стебли – филлокладии длиной до 3 см, шириной 1-3 мм, прямые или слегка изогнутые, островатые, одиночные или в пучках по 2-4 см. Цветки мелкие белые или светло-розовые, душистые. Плоды ягодообразные, красные, односемянные. В культуре с конца XIX века. Очень любит солнечное освещение, обильный полив в летний период.

Аспарагус медиолойдес – это красивое высокое растение с сильно ветвящимися стеблями и вечнозелёными филлокладиями. Его срезанные ветки долго сохраняют свежесть даже без воды.

Аспарагус Мейера с плотно расположенными иголками напоминает посудный «ершик», он менее распространен, но более декоративен. Прямые и жесткие, густоопушенные «листьями» побеги достигают 40-55 см в длину и эффектно оттеняют в композициях растения с крупными листьями.

Аспарагус кистевидный – имеет длинные (до 2 м) побеги; его линейно-шиловидные кладодии собраны пучками. Ароматные ярко-розовые цветки образуют кисть.

Аспарагус серповидный – изящная лиана, имеющая самые длинные и толстые побеги среди аспарагусов. В природе длина побегов достигает 15 м, а их диаметр – до сантиметра; в зимнем саду или оранжерее длина лианы обычно до 4 метров. Из корневища быстро вырастают гибкие стебли, покрытые множеством кладодий серповидной формы длиной до 8 см, с гофрированными краями. Их окраска с возрастом темнеет. Растение хорошо переносит обрезку стеблей и образует пышный куст. Эффектные мелкие белые цветки с приятным запахом собраны в рыхлое соцветие.

Размножение аспарагусов

Самый простой способ завести аспарагус – купить его в магазине. Для тех, что не ищет легких путей, есть и другие способы.

Размножают растение семенами, делением корневища, стеблевыми черенками.

Семена высевают в январе – марте. Есть мнение, что сеять надо свежие семена – у них процент всхожести гораздо выше. Высевают в семена во влажный субстрат, состоящий из песка и торфа. Поддерживают температуру 21°С, постоянно опрыскивают и регулярно проветривают. Всходы появляются через месяц. Пикируют молодые сеянцы когда они достигнут высоты в 7-10 см.

В начале лета их можно уже рассаживать в горшочки диаметром 10-12 см. Лучше всего для них подойдет смесь из дерновой, листовой земли, перегноя, торфа и песка в равных соотношениях.

Другой способ размножения – деление старых кустов на две или несколько частей, (во время пересадки или вегетационный период).

Верю, что однажды и на вашем подоконнике окажется аспарагус!

Итак, подготовимся. Что любит и чего не выносит это растение

Аспарагус предпочитает хорошо освещенное место, но без прямых солнечных лучей (кроме аспарагуса Шпренгера), тем более продолжительное время и особенно в летний полдень. Оптимально для их выращивания окна восточной и западной экспозиции. На окнах южной экспозиции от прямых солнечных лучей растение притеняют, создавая рассеянное освещение марлей или тюлевой занавеской. Летом желательно выносить на открытый воздух, балкон, сад. На открытом воздухе аспарагус размещают в полутени, без прямых солнечных лучей. Приобретенные растения и растение после осенне-зимнего периода, весной, к новому уровню освещенности приучают постепенно.

Наиболее подходящей для аспарагусов будет умеренная температура воздуха, оптимально в пределах 20-25°С, но желательно не выше 25°С. Высокие температуры в продолжении длительного периода губительны для растения. Зимой температуру воздуха желательно снизить до 12-15°С, при этом полив уменьшают, не допуская пересыхания земляного кома. Если зимой растение содержится при более высокой температуре, то стебли постепенно могут оголиться и высохнуть. В этом случае сухие стебли обрезают и немного сокращают полив. В феврале обычно появляются новые молодые побеги, и растение вновь приобретает прежний зеленый наряд. В это время полив значительно увеличивают.

Весной и летом поливают обильно, но так, чтобы между поливами верхний слой субстрата подсох. Осенью и зимой следят, чтобы субстрат не пересох, но и не был сильно переувлажнен. Лучше всего использовать нижний полив, при этом не допуская застаивания воды в поддоне.

Аспарагус благоприятно отзывается на опрыскивание. Если в комнате жарко, то растение ставят на поддон с заполненным водой гравием или керамзитом, также постоянно опрыскивают.

Спаржа достаточно быстро растет, поэтому ежегодно весной ее пересаживают в более просторную посуду, при этом уменьшая обрезкой корневую систему. При пересадке удаляют все оголившиеся старые ветви, что дает хороший прирост молодых здоровых побегов. Более старые экземпляры пересаживают через 2-3 года. Декоративный аспарагус имеет множество корней, поэтому для него необходимо подготовить посуду соответствующей величины, иначе его придется часто пересаживать. Если горшок становится слишком тесен, то под давлением разросшихся корней он может лопнуть.

Наиболее благоприятная почва для аспарагуса – смесь перегнойной, листовой земли и крупного песка, либо подойдет грунт для папоротников или любой универсальный грунт.

Удобряют аспарагусы весной и летом каждую неделю, зимой значительно реже, раз в месяц, слабым раствором органического удобрения или минеральными удобрениями для комнатных культур.