Песня пустыни, или Несколько слов об адениуме

Жара, жара… Жареное солнце больших городов

Очень часто обладатели южных окон жалуются на то, что у них ничего не растет. Все сгорает на солнцепеке, а притенять окна и, значит, лишать себя солнечного света на нашем-то малосолнечном Урале, не больно хочется. Что можно вырастить в таких условиях, кроме кактусов? Есть, есть такое растение, которому ваши южные окна придутся по душе.

Адениум принадлежит к обширному семейству Кутровых (Apocynaceae) и в комнатных условиях представляет собой компактное красивоцветущее деревце. В цветоводстве наиболее распространен Адениум толстый (Адениум тучный) – Adenium obesum, с цветками насыщенного малинового или розового цвета с более светлой серединкой и длинными тычинками, выходящими за края лепестков. Летом толстые шишковатые побеги адениума сплошь покрыты крупными (до 10–15 сантиметров в длину) воронковидными цветками. Они собраны в кисти, появляются как на старых, так и на новых побегах и при благоприятных условиях не увядают в течение 7–10 дней.

Цветение адениума длится с мая по сентябрь и во многом зависит от погодных условий – от температуры и количества солнечных дней.

Особую прелесть растениям придает характерное утолщение у основания ствола – каудекс. Молодые адениумы чем-то напоминают умело сформированный бонсай.

Где купить?

Еще пару лет назад многие уральцы не только не знали, где купить адениумы, но и слова-то такого не слышали. Сегодня адениумы бывают и в крупных, и в маленьких цветочных магазинах. Основным же местом приобретения по-прежнему остается Интернет.

Внимание: адениумов с цветами голубого, синего, фиолетового, черного и оранжевого цвета и их вариантов с другими цветами ни в природе, ни у серьезных, ценящих свою репутацию производителей семян и растений, не существует. Будьте внимательнее и не попадайтесь на удочку нечистых на руку продавцов экзотики.

Куда поставить?

Адениумы – по происхождению растения пустыни. Их природа позволяет им выживать и даже процветать в очень жарком и сухом климате под палящим солнцем. Тем не менее, они прекрасно себя чувствуют во влажных тропиках и так же хорошо приспосабливаются к выращиванию в комнатных условиях.

Самым желанным местом для адениума конечно будут подоконники южных окон. Свет растение ценит больше всего. Хотя бы 4-5 часов прямого солнца ежедневно необходимы адениуму. При таком раскладе и восточная открытая лоджия или восточное окно сгодятся как место для вашего питомца. Цвести адениум будет и на западном окне – но неинтенсивно, зачастую изменяя окрас венчика.

Не страшна адениуму южная жара. Хорошо бы, конечно, повысить влажность и поставить его, например, у водоёма. Однако и это не обязательно. Единственное неудобство, связанное с жарой, – уменьшение срока цветения. Адениумы легко выдерживают перепады температур день – ночь даже у нас, на Урале. При всем том, температура в 6–10 градусов ночью критична для адениума.

Зимой температуру содержания желательно снизить до 13–16 градусов, что позволит растению хорошо отдохнуть и набраться сил для следующего сезона.

Однако период покоя у адениумов – как раз тот случай, когда снижение температуры необязательно, особенно, если растения при этом находятся в максимально освещенном месте.

Как ухаживать?

Ценность и красота адениумов повышается с возрастом. Вырастить сильное растение поможет правильный уход.

Прежде всего стоит обратить внимание на грунт. Если вы купили адениум через интернет, то придет он к вам без горшка, без листьев, голенький и трепетный, как новорожденный младенец. Сажать в горшок придется вам его самостоятельно. Сделайте это так, чтобы не пришлось потом каяться и пересаживать.

Что можно посоветовать в качестве субстрата. Готовые, к сожалению, не подойдут. Придется поработать руками и головой.

Если почва сделана так, что при поливе она увлажняется и держится влажной, и в тоже время воздухопроницаемой, и через 2-3 дня высыхает, то это считается идеальным вариантом для адениумов.

Вот несколько рецептов, найденных в интернете.

1. Можно использовать грунт для кактусов, добавив в него перлит и мелкий керамзит (в пропорции 4:1:1). Керамзит можно заменить битым кирпичом.

2. 60% – универсальный грунт для кактусов, 20% – перлит, 10% – древесный уголь и 10% – песок (фракции 3-5мм).

3. 1 часть торфа, 1 часть кокосового волокна, 1 часть вермикулита, 1 часть навоза крупнорогатого скота – его можно заменить конским компостом плюс 1 часть угля, 1 часть камешков (фракции 3-5мм), 1 часть ореховой скорлупы (если есть).

Третий вариант представляется самым удачным, попробуйте.

Грунт приготовили, теперь озаботьтесь посудой. Посуда для адениума подойдёт и пластиковая и керамическая. Главное – её размер для конкретного растения. Маленькие адениумы лучше содержать в глубоких горшках, в хорошей питательной смеси. Более зрелым растениям подбирают горшки, высотой равные диаметру окружности верха горшка, т.е. мелкие. Причина этому – растущий центральный корень, который даёт боковые ответвления в разные стороны на молодых растениях. А с возрастом вырастают, так называемые, подмышечные корни от ствола, и очень хорошо распространяются в верхнем слое. Особенно, если каждый раз при пересадке, взрослое растение приподнимают чуть выше над уровнем почвы, чем было посажено в прошлый раз. И обязателен хороший дренаж и донные крупные отверстия в горшке.

Любой субстрат просыхает быстрее в маленьком горшке. Это тоже надо учитывать.

Пересаживают растения по мере необходимости, обычно раз в 2-3 года, не слишком увеличивая объем нового горшка. Адениумы лучше растут в широких неглубоких плошках – так меньше вероятность залить растение и выглядит оно привлекательнее.

Обильно цветут адениумы только тогда, когда полностью опутают земляной ком корнями, поэтому частых пересадок следует избегать.

Не менее важен в плане ухода и правильный полив. Наша задача максимально приблизить уход за растением в неволе к образу жизни растения в естественной среде. Летом полив должен быть обильным (поскольку растение вегетирует и требует много воды) с обязательной просушкой верхнего слоя почвы. Зимой, когда растение отдыхает, полив – скудный, с небольшим промачиванием земляного кома. До хруста сушить не надо. Иначе растение сбросит листья и удалится в глубокий сон.

Потребность в питательных веществах у адениумов такая же, как у большинства суккулентных растений. Когда адениум начинает быстро расти, он использует много азота и других питательных веществ. Поэтому понемногу и часто подкармливать в течение года (кроме покоя), и хорошо и часто кормить в период бурного роста.

Органические удобрения подходят любые. Можно гранулированные, которые просто насыпают на поверхность почвы в горшке и чуть вминают. Еще лучше – жидкие, с поливом. Минеральные удобрения – это всегда добавка к столу. В этой добавке у адениума должен присутствовать полный набор микро- и макро-элементов. Использовать лучше жидкое удобрение, примерно 2 г на литр воды.

Сохранить и преумножить

Полноценный каудекс развивается только на растениях с собственными корнями, т.е. тех, что выращены из семян. В продажу поступают коммерчески выгодные привитые адениумы: на каудекс (подвой) прививают красивоцветущие и здоровые черенки (привой) гибридных сортов адениума. Со временем ветви таких растений вытягиваются и оголяются. Резать или нет – решать только хозяину. Однако имейте в виду, что обрезка взрослого растения проводится перед началом интенсивного роста. Для усиления ветвления и цветения. Обрезка используется как омоложение старого растения с чрезмерно вытянутыми побегами, у которого листья остаются на макушке, а цветение слабеет. Новая поросль цветет уже к осени, если обрезка пройдёт вовремя.

Иногда случается так, что начинают расти побеги от каудекса, ниже места прививки. Такие побеги однозначно следует удалять.

Если на привитых растениях не следить за этим, то в первую очередь страдает ствол растения – он сам себя будет истощать, вытягиваться и неправильно формироваться. Также это отразится на цветении привоев. Обрезкой в тропических климатах стимулируют цветение к определённой дате, например, к показу.

Подрезка корней проводится вместе с пересадкой. Когда самые большие кадки становятся малы и периодически ломаются и раздавливаются растущими корнями – это бывает единственным выходом. Обрезают боковые (вторичные) корни сразу от ствола. Это несложно – главное, проводить все методы обрезки стерильным инструментом.

Размножаются адениумы семенами, черенками и прививкой на другой адениум (так размножаются многие стерильные гибриды). Семена, как и готовые растения, сегодня можно купить в избытке в интернете. Процесс посева занятен, показателен и полон сюрпризов. Но именно при семенном способе размножения получаются растения с красивым каудексом (утолщением нижней части ствола).

Вот как сеет семена адениумов Игорь Чернодоля, известный коллекционер адениумов (выдержка из статьи в журнале «Кактус-Клуб», 2004, №4): «Вот уже два года я перестал замачивать семена перед посевом и раскладываю их сухими. Если у вас имеются какие-либо опасения по этому поводу, можете замочить ваши семена, но рекомендую на время не более 3-4-х часов. Гораздо большее внимание надо уделить приготовлению почвы для посева, а точнее – её стерильности. При составлении смеси добавляйте к листовому перегною до 60% рыхлителей. Пропаривания в течение 1,5 часов вполне достаточно! Если у вас в наличии не очень много семян, то лучше взять пластмассовый горшок размером 9x9x8 см, где вы сможете разместить 10 семян. Если семян много, то лучше подойдут посадочные "кассеты" или можно взять просто несколько горшков. При заполнении посевной емкости почвой не нужно её сильно уплотнять. Расположите семена адениумов горизонтально на поверхности, и затем присыпьте их слоем той же землесмеси толщиной 0,5-1 см. Как показал мой опыт, эксперименты с угадыванием, с какой же стороны у семени будет развиваться корешок, и, соответственно, раскладыванием семян вертикально, не приводят к увеличению количества сеянцев. Если семени суждено прорасти, оно прорастёт! Затем я ставлю горшки в поддон с теплой водой, и когда на поверхности почвы появляются влажные пятна, убираю горшки в полиэтиленовые пакеты с защёлкой (можно конечно и в мини-теплицу). Для успешного прорастания следует поддерживать температуру +25-35°С, и не вижу особой необходимости устраивать ночные и дневные перепады температур. Если у вас есть возможность сделать нижний подогрев, это, безусловно, ускорит прорастание. Если семена свежие, то всходы могут появиться уже на 3-й день! Если семена не проросли в течение двух недель, то скорее всего они уже и не прорастут... Не забывайте ежедневно устраивать проветривание, хотя бы по часу утром и вечером. И в дальнейшем чем быстрее вы приучите сеянцы к свежему воздуху, тем здоровее и крепче будет рассада. Месячную рассаду я уже выставляю на подоконник и постепенно приучаю к солнечному свету. В возрасте 3-х месяцев большинство сеянцев имеют уже по 7-8 листьев и 5-7 см в высоту. Теперь их можно пересадить в отдельные горшки и при поливах начинать понемногу (!) подкармливать».

В комнатных условиях оптимальным является размножение черенками. В этом случае адениумы каудекса не имеют и строением кроны похожи, скорее, на некоторые виды толстянок. Черенки после срезки подсушивают пару дней и сажают в чуть влажную легкую песчаную почву, ставят на солнечное место и изредка увлажняют, пока они не окоренятся. Температура в этот период должна быть не менее 22 градусов. Укоренение происходит обычно в течение месяца, но если условия неблагоприятны, то сроки растягиваются до двух-трех месяцев.

Для ленивых подойдет магазинный способ размножения адениумов. Покупаем сразу много разных по окраске листьев и цветов растений, с самыми причудливыми каудексами и никаких хлопот с посевами, черенками и прочим.

Погрешности любви

Самая распространенная проблема в руках новичков-адениумоводов – залив и как следствие загнивание стебля растения. Происходит это обычно в холодную погоду или в стадии покоя, когда адениум не требует интенсивного полива. Первый сигнал – сильное пожелтение и затем опадение листьев. Здесь нужно насторожиться. Если вид не листопадный – значит, полив теперь отменяем и применяем подсушку. Но, если придется применить хирургические методы – вы должны вычистить ему гниль и убедиться, что очаг устранён. А всё остальное он постарается сделать сам. Фунгицидов и антибиотиков не любит.

Другой проблемой для адениумов могут стать вредители. Основных два: мучнистый червец и паутинный клещ. Первого каждый уважающий себя поставщик выводит ещё у себя на плантациях. Методы борьбы со вторым мы обсуждали не так давно, имейте в виду, вдруг пригодятся.

Кроме того, при недостатке света побеги вытягиваются, а цветение очень скудно и непродолжительно, цветки бледные.

Переизбыток удобрений, особенно азотных, приводит к снижению иммунитета и «ожирению» растения – появлению крупных листьев и побегов в ущерб цветению.

Если зиму растение провело в недостаточно светлом помещении, то весной нужно постепенно приучать адениум к прямому солнцу, иначе листья и стебли покрываются красными пятнами (ожог легкой формы), которые портят внешний вид и потом очень долго не проходят.