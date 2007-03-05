Чтож, пришла пора поговорить более фундаментально о некоторых видах флоры... По запросу НИИ ботаники Бобруйского заповеднега наш "спецкор-фикусовед" Leda поведает Вам о своих научных трудах...

Добрый день, добрый день, дорогие мои ботанеги. Заседание клуба юных мичуринцев объявляю открытым. На повестке дня сегодня – фикус!

Все запаслись подопытными экземплярами. Тогда – даем клятву Линнея , что ни один фикус при проведении экспериментов не пострадает, – и вперед! К фигам

Откуда пошли фикусы…

Род фикус относится к семейству тутовых (Moraceae) и порядку крапивных (Urticales). Насчитывает по разным сведениям от 900 до 1000 видов, распространенных в тропических и субтропических областях. Впервые род выделен шведским естествоиспытателем Карлом Линнеем в 1753 году в его фундаментальном труде «Виды растений».

Родина – Индия, Гималаи, Шри-Ланка, Западная Африка. Здесь эти растения наиболее многообразны и очень почитаемы местным населением. В Индии считается, что именно под сенью фикуса произошло перевоплощение Будды. По сей день у храмов можно увидеть заботливо посаженные фикусы, на ветвях которых завязаны разноцветные ленточки.

Среди жизненных форм встречаются деревья, кустарники, лианы. В это семейство кроме фикуса входят такие известные растения, как шелковица, хлебное дерево и одно из самых любимых плодовых культур народов древнего Средиземноморья и Месопотамии – инжир (фиговое дерево). В современных системах насчитывается от 750 до 2000 видов. Родина – тропические страны Африки, Азии и Америки. Встречаются среди фикусов также «фикусы-душители»: вначале эти растения развиваются как эпифиты на других деревьях, куда их семена заносят другие животные. Но вот проходит какое-то время, воздушные корни молодых фикусов опускаются ниже и ниже, врастают в землю, утолщаются, оплетают и сдавливают ствол дерева-хозяина, которое постепенно погибает.

Н. Верзилин в своей книге «Путешествие с домашними растениями» приводит описание фикуса, данное ещё Теофрастом, который сопровождал А. Македонского в походах в Индию. «Это могучее дерево с круглою кроною и чудовищного диаметра; оно прикрывает своей тенью пространство в две стадии (300 метров). Окружность ствола обыкновенно 40, а иногда 60 шагов; листья по величине и виду равняются щиту. Из огромных горизонтально распростертых веток ежегодно спускаются в почву корни, которые отличаются от сучьев только жестким волосяным покровом, более бледною окраскою и отсутствием листьев: они сами постепенно превращаются в стволы и образуют как бы искусственно посаженный крытый зеленый ход вокруг главного ствола. Под их тенью мог бы расположиться лагерем целый отряд конницы».

Правда, впечатляюще? Однако мы еще не все выяснили. Для представителей рода ficus характерно наличие млечников с млечным соком. Так до открытия гевеи бразильской с ее уникальной способностью давать каучук Ficus elastica использовался для получения каучука путем сгущения млечного сока латекса.

Как комнатное растение фикус культивируется с 1815 года.

Раньше в каждой уважающей себя школе в кабинете ботаники, а то и просто в актовом зале, обязательно был фикус – огромная раскоряка с листьями-лопухами. То был фикус каучуконосный . Сегодня в магазинах можно встретить две разновидности того самого школьного фикуса – декора и робуста. Как сказочно хороши листья робусты – красноватые, блестящие. Если вам вдруг попадется еще один редкий фикус – black prince (листья у него почти черные) – расскажите об этом мне. Фикус Бенджамина – самый распространенный сегодня фикус России . Он очень похож на дерево или большой раскидистый куст с поникающими стеблями. В принципе неприхотлив. Легко поддается стрижке и формированию кроны. Ствол, заплетенный в косичку или еще в какую-нибудь финтифлюшку, тоже очень хорош. Этот фикус богат на разновидности: «Керли» – кустарник с искривленными листьями, «Наташа» – карликовый фикус, «Даниэль» – компактный куст с очень темными листьями, «Лация» – очень кустистый с зелеными листьями, много сортов с пестрыми листьями – «Де Гантель», «Голден Кинг», «Экзотика», «Старлайт» и другие . Фикус Али – отличается от своих собратьев формой листьев, которые напоминают чем-то листья ивы.

Фикус карликовый – небольшое стелющееся растение, одно из лучших почвопокровных растений. В наших магазинах также встречается в изобилии. Среди предлагаемых местной «флористической промышленностью» малюток есть фикус минима – его листочки не превышают размеров 10-копеечной монетки. У разновидности вариегата кожистые заостренные листья длинной до 7 см, с белыми пятнышками.

Не так давно стали завозить в нашу деревню и фикус лировидный – листья его некоторым музыкальным личностям напоминают по форме скрипку. В магазинах фикусы лирата чаще всего совсем маленькие: имеют от четырех до шести листьев и продаются в горшках №15 .

Фикус бенгальский, или баньян – тоже встречается в наших полях. Его легко опознать по опушенным молодым листьям и зачаткам воздушных корней, которые он так и норовит образовать.

Фикус микрокарпа – каудексный вид. Ах какая у него «попа»

Фикус Барок – имеет закрученные листья, создающие ему кудрявую шевелюру.

Итак, вы всё же пошли на это. Как не уговаривал вас муж, как не плакали дети – вы потратили последние семейные деньги на то, чтобы купить этого монстра. Вы принесли его домой, нежно обнимая пятилитровый горшок и задевая верхушкой обо всё и обо всех… теперь и у вас есть фикус. Будет – чем заняться на досуге

Ребята, надеюсь вы купили что-нибудь мааааленкое? Вы же не притащили домой в грузовике огромный фикус Бенджамина, который в наших магазинах стоит как месячная зарплата обычного менеджера?

Куда теперь его? На подоконник? На пол? В которую из комнат?

Фикус Бенджамина любит светлые южные комнаты, однако живет и в северных. Свет ему нужен яркий.

Его каучуконосный брат согласен стоять и в глубине комнаты – его вполне устроит солнышко только в первой или во второй половине дня.

Баньян норовит всегда занять самое солнечное место в доме – у южного окна.

Лирата при его любви к солнцу предпочитает, чтобы в самые жаркие часы его притеняли.

И лишь карликовый почвопокровник согласен на тень.

Следуя заветам дедушки Хессайона, при покупке растение нужно:

а) поставить в карантин – то есть на пару недель отделить его от растений, уже проживающих на ваших подоконниках,

б) пересадить.

Земля для фикусов: если вы страстный любитель кулинарных рецептов (привет австралийской разведке), то вы можете, вооружившись всем необходимым в полях, лесах и на фермах, приняться за составление земляных смесей для вашего питомца. Мы же, люди XXI века, избалованные сервисом и испорченные цивилизацией, пойдем в магазин. Там добрые девочки продадут нам пару волшебных пакетиков рублей по 35–40 с заветной надписью – «пальма» или «фикус».

Обычно специалисты-ботаники рекомендуют пересаживать купленное растение только через пару недель, но я предпочитаю пересаживать свежекупленное растение сразу – то есть в ближайшие после покупки дни. Почему? Во-первых, потому, что горшок мне не нравится. Во-вторых, грунт, в котором сидит растение, – «ненастоящий»: в нем мало питательных веществ, необходимых для роста и развития. В-третьих, ну нравится мне ковыряться в земле.

Итак, пересадка.

Существует два способа пересадки растений:

1. Перевалка. При этом способе растение вынимается из горшка вместе с земляным комом и помещается в горшок большего размера, куда досыпается свежий грунт с тем, чтобы полностью заполнить горшок.

2. Собственно пересадка. Когда корни растения освобождаются от земли, тщательно осматриваются, удаляется все больное, и растение сажается в новый грунт и новый горшок.

Первый способ, естественно, более щадящий: растение при такой пересадке начинает интенсивно отращивать новые корни и листья.

Если растение молодое, возьмите горшок на 2–3 см больше по диаметру и на 4–6 см выше, чем прежний. Если растение уже взрослое – то горшок должен быть на 7–8 см больше по диаметру и на 8–10 см. – по высоте. Керамика или пластик – не важно. Наличие дренажного отверстия обязательно, вниз насыплем слой дренажа 3–4 см. Вынимаем из горшка, по возможности обтрясем старую землю, осмотрим корни. Если есть гнилые, обрезаем до живого, срезы посыпаем толченым углем (хоть активированным в таблетках). Вниз, на дренаж насыпаем столько земли, чтобы поверхность земли осталась на прежнем уровне, т.е. сверху земли досыпать почти не надо, только снизу и по бокам (досыпать сверху нужно, если только старый верхний слой земли удалось обтрясти).

Совсем взрослые растения пересаживают нечасто: а иногда (по секрету) совсем не пересаживают, а лишь раз или два в год обновляют верхний слой почвы в горшке.

Очень хорошо поддается формированию и наведению красоты фикус Бенджамина. Для этого в один горшок одновременно сажают от трех молодых растений. Их переплетают, чтобы получился красивый стволик. Срочно, кто не умеет еще плести косы, рожаем себе по девочке. Заплетать надо только одинаковые по развитию растения, иначе большие подавят малые. Завивать надо сразу (ростом в 13 см), при подращивании сразу делать виток, как только позволяет размер. Чтобы творение ваших неспокойных рук могло держаться, нерасплетаясь, его закрепляют – с помощью нити или проволоки… Старайтесь заплетать потуже. Ствол, правда, может в некоторых местах повредиться (лопнет кора, появится млечный сок), но ничего страшного (главное – не сломать), потом обмойте ствол теплой водой и все... Главное не повредить само растение настолько, что его придется выбрасывать.

Если будете хорошо стараться, однажды у вас получится вот так.

С тех пор, как вы стали счастливым обладателем фикуса, прошло довольно много времени – целых две недели. Вы уже пересадили его. Определили ему место в вашей жизни и квартире. Пора поливать!

Существует важное правило для фикусов – лучше НЕдолив , чем ПЕРЕлив! Есть мнение, что фикус пора поливать только после полного просыхания 1/4, 1/3 горшка (проверять, засунув палец в землю), достаточно обильно, желательно теплой (добавить кипятка), мягкой водой (хотя бы отстаивать в течение суток). При избыточном поливе, особенно зимой, фикус сначала сбрасывает листья, а потом может отбросить и копыта…

Подкармливают раз в две недели любым органическим удобрением для комнатных растений, зимой раз в 1,5–2 месяца, плюс к этому поливаем периодически с «Изумрудом» или аналогом для компенсации недостатка освещения – зимой. Фикус очень любит опрыскивания, но только теплой и лучше кипяченой водой (иначе будет белый известковый налет на листьях), можно опрыскивать хоть два раза в день. Раз в месяц нелишним будет протирать листья фикусов влажной губкой или тряпкой, тоже кипяченой водой. Сейчас в продаже есть средство для полировки листьев. Обработанные таким средством листья фикуса каучуконосного выглядят сногсшибательно.

