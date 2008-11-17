Главным образом эти растения, относящиеся к семейству мальвовых, распространены в Юго-Восточной Азии, но некоторые виды родом из Африки и Америки. В Америке, например, гибискусы, которые за любовь к влаге называют «болотной мальвой», образуют целые заросли на влажных лугах. На Гавайях гибискус считается национальным растением, а его бутоны – символом «прекрасных женщин». Местные девушки часто украшают себя его яркими цветками, которые очень эффектно выглядят на черных волосах. А в Египте цветы произрастающего там вида всегда ценили за целебные свойства. В России гибискус в диком виде встречается на юге, на широте Воронежа может зимовать под слоем снега в 20-30 см.

Нам гибискус более известен как китайская роза.

Уже в начале XVIII века он украшал некоторые ботанические сады Европы, покоряя посетителей пышным цветением.

До сих пор это растение – одно из самых любимых и распространенных в комнатном цветоводстве.

Что представляет собой гибискус?

Смотрим на картинки и пытаемся сопоставить их с описанием.

Это сильноветвящийся кустарник или деревце высотой 2-3 м. Листья темно-зеленые, блестящие, удлиненно-овальные или удлиненно-яйцевидные, зубчатые по краю, крупные (до 15 см), расположенные на стебле поочередно. Цветки крупные (от 8 до 12 см в диаметре), пятилепестковые, с различной степенью махровости. Сросшиеся в трубку тычинки сильно выступают, придавая некоторую пикантность особенно не махровым, а простым цветкам. Спектр окраски обширен: от белой, желтой, густо-розовой до темно-красной.

Цветок держится на стебле всего один день, но на смену ему раскрываются все новые бутоны. Цветение длится в течение нескольких месяцев.

А теперь послушаем наших экспертов в области гибискусоведения:

Гуч... : Гибискус (или розан) достался нашему семейству от бабушки. Жил себе не тужил, а через год зацвел. Это был 2001 год.

ТТХ: Ствол у корня 3 см. Высотой был 2 метра, после начал формировать крону. Поливка раз в неделю. С апреля по ноябрь на балконе. Цветение с июля по октябрь. В прошлом году весной раздавал черенки. Корни давали за 2 недели. Собираюсь его выбросить уже 2 года. Наверное просто не принесу его домой на зиму, сам помрёт.

Краля © : пара гибиков тусит дома, ещё 2 черенка просто померли, один полгода стоял и корней всё же не дал, весной-таки помер. Во второй я банально забыла долить воды, засох с корнями вместе Неприхотливая растень, любит пить, и жрать, и солнышко, тунеядец, карочи. В тени почти не цветёт, троганье корней не любит страшшно! ОБИ-шные мрут, как мухи – дважды по 4 штуки проверено Укореняется странно – у кого-то никогда, у кого-то всегда я уже думаю, что от условий укоренения это ни фига не зависит.

Китайская роза очень неприхотлива к условиям обитания. Наиболее обильно и длительно цветут растения, расположенные на хорошо освещенных солнцем окнах. Умелым любителям комнатного цветоводства при соблюдении всех остальных требований удается достичь цветения и на северных окнах, правда, не такого обильного и продолжительного.

Имейте ввиду, когда день становится короче, а температура ниже, махровые сорта могут «выкинуть шутку» и стать немахровыми. Не огорчайтесь. Света станет достаточно – и махровость восстановится.

И вновь советы от специалистов:

Клюква : Моей бабушке его в марте подарили, он расцвел сразу. И цветет, и цветет, причем в маленьком горшочке, в котором продавался еще. Моя мама, которая чуть больше нас понимает, велела дождаться, как отцветет, и пересадить. А он не отцветает. Вот, пересадили недавно в горшок побольше, дак снова весь в бутонах.

Кибер няня : у меня такой же растет гибискус, как у Клюквы. Только уже года 3 сидит на месте и не цветет. Да, действительно, когда я его приобрела, цвел очень долго, но после этого его, видимо, нужно было всячески подкормить, а я этого не сделала, и он стал загибаться от паутинного клеща, еле откачала, долго совсем не рос, и вот, только этой осенью дал первый прирост. Надеюсь, что в скором времени он меня опять порадует своими цветочками.

Homochka: А у меня пестролистный растет-цветет сейчас на работе квартирует, летом прикупила за 2 копейки маленького детеныша, пересадила, на балкончике держала, цвел даже верхушку прищипнула, дал боковые побеги, сейчас красотулька такой и снова бутончики набирает Очень любит пить - это главный его приоритет. Я первый раз прищипнула верхушку, когда сантиметров 10 был отросточек сейчас кустик лохматенький, но... думаю, что хочу прищипнуть после цветения.

Летом растение можно выставлять на балкон, оберегая от дождя и ветра.

В весенне-летний период гибискусу требуется обильный полив. В жаркую погоду полезно опрыскивание. С начала вегетационного периода до середины сентября следует еженедельно подкармливать (читаем на ю-маме Кормить или не кормить? Вот в чём вопрос... ) его органическими и минеральными удобрениями поочередно.

Зимой полив уменьшают и подкормки прекращают!

Ария Exot: купила его как китайскую, но все-таки розу))) т.к. розы домашние люблю, но те 2 что у меня были, недолго протянули, а этот товарищ гибискус сначала «молчал» какое-то время, а потом и цветет, и цветет ттт ничем не удобряла все 3 года его жизни у нас (как и остальные свои растюхи). Стоит на светлом подоконнике, поливаю водой ключевой (которую сами пьем после кипячения).

Annet : в мае 2007 года купила в ОБИ уже цветущий, принесла домой, даже не пересаживала, только поливала простой водичкой - так полтора года и цвел практически беспрерывно, пока я, поганка, его этой осенью не засушила :( все листья сбросил, но до конца так и не сдох - сейчас по новой их отращивает, посмотрим, что дальше будет.

В течение всего года надо следить за влажностью воздуха, так как растение очень не любит как сухости воздуха, так и сухости земляного кома. Оптимальная температура для зимнего периода около 15°С.

Вы спросите, где взять такую температуру в наших квартирах с центральным отоплением? И снова открываю секрет – на подоконнике, у самого оконного стекла. А если еще отгородить подоконник от теплого воздуха батарей, который поступает снизу, - то будет и вовсе хорошо. Можно натянуть кусок прозрачной полиэтиленовой пленки вдоль подоконника от стенки до стенки. Куска пленки высотой 15 – 20 см вполне хватит.

Размножается гибискус весной и летом верхушечными черенками. Черенки при укоренении необходимо накрывать стеклянной банкой или полиэтиленовым пакетом.

Kiz@ : Я веточку в воду ставила, пока корешки не выросли. Теперь огромное дерево выросло. Поливаю по мере подсыхания верхнего слоя, сейчас подкармливать начала - зацвел. Стоит у окна, свет любит.

Linushka : У меня уже много лет растет, правда листочки у него с белыми полосками. Когда на солнце стоит листочки становятся мельче и белей, весь куст покрывается крупными цветами глубокого розового цвета с алой каемочкой и длинной пипкой))))) Если не ставить на окно, цвести перестает, но становится симпатишным пушистым кустиком. Регулярно его обчикиваю, отчего он только выигрывает! Сначала было жаль обрезать, а щас запросто. Водичку он любит это правда, сидят они теперь у меня в горшках без дырочек чтоб ни капли не пропало. Отращиваю черенками в воде. Всех знакомых снабдила отростками.

Olla : я свой на работу отвезла, уж больно здоровый стал, цвел постоянно, вот даже отводка зацвела (пока корни давала), листья с белыми прожилками, когда старые. Любит солнце (но не прямые лучи), полив и опрыскивание и прищипывать надо.

Пересаживают молодые растения каждый год весной, одновременно проводя обрезку и стимулируя тем самым появление большого количества молодых побегов, на которых образуются цветки. Путем обрезки можно сформировать крону гибискуса в виде кустарника или деревца.

Если вы не хотите, чтобы крона сильно разрасталась, при перевалке не увеличивайте объем горшка.

Взрослые растения пересаживают по необходимости. Если растение достигло крупных размеров и пересаживать его затруднительно, можно ежегодно заменять питательной земляной смесью только верхний слой почвы в горшке или кадке. Для гибискуса рекомендуется земляная смесь, состоящая из равных частей дерновой земли, листовой земли, перегноя, торфа и песка.

lyubovkolo : Мои гибискусы:

1. первый появился из ОБИ (причем в ОБИ продавали гибискусы двух видов: отцветшие в горшках и какие-то сухие черенки в длинных картонных коробках. Сухие черенки продавец по секрету тут же отсоветовала брать, сказав, что они уже давно дохлые). поэтому был куплен отцветший. Принесла его на работу. Т.к. там довольно темно (1-й этаж), то тот по инерции в июле выпустил пару розовых махровых цветков, а потом успокоился: все бутоны поскидывал. (Ну и честно признаюсь, причина может быть еще и в пересадке, пересадить его все равно пришлось, т.к. в горшке, в котором он был куплен, места для полива не было вообще, а устраивать ему ванны на работе как-то было не очень удобно) Сейчас принесла его домой: будем копить силы до весны.

2. второй - вариегатный, был куплен 15-см черенком, был очень успешно и быстро укоренен в торфотаблетке. И цвел уже через два месяца после того, как я получила черенок. Изначально я его сажала в маленький (150 г) пластиковый стаканчик (цвел и ни капельки не жировал!!! Хотя приходилось поливать каждый день). Сейчас я его пересадила в 200 г горшок. В результате к зиме (т.е. через 7 мес.) имею 50 см экземпляр (его не прищипывала, т.к. когда собралась, то на макушке увидела бутончики, стало жалко).

3. третий - это очень вредный черенок. Укореняю в смеси из вермикулита и торфотаблетки под пакетом. Уже 1,5 месяца. Результат: стали распускаться новые листья, корней (сидит в прозрачном стаканчике) - ни одного. Хотя влага постепенно в самой земле потихоньку вытягивается. Несколько раз поливала землю под ним. Вытащить из под пакета, пока корней не видно, боюсь, т.к. дома сейчас сухо от центрального отопления. Буду все равно его домучивать.

4. четвертые - предприняла попытку вырастить семенами. По своим наблюдениям могу сказать, что семена гибискусов российских фирм это = семенам мирта от российских же фирм, т.е. всхожесть была никакая. После чего было сделано несколько заказов по Интернету людям, торгующим семенами из заграницы. От их семян всходы были достойные, но сейчас рост (около 5 см.) приостановился. Видимо, тоже будем ждать весеннего солнышка.

Еще я все свои гибискусы через день опрыскиваю.

Гибискус – замечательное одиночное растение для солнечного подоконника. Его крупные цветки с тонкими, как листок бумаги, лепестками цветут только день или два, но при правильном уходе новые цветки будут появляться с весны до осени. Куст гибискуса живет 20 и более лет.

Carta Blanshe : «У меня дома успешно живёт гибискус в стакане. Уже месяц живёт. Я им горжусь. Он оставил из 5 листиков себе 1 большой, 1 маленький, стоит в стакане, и ни гугу. Хорошо, что не дохнет. Думаю, зимует!».

Благодарим за предоставленные фотографии цветов наших ю-мам: NataША , Naturlich! , London , I_Cherry , Lola , Мамон, Клюква , Tatochka , Olla , Ви Шен Ка , nattasha , Львица .

Успешной зимовки вам и вашим гибискусам. Ваш Чайнег.