Горшечное безумие или как сделать обычный цветочный горшок необычным

Все растениеводы, хоть «чайники», хоть опытные «мичуринцы» стремятся облагородить свой садик на окошке еще и с интерьерной точки зрения. Несколько эконом-экспресс-хенд-мэйд-советов для декора цветочных горшков в нашей статье.

Горшки в носках

Даже обычные транспортировочные горшки можно за одну минуту видоизменить до неузнаваемости. Проведите ревизию в гардеробе. Найдите что-нибудь узкое, тянущееся и полосатое (носки, гольфы, колготки, рукава кофт тоже подойдут). И если вам не жалко эти вещи – вперед! Отрезаете кусок под размер горшка, надеваете, и теплый вязаный домик для цветочка готов. Если же подобных вещей в шкафу не нашлось, то скорее отыщите в продаже длинные полосатые гольфы (особенно интересные расцветки у гольфов «с пальчиками»).

Внимание! Раз в несколько месяцев вязаную одежку ваших горшков придется стирать.

Дешево и в газету

Конечно же, это не газета, а самоклеящаяся бумага с черно-белым «газетным» рисунком. Если ваш горшок строгой цилиндрической формы, то декор его займет 2 минуты, и рисунок бумаги может быть любым. Если же горшок сужается книзу, то рисунок подойдет «резаный» (как в нашем случае), абстрактный, очень мелкий, либо продольная полоска, так как вам придется нарезать бумагу полосками, а границы этих полосок необходимо замаскировать. Когда будете приклеивать полоски, вверху выравнивайте их встык, а снизу они будут «находить» друг на друга из-за сужающейся формы горшка.

Все краски в доме

Для создания этого горшка в африканском стиле мы взяли все краски, которые были куплены в разное время и для разных целей. Вообще, если среди ваших красок будет черная и белая, они объединят любые, даже самые неожиданные цвета. Итак, берем обычный терракотовый горшок. Толстой кисточкой рисуем на нем цветные полоски нарочито разной толщины (лучше давать каждой полоске высохнуть, прежде чем начинать следующую). Потом кистью потоньше рисуем черной (или любой контрастной) краской разные узоры на полосках, и также можно прорисовать границы между ними. Чем небрежнее ваши движения и толще кисть, тем больше горшок будет напоминать творение человека из какого-нибудь африканского племени.

Внимание! Желательно после высыхания покрыть горшок лаком, иначе потом его нельзя будет протирать влажной тряпкой – краска может размазаться.

Просто и со жгутом

Мы взяли небольшой пластиковый горшочек и 2 метра жгута. Обмажем горшок зигзагообразно клеем «Момент», и начнем обматывать его жгутом, начиная снизу. Кончики жгута нужно тоже обмазать клеем и аккуратно прижать к горшочку. Мы оставили необмотанным верх горшка – его можно украсить более толстым жгутом контрастного цвета или вовсе придумать что-то необычное. Можно обмотать и весь горшок, а если взять жгут максимально натуральной расцветки, то получится как будто плетеный горшочек. Если жгут однотонный, то на нем хорошо будут смотреться крупные пуговицы в качестве декора.

Горшки в стиле хиппи

Принцип изготовления примерно такой же, как со жгутом, только наматывать нужно сверху, а клей не нужно вовсе. Конечно, по времени это более затратно, но зато и более стильно. Просто возьмите нитки мулине разных расцветок (штук 5-6), убедитесь, что сочетание цветов вам нравится. И начинайте.

Внимание! Нитки мулине имеют обыкновение запутываться, так что советуем смотать их в клубочки.

Крупяные горшки

Возьмите однотонный гладкий горшок и, обмазывая поочередно клеем небольшие участки, наклеивайте на него бусины, как можно ближе друг к другу. Вместо бусин можно использовать ракушки. Но самый эффектный горшок получается из разных круп. Скажем, ободок можно оклеить фасолью, ниже выложить полоску гречкой, затем рис, затем горох и т.д. В данном случае, клей тоже наносить полосками. Крупную крупу (фасоль, например) нужно сажать на клей каждое зернышко отдельно. Мелкую крупу просто посыпать на клей, прижимая затем пальцем.

Внимание! Крупа наверняка будет осыпаться, так что посадите в крупяной горшок цветок, который вы не будете часто трогать, переставлять, пересаживать и т.д.

Из того, что было

Очень нарядными (прямо-таки подарочными) получаются горшки, декорированные лентами. Сделать такую экипировку проще простого. Опять же, обмажем горшок клеем. Берем ленту и аккуратно обматываем вокруг, прижимая каждый раз, чтобы лента «прихватилась» на клей. Если цветок действительно собирается быть подаренным, то волшебно и уместно будет смотреться здесь бант из этой же ленты. Если он просто будет стоять на вашем подоконнике, то украсьте горшок бусинами, брошью и т.д.