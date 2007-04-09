Растения тоже могут молиться, или всё о марантовых.

Доброго вам времени суток, мои дорогие любители что-нибудь повыращивать. Да-да, именно в праздник Светлой Пасхи наш ботанический вестник подготовил очередной свой выпуск. Погоды стоят тёплые, поэтому мы, рассевшись на скамеечке возле памятника Мичурину, что на территории Бобруйского заповедника, достали свои яйца и начали ими меряццо. И тут один младший научный сотрудник Незачотов, специалист по выращиванию толстых дождевых червей спросил нас:

Вы никогда не слышали о том, что растения могут молиться? Если нет – присмотритесь к марантовым. С наступлением темноты они начинают шевелиться и словно тянут в немой мольбе к небу ладони-листья. Во всяком случае так думают англичане, называющие их prayer plant – «молитвенными растениями».

"Что вы такое говорите, неужто хотели Америку открыть, Колумб вы наш", - затароторил зав. секцией тепличного хозяйства доцент Первонахов. И развеял все мифы:

Ничего таинственного здесь нет. Просто растут представители семейства марантовых в нижнем ярусе тропического леса и как могут тянутся к свету, меняя свое положение в зависимости от освещенности. Днем их листья располагаются почти параллельно земле, а в сумерках эти растения начинают погоню за уходящим солнцем. Примерно так же они ведут себя при смене погоды. У листьев растений этого семейства есть еще одна особенность: основания листовых пластинок имеют специальное утолщение (листовую подушку), при помощи которой они в течение дня поворачиваются за солнечными лучами.

Не смог промолчать и отец Алексий, забредший в парк с надеждой удариться яйцами хоть с кем-нибудь:

Чепуха! В канун Светлага Христова Воскресения, Вы товарищ Незачотов, пристегнули за уши какие-то якобы молитвенные фотосинтетики! Еретикам и вероотступникам, погрязшим в однополых браках англиканского вертепа, этим нечестивым протестантам пригрезилось нечто молящееся! И вот уже наши нетвёрдые в святоотеческой вере, глядящие в рот бусурманам, малоучёные мужи, не говоря уж про женщин ботаническага склада остатков ума, начинают плясать под ихнюю бесовскую дудку! Уже мы слышим разный вздор про молящиеся растения! Предлагаю ударить и крепко ударить по сим квазирелигиозным рукосуям с ботаническим уклоном! Ещё основоположник христианства И.Христос, позже воскресший из мертвых, проклиная сухую смоковницу, подчеркивал, что предвидит попытки грядущих лжепророков толковать про молитвенные растения, так что всем надлежит держать ухо востро и спуску не давать! Так-то вот, дети мои! Выкиньте из головы эту околесицу и айда разговляться да христосоваться с чувством! Целую вас, не всех, но изрядно!

Всё шло хорошо, пока Coalla не достала яйца утконоса со словами: "А у нас в Австралии это самый смак, рекомендую". Оно канечно хорошо, но из парочки яиц торчали утиные носы. "Б-р-р-р", - сказала Leda и зашелестела томиком "Мир растений". "А давайте я Вам почитаю про марантовые", - мило сказала она и...

Представители этого семейства, включающего около 400 видов, относящихся к тридцати родам, обитают в тропиках и субтропиках Евразии и Америки. В комнатную культуру введены самые декоративные из них, естественно произрастающие во влажных тропических лесах Центральной и Южной Америки. Они примечательны эффектной окраской листьев, на которых на ровном фоне выделяются яркие жилки или пятна. Рисунок на листьях некоторых видов марантовых имеет строгую геометрическую форму, что редко встречается в растительном мире. Общий фон листьев варьирует от очень светло-зеленого (почти белого) до темно-темно-зеленого, почти черного. К семейству марантовых относятся четыре часто встречающихся в продаже растения - маранта, калатея, ктенанта и строманта. Наиболее распространенные разновидности нетрудно выращивать, хотя в целом марантовые - не для начинающего цветовода.

Маранты – невысокие растения, они редко вырастают выше 20 см. Для них характерны полегающие недлинные побеги и образование подземных клубней. Это наименее капризные из всего семейства растения, а потому более популярные.

Калатеи – более высокие растения, они эффектнее внешне, но труднее в культуре. В умелых руках они будут расти просто в горшке, но гораздо лучше удаются в террариуме.

Ктенанта похожа внешне на калатею, она также трудна для выращивания.

Строманта – компактное низкорослое растение, похожее на маранту, но по окраске листьев больше напоминает калатею. Строманта, пожалуй, самая капризная из этого семейства.

Более подробно о сортах и видах марантовых можно почитать и посмотреть вот тут: http://iplants.ru/ctenanthe2.htm и тут: http://iplants.ru/calathea2.htm

У растений этого семейства одинаковые требования к уходу – их следует притенять от прямых солнечных лучей, им нужен влажный воздух, они не терпят холодных сквозняков и требуют тепла зимой. Внезапная перемена температуры может оказаться губительной для наиболее нежных разновидностей, листья становятся вялыми и загнивают. Температура зимой должна быть для маранты не ниже +16°С, для остальных - не ниже +18°С. При ярком свете окраска листьев бледнеет, особенно губительны для марантовых прямые солнечные лучи. Они хорошо растут при рассеянном солнечном или интенсивном искусственном освещении. Прямой солнечный свет большинству представителей семейства противопоказан. Помните золотое правило: никаких крайностей!

Марантовые – пожалуй, единственные растения, которые могут жить в глубине комнаты, вдали от окна, и им от этого будет только лучше.

Растения следует поливать только теплой мягкой водой, летом обильно, не давая почве подсыхать между поливами, и регулярно опрыскивать листья.

Марантовые очень восприимчивы к накоплению лишних солей в почве, поэтому раз в неделю устраивайте им теплый душ, который смоет пыль с листьев и удалит из почвы лишние соли.

Зимой полив умеренный, переувлажнение почвы зимой может привести к загниванию и гибели растения. От чересчур сухого воздуха кончики листьев засыхают, листья могут даже опадать, замедляется рост. Для повышения влажности воздуха вокруг растений горшки помещают во влажный торф или содержат в террариуме.

Марантовые хорошо отзываются на подкормки. В период роста каждые две недели их поливают слабым (0,5 и менее от нормы) раствором минеральных удобрений.

Каждые два года весной растения пересаживают. На дне горшка необходим хороший дренаж (до 1/4 высоты горшка) из черепков, керамзита или крупнозернистого песка. Почву составляют из листовой и перегнойной земли, торфа и песка (1:1:1:0,5). Возможно также выращивание на гидропонике.

Размножаются марантовые делением при пересадке. Виды с надземным стеблем можно также размножать черенкованием.

Горшки накрывают полиэтиленовой пленкой и держат в теплом месте, пока растения не укоренятся.

И помните, вместе с покупкой растения вы берете на себя обязательства ежедневного исполнения роли амазонской сельвы!

Трудности!!!

Концы листьев коричневые и сухие. Замедленный рост.

Причина – слишком сухой воздух. Проверьте, не поражено ли растение красным паутинным клещиком. Удалите отмершие листья. Регулярно опрыскивайте листья.

Листья сворачиваются и покрываются пятнами.

Причина – недостаток влаги. Почву следует поддерживать во влажном состоянии и в период роста не давать ей подсыхать между поливами.

Опадение листьев.

Причина – слишком сухой воздух. Растения требовательны к влажности воздуха, их следует либо окружить влажным торфом, либо выращивать в «бутылочном саду».

Вялые, загнивающие стебли.

Причина – слишком холодный воздух и переувлажненная почва зимой.

Листья теряют окраску и засыхают.

Причина – слишком яркий свет, особенно губительны прямые солнечные лучи. Растение следует немедленно переставить в новое место.

Яйца были уже разбиты. Семечки заканчивались, и надо было бежать за добавкой. Кого ещё посылать, как не двух падонгов-ботаников. Вот по дороге Coalla и рассказала мне такую душещипательную историю:

Юннаты, работающие в исследовательском секторе при Бобруйской биологической станции, давно присматривались к представителям семейства марантовых. А началось это с того, как профессор Албанский одним весенним погожим вечером пригласил юную практикантку прогуляться вдоль теплиц, где как раз произрастали оные марантовые, с целью обсуждения последних стихов Бродского. Погоды стояли чудесные, закатаное солнце дарило последние отблески своего алого покрывала, тени причудливо падали ровнехонько на стенки теплиц. И тут роковую роль сыграла то ли последняя сигарета, щедро сдобренная зернышками отборного укропа и нежными побегами зеленого чая, которой Албанский угостил свою юную подругу, то ли зловещее предзакатное солнце, но им двоим явственно почудилось, что в теплице проходит нелегальная сходка адептов неизвестной религии. Впоследствии и сам Албанский, и практикантка, имя которой не разглашается ввиду врачебной тайны, утверждали, что явственно видели протянутые в молитве руки, тесно переплетенные между собой и слышали заунывное пение. После чего они бегством покинули территорию Бобруйской биологической станции и в данный момент находятся на излечениии в специнтернате.

Гыыыы... Дурни какие. Как справедливо заметили мои коллеги-ботанеги, марантовые еще англосаксами были названы "молитвенными растениями". Этот факт и послужил толчком к более пристальному изучению этого семейства нашими юными биологами. Юннаты заинтересовались, к какой же религии примыкает этот вид флоры? Многочисленные опыты показали, что у марантовых нет четко выраженных богословских предпочтений.

И тогда научно-исследовательский сектор, возглавляемый сыном профессора Албанского, решил провести ряд экспериментов, с целью привития марантовым определенных конфессий. Для этого все сотрудники сектора в срочном порядке были отправлены на теологические курсы, которые и закончили с отличием. И надо, заметить, эксперимент закончился полной победой! Классическим марантам было решено прививать католичество и они с блеском справились с этой задачей. Лучше всего они росли под органную музыку, а теплицах непременно должен был присутствовать портрет действующего Папы Римского. Мусульманское направление традиционно было закреплено за ктенантами. Что характерно, наблюдалось следующее явление: вокруг ростка с мужскими фенотипическими признаками неизменно вырастало несколько молодых побегов с выраженными женскими признаками. В ходе роста, мужской побег как бы заслонял женские побеги от любопытных глаз ботаников. Женские побеги можно было опознать по своебразной сеточке на листях, которая дополнительно скрывала поросль от чужих взглядов. Строманты были признаны адептами иудаизма. Их нельзя поливать по субботам и еще на периоде посадки принято подрезать им корневую систему, иначе они погибнут и не дадут всходы. Ну и, наконец, калатеи. Калатеи были взрощены в православной культуре, посему не отличались особой капризностью и уходом. В целом, что объединяет все виды марантовых - это светобоязнь.

Как ни бились бобруйские юннаты, но так и не смогли преодолеть страх марантовых перед солнечными лучами. Посему, если вы решитесь завести в доме подобное растение, будьте бдительны! Тень и полумрак - лучшие друзья этих представителей флоры. Удачи вам!

Ваш Чайнег.

