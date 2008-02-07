Не знаю как у вас, а в нашей семье он всегда был! Мне было 6 лет, когда родители переехали в новую квартиру, тогда же торжественно он был водружен на окно в большой комнате. И вот уже 27 лет живет там, не меняя места прописки.

Его зовут Декабрист. Он широк, раскидист и цветет с октября по апрель.

Иногда я думаю, что он старше меня, но мама упорно молчит…

Зигокактус Шлюмбергера (Zygocactus Schlumbergera) – так правильно звучит его название, – относится к семейству Кактусовых. Род назван в честь любителя суккулентных растений Фредерика Шлюмбергера. В природе произрастает во влажных лесах Восточной Бразилии и некоторых других местах Южной Америки. Это лесные эпифитные кактусы, растущие на деревьях, образуют висячие побеги. Все необходимое для жизни они получают из окружающей среды по многочисленным воздушным корням.

Откуда такие названия?

Обычно поздней осенью у растения активно образуются бутоны, а в декабре начинается пышное цветение. По этому признаку оно и получило меткое народное прозвище – декабрист. Второе прозвище, Варварина краса, дано опять-таки в связи с декабрём: 17 декабря православные отмечают праздник св. Варвары.

Стебли у этих растений сплюснуто-членистые, сильно ветвистые. Цветки располагаются на концах члеников, слегка повислые, различной окраски. Каждый год выводятся новые гибриды, и диапазон расцветок увеличивается. Имеются не только традиционные белые и красные, но и лососевые, лавандовые, персиковые, красно-оранжевые, желтые и даже многоцветные цветки! Обычно зигокактус цветет один раз в год, зимой, но при хорошем уходе можно добиться и 2-3-разового цветения.

Условия содержания

Размещать шлюмбергеру следует в зоне рассеянного или отраженного солнечного света. Интенсивное освещение, особенно прямое солнце, приводит к торможению роста и пожелтению листьев-сегментов. Лучше всего поместить растение недалеко от окна в тени занавесок или других растений с обязательным притенением от прямых солнечных лучей. Хорошим местом будет северное окно. В летний период на пользу пойдёт содержание на открытом воздухе в защищенном от солнечных лучей месте и регулярное опрыскивание.

К температуре воздуха шлюмбергера довольно терпима и сможет выжить в диапазоне от 2 до 37°С. Но всё же оптимальная – от 18 до 25°С . Примерно с сентября до середины ноября растению нужно предоставить период покоя при температуре 14-16°С. Как только образуются бутоны, его снова переносят в теплое место с температурой 20-25°С. После цветения лучше снова держать при температуре 14-16°С.

По мере роста и старения у зигокактуса грубеет и пробковеет ствол, ветвление побегов приостанавливается. Тогда неветвящиеся побеги прищипывают, чтобы немного загустить крону. Это способствует и более обильному цветению, потому что бутоны чаще образуются именно на молодых побегах. Часто со стороны освещенности образуется гораздо больше побегов и листьев, и тогда растение становится однобоким. Чтобы избежать этого, его нужно периодически поворачивать разными сторонами к источнику света . Вот только в период бутонизации и цветения зигокактус лучше совсем не тревожить этой процедурой.

На пользу шлюмбергере будут частые опрыскивания и периодическое купание под тёплым душем .

Зигокактусы нуждаются примерно в таком же режиме полива, как и обычные лиственные растения. Но нужно помнить, что они не переносят ни полного пересыхания почвы, ни избыточного её увлажнения, что приводит к загниванию и отмиранию корневой системы. Поливать следует мягкой тепловатой водой, так как холодная вода повреждает корни. Весной и летом – по мере подсыхания почвы, когда верхний её слой в горшке заметно высыхает. Во время осеннего периода покоя перед цветением, когда растение содержат в прохладе, полив сокращают до 1 раза в неделю. А с появлением бутонов полив должен быть обильным и регулярным, опрыскивания производят почти ежедневно. В период цветения почва всегда должна быть влажной, пересушка может привести к сбрасыванию цветов и бутонов. К этому могут привести и слишком сухой воздух в помещении или перестановка горшка. По окончании цветения полив снова сокращают.

В весенне-летний период шлюмбергеры 1-2 раза в месяц подкармливают комплексным удобрением для кактусов. С сентября подкормки прекращают.

Посадка и размножение

Почва для них должна быть легкой и воздухопроницаемой. Корневая система довольно слабая, поэтому емкость для посадки лучше брать просторную, но неглубокую. Идеально подходят органические торфяные почвы. На дне горшка обязателен хороший слой дренажа примерно на 1/3 высоты.

Пересаживают зигокактусы примерно в конце февраля, после окончания цветения. Молодые растения пересаживают через 1-2 года, а взрослые – через 3-5 лет. В это же время проводят формирование растений путем ощипывания сегментов стеблей. Обрезать нельзя, только ощипывать! Обычно убирают один-два верхних сегмента. Для этого нижний сегмент зажимают пальцами одной руки, а верхний аккуратно выкручивают другой рукой. Эта процедура способствует образованию крепких невытянутых стеблей и более обильному цветению. Хорошо сформированный зигокактус долгие годы хорошо растет и обильно цветет.

Размножают черенкованием в любое время года, отделяя от материнского растения черенки с 2-3 сегментами. Черенки пару дней подсушивают, затем помещают в легкую влажную почву, лишь слегка заглубив. Сверху накрывают плёнкой или банкой и ставят в теплое место (18-20°С). Периодически этот парничок проветривают.

Возможные проблемы

Зигокактус сбрасывает сегменты и бутоны – при перестановке на другое место, слишком низкой температуре воздуха, недостаточном поливе, загнивании корней, поражении вредителями.

Цветков на растении мало или совсем не цветет – при нарушении условий содержания, недостаточной освещённости, недостатке питательных веществ в почве (особенно при отсутствии своевременной пересадки), недостаточном поливе, отсутствии периода покоя.

Растение становится вялым, окраска сегментов бледнеет – при освещении прямыми солнечными лучами, загнивании корней либо отсутствии регулярного полива, повреждении вредителями.

Листья бледнеют, сохнут, опадают, на них заметны коричневые бляшечки - при поражении щитовками.

Листья вянут, на них заметны желтовато-ржавые пятна, отмирают листья и цветки – при поражении красным плоским клещом при слишком сухом воздухе в помещении. Кроме того, при нарушении условий содержания зигокактусы могут поражаться грибковыми и бактериальными заболеваниями.

Грибковые болезни – фузариоз, фитиум и фитофтора – поражают растения через ранки на поверхности стеблей, их споры заносятся с зараженной почвой. Характерный признак грибкового поражения – увядшее, поблекшее растение при влажной почве. Для лечения используют соответствующие фунгицидные препараты.

Бактериальное заражение характеризуется появлением влажных скользких пятен на стебле. Антибактериальные препараты не всегда помогают. Можно удалить пораженную часть стебля. Но надёжнее отщипнуть здоровые черенки и укоренить, а больное растение выбросить.

Надеюсь, что вы сумеете соблюсти все правила ухода и содержания и будете многие годы наслаждаться красотой этих необычных цветов.

Информация о растении была изъята с сайтов

http://flower-s.narod.ru/

http://planta.iatp.by/

http://homefamily.rin.ru/ ,

а так же из личных воспоминаний Leda

