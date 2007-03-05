Для ответов на Ваши вопросы была созвана чрезвычайная комиссия из ведущих специалистов фикусоводства, которая денно и нощно корпело над практически неразрешимыми проблемами выращивания этих милых растений... Итак, приступим:

Вот например у семь есть дома и на работе несколько задохликов. Она уже голову сломала – что с ними, почему им у неё жить нехорошо?

Отвечаем: Таня, перестань так часто поливать своих товарищей. Ещё немного – и они у тебя совсем помрут. Сделай перерыв – недели на две. В это время не поливай фикусы – совсем. Пусть земля просохнет в них настолько, что будет напоминать «раскаленную пустыню». Но при этом, расставь по возможности около них емкости с водой, можешь регулярно опрыскивать листья, включать увлажнитель – повышай влажность воздуха вокруг. И скоро радости твоей не будет предела: заколосятся, родимые.

От себя добавлю: тяжелая в этом году для фикусов была зима, девочки...

tanchik38 спрашивает: а у моего фикуса листочки скручиваются, объясните почему?

Объясняем: причина такого поведения тоже кроется в переливе. А еще я бы обратила внимание на почву – не завелись ли там черви?

Людон интересует такой вопрос: А вот ещё в магазинах продают красивые фикусы с загогулинами в основании, как сделать такое оформление в домашних условиях?

Наша комиссия, посовещавшись, пришла к такому выводу: мы не знаем, какой из магазинов вы посетили. А потому есть два варианта:

1. смотрите внимательно статью о фикусах в рубрике "Растениеводство для чайников" – там есть кратенькое руководство по заплетению фикусам кос.

2. то, что вы видели – это фикус микрокарпа, он от природы обладает чудесной загогулиной в основании – над ним уже кто-то поработал без нас.

Наш любимый аноним пишет: На листьях моего молодого фикуса (высота растения около 40 см) появились белые выпуклые точки, что это? Он заболел?

Под хихиканье падонгов-ботаникофф, отвечаем: Насколько белые точки? Какой величины? Если они все же светло-зеленые и маленькие, то все нормально, на всех взрослых экземплярах такие есть.

И, наконец, самый животрепещущий вопрос задает нам Levenka :

У меня фикус Бенджамина (кажись), такой кустик с мелкими пестрыми листочками. Хочу его черенковать, вопросы такие:

1. Когда лучше? В разных источниках идеальное время указывается весна – лето

2. Какой длины череночки отрезать?

3. Укоренять хочу с корневином, может еще варианты есть?

4. Какими должны стать корешки, чтоб можно было уже в землю высаживать?

5. Чтоб черенок ветвился – когда прищипывать?

С удовольствием отвечаем: Весна и лето действительно лучшее время для размножения всего живого. Сами-то по морозу хотите размножаться?

Фикусы Бенджамина черенкуются в принципе легко и просто: у своего я отрезаю на черенки все лишнее при стрижке – обычно это полуодревесневшие побеги с 5–7 листами. Ставлю их в воду, где через некоторое время появляются корни. Мой Бенджамин непривередлив и легко дает корни даже без стимуляции. Но некоторые особо вредные особи предпочитают «корневин», «гетероауксин», теплички с подогревом и прочие блага цивилизации. Когда корни отрастут и будут примерно больше 1-2 см – можно сажать растенье.

Ирбис пишет: вот мой «волшебный фикус Ирены». вопрос такой – обрезать ли ветки для формирования кроны?? и – как размножаются фикусы?

Фикус каучуконосный очень медленно дает корни как раз из-за содержащегося в нем млечного сока. К тому же после отрезания ветки или стебля этот сок на воздухе быстро застывает. Обычно рекомендуют непосредственно перед тем, как ставить веточку в воду на укоренение, сделать следующее: под небольшой струей воды промыть место среза – просто руками аккуратно как бы снять застывший сок, а потом сразу же поставить черенок в воду.

Можно и так – в тепличке из пластиковой прозрачной коробки где-то 20х10 с щелью для доступа воздуха. На дно теплицы был насыпать мокрый керамзит для влажности, отросток в маленьком горшочке в земле, а не в воде, тепличку всю поставить на батарею. Это для нижнего подогрева, ускоряет образование корней. А можно и так – отрезать черенок надо в мае – июне, черенок верхушечный с 1 листом (ни в коем случае ни один лист – именно кусочек ствола с листом! Дело в том, что один лист не будет расти – у него нет так называемой точки роста). Лист свернуть в трубочку и перетянуть резинкой. Обмакнуть срез в корневин и посадить в землю с песком. Поддерживать влажность почвы и воздуха, держать в тепле. Укореняется долго.

Или так – замочить в воде на сутки (чтобы ткани напитались водой), затем в стимуляторе корнеобразования (гетероауксин, например), согласно прилагаемой инструкции, затем высадить во влажный грунт под колпак + опрыскивания. Когда полезет листок, колпак снять – прижился, значит.

О прищипке скажу – фикус Бенджамина проще стричь, безжалостно и хладнокровно: ему от этого будет только легче. Определите, какую форму вы хотите ему придать, изучите литературу по стрижкам для цветов и – вперед.

Каучуконосный фикус также поддается стрижке и формированию – для этого нужно вовремя и правильно обрезать побеги. Первую обрезку проводят обычно тогда, когда высота основного побега достигает 1 метра. Удаляют верхушку там, где это необходимо. Через некоторое время просыпаются почки в боковых пазухах листа и оттуда начинают расти новые ветки. В свою очередь, их тоже можно подрезать, чтобы сильнее ветвились.

Анархию интересуют почвопокровные фикусы, что им нравится и почему часто дохнут?

Отвечаем:

Ампельные фикусы не любят прямого солнечного света. Землю можно использовать вроде «пальмы», она подходит как для пальм, так и для фикусов. Только учтите, что фикус карликовый имеет поверхностную корневую систему и для него лучше почву разбавить какими-нибудь облегчающими добавками. После пересадки подержите первое время в тепле и при повышенной влажности воздуха, т.к. в период адаптации может листья сбрасывать. Не ставьте близко к батарее - сохнет. Полив довольно редкий, по мере просыхания верхнего слоя почвы на несколько сантиметров. Очень такие фикусу уважают опрыскивание. А дохнут они – без надлежащего ухода.

Ещё есть фикус Бенджамина, правда фотки нет, я его отдала родителям. Большой и красивый, но иногда листья почти полностью сбрасывает, почему?

Вообще Бенджамины готовы сбрасывать листья при первом же «удобном» случае:

1) смене привычных условий: перенос осенью с балкона в помещение;

2) слишком обильном поливе зимой – они просто катастрофически «лысеют». Земля между поливами должна хорошо просыхать;

3) недостаточного освещения.

Во всех этих случаях листья очень быстро желтеют и опадают.

И самое интересное: он растёт, как вилка раздвоенный, т.е. начало один ствол, а потом делится на два, и один ствол пёстролистный, а другой просто зелёный. Его точно не прививали, у меня он рос буквально с малюсенькой тоненькой веточки и вроде сначала был весь пёстрый.

Идем все читать учебник по генетике. Особенно внимательно главу про рецессивные и доминантные признаки и про вырождение…

КрОля пишет нам о проблемах с кормлением зверя:

кормлю его, собаку, специальным удобрением, по инструкции, а он перестает расти сразу после подкормки, снова начинает только недели через 2…

Оля, а как часто ты его кормишь по инструкции? И как именно отслеживаешь начало роста и конец? Мне почему-то кажется странным такая периодичность...

И еще один вопрос от Levenka :

Фикус бенжамина теряет свою «пестрость» – светло-желтые участки на вновь вырастающих побегах светло-зеленыеL стоит под лампой дневного света (12ч в сутки) Это мало? Или спектр не тот?

Спектр все же не тот. Нужны спецлампы для цветов.

А как в дальнейшем – светло-зеленые участки становятся желтыми или нет?

Если цвет все же проявляется, то, возможно, что это норма для фикуса. Такая окраска молодых листьев – признак ювенильности.

Если же окраска не восстанавливается, значит, растению темно!!!

