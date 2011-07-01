На войне как на войне, или Вредители комнатных растений и методы борьбы с ними

В жизни каждого цветовода-любителя рано или поздно появляются они. Мерзкие, страшные, противные… Вредители комнатных растений. Кто они, какой урон наносят нашим цветам и как с ними бороться?

Щитовку

вы узнаете среди многих других вредителей по крепкому панцирю. Сидя под ним, она с удовольствием похрустывает спелыми зелеными листочками ваших любимых цветов.

Щитовки относятся к семейству Diaspididae равнокрылых насекомых подотряда кокцид. Тело длиной до 2 мм, сверху покрыто восковым щитком, откуда и название.

Ложнощитовки – другое семейство (Coccidae, или Lecaniidae) того же подотряда. Они значительно крупнее – 3-7 мм. Щитки разные по величине и форме – округлые, овального, белого, коричневого и бурого цвета. Личинки первого возраста (называемые бродяжками) после прикрепления к растению теряют подвижность, покрываясь восковым щитком в виде бляшки.

Держатся вредители на нижней и верхней стороне листьев, побегах и стволах растений. Расселяются только молодые личинки, присасывающиеся к различным частям растения, взрослые насекомые неподвижны. При сильном заражении листья вдоль жилок и стволы растений покрываются как бы налётом, образующимся из большого скопления щитовок. У повреждённых растений задерживаются рост и развитие, листья желтеют и преждевременно опадают. Щитовки и ложнощитовки выделяют липкую жидкость – падь, на которой поселяется сажистый грибок, что ещё больше ухудшает развитие растений. Вредитель высасывает клеточный сок из листьев, стеблей и плодов. В результате на поврежденных местах образуются желтоватые или красно-коричневые пятна, которые могут привести к отмиранию частей растения.

Самый верный способ справиться со щитовками – сбор вручную с последующей обработкой инсектицидами. Снимите со щитовки ее защитный панцирь, и она станет беззащитна. Специальных инсектицидов для борьбы со щитовками нет, а потому подойдет любой с широким спектром действия.

Справка: Фуфанон – инсектицид, предназначенный для борьбы с широким спектром вредителей: клещи, тли, трипсы, долгоносики, плодожорки, листовертки, медяница, пилильщики, щитовки, ложнощитовки, мухи, белокрылка, малинный жук, белянки, совки, моли, галлицы, пяденицы, червецы, огневки, и другие вредители. По спектру действия препарат аналогичен Карбофосу. Скорость воздействия: в течение суток. Период защитного действия: несколько дней. Для высокой эффективности действия препарата необходимо хорошо отрегулировать опрыскиватель, достигнув равномерного получения очень мелких капель. Качественная обработка та, которая обеспечивает полное смачивание растения без стекания капель. Опрыскивание рекомендуется проводить в сухую, безветренную погоду в утреннее или вечернее время. Не смешивать с другими препаратами. Класс опасности 3. Умеренно опасное вещество. Не фитотоксичен. Опасен для пчел и рыб. Не допускать попадания в водоемы. Обработку проводить используя очки, респиратор, перчатки. Во время обработок не курить, не принимать пищу. Продолжительность работы не более 3 часов. При нарушении правил безопасности или при несчастных случаях может развиться острое отравление.

Либо воспользуйтесь народными средствами:

Вредителей удаляют мягкой зубной щёткой и смазывают повреждённые места кашицей из лука, затем растение обмывают мыльным раствором или обрабатывают керосиново-мыльной смесью. Для этого 25 г зелёного или 40 г хозяйственного мыла разводят в 1 л воды, добавив 5 капель керосина и тщательно взболтав, смесью смазывают или опрыскивают из пульверизатора поражённые части растения.

Хороший эффект дает мыльно-масляная эмульсия домашнего приготовления: в стакане воды взбивают 5-10 г мыла или порошка до образования пены, затем добавляют 20-30 г машинного масла. Этим составом, предварительно закрыв землю в горшке пленкой, обрабатывают все растение и выдерживают 6-12 часов. Смывают холодной водой. Такую обработку надо провести 2-3 раза с интервалом 7-10 дней.

Можно обмыть растение одним из следующих настоев:

Чесночный. Пять зубчиков чеснока размельчают и растирают в ступке, заливают стаканом воды и настаивают под крышкой в темном месте несколько часов. Обмывают листья или смазывают их мягкой кисточкой. Для опрыскивания настой фильтруют через 3 слоя марли.

Луковый. Одна средняя луковица размельчается и настаивается в стакане воды несколько часов. Далее все, как с чесночным настоем.

Перцовый настой можно заготовить впрок. 50 г свежего горького перца размельчают и кипятят в 0,5 л воды, добавляют до меры. Затем настаивают сутки, фильтруют. Хранят в закрытой бутылке в холодильнике.

При необходимости обработать растение берут 10 г настоя и 5 г зеленого (хозяйственного) мыла на 1л воды.

Клещик

Клещи относятся не к насекомым, а к паукообразным. Поэтому большинство химпрепаратов от насекомых-вредителей на них не действуют.

Клещи – достаточно мелкие животные. Самые крупные экземпляры (взрослые самки) достигают приблизительно одного миллиметра длины и имеют овальное тело, с 2 красными глазными пятнами около головной секции тела. Самки обычно имеют большие темные пятна на обеих сторонах тела и многочисленные щетинки, покрывающие ноги и тело. Паутинные клещи живут колониями на нижней стороне листьев, каждая колония может содержать сотни индивидуумов. Личинки и взрослые особи высасывают соки растения.

Развитие одного поколения клеща протекает в течение 12-23 дней, в зависимости от температуры и влажности. Оптимальные условия – около 27 градусов и низкая относительная влажность воздуха. Взрослые самки живут 2-4 недели и способны за это время отложить несколько сотен яиц. Яйца после откладки созревают приблизительно три дня. И могут сохраняться живыми до 5 лет в почве, на коре растений, на горшках и около них, в т.ч. в щелях оконных рам и подоконника. Поэтому борьба с этими паразитами может носить очень затяжной характер, если не применять препараты, способные воздействовать на яйца.

Вредитель многояден, повреждает почти все комнатные растения и многие растения открытого грунта, питается, высасывая клеточный сок. Клещи держатся преимущественно на нижней стороне листьев, при сильном поражении также на верхушках побегов. В результате на листьях вначале образуются мелкие беловатые точки, которые позднее сливаются, лист полностью обесцвечивается (высыхает) и опадает. Если растение потеряет много листьев, оно может погибнуть.

Некоторые виды клещей активно оплетают растения паутиной, которая соединяет между собой листовые пластики, а позже покрывает все растение. Другие виды клещей не склонны формировать паутину, но могут это делать при очень высокой численности.

Ускоренному развитию и размножению паутинного клеща способствует тепло и сухость. Соответственно преимущественно поражаются растения, требующие такого содержания или вынужденные находиться в таких условиях. Больше других клещ уважает розы, бальзамин, пальмы, фикусы, драцены и некоторые другие. Паутинные клещи способны расползаться достаточно далеко от зараженного растения и быстро заселить всю коллекцию. Поэтому важно вовремя обнаружить пораженные растения и как минимум изолировать их от коллекции.

Вредитель не переносит опрыскивания водой. Частое опрыскивание растений водой или раствором Интавира, Фитоверма, Карбофоса и других инсектицидов. Помещение растения во влажный полиэтиленовый пакет после обработки усилит эффективность процедуры. Среди препаратов нового поколения можно посоветовать апполо, ниссоран, флумайт, санмайт и другие.

Справка: Санмайт позволяет бороться с клещами на всех фазах развития вредителя (яйцо – личинка – нимфа – взрослый клещ), использование препарата не вызывает перекрестной устойчивости, средство начинает воздействовать на вредителя уже через 15 минут после обработки, препарат характеризуется удлиненным сроком действия (5-6 недель), на эффективность препарата не влияют колебания температуры, безопасен для сельскохозяйственных культур и малотоксичен для теплокровных животных, побочным эффектом Санмайта является воздействие на белокрылку. Санмайт оказывает контактное действие, поэтому для достижения максимального эффекта принципиальное значение имеет равномерность его нанесения на поверхность растений при опрыскивании. Рекомендуется использовать Санмайт после цветения, когда плотность популяции клещей достигает порогового уровня или превышает его. Во избежание ускорения развития резистентности Санмайт следует использовать не чаще одного раза в год.

Целесообразно чередовать препараты, чтобы у клеща не появились устойчивые к ядохимикатам расы.

Среди народных средств борьбы с клещиком лидирует обыкновенное опрыскивание водой – обязательно утром, и несколько раз в день по желанию. Актуально для всех растений, кроме тех, которые обладают опушенными листьями, либо листьями, не терпящими влаги.

Для растений, которые нельзя опрыскивать, рекомендуется следующий метод: нарезанный чеснок или баночку с небольшим количеством скипидара поместить около растения и на несколько часов накрыть его вместе с препаратом полиэтиленовым мешком.

Белокрылка

Мелкое насекомое около 1 мм длиной, с желтоватым телом, двумя парами крыльев, покрытых белым мучнистым восковым налетом, является родственницей щитовок. Напоминает маленькую белую моль. Личинки этого вредителя бледно-желтые с оранжево-красными глазами, покрыты короткими волосками. Ее самки откладывают яйца группами, часто в виде кольца по 10-20 штук на внутренней стороне молодых листьев. Средняя плодовитость одной самки – 130 яиц, но может доходить и до 280 штук. Личинки и взрослые насекомые высасывают сок из листьев, черенков, реже из стеблей, в результате листья обесцвечиваются, желтеют, а иногда засыхают и опадают.

Нечеткие желтые пятна (более нечеткие, чем при поражении паутинным клещом) на листьях и легкое скручивание листьев указывают на повреждение растений белокрылкой. На сахаристых выделениях белокрылки поселяется сажистый гриб, в результате чего нарушается фотосинтез и растения дополнительно ослабляются. Белокрылка поражает преимущественно растения с нежным эпидермисом. Особенно страдают фуксии, папоротники, пеларгонии и некоторые другие растения. Насекомые держатся группами на нижней стороне листьев.

С белокрылкой бороться сложно, но можно. Численность взрослых бабочек можно сократить, развесив возле растений липучку для мух или другую липкую ленту желтого цвета. Нужно регулярно смывать с листьев яйца и личинок.

При малейшем прикосновении к растению белокрылки тут же разлетаются в разные стороны, поэтому сбор насекомых возможен только в прохладном месте рано утром, когда после холода ночи насекомые еще неподвижны. Однако при сборе практически невозможно поймать всех личинок и собрать все яйца.

Испуганных насекомых очень легко собрать пылесосом. Также рекомендуется промыть растения водой, возможно мыльным раствором, особенно нижнюю сторону листьев. Помогает также способ, при котором растение помещают во влажную среду – это может быть полиэтиленовый пакет, надетый на растение и закрепленный внизу (резинкой например), при этом растение обильно поливают и брызгают из пульверизатора, а затем помещают в пакет на 2-3 дня.

Можно также применить инсектицидные препараты (Актеллик, Фуфанон, Интавир, Децис).

Справка: Актеллик – несистемный фосфорорганический инсектоакарицид кишечно-контактного действия. Предназначен для защиты сельскохозяйственных культур открытого и защищенного грунта от комплекса листогрызущих и сосущих вредителей, включая клещей. Успешно борется с тлями, щитовками, долгоносиками, пилильщиками, белокрылками, клещами и др. Данный препарат обладает высоким давлением паров, поэтому не следует находиться длительное время в помещении с обработанными растениями. Для приготовления раствора не пользоваться пищевой посудой.

Помогают и народные средства, в частности обработка растений настоем чеснока: Мелко растертый чеснок (170 г) настаивают в 1 л воды в течение 5 суток в темной плотно закрытой стеклянной посуде. При приготовлении рабочего раствора берут 6 г концентрата на 1 л воды.

Тля

Тли – это насекомые отряда равнокрылых размером от 0,5 до 2 мм. Тело яйцевидной формы, мягкое и легко раздавливаемое, ножки длинные, но передвигаются насекомые медленно. Имеются бескрылые и крылатые особи.

Бескрылая самка продолговато-овальной формы, ротовой аппарат длинный, утолщенный спереди. Крылатые насекомые имеют две пары крыльев, они перелетают и заражают другие растения. Чаще всего крылатые самки-расселительницы попадают в комнату через окно, однако занести в дом тлю можно и с новыми растениями или черенками, при выносе растений летом на балкон или в сад, а также получить вместе с подаренным букетом цветов. Быстрое размножение тлей объясняется тем, что бескрылой самке достаточно одного оплодотворения, чтобы 10-20 раз через каждые две недели выдавать потомство до 150 личинок.

Комнатные растения поражаются различными видами тли, которая может быть не только зеленой, но в зависимости от вида иметь и другую окраску. Вредитель живет чаще всего на верхушках побегов, бутонах, а также на листьях, преимущественно на нижней стороне.

Наряду с хорошо видимым невооруженным глазом насекомыми о поражении тлей свидетельствуют деформированные верхушки побегов, скрученные листья, а также сладкие выделения (медвяная роса) на листьях и побегах. Впоследствии на этих выделениях поселяется сажистый гриб. Если вы увидели, что около растения бегают муравьи, осмотрите ваши цветы на наличие тли. Как правило, муравьев привлекает медвяная роса, которую выделяет тля.

Тли живут большими группами на нижней стороне листьев, вокруг точек роста, на молодых побегах, бутонах, цветоножках, питаясь соками растений. Они представляют опасность тем, что ослабляют растение, снижают его устойчивость к болезням, а также могут являться переносчиками вирусных заболеваний.

У повреждённых растений листья скручиваются и желтеют, образуют желваки, бутоны не развиваются или дают уродливые цветки. На зрелых листьях появляется липкий налет, в котором может поселиться грибок. Особенно страдают от тлей розы, гвоздики, фуксии, многие ароидные, выгоночные луковичные культуры.

Уход, состоящий в своевременном проветривании и в выборе не слишком теплого и достаточно светлого места, способствует развитию здоровых побегов, менее подверженных нападению тлей и не благоприятствующих их быстрому развитию. Перекормленные и имеющие мало свежего воздуха растения образуют слабые побеги – почву для быстрого развития тлей. Содержание в чистоте, удаление всех засохших листьев, на которых часто сидят молодые насекомые.

Постоянный контроль за растениями, особенно в конце зимы, весной и летом. Важно не допускать распространения муравьев, которые ухаживают за колониями тлей, защищают их и способствуют распространению этих вредных насекомых.

Тли относятся к неприятным, но искоренимым вредителям. Заметить нескольких залетевших в комнату мелких насекомых сложно, но если вы внимательно относитесь к своим питомцам, первый выводок вы должны обнаружить.

При незначительном поражении можно периодически собирать вручную (особенно удобно делать это с помощью кисточки) или обрезать пораженные части растений, и в качестве профилактики вымыть растение с хозяйственным мылом.

Возможно использование инсектицидов (Интавир, Неорон), также можно применять Фитоверм или Стрелу. Кинмикс, фас, каратэ, децис, суми-альфа, арриво также очень эффективны, карбофос (10% концентрат) 7,5-10 г на 1 л воды.

Справка: Фитоверм – инсектоакарицид биологического происхождения кишечно-контактного действия для защиты цветочных культур открытого и защищенного грунта. Действующее вещество: аверсектин С, в концентрации 2 г/л. Природный авермектиновый комплекс почвенного гриба Stereptomyces avermitilis. Вызывает паралич, а затем и гибель вредителей. Фитоверм – биопрепарат 4-го поколения, основой которого являются продукты жизнедеятельности почвенных микроорганизмов. Фитоверм имеет широкий спектр действия: все виды растительноядных клещей, колорадский жук, репная и капустная белянка, капустная совка, пилильщики, листовертки, плодожорки, пяденицы, табачный и калифорнийский трипсы, а также все виды тлей. Он не загрязняет окружающую среду, быстро разрушаясь в воде и почве. Обработку производить, используя средства индивидуальной защиты. Во время работы нельзя курить, пить, принимать пищу. После работы вымыть лицо и руки с мылом, прополоскать рот. Хранить препарат в сухом прохладном помещении при температуре от -15С до +30С, отдельно от пищевых продуктов и лекарств, в местах, недоступных для детей и домашних животных! Хранение рабочего раствора не допускается.

Рекомендуется перед любой обработкой промыть растение, лучше в мыльном растворе – так вы избавитесь от половины вредителей. Остальных подвергнуть обработке препаратом. Обработку следует повторять с перерывом в 5-7 дней, иначе выжившие вредители будут давать устойчивое к препарату потомство. Эффективны препараты нового поколения – пиретроиды, такие, как циперметрин, талстар, арриво, фьюри. Из биологических методов используют микробиологические препараты (бактериальные, грибные): микоафидин.

И как всегда, народные методы. Можно использовать настой луковой шелухи, чеснока, листьев помидоров. Обработку надо повторить 3 раза с интервалом в 8-10 дней. При сильном заражении тлями небольшие растения следует опустить в этот раствор, предварительно закрыв землю. Можно также около поражённого тлями растения поставить на 2-3 дня пеларгонию душистую, и тли исчезнут.

100 г сухих корок цитрусовых залить 1 литром теплой воды и оставить на трое суток в теплом месте. Потом опрыскивать.

Табак, махорка. 40 г сухого сырья настаивают в 1 л воды 2 суток, процеживают и добавляют еще литр воды.

Лук репчатый. Мелко измельченные луковицы (15 г) или сухую чешую (6 г) настаивают в 1 л воды 5-7 часов в плотно закрытой посуде, затем фильтруют.

Мучнистый червец

Сосущее насекомое. Получил свое название благодаря белым ватообразным восковым выделениям. Личинки и взрослые самки сосут молодые побеги, листья, бутоны. Они сильно задерживают растения в росте. Насекомые очень подвижны и хорошо передвигаются практически в любом возрасте, покрыты порошковидным восковым налётом белого цвета, часто с восковыми пластинками по краю. Размеры 3-6 (0,5-12) мм, в зависимости от вида. Резко выражен половой диморфизм. У самцов имеются крылья (обычно первая пара), конечности нормально развиты, брюшко с двумя хвостовыми нитями или пучком из них. Плодовитость очень высока: многие формы дают 2, иногда до 4 поколений в год. Личинки 1-го возраста (бродяжки) активно передвигаются по кормовому растению, могут переноситься ветром. Присосавшись к растению, личинки теряют подвижность; после линьки личинки следующего возраста заново ищут места для питания. Взрослые самки некоторых видов могут активно ползать по кормовому растению. Перед яйцекладкой многие формы покидают место питания и уходят в укрытия.

Мучнистые червецы, как правило, хорошо различимы невооруженным глазом. Сахаристые выделения (медвяная роса) и поселяющийся на ней сажистый гриб – следующие симптомы поражения. Высасывая соки молодых побегов, листьев, бутонов, червецы сильно задерживают рост растений. Часто встречающийся цитрусовый мучнистый червец также поражает корневую систему.

Поражают амариллисы, азалии, аспарагусы, кактусы, лимоны, пальмы, фуксии, некоторые виды орхидей и некоторые другие растения.

Этот вредитель боится влаги, предпочитает сухие условия. А потому в качестве мер профилактики можно посоветовать содержать цветы в чистоте, своевременно удалять все засохшие листья, почаще купать и повышать влажность вокруг растения.

При незначительном поражении избавиться от червеца поможет сбор вредителей или обрезание пораженных частей растений. Можно использовать системные инсектицидные препараты (раствор такого препарата всасывается корнями и разносится по всем тканям растения; в результате, насекомые, грызущие различные части растения или высасывающие его клеточный сок, отравляются и погибают). Это препараты Карбофос, Цветофос, Интавир, Децис, Фосбецис, Актеллик. Из биологических методов используют микробиологические препараты (бактериальные, грибные): лепидоцид.

Справка: лепидоцид – инсектицид контактно-кишечного и реппелентного действия. Биологический инсектицидный препарат, предназначенный для защиты лесных, сельскохозяйственных и парковых культур от гусениц чешуекрылых насекомых, в числе которых шелкопряды, монашенка, пяденицы, листовертки, в том числе гроздевая, луговой мотылек, капустная и репная белянки, американская белая бабочка, боярышница, совки, моли и др. Лепидоцид разрешен для применения в сельском и лесном хозяйствах, на приусадебных участках и в городских зеленых насаждениях. Препарат вызывает угнетение секреции пищеварительных ферментов и нарушение функций кишечника вредителей. Препарат безвреден для человека, животных, нечешуекрылых насекомых, а также для окружающей среды.

Если вы противник химии, вам в помощь – народные средства. Мягкой влажной щёточкой очистить растение, затем обмыть его под струёй воды, особо обратив внимание на нижнюю сторону листьев. Кроме того, листья и стебли можно промывать один раз в 7 дней мыльной водой, соком лука или чеснока с мылом, одно-двухдневным настоем из корок апельсина или мандарина.

Так уж бывает в жизни, что несмотря на хороший уход, заботливые руки и удачное расположение, на наших растениях могут все же появиться вредители. Радует лишь то, что в квартирах количество их видов значительно меньше, чем в естественных условиях.

Но на войне как на войне. И залог успешной борьбы – правильное и своевременное определение вида вредителя. Возьмите себе за правило раз в неделю обязательно осматривать все растения в доме. Учтите, что чаще всего вредители находятся на молодых листьях, в цветах и бутонах. Большинство из них видно невооруженным глазом, но некоторых можно разглядеть только в лупу. Не пренебрегайте профилактикой – соблюдение режима полива, влажности, правильные подкормки и уход помогут вам вырастить красивые и здоровые растения.