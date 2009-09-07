Гиппеаструм, или Укрощение строптивого

Как-то так повелось среди любителей-цветоводов, что гиппеаструмы и амариллисы – растения сложные, капризные и непредсказуемые. Уверяю вас, это совсем не так. Сегодня я научу вас, как укротить строптивого.

Итак, к вам в нежные и заботливые цветоводческие руки попал гиппеаструм. Зацветем его?

Выращивать амариллисы и гиппеаструмы в европейских странах с умеренным и холодным климатом стали лишь в конце XVII века, когда в ботанических садах и у любителей флористических редкостей начали появляться оранжереи. Мореплаватели, ботаники и поощряемые торговцами охотники за растениями привозили в Европу все самое необычное, что могли найти в трудных и опасных экспедициях, заканчивавшихся нередко трагически. Род Амариллис (Amaryllis) – предшественник Гиппеаструма (Hippeastrum) – был установлен в 1737 году в работе «Hemera plantarum». Отнесенные к нему растения ботаники раньше называли лилиями (Lilium) и лилионарциссами (Lilio narcissus).

Опытные цветоводы знают, что уход за гиппеаструмом не занимает много времени: одна пересадка в год, две перестановки, полив, нечастые подкормки.

Так в чем же секрет ежегодного цветения этого растения?

Секрет первый. Горшечный.

Луковицу нужно правильно посадить. Высота горшка должна быть больше его диаметра. Расстояние между краем горшка и луковицей при этом не должно быть более 2-3 см!

На дно горшка уложите небольшой, но надежный слой дренажа. Это нужно для того, чтобы отверстие в днище горшка не закупоривалось грунтом, и излишки воды при поливе могли беспрепятственно уходить из горшка.

Так как объем горшка по сравнению с размером луковицы не велик, то земляную смесь нужно взять максимально питательную – она должна дать растению запас на целый год (от пересадки до пересадки). Чтобы максимально наполнить цветочный грунт питательными веществами, знатоки советуют добавить в него компост или очень хорошо перепревший навоз. Кроме того, полезно будет внести в субстрат немного золы, а также комплексное удобрение.

Перед посадкой нужно подрезать все поврежденные или очень длинные корни у луковицы гиппеаструма, а затем присыпать их золой (вполне подойдет и молотая корица, только конечно без сахара).

Укладывая корни в горшок, придется немного потрудиться – прямо под донце (проще говоря, под «попу») нужно насыпать крупнозернистого промытого песка.

Луковица должна выступать над поверхностью земли ровно на половину.

В 1753 году в описании сада бургомистра Амстердама Г. Клиффорта Карл Линней упоминает уже четыре вида, в том числе Амариллис прекрасный (A. belladonna), а в знаменитой книге «Виды растений» – девять видов амариллисов. Чуть позднее в процессе ботанических исследований появятся описания амариллисов из Мексики, Венесуэлы, Перу, Бразилии и других стран. В 1821 году В. Герберт установил новый род – Hippeastrum. Он отнес к нему более 15 американских видов, открытых им самим или опубликованных ранее, в том числе и некоторые из амариллисов Линнея. Их прежние названия стали синонимами. Позднее много гиппеаструмов описали и другие ботаники, например Р. Бейкер – 25 видов, Р. Филиппи – около 15, X. Мур – более 10. Сейчас имеются описания около 80 видов гиппеаструмов и одного вида амариллисов.

Секрет второй. Контрацепция.

С детками надо бороться. Если растению приходится выращивать потомство – когда же ему цвести?

Итак, при пересадке растения все детки – маленькие луковки – надо удалять, а образовавшиеся ранки также присыпать золой.

Во время вегетации (активного роста растения) на луковице вновь будут образовываться детки – и их развитие надо приглушать регулярной обрезкой отрастающих на них листьев.

Современные названия гиппеаструмы получили далеко не сразу после описания этого рода Гербертом. Еще очень долго в систематике этих растений царили неразбериха и путаница. Правда, некоторые виды, ранее называвшиеся амариллисами, были отнесены к гиппеаструмам, другие «перекочевали» в соседние, близкие роды. Однако не все ботаники признали род, установленный Гербертом, и продолжали называть вновь найденные виды не гиппеаструмами, а амариллисами. То же происходило и с названиями гибридов. Таким образом, одни и те же виды или гибриды в разных публикациях называли то амариллисами, то гиппеаструмами. В лучшем случае приводились оба синонима. И лишь в 1954 году Международный ботанический конгресс рекомендовал амариллисами называть только один африканский вид – Амариллис прекрасный, а все американские относить к роду Гиппеаструм. Всем сортам (гибридам) предлагалось название Гиппеаструм гибридный.

Секрет третий. Главный.

Вспомните – все в природе подчиняется циклам: зимой – прохлада, покой, сон; весной и летом – рост, цветение и плодоношение. Иногда теплая осень обманывает весеннецветущие растения, и они зацветают вновь.

Если хотите, чтобы ваш гиппеаструм расцвел к Новому году – обманите его, устройте ему и зиму в сентябре, и лето в декабре.

Что же такое для гиппеаструма «зима»? Это понижение температуры до 10-15°С и относительная сухость воздуха. Лето для растения – повышение температуры до 20-25°С (и более) и увеличение влажности воздуха.

Такую смену режимов легко обеспечить в наших квартирах с центральным отоплением. Особенно, если у вас есть застекленный балкон или лоджия.

Гиппеаструм и Амариллис настолько похожи, что очень часто их путают. Родина гиппеаструмов – тропики и субтропики Америки. Род объединяет около 80 видов. На глаз амариллис и гиппеаструм можно отличить следующим образом: у амариллиса цветки меньше, чем у гиппеаструма (до 8 см у амариллиса, 12-15 см у гиппеаструма), амариллис цветет в безлистном состоянии, тогда как гиппеаструм имеет ремневидный лист, отрастающий во время или вскоре после цветения. У гиппеаструмов на полом внутри цветоносе распускается обычно от 2-х до 6 бутонов (чаще всего не имеющих запаха); у амариллисов же цветоносы – плотные с 6–12 душистыми цветками. Отличаются гиппеаструм и амариллис периодами цветения и покоя. У амариллиса цветение лето-осень, период покоя зима, у гиппеаструма цветение зима-весна, период покоя лето.

Начнем наш цветочный год в сентябре. Именно сейчас логично отправить ваш гипп на покой, чтобы в декабре он зацвел.

Если вдруг гиппеаструм еще цветет, надо дождаться, когда цветки увянут, отщипнуть все завязи и дождаться пожелтения цветоносов. После этого растение нужно постепенно переводить на зимовку – сократить полив, переставить на самое холодное место на подоконнике (вот тут-то вам и пригодится уже холодная лоджия).

В литературе часто встречается утверждение, что после цветения листья гиппеаструма отмирают. На самом же деле само по себе это происходит редко. Ваша задача – помочь растению. Для этого листья нужно аккуратно, не торопясь (иначе хрупкие, сочные листья могут сломаться), пригнуть ладонями, а когда они пожелтеют, подрезать.

В течение периода покоя – а именно его вы и организовали сейчас растению – поливают гиппеаструм редко и скудно. Лишь бы не пересушить корни.

В начале декабря, если растение не проснулось само, гиппеаструм надо разбудить. Делают это, постепенно увеличивая полив и температуру. Наступает «гиппеаструмное лето».

Часто вместе с первыми листьями, а иногда и раньше них появляется цветонос. В течение нескольких недель он будет развиваться, а бутоны станут набирать объем.

Если вы все сделали правильно – ваш «подопытный кролик» расцветет как раз к Новому году.

Луковица у гиппеаструмов шаровидная, мясистая, большая. Внутри каждой взрослой луковицы одновременно развивается несколько соцветий. Они закладываются через каждые четыре листа, поэтому по количеству листьев на растении можно определить, сколько цветоносов будет у него в следующем году. Чем лучше уход за гиппеаструмом в период его роста, чем больше листьев он даст за лето – тем больше соцветий у него образуется.

Пока ваш гиппеаструм цветет – позаботьтесь о том, чтобы он мог цвести и расти у вас еще многие годы. В период активного роста подкармливайте растение 2-3 раза в месяц.

Некоторые, особо преуспевшие в выращивании гиппеаструмов цветоводы, говорят о том, что их растения цветут до трех раз в год.

Если продолжать наш цикл, то в январе растение снова нужно будет отправить на покой. А в марте-апреле вновь устроить лето. Тогда он зацветет второй раз.

Когда отключат отопление в квартирах – снова наступит «зима». Эта зимовка у гиппеаструма будет совсем короткой – поэтому нужно сохранить листья. Поливать очень умеренно, не подкармливать.

В июне – июле (перед началом следующей вегетации) удобно проводить пересадку. Третье цветение придется как раз на август – сентябрь.

И год начнется вновь!

PS.: если вы решите вырастить полноценное цветуще растение из детки, придется набраться терпения. До первого цветения нужно будет пережить три года и две пересадки.

