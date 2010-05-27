Ярко, солнечно, легко (колеус в вашем доме)

В белом безмолвии зимы, что длится у нас чуть ли не 9 месяцев в году, при отсутствии солнца почему-то особенно остро ощущается нехватка зелени за окном. Хочется праздника и ярких красок. Если у вас не цветут цветы, заставьте их радовать вас живописными листьями!

Яркими красками врываются в наши дома колеусы. Эти растения семейства губоцветных своей родиной по праву считаю тропики Азии и Африки. Вечнозеленые полукустарники и однолетние травянистые растения с супротивными листьями различных окрасок и узоров. Цветки собраны в верхушечных колосовидных соцветиях. Некоторые виды (особенно формы и многочисленные сорта так называемого гибридного вида колеуса Блюма) в культуре известны как лиственно-декоративные растения.

Свет – главное в его жизни

Тропические колеусы очень и очень уважают солнышко. Найдите ему в вашей квартире такое место, где он сможет купаться в этом солнце с утра до вечера. И он вас отблагодарит – яркостью красок, необычностью листьев, хорошим ростом. Однако от прямых обжигающих полуденных лучей солнца на южном окне в летний период растения следует притенить – вам ведь не нужны ожоги на листьях. И помните – при недостатке света растение вытягивается и теряет свою декоративность.

Зимой и летом – в одной температурной зоне

Если в вашем жилище всегда тепло и комфортно, смело обзаводитесь колеусом. Для жизни ему нужна стабильно теплая атмосфера – от 16 до 25°C. Зимой все-таки постарайтесь избегать сквозняков и холодных подоконников.

Вода – как много в этом звуке… для колеуса

Попить он любит: с весны до осени его поливают обильно, мягкой отстоянной чуть теплой водой, по мере подсыхания верхнего слоя субстрата. Зимой полив можно чуть сократить (особенно, если температура на окне держится на нижней границе нормы), но не допускайте пересыхания земляного кома.

Дома тропики – вот какая влажность должна быть у вас, если среди ваших любимцев есть колеусы. А еще листья колеуса положительно отзываются на регулярное опрыскивание мягкой теплой водой, как и на еженедельный теплый душ. Ну так, чтобы он чувствовал себя совсем как дома, в тропках.

Правильное удобрение – залог красоты и яркости листьев

В период активной вегетации (то есть роста, а обычно это бывает в весенне-летний) растение следует регулярно – 1 раз в неделю – подкармливать органическими или минеральными удобрениями для декоративнолиственных растений. Зимой, если растение находится в состоянии покоя, удобрения не вносят. Если растение продолжает расти и развиваться, удобрение дают раз в 2-3 недели, в меньшей концентрации. Если ваша «еда» ему придется по вкусу – вы увидите, на что способна обычная «крапивка».

Пара слов о стрижке

К сожалению, есть у колеусов одна общая беда – они склонны к израстанию. Со временем растение вытягивается, расстояние между листьями увеличивается, и весь внешний облик колеуса становится неопрятным, этакая торчащая из горшка палка с пучком листьев на верхушке. Спасает правильная обрезка. Регулярная стрижка верхушечных побегов дает растению новую жизнь – колеус начинает куститься, ветвиться и пушиться. Образуются молодые побеги с яркими ювенильными (молодыми) листьями. Часть обрезанного материала можно укоренить и подсадить в горшок к основному растению – у вас будет большой и живописный куст.

Вы можете не стричь, а просто прищипывать верхушечные побеги, особенно, если колеус выращивается как однолетник.

Тоже самое – стричь, стричь безжалостно – можно сказать и о цветах. Нет, конечно, кто-то может быть и находит прекрасным цветение колеуса, но только не я. Цветение у него мало декоративное – колосовидные метелки белых или голубоватых цветов торчат над верхушками расписных листьев. Только вот образование цветков отнимает у растения много сил, из-за чего листья становятся мельче, а само растение слабее. Если вы не собираетесь дождаться семян от вашего колеуса и заняться на досуге его селекцией – стригите, всем будет лучше и легче.

Кстати, о селекции

Сегодня самый простой способ заполучить себе необычных колеусов – это посев. Загляните в ближайший цветочный, что торгует еще и семенами. Среди сортов колеуса есть высокорослые формы, достигающие 50-80 см высоты, есть и совсем крохотные, не превышающие 10-15 см высоты. Листья у колеусов удивительно красивые, всегда супротивные, с хорошо выраженными короткими или чаще длинными черешками. Листовые пластинки тонкие, обычно опушенные, самого разного размера, имеют широкосердцевидную, яйцевидную или продолговатую форму и разнообразно изрезанный край от слегка волнистого или мелкогородчатого до глубоко надрезанного или бахромчатого. Листья по цвету однотонные, но чаще пестрые, с коричневыми, красными, белыми, желтыми, фиолетовыми, темно-пурпурными жилками, точками, пятнами, целыми зонами или каймой по краю. Всего известно более 200 гибридных форм колеусов.

Семена колеуса всходят легко и просто, молоденькие растения при надлежащих условиях быстро поднимаются. Да так быстро, что многие наши сметливые земляки давно используют колеусы для украшения своих садов и приусадебных участков. Также хороши бывают колеусы и на балконах. Конечно в качестве однолетнего растения.

Не менее легко и просто можно размножить колеус черенкованием. Во время очередной стрижки вашего экземпляра не выбрасывайте верхушки, а поставьте их в стакан с водой. Очень скоро черенок окоренится – у него появятся корни – и его можно будет посадить в горшок.

Несмотря на свое тропическое происхождение, колеусы относительно неприхотливы. Достаточно подобрать им светлое место, обеспечить регулярный полив и обрезку, и растение будет вас радовать яркими листьями круглый год.