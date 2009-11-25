Три ценных качества замиакулькаса

Продолжая рассказ о семействе ароидных, хочу познакомить вас с еще одним его представителем. Найти более неприхотливое растение сложно, а потому я с чистой совестью рекомендую его для выращивания начинающим и опытным цветоводам.

Семейство ароидных, пожалуй, одно из самых интересных для собирателя необычных растений. В нем есть и травы, и кустарники, и лианы. Есть растения, живущие на болотах или просто, подобно водорослям, в воде. А есть и такие, что не подозревают о существовании почвы, так как всю свою жизнь проводят на ветвях деревьев. Большинство из них уроженцы тропических стран, но есть и северяне, прекрасно выживающие в условиях субарктической зимы.

Но самый интересный для нас, отдельно стоящий от всего своего семейства, замиакулькас замиелистный. Необычность его в том, что живет он в условиях жесточайшей засухи, которую выдерживают очень немногие растения. Такие условия существуют на его родине – каменистых горных плато Занзибара. Основные его соседи – молочаи. То, что они способны на такое, не удивляет никого, но то, что и среди ароидных есть такие же ярко выраженные суккуленты, для многих новость.

Качество первое - может жить в тени

Замиакулькас прекрасно чувствует себя и не теряет декоративности не только на северном окне, но и в глубине самой затененной комнаты. Представьте, какой простор для оформления коридоров, прихожих и ванных комнат с маленьким окном в кухню.

Растение совершенно неприхотливое, но медленнорастущее. Однако для хорошего роста замиакулькасу лучше бы подобрать тёплое место с ярким рассеянным светом.

Ботаникам замиакулькас известен достаточно давно, где-то с 1830-х годов. Именно тогда первые экземпляры этого растения были обнаружены на выжженных солнцем горных плато в Восточной Африке. Как и у всех ароидных, соцветие замиакулькаса состоит из початка и покрывала. Оно абсолютно неприметно окрашено, и лишь слегка приподнято над почвой. А для кого наряжаться в той безжизненной пустыне, которая окружает это растение на родине? Пыльцу с его цветков переносят лишь ветер да редкие ползающие насекомые, посещающие их в поисках пищи и тени.

Качество второе - долго обходится без полива

Замиакулькас – суккулент. Его клубневидный ствол, предназначенный для защиты от перегрева на солнце, практически весь укрыт под землей. Над ее поверхностью возвышаются несколько рассеченных листьев. Утолщения в нижней части листьев также служат для хранения главного богатства в этих краях – воды. И сами доли листа заметно утолщены. Замиакулькас весь такой плотный, кожистый. Кроме того, листья покрыты восковым налетом, значительно уменьшающим испарение и, хоть частично, отражающим палящие лучи солнца.

Благодаря своему строению растение отлично переносит сухость воздуха в квартире, но периодическое опрыскивание, обмывание листьев от пыли способствует лучшему росту замиакулькаса. Проблема полива для замиакулькаса тоже решается просто: полейте его хорошенько, а потом можете забыть о нем хоть на месяц.

Подкормки проводят редко и только в весенне-летний период. Можно использовать удобрения для кактусов и суккулентов.

Как выбрать в магазине здоровое растение Учитывая темпы роста замиакулькаса, для украшения квартиры и получения эстетического удовольствия лучше купить взрослое здоровое растение в цветочном магазине. Выбирая замиакулькас, обратите внимание, во-первых, на цвет его листьев. Даже если растение долгое время стояло в тени, листья его должны быть блестящими, мясистыми, темно-зеленого цвета. Во-вторых, внимательно осмотрите основание стеблей и обычно выпирающие из горшка на поверхность клубни. Они должны иметь здоровый вид, быть плотными на ощупь, без следов гнили и отмирания. В-третьих, горшок с растением не должен быть залит. Это чревато для корней и клубня замиакулькаса.

Качество третье - легко размножается

Жизнь в пустые научила замиакулькас не только терпению, но и легкости взглядов на жизнь. Его удивительная способность к размножению достойна восхищения. Размножается замиакулькас не только делением клубня, но и отдельным листом, и даже частью листа. Так каждый листочек его непарноперистого рассеченного листа, упав на землю, ведет себя как типичный выводковый лист.

В основании опавшего листочка спустя немного времени образуется клубневидное вздутие, со временем превращающееся в полноценный клубень. Потом клубень укореняется и дает жизнь новому растению. Можете провести свой собственный эксперимент, чтобы убедиться в этом. Имейте лишь ввиду, что процесс образования клубня – долог, и может занять более года!

Не стоит пугаться темных пятен и колец на черешках замиакулькаса. Это не что иное, как пигментная особенность вида. Иногда встречаются экземпляры, стебли которых буквально усыпаны темно-синими пятнышками. По-моему это придает растению большую декоративность.

Возможные проблемы:

Оголяется нижняя часть старых листьев. Это естественный процесс – у стареющих листьев листочки опадают независимо от ухода, а вот массовое опадение говорит о неправильном уходе. В природе, когда условия жизни ухудшаются, замиакулькас сбрасывает листовые пластинки, которые служат органами вегетативного размножения. Растение надеется, что хотя бы листочки найдут более подходящие условия для жизни. Так что резкое опадение листочков – верный сигнал к тому, что вы неправильно ухаживаете за растением.

Замиакулькас не растет. Растет он медленно, новые листья появляются через большие промежутки времени.

Блеклые листья. Подобная неприятность может случиться в зимнее время, когда растению не хватает света. Поставьте растение на светлый подоконник или организуйте подсветку.

Массовое пожелтение листьев. Возможно, вы залили растение. В подземных утолщениях стебля замиакулькаса хранятся запасы воды. Поэтому растение лучше подсушить, чем перелить.

В подготовке статьи были использованы материалы сайтов http://www.leto.tomsk.ru/, http://www.aroid.ru/, http://www.flowersweb.info/, а также журнала «Цветочный клуб».