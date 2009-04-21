Мастер-класс: Икебана. Композиция в высокой вазе

После вынужденного пререрыва решила продолжить свои виртуальные мастер-классы по икебане... Для себя, для людей... Икебана - это искусство. Больше, пожалуй, из теории ничего не скажу. Ибо тут либо обо всем, либо ни о чем. Далее только техника. Желающие постичь теорию - Интернет вам в помощь. У меня желание овладеть этим искусством возникло сразу, как мне стало известно о том, что мне предстоит жить в Японии. План возник сразу - язык, икебана - вот этим я и занялась, по приезду. Более менее приличных результатов достигла и там и там.

Итак - (далее все понятия в вольном переводе) - дипломированный помощник сенсея школы Охара к вашим услугам.

Начнем с подручных материалов. Это, прежде всего, вазы, кензаны, секаторы, проволока, ну и всякая вспомогательная мелочь, для придания устойчивости цветам. Вазы используются всевозможные - высокие, низкие, на ножке, существует специальный "учебный" набор ваз. Кензан - это такая свинцовая штука, различных форм и размеров, утыканная иголками, по моим сведениям, в России купить практически невозможно, используется при создании композиций в низких вазах. Секатор - любые садовые ножницы - подойдут. Проволока - тонкая, легко крутящаяся, для свясывания стеблей (допустим, что бы увеличить их длину). Так как кензан, как я уже отметила, в России практически не купить, будем составлять композицию в высокой вазе - думаю в любом доме найдется подходящая.

Теперь цветы. Если делать все "по-взрослому" - состав цветов в композиции зависит от времени года, и, соответсвенно, в это время цветущих-растущих. Но, учитывая наши широты, будем зависеть от цветущих-растущих в ближайшем цветочном магазине и доступной наличности в кошельке. У меня исходные данные получились следующие:

Далее составление самого "букета". Направление Охара, которое я изучаю, одно из традиционных. Существуют вполне доступные учебники и дидактические материалы, где ясно изложены основные правила, которых необходимо придерживаться. Не смотря на то, что на первый взгляд все точно и четко, как в геометрии (важно - соблюдать пропорции, устанавливать правильные углы наклона, сохранять общую начальную форму, следить за правильным взаимным расположением плоскостей), творческому началу есть где рзвернуться. Кроме отмеченных геометрических правил, необходимо также соблюдать соответствие растений между собой, чтобы цветы подходили к вазе - как по форме, так и по цвету. Любой необычный изгиб растения может быть важной акцентирующей деталью, на которий строится вся композиция.

Самое трудное, для меня лично - отрезать у растения все лишнее, выделить главное - самое красивое, важное, простое. Не потому что это трудно теоретически, а потому что просто жалко кромсать растение, цветочки. Но это тоже часть искусства - отрезать все лишнее, что будет мешать именно в этой композиции. В процессе составления может поменяться концепция и даже изначально выбранная форма композиции, когда выделяешь главную деталь растения, только тогда можно "увидеть" желаемый результат. Это почти половина работы.

Будем составлять композицию в высокой вазе, "прямостоячую" (опять вольный перевод).

Главный элемент - в Охара он называется "хозяин, главный" - я выбрала лилию, оставляем только "нужное", делаем ветку размером "2 вазы", устанавливаем прямо, да не совсем, допускется отклонение, относительно оси вазы до 30 градусов во все стороны.

Второй элемент композиции - он называется "гость" - у меня хризантема - размером 1/3 от длины главного и под наклоном 45 градусов относительно его же.

И третий элемент - второстепенный - у меня тоже хризантема - у основания главного элемента, как акцент. Второстепенный элемент может отсутствовать вовсе, либо быть в двух экземплярах.

В качестве "украшений, акцента" использую белые мелкие пушистые травки.

Сверху это как треугольник из основных элементов, вписанный в окружность из украшений - вот она и тут геометрия.

В итоге получилось вот такое.

А далее уже с использованием кензанов получаем композицию в низкой вазе:

А теперь совмещаем и получаем вот такую сложную композицию:

И еще, с кензанами, из обрезков: