Драконоведение и драконология, или Драцена в вашем доме

В далеком от нас Индийском океане у побережья Сомали, примерно в 350 км к югу от Аравийского полуострова лежит архипелаг из шести островов (три из них обитаемы) – Сокотра. Он является частью провинции Хадрамаут Республики Йемен. Площадь островов 3,6 тыс. км². Сложен в основном кристаллическими породами.

Сокотра – один из самых изолированных архипелагов в мире континентального происхождения (то есть, не вулканического). Климат пустынно-тропический, с лёгкими осадками зимой, которые более обильны в горах внутри острова, чем на прибрежных равнинах. Для сезона муссонов типичны сильный ветер и высокие волны.

Долгая геологическая и биологическая изоляция Сокотры, сильная жара и засуха, ураганные сезонные муссоны с мая по сентябрь, заметное смягчение климата в зимние месяцы и особые климатические условия в горных районах создали на острове уникальную эндемичную1 флору (уязвимую для завезенных видов и изменения климата). Более трети из почти 800 видов растений на Сокотре не встречаются более нигде.

Одно из самых замечательных растений – сокотрово драконово дерево (Dracaena cinnabari) в виде огромного зонтика.

Общее название этого рода тропических растений в переводе на русский язык означает «самка дракона». Навеяно оно было ярко-красной смолой одного из видов драцен – D. draco. Некоторые из 40 видов растений семейства агавовых (Agavaceae) можно выращивать в комнатных условиях в горшках или большой посуде, однако самые красивые драцены с разноцветными листьями в основном разводят в отапливаемых оранжереях.

Итак, оглянулись кругом. Какие представители драконовых живут у вас дома?

Dracaena marginata

Драцена окаймленная Dracaena marginata – многолетнее растение, вырастающее до 3 м в высоту, с толстым одревесневающим стеблем, который обычно мало ветвиться и сильно оголяется. Листья длиной до 50 см, шириной около 1-2 см, глянцевые, узколанцетной формы. Окраска листьев преимущественно зеленая, но в зависимости от сорта может иметь желтые или красные полосы.

Это один из самых распространенных видов драцен, причем эффектно смотрятся не только сортовые виды Dracaena marginata tricolor (с узкой красной и желтой полосками) или Dracaena marginata colorama (с широкой красной каймой), но и дикий вид Dracaena marginata – с зелеными листьями и красновато-фиолетовой полосой по краю.

Dracaena deremensis

Драцена деремская Dracaena deremensis – медленно растущее растение, вырастает в 1,5 м и выше. Листья длиной до 50 см, шириной около 5 см, глянцевые, ланцетной формы. Есть сорт с чисто зелеными листьями, но более распространены пестролистные сорта. У одних имеется одна или несколько белых или желтых полос.

Dracaena fragrans

Драцена душистая Dracaena fragrans – имеет ярко-зеленые листья с серебристо-серой полосой по середине. Вырастает в комнатных условиях до 2 м в высоту. Цветет душистыми белыми цветками. Это один из лучших видов драцен. Так же не очень прихотливое растение, выдерживающее зимой достаточно прохладные температуры до 10°С.

Dracaena reflexa

Драцена отогнутая Dracaena reflexa (раньше ее называли Pleomele reflexa) – трудное в культуре растение со слабым стеблем. Ей необходима высокая влажность воздуха. В продаже бывает только форма variegata с желтой полосой по краю листа (носит название – Песня Индии).

Dracaena sanderiana…

Драцена Сандера Dracaena sanderiana – компактное растение, вырастающее до 70-100 см в высоту. Имеет серо-зеленые, слегка перекрученные листья, длиной до 23 см. Есть сорт с темно-зеленой каймой.

Общие методы ухода за драценами сходны.

Местоположение светлое , но защищенное от прямых солнечных лучей; D. Draco, D. Fragrans лето могут проводить на свежем воздухе, а зимовать при температуре 12°С и ниже в местах, защищенных от мороза; все остальные драцены круглый год содержат в помещении, температура в котором не должна опускаться ниже 18°С; более низкая температура почвы может быть опасна для растения. Лучше всего растут в легкой тени, возле восточного или западного окна. Некоторые виды, например, D. Terminalis, требуют яркого света, D. Marginata и D. Fragrans растут в тени.

Температура: умеренная , зимой не ниже 12°С. Более легкие для выращивания виды выдерживают более низкую температуру.

Теневыносливо.

Полив обильный , почва всегда должна оставаться влажной; летом может быть необходим ежедневный полив. Зимой полив уменьшают, но не позволяют почве пересыхать.

Требуют регулярного опрыскивания . Только D. Draco и D. Godseffiana могут хорошо переносить сухой воздух.

Каждые две недели растение следует подкармливать сильно разведенным удобрением.

Размножаются верхушечными черенками либо кусочками стебля, укореняемыми под пленкой в почве при температуре 25°С.

Размножать можно несколькими способами: 1. Верхушечными черенками: верхнюю часть старого растения отрезают и укореняют верхушечный черенок, применяя фитогормоны и нижний подогрев. 2. Отводками: получают воздушные отводки от верхушечной части растения, которую затем отрезают. 3. Отрезками стебля: части стебля длиной 5-7 см используют как стеблевые черенки. Отрезки стебля укореняются под пленкой при температуре 25°С.Разведение драцен не представляет сложности, так как кусочки стеблей прекрасно переносят транспортировку и служат посадочным материалом. Более стойкие – растения с зелеными листьями. Драцены с узкими жесткими мечевидными листьями требуют повышенного внимания.

Взрослые растения пересаживают весной через каждые 2-3 года, молодые ежегодно. Наличие дренажа в горшках – обязательно. Земля легкая, есть в магазинах – специальная. Подойдет для пальм.

Драцена в вопросах и ответах

1. У моей драцены с каждым днём всё больше чернеют листья, и кажется она совсем не растёт. Я каждый день её опрыскиваю и раз в неделю протираю листья, а поливаю, только когда совсем сухая земля.

Ответ: Такое может быть, если у Вас растение в тяжелой глинистой почве, либо в легкой, но без перегноя и торфа. Такую тяжело поливать, она плохо смачивается, ссыхается. Если все же удается смочить методом погружения, легко закисает и долго сохнет. Растение не может освоить ее корнями. Надо поменять грунт. Осторожненько пересадить в более легкую почву, содержащую равные части дерновой, листовой земли, торфа и песка. Подходящая почва, кстати, остается черной, даже высыхая. Драцене нужно, чтобы почва сверху подсыхала, но никогда не высыхал земляной ком!

2. Как поливать Драцену? И можно ли ее держать в тени?

Ответ: Драцену главное не залить, можно поливать реже чем раз в неделю. Яркое солнце может ее обжечь и недостаток света тоже не очень хорошо. Перед поливом желательно проверять почву пальцем.

3. Подарили драцену Marginata Tricolor – Голландия. Мучаюсь вопросом: пересаживать ее сейчас, несмотря на осень или пусть уж в этой почвосмеси и малюсеньком горшочке сидит до весны?

Ответ: Растения надо пересаживать по мере роста корневой системы, когда весь ком пронизан корням – пора. Тем более что ваша драцена растет очень быстро. Иногда за год драцену надо пересаживать раза 3-4 и результат – 40 см прироста!

4. Драцена маргината уже 3 месяца вообще не растет. Деревце здоровое, цвет нормальный, а новых листов не дает. Стоит как пластмассовое!

Ответ: Просто ждите. Главное, что растение не болеет.

5. Драцена "выпрыгнула" из горшка. Земля рыхлая и поднялась на 3 см. Оказалось, что уже много корней, а один толстый, жирный – вниз торчит и все поднимает. Это нормальный корень или как?

Ответ: это не нормально – появление одного слишком крупного и толстого корня! Это признак неправильного ухода, а точнее – давным-давно пересадить нужно было в больший горшок!

6. Dracena marginata уже 3 года. За все это время, мне кажется, она выросла не больше 3-5 см. Пересаживаю ее каждый год, удобряю, поливаю. Правда, листья очень хорошо и густо растут. Что делать , чтобы пальма стала выше?

Ответ: это – редкость, обычно драцены того же вида после пересадки в большой горшок за 2 года вырастают до 2 метров и приходится обрезать растение. Задумайтесь – а нужно ли вам такое высокое растение? Если в общем драцена выглядит здоровой, не торопите события.

7. Недавно купила в магазине драцену – посмотрела, вроде выглядела здоровой. Стоит уже недели две. Не растет. На листьях появляются сухие желтые пятна. Кончики тоже сохнут. Опрыскиваю часто – вряд ли это от сухости воздуха. Никаких паразитов не видно.

Ответ: Похожие симптомы бывают при нехватке питания (бедная почва или отмершие корни). А некоторые почвообитающие насекомые могли находится в почве в состоянии личинок, а потом вырасти. Или, если пересаживали, то грунт мог быть заражен. Желтые пятна у драцен появляются от слишком яркого солнца. А кончики сохнут от сухого воздуха или недостаточного полива. Да, ещё желтые пятна могут быть от щитовок! Посмотрите нижнюю сторону листиков.

8. У меня проблема – на листьях драцены недавно обнаружила коричневые пятна, на двух листьях несколько штук. Не щитовка – точно. Пятна не сухие и не мокнущие, по листу разбросаны. Драцена живет у меня год, условия содержания не меняла, стоит с самого начала на одном месте (опрыскиваю не менее 2-х раз в день). Что это может быть?

Ответ: Такие пятна могут появиться после пересушки земляного кома (зимой). Вы свою драцену не пересушиваете? Просыхать должен верхний слой почвы между поливами, но не весь ком.

9. У драцены очень сильно осыпаются листья. Если раньше это были единичные, то сейчас целые пучки листьев. Веточки как бы засыхают. Края листьев не сухие, а вот по центру некоторых я обнаружила крупные пятна.

Ответ: По-моему, все симптомы перелива. Посмотрите корни, если есть здоровые –обрезать отгнившие до здорового места, место среза посыпать углем. Если все корни сгнили можно попробовать укоренить верхушку.

10. Появились желтые пятна примерно на трети всех листьев, в том числе несколько и на вершине. Это было ужасно на фоне сочной зелени желтое с черным. Правда пятна эти были все больше по краям, но на некоторых листьях были и в центре.

Ответ: Может быть, все дело в земле, если это драцена отогнутая. Они капризные, не переносят торфа, из которого состоят все готовые покупные смеси.

11. Помогите, на 4 молодых листьях драцены появились бледно-желтые пятна разной формы: где-то круглые, где-то неправильные, сливающиеся, как будто выцвели, а были листья зеленые. Это только на одной верхушке, на двух других все чисто.

Ответ: Может быть все дело в ярком солнце, это могут быть солнечные ожоги. Драцене нужен рассеянный свет.

12. Подскажите пожалуйста, почему у драцены чернеют кончики листьев? Низкая влажность воздуха?

Ответ: От сухости воздуха кончики желтеют и сохнут, а чернеют скорее всего от чрезмерного полива, особенно если стоит на холодном подоконнике. Зимой полив должен быть очень осторожный.

13. Драцена, купленная месяц назад, стояла, непересаженая, все вроде бы хорошо. И вдруг, в течение недели вся буквально осыпалась, листья чистые, не вялые, без пятен, просто повисают, а затем отваливаются у своего основания. Я ее все же пересадила, но это не помогло. Осталось три стволика. Я их срезала аккуратно – теперь жду, завянет или пустит новые. Что это такое???

Ответ: Похоже, что проблемы с корнями – такая ситуация обычно наблюдается при укоренении, когда корней еще нет или они слабые. Возможно, что вашем случае корни сгнили. В какой земле сидит растение? Как часто вы его поливаете? При пересадке вы корни осмотрели? Если корневая система сгнила безнадежно, то можно все обрезать, оставить только стволы и заново их укоренить, это легко удается в песчаной земле с нижним подогревом и высокой влажности воздуха.



1 Эндемик – систематическая категория живых организмов, относительно ограниченных в своем распространении небольшой географической областью. Эндемик может иметь виды, роды, семейства, отряды и классы. Особенно богаты эндемиком изолированные географические и экологические участки земного шара: озера, острова, горные страны. (греч. Endemos – местный)