Как посадить фаленопсис

В последние время лучшим подарком все чаще становятся орхидеи. И неважно, кого одаривать – любимую женщину, коллегу по работе, начальника или начальницу. Даже мужчинам дарят цветы! А еще среди любителей всего зеленого все чаще появляются смелые и отважные спасатели. Они готовы скупить в цветочных магазинах все самые несчастные орхи, усыновить их и дать им новую жизнь. Иногда совсем не подозревая, как же правильно это сделать.

Итак, вас осчастливили или вы сами, обладая большим сердцем, пригрели такого страдальца? Безумству храбрых поем мы песню…

Главный вопрос – зачем?

Зачем пересаживать фаленопсис? Мы привыкли, что обычные растения пересаживать надо регулярно, примерно раз в год или два, по весне. Потому как почва за год истощается. Растение осваивает корнями все пространство горшка, рост замедляется и т.д. и т.п.

Фаленопсису по большому счету вообще не нужен горшок. В природе живет себе он на дереве, раскинув листья в разные стороны и цепко держась корнями за кору того самого дерева. Корни его делают сразу несколько дел, что ваш Юлий Цезарь: они и питание растению добывают, и надежно удерживают своего хозяина на одном хлебном или не очень месте, и в фотосинтезе участвуют (именно поэтому порой совершенно безлистные фаленопсисовые пеньки с огромным количеством живых корней могут давать потомство).

Итак, корни для орхидей чрезвычайно важны. Наша задача сохранить их во что бы то ни стало. Любая пересадка равна травме корней. Делайте выводы.

Пересадка крайняя мера, необходимая для спасения жизни и здоровья вашей орхидеи.

Во что сажать?

Возвращаясь вновь к многофункциональным корням фаленопсиса… Фаленопсис может прекрасно расти в очень разнообразной посуде. Единственное, что необходимо учитывать, – скорость просыхания в субстрате. В любых корзинках (бамбук, дерево, пробка) субстрат просыхает очень быстро и, если влажность низкая, поливать погружением придётся очень часто, летом – каждый день. В керамике орхидеям комфортно, но корни очень сильно присасываются к ней, и будут сильно повреждены при последующей пересадке. К тому же, керамика, довольно сильно охлаждает корневой ком, а фаленопсисы это не любят. Непрозрачный пластик не повредит росту, растение быстро и в любом случае выпускает воздушные корни, которые не уходят в субстрат. Их участия в фотосинтезе будет вполне достаточно.

Посадка в корзину является компромиссом между блоком и горшком. Корзина может быть изготовлена из различных материалов, например из дерева разных пород (тик, дуб), из бамбука, из пластика или из нержавеющей металлической сетки.

Наиболее декоративно выглядят корзины из дерева или бамбука. Корзины из деревянных планок имеют один существенный недостаток – орхидеи очень сильно прирастают к ним корнями, поэтому при пересадке корни могут быть сильно травмированы. Иногда даже, чтобы предотвратить травму, старую корзинку просто помещают в другую, большего размера, а промежутки между стенками заполняют субстратом.

Легче пересаживать из бамбуковых корзинок, так как из-за гладкой структуры бамбука корни можно достаточно легко отделить.

Итак, это могут быть прозрачные пластиковые стаканы – стандартные горшки для орхидей. Это могут быть любые природные материалы: кусок коры; половинка кокосового ореха; спил любого фруктового дерева. Это могут быть всевозможные корзинки – деревянные, сетчатые (металлические или пластиковые), бамбуковые. Это может быть и керамический горшок, только неглазированный. В качестве горшка для орхидей может выступать и непрозрачный пластиковый горшок. Выбирайте сами.

Если с горшком определились, попробуйте теперь разобраться в субстратах

И опять все сводится к корням. Именно из-за их хрупкости фаленопсис рекомендуют пересаживать не чаще, чем раз в два – три года. В течение этого времени субстрат должен сохранять свои свойства и не разлагаться. Кроме того, он должен быть достаточно гигроскопичным и воздухопроницаемым. Самыми популярными составляющими смеси для субстрата являются кусочки коры, мох сфагнум, древесный угль, керамзит, кусочки пробки от вина или пенопласта. Состояние субстрата нужно регулярно проверять и при его разрушении сразу заменять. Имейте ввиду, что фаленопсис прекрасно растет в чистой коре.

Готовый субстрат для орхидей сейчас можно купить во многих цветочных магазинах, но всегда следует учитывать его состав, так часто он бывает слишком влагоемким для фаленопсиса и больше подходит для других орхидей. В этом случае его лучше всего добавлять в кору для увеличения гигроскопичности.

Кору и мох можно заготовить самостоятельно. Лучше всего собирать сосновую кору с погибших деревьев, но при этом она должна быть плотной, не рассыпаться в труху и не содержать смолы. Собранную кору разрезают на фракции размером 1–2 см. (секатором или проворачивают через мясорубку, с которой сняты нож и решетки), проваривают два раза в течение 10 минут, высушивают и хранят в месте с доступом воздуха, например в коробке из-под обуви. Мох используют как свежим (верхние 10 см), так и высушенным. В обоих случаях его нужно продезинфицировать и избавить от всей живности, которая готова разбежаться по вашей квартире. Проще всего замочить его в горячей воде (около 40–45°С) на два часа, удалить всех насекомых с поверхности, высушить и хранить как кору.

Как, как же его посадить?

1. Берем растение, если оно сидело в горшке – освобождаем его, вытряхиваем, корни аккуратно разбираем, смотрим, чтоб не было гнилых. Здоровые корни у фаленопсиса зеленые, плотные, толстые. Вот такие

2. У этого растения очень длинная шейка, на ней видны остатки старых листьев - сухие коричневые чешуйки. Три старых цветоноса я обрезала. Вот как это выглядело с мертвыми корнями

3. Все гнилое, мертвое аккуратно отрезаем секатором (спец ножницы для садовых работ), места среза подсушиваем. Можно опудрить корни и шейку стимулятором корнеобразования. в данном случае я этого делать не стала – корни у растения есть, на шейке видно еще два проклевывающихся бугорка – это новые корни лезут.

Посуда – прозрачные пластиковые стаканы с большим количеством отверстий: корням нужен воздух. В природе орхидеи живут на деревьях, прикрепляясь корнями к коре либо к тому, что скапливается в развилках – кора, мох…

4. Грунт – смесь коры, мха и угля. Кора – для молодых растений фракцией 0.5–1 см, для взрослых – крупнее. Это растение взрослое – кора крупно порезана. Уголь – действует как антисептик, предотвращает гнили

5. Мох сфагнум – регулирует влажность: избыток заберет, при недостатке отдаст. Тоже антисептик. Все смешивается. Вот так:

6. Грунт изначально должен быть чуть влажным. Можно замочить его перед посадкой на пару часов, а потом вынуть – воде дать стечь.

Берем подготовленное растение и примеряем ему горшок: он не должен быть слишком большим. В идеале – при правильной посадке грунт должен просыхать в горшке за 7 – 10 дней

7. На дно горшка кладем крупные куски коры

8. Можно взять любой тяжелый дренаж – гальку, керамзит... Кора быстро просыхает, и растение может перевернуть горшок, если он будет слишком легким. Если горшок подобран правильно – начинаем заполнять его грунтом. Аккуратно докладываем кору и уголь. Не уплотняем – корни легко повредить. Для лучшей укладки легонечко можно постукивать по стенке горшка либо горшком по столу, утрясая грунт. Пустот оставаться не должно:

9. Шейку не заглубляем, листья не должны лежать на грунте – они должны чуть-чуть возвышаться над ним

10. Сверху на грунт можно положить тонкий слой мха – для сохранения хорошей влажности. Растение рекомендуется пару недель после посадки не поливать: чтобы зажили все вероятные поломки на корнях и во избежание гнилей на травмированных тканях.

11. Последнее – иногда самое важное, особенно когда орх становится больше пяти: не забудьте воткнуть стикер с названием растения!