По заявкам моих дорогих юннатов я расскажу Вам сегодня о том, что такое Луна в жизни растений. А это не больше и не меньше, а целая наука – агроастрология! И чтобы все премудрости этой науки надолго остались у всех в мозгу, начну с теории…

Луна, обращаясь вокруг Земли (29,53 суток), движется вместе с ней ещё и вокруг Солнца (27,32 суток). Обращаясь вокруг Земли, Луна занимает различные положения вокруг Солнца, именно поэтому мы видим Луну в разных фазах. Для практической работы с растениями и почвой целесообразно разделить Лунный месяц на следующие периоды: Новолуние, Растущая Луна, Полнолуние, Убывающая Луна. А так же учитывать положение Луны в различных знаках Зодиака. Все положения Луны в знаках Зодиака и моменты новолуния и полнолуния можно узнать из календарей или глядя на Луну.

Если вы затрудняетесь определить, растущая Луна или убывающая, то сделайте так, как делали наши бабушки. Если из рожка можно сделать букву Р, то луна Растущая. Если луна похожа на букву С, то это Луна Стареющая (убывающая).

Пока всё очень просто и доступно. Теперь рассмотрим влияние различных фаз луны на растения.

В дни Новолуния, которое составляет три дня (день перед датой Новолуния, дата Новолуния, и следующий день после Новолуния) эфирная энергия сворачивается, становится компактной и концентрируется в твердых и труднодоступных частях растения - в корнях и у основания стволов. Верхняя, надземная часть растения замирает, прекращается рост и циркуляция соков.

Именно поэтому в Новолуние благоприятна обрезка растений, уничтожение сорняков и вредителей, удаление больных и засохших ветвей, прищипка растений. Причем все эти работы нужно проводить за день до Новолуния и на следующий день после него.

А вот в сам день Новолуния растения лучше не трогать. Дни Новолуния - неблагоприятное время для посева семян, прививки растений, не рекомендуется рыхление земли, чтобы не повредить корни. В дни Новолуния лучше всего заготавливать корнеплоды, так как именно в этот период вся сила растения собирается в корнях. В этот период так же благоприятен сбор семян, такие семена cохраняют силу до весны и при посеве на следующий год дадут дружные всходы и хороший урожай. В эти дни нужно быть максимально осторожным при работе с острыми предметами (нож, топор, лопата, мотыга).

При растущей Луне - все соки растения движутся вверх от корня к вершине, побегам и листьям. Именно поэтому в данный период хороши пересадки и посадки растений. Так же замечено, что чем ближе к Полнолунию посажены или пересажены растения, тем меньше вытягивается стебель растения и наоборот - это можно учитывать, сажая ампельные растения. При растущей Луне ослабевает сила притяжения Земли. Это приводит к тому, что растение впитывает из почвы больше воды, именно поэтому от Новолуния до Полнолуния растения нужно поливать чаще.

На растущей Луне (период 11-12 дней) рекомендуется проводить заготовку черенков на укоренение, обработку земли, подкормку, прививку, посадку и пересадку, укоренение земляники и других "усов", заготовку впрок - сквашивание капусты и засолку овощей.

В Полнолуние (3 дня) рекомендуется проводить борьбу с сорняками и вредителями, рыхление и окучивание земли. Не стоит обрезать и прищипывать деревья.

При убывающей Луне, соки вновь возвращаются к корню, и следует остерегаться проводить работы с корнями, так как их повреждение может привести к гибели растения. Но зато вы смело можете работать над надземной частью растения.

В этот период рекомендуются полив и органическая подкормка растений, уничтожение сорняков, посев и посадка корнеплодов, посадка луковичных и картофеля, обрезка усов клубники, выкапывание луковиц цветов для хранения, сушка овощей и фруктов, варка варенья.

Заготавливать впрок лекарственные растения лучше не в Полнолуние, как считают некоторые, а при убывающей Луне. В этот период подземная часть растений слабо реагирует на повреждения, а сорванные части растений лучше сохраняют свои качества.

С фазами вроде тоже всё понятно. Но, агроастрология не была бы такой фундаментальной наукой, если бы Луна не вращалась вокруг Солнца, а, следовательно она проходит через все знаки зодиака…

Луна, проходя по знакам Зодиака, посылает на Землю различные энергии, как линза фокусируя их на земной поверхности. Эти воздействия влияют не только на урожайность и благоприятность посадки, но и, самое главное, на состояние почвы. Обработку земли - закрытие влаги, копку, рыхление после полива, окучивание, мульчирование, полив и подкормку нужно проводить тогда, когда "почвенное население" готово к делению, размножению, воспроизводству новых структур и адаптации в новых условиях. А это бывает, когда Луна проходит по знакам Земли (Телец, Дева, Козерог), Воды (Рак, Скорпион, Рыбы) и знаку Воздуха Весам. Фаза Луны здесь значения не имеет. Рыхление сухой земли, прореживание всходов, прополку сорняков лучше проводить в знаках Огня (кроме Льва), Воздуха (кроме Весов) и в знаке Девы. В это время земля хочет дышать, и чем чаще проводить рыхление, тем лучше земле, а значит, и растениям.

Рассмотрим подробнее влияние спутника Земли на растения в различных знаках…

Самыми благоприятными для посадки, пересадки, полива и подкормки являются знаки Зодиака - Телец, Рак, Скорпион.

Растения, посеянные, когда Луна проходит по знаку Тельца, долго не всходят, зато всходы очень дружные. У них хорошая приспособляемость, много побегов, обильное, продолжительное и красивое цветение, крепкая корневая система, неплохая урожайность. Эти растения хорошо переносят перепады температуры и обладают повышенной зимостойкостью, но часто болеют и дают семена невысокого качества. Удачными будут посевы, посадка и пересадка всех растений, в том числе и картофеля, прививка и обрезка для усиления роста побегов. Рассада и саженцы быстро приживаются и хорошо растут.

Посевы в знаке Рака всходят медленно, всходы очень нежные. Корневая система развивается хорошо, но бывает хрупкой. Урожай может быть обильным, но хрупкие стебли часто не выдерживают его и ломаются. Еще одна особенность этих растений: они невысокого роста и склонны к полеганию. Плоды их очень сочные, поэтому после сбора долго храниться не могут. Лучше использовать их для зимних заготовок (консервировать, заквашивать, замораживать) или тут же употреблять в пищу. Семенной материал от этих растений невысокого качества. Удачной в это время будет высадка рассады однолетних овощных и цветочных культур. Посадку плодовых деревьев и растений, зимующих в грунте, лучше не делать, так как зимостойкость растений в этом случае значительно снижается.

При прохождении Луны по знаку Скорпиона посевы всходят быстро, растения бывают высокими и крепкими, с мощной корневой системой, стебли и ветви могут выдержать обильный урожай крупных плодов. Урожай долго и хорошо хранится, если собран в соответствующие сроки. Семян много, хорошего качества, хранятся в пределах нормы. Растения довольно устойчивы против болезней, если не подвергать их разного рода обрезке - в открытые раны быстро проникает инфекция. Удачными будут посевы овощных и цветочных растений, посадка картофеля. Не рекомендуется в эти дни пересаживать растения, посеянные, когда Луна была в Скорпионе, а также луковичные и клубнелуковичные - возможно загнивание корневой системы.

Средние по благоприятности знаки: Дева, Весы, Рыбы, Козерог, Близнецы.

Когда Луна проходит по знаку Девы, земля и ее "население" готовы принять семена и помочь растениям родиться. Но в эти дни лучше ничего не сеять, кроме однолетних цветочных растений. Овощные растения, посеянные в эти дни, развивают хорошую корневую систему и хорошо приспосабливаются, но обычно малоурожайны, не дают семян, а немногочисленные плоды недостаточно сочны. При прохождении Луны по знаку Девы удачными будут пикировка и высадка рассады всех огородных растений, деление и пересадка цветочных многолетников, посадка и пересадка ягодных кустарников, земляники и плодовых деревьев, а также их прививка и обрезка.

Находясь в знаке Весов, Луна наделяет растения, посеянные в эти дни, хорошей урожайностью. Урожай, собранный в соответствующие сроки, хорошо и долго хранится. Корневая система растений крепкая, пересаженные растения быстро и хорошо приживаются. Растения устойчивы к болезням. Семена от них высокого качества и хранятся в пределах нормы. Удачными будут посев, посадка и пересадка овощных и цветочных растений, ягодников и плодовых деревьев, окоренение черенков, прививка и обрезка плодовых деревьев и ягодных кустарников, посадка картофеля. При Луне в Весах - благоприятное время для формирования кроны растений.

Растения, посеянные, когда Луна идет по знаку Рыб, быстро и дружно всходят и дают хороший урожай. Плоды вкусные, сочные, но не могут долго храниться. Поэтому в это время лучше всего из овощей сеять то, что тут же пойдет на стол или заготовку на зиму. Пересадку в эти дни растения переносят хорошо, быстро приживаются. Корневая система развивается нормально, но она очень ранимая. Приспособляемость к неблагоприятным погодным условиям самая низкая, поэтому растения, которые зимуют в открытом грунте, лучше не сеять и не сажать. При прохождении Луны по знаку Рыб удачными будут посев и высадка рассады овощных и однолетних цветочных растений, заготовка черенков для прививок, обрезка деревьев и кустарников. При Луне в Рыбах лучше отказаться от полива, подкормок, обрезки растений, а так же не следует заготовлять земляные смеси - велика вероятность загнивания и возникновения грибковых инфекций.

Растениям, посеянным в знаке Козерога, Луна дает хорошую урожайность среднего размера плодов. Собранный в нужные сроки урожай долго хранится. Семенной материал тоже высокого качества и хранится дольше положенной нормы. Посевы всходят медленно, но очень дружно, корневая система крепкая. Эти растения отличаются повышенной способностью переносить низкую температуру, ее перепады и засуху, а также устойчивостью к болезням. Поэтому в это время хорошо сеять и сажать те растения, которые будут зимовать в грунте. При прохождении Луны по знаку Козерога удачными будут посев, посадка, пересадка всех цветочных и овощных растений, в том числе картофеля, деревьев и кустарников, прививка и перепрививка деревьев, заготовка черенков.

При Луне в Близнецах - благоприятное время для посадки вьющихся и ампельных растений.

Бесплодными считаются знаки Водолея, Льва, Овна и Стрельца .

Кстати, опытным путём было отмечено, что иногда рекомендации по фазам луны и по зодиаку могут отличаться! Так вот, опытные агроастрологи считают главными рекомендации по знаку зодиака!

Вот так, мои дорогие юннаты. Век живи – век учись. А чтобы Вам было проще, я тут покопался в закромах и отрыл программу-календарь, которая проста в использовании и всегда подскажет Вам какой сегодня лунный день, что нужно делать в этот день с растениями и землёй, и многое-многое другое... Скачать её можно тут. (ссылка на Ю-МАМУ)