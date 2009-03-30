Скажите мне честно – какие растения вам больше по душе: с красивыми пестрыми листьями или те, что с красивыми цветами?

Несмотря на очаровательную и порой просто сумасшедшую красоту пестролистных растений, держать на своих подоконниках хочется все же что-нибудь цветущее!

Сомневаетесь в своих силах – сможет ли зацвести у вас хоть что-нибудь? Сможет. Есть одно растение, которое цвести будет, несмотря на все ваши усилия его загубить

Вашему вниманию – неубиваемый бальзамин Уоллера

Бальзамин – одно из наиболее старинных комнатных растений. Он был завезен в Европу в 1596 году и уже более четырехсот лет растет на наших подоконниках. Происходит бальзамин (или импатиенс) из тропических лесов Занзибара, что у восточного берега Африканского континента. Встречается бальзамин и в Ост-Индии, а некоторые его виды растут в Средней Азии, где из его корней получают желто-красную краску хну. Дикий вид бальзамина в прошлом столетии был привезен с Ферганского хребта в Петербургский ботанический сад, где и распространился как сорняк. В России бальзамин известен и любим настолько, что «отметился» даже в классической русской литературе – вспомните Бальзаминова из пьесы А.Н. Островского «За чем пойдешь, то и найдешь» или строчки романа Достоевского «Бедные люди»: «Вижу, уголочек занавески у окна Вашего загнут и прицеплен к горшку с бальзамином...».

Любят и любили бальзамины у нас настолько, что дали им имя – наше русское: Ванька! «Ванькой мокрым» зовут в народе этот цветок – в ненастную погоду, с приближением грозы, во время тумана, а также при обильном поливе на острых кончиках и пильчатых краях его светло-зеленых листьев выделяются капельки воды – растение становится действительно мокрым.

Зовут и «огоньком» – в темной листве «горят» его цветочки-огоньки: белые, розовые всех оттенков, лососевые, оранжевые, жёлтые, красные, лиловые – одноцветные, а также с «глазком» или полосками, – «горят» в любую погоду, 6-8 месяцев в году (какое еще растение будет цвести столь же долго?).

Есть еще одно «русское народное» имя у цветка – недотрога. После опыления цветов бальзамина образуются мясистые зеленые плоды. Но сочная «ягода» неожиданно высыхает, превращаясь в коробочку. Стоит только слегка до нее дотронуться, как она лопается, выстреливает довольно крупными семенами и скручивает свои створки внутрь – вот вам и «недотрога».

В Англии это растение тоже любят – и с любовь называют «усердной Лизой», за вечное цветение, поискать еще такого работягу.

Если вы начинающий цветовод – заведите бальзамин. Не пожалеете!

Уход

В уходе он прост. Главное – не забывать поить. Почва в горшке всегда должна быть влажной (вспомните – он же Ванька мокрый). При недостатке влаги листья немедленно жухнут, увядают, желтеют и вскоре опадают. Если не поливать растение 2-3 дня, начнут засыхать верхушки стеблей и бальзамин может погибнуть. Летом может быть необходим ежедневный полив. Зимой полив уменьшают.

Температура содержания:

Умеренная, зимой не ниже 12˚С. Чтобы растение зимой цвело, температура должна быть не ниже 15˚С. Он же африканец – любит тепло!

Освещение:

Растение светолюбиво, но летом от прямых солнечных лучей его следует защищать, перемещая растение в тень. Для цветения зимой необходимо несколько часов в день прямого солнечного света.

Влажность воздуха:

Время от времени листья следует опрыскивать, избегая попадания воды на раскрытые цветки.

Пересадка:

Хорошо цветет только в том случае, если корни заполняют горшок. При необходимости пересаживают весной.

Размножение:

Стеблевыми черенками в любое время года или семенами весной.

Если растению мало света, оно вытягивается и становится некрасивым. Я рекомендую вам обновлять бальзамин примерно раз в год – черенки легко укореняются в воде, иногда даже не переставая цвести.

Можно сажать несколько растений, как одного цвета, так и разных, в один горшок – эффект будет потрясающим.

Если вы цветовод опытный, не стоит фыркать пренебрежительно в сторону бальзамина: видели ли вы последние новинки? Какие там расцветки цветов! Какая махровость! Есть даже пестролистные сорта!

Бальзамин легко размножается как черенками, так и семенами. Семена бальзамина в последние годы всегда можно найти в продаже. Даже названия сортов бальзамина «вкусные» – Клубника со сливками, Апельсиновая звезда, Вишневое чудо, Персиковая бабочка.

Чем еще хорош бальзамин?

В последние годы мне нравится высаживать его на балкон и на даче. Цветущие опушки в нашем саду давно стали предметом обсуждения и зависти соседей. Когда бальзамины выращивают на открытом воздухе, они любят светлое, но защищенное от прямых солнечных лучей место – цветки бальзамина получаются ярче и крупнее.