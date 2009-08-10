Непритязательная скромница, завсегдатай бабушкиного подоконника. Когда-то ты росла почти в каждом ломе, но постепенно роскошные цветы с экзотическими листьями и неведомыми названиями вытеснили тебя из наших квартир и из наших сердец. Милая, милая Традесканция! Как нам тебя не хватает!

Знаете ли вы, как легко и просто развести традесканцию дома? Эта некапризная труженица не знает ни болезней, ни вредителей, хорошо растет в помещениях даже с плохим освещением, а летом ее можно высаживать на клумбы.

Немного истории: Название «традесканция» появилось в XVIII веке и произошло от имени английского садовода и естествоиспытателя Джона Традесканта, жившего в начале XVII века. Он основал один из первых ботанических садов и музей естественной истории в Лондоне, был садовником герцога Букингемского.

В природе традесканция произрастает в болотистых местах тропической части Северной Америки. Дикорастущих традесканций насчитывают около 90 видов. На территории бывшего СССР традесканция – исключительно культурное растение: ее разводят в комнатах, оранжереях и открытом грунте.

Чаще всего в культуре можно встретить следующие виды:

Традесканция белоцветковая (T. albiflora Kunth.)

Ее родина – тропические области Южной Америки. Эта традесканция имеет длинные, травянистые побеги, на которых поочередно располагаются влагалищные листья овальной формы с острой верхушкой. Листья мягкие, блестящие, ярко-зеленые. У основания листовой пластинки - длинные тонкие волоски. Выведены сорта, листья которых имеют белые или золотистые продольные полосы.

Традесканция Блоссфельда (T. blossfeldiana Milb.)

Родина – Аргентина. Травянистое растение с ползучими стеблями, укореняющимися в узлах и образующими куртины. Листья от узкопродолговатых до узкоэллиптических, верхняя сторона зеленая, нижняя лиловая и сильно опушенная, опушены также побеги. Цветки многочисленные на конце побега, лилово-розовые. У садовой формы листья с желтовато-красными полосками.

Традесканция виргинская

Родина – Северная Америка. Невысокое травянистое растение с укороченным стеблем и узкими линейными листьями, расположенными двусторонне. Листовая пластинка сложена вдоль средней жилки, на верхушке срастается в виде челночка. У основания листовой пластинки – длинные тонкие волоски. Во время цветения образует несколько прямостоячих, удлиненных, ветвистых стеблей, на концах которых распускаются яркие сине-фиолетовые цветки, имеющие 3 чашелистика, 3 лепестка и 6 ярко-желтых тычинок, снабженных у основания пучком волосков.

Традесканция ладьевидная (T. navicularis Ortg.)

Родина – Перу. Травянистое растение с ползучими приподнимающимися стеблями, укореняющимися в узлах. Листья яйцевидно-ладьевидные, двухрядно-расположенные, кожистые, суккулентные, по краю опушенные. Цветки красные.

Традесканция приречная (T. fluminensis Vell.)

Родина – влажные субтропики Бразилии, Уругвая, Парагвая. Травянистое растение с ползучими стеблями, укореняющимися в узлах. Листья яйцевидные, сверху темно-зеленые, снизу пурпурно-красные, обе стороны гладкие. Сок окрашен. Цветки белые, многочисленные.

В народе традесканция известна как «бабьи сплетни». Если внимательно посмотреть на растение, то можно заметить, что длинные свисающие стебли, густо покрытые ланцетовидными листиками, так переплетаются между собой, что их трудно отделить друг от друга, трудно найти начало или конец ветки.

Чтобы ваша традесканция росла круглый год и радовала вас своими длинными побегами и нежными цветами, запомните несколько правил!

Выбирайте место:

одинаково подойдут светлое и тенистое место. Однако помните, что на ярком солнце у зеленой традесканции листья становятся желтыми и теряют декоративность. Пестролистные формы, напротив, требуют больше света, тогда окраска будет наиболее интенсивной. Хорошо растет как в теплом, так и в прохладном помещении. Традесканция белоцветковая зимой может переносить понижение температуры до 6–10°С, а при содержании других видов температура не должна опускаться ниже 12–15°С.

Поливайте правильно:

поливать часто не следует, особенно осторожно зимой - и только тогда, когда земля просохнет. Очень редко нужно поливать традесканцию ладьевидную.

Регулярно опрыскивайте.

Это не только поможет повысить влажность вокруг растения, но и сможет очистить многочисленные листья традесканции от пыли.

Подкармливайте:

весна-лето – 1 раз в 2 недели минеральными и органическими удобрениями, зима-осень – 1 раз в месяц!

Поделитесь с друзьями:

Традесканция легко и просто размножается. Можно срезать верхушечные черенки, можно просто прикопать часть стебля в горшок с землей.

Традесканция укореняется и в воде, и в земле.

Технология размножения верхушечными черенками:

1. Острым ножом срезать верхушку с 5-6 узлами, удалить 1-2 нижних листа.

2. Горшок с дренажем наполнить влажной смесью торфа и песка или одним песком, примять и колышком сделать углубления.

3. В углубления посадить черенки, углубляя их до первого листа, и тщательно примять почву возле них.

4. Укоренившиеся черенки рассадить по несколько штук на постоянное место в горшок с земляной смесью.

5. Через несколько недель прищипнуть верхушки.

Вовремя пересаживайте и обновляйте:

молодые растения пересаживают каждую весну в течение 2-3 лет, затем лучше будет омолодить растение – срезать верхушечные черенки и укоренить их.

Традесканция – удивительное растение. Когда традесканция есть в доме, считается, что она избавляют от разрушающего воздействия зависти тех людей, которые не терпят ваших удач. А еще эти растения защищают от наплыва скверного настроения, развивают чувство юмора и помогают выполнять любое дело весело и энергично.

Традесканция еще и лечит, например:

При порезах и царапинах:

- Рекомендуется прикладывать свежее сорванные листья традесканции. Закрепите их повязкой из бинта или лейкопластырем. Через очень короткое время кровь остановится, ранка не инфицируется. Листья хорошо помогают при чирьях, фурункулах. Повязку с листьями нужно менять каждый день.

- Отожмите сок из листьев и стеблей традесканции, пропитайте теплым соком (38°С) марлевый, но не ватный, тампон и прикладывайте к ранам или фурункулам на 2 часа, фиксируя повязкой или бинтом. В течение дня смените повязку 5–6 раз, а на ночь сделайте статичную повязку с тампоном, пропитанным 30-процентной настойкой традесканции.

При заболеваниях желудочно-кишечного тракта

- Принимайте внутрь 30-процентную настойку традесканции, разбавленную кипяченой водой в соотношении 1:2 (т.е. 50 мл настойки нужно развести в 100 мл кипяченой воды). Принимайте по 1/3 стакана 3 раза в день перед едой при колитах.

- Отвар традесканции можно использовать для клизм при колитах. Способ приготовления: 100 г листьев и стеблей традесканции залить 1,5 л кипятка и настоять 2 часа. Затем заполнить этим отваром кружку Эсмарха и сделать клизму. Клизмы с отваром традесканции делать 7 дней каждый вечер, перерыв – один день, затем еще 7 дней процедур. Нужно сделать 2–3 курса за 3 месяца.

При простудных заболеваниях

- Полезно водным раствором традесканции (сок развести в воде в любом соотношении) полоскать горло при ангине, промывать нос и ставить тампоны в нос при насморке.

- Можно приготовить отвар традесканции: 50 г листьев растения залить 1,5 л кипятка и довести до кипения. Прокипятить на слабом огне 2 минуты, настаивать 2 часа. Этим отваром полоскать горло, промывать нос при насморке.

При пародонтозе

Перед едой и после еды рекомендуется тщательно жевать листья традесканции, пережевывая по одному листку растения за раз.

Для органов дыхания

Традесканция в доме оказывает благотворное влияние на легкие и бронхи, она помогает хозяевам уберечься от пневмонии, бронхита, простуд, межреберной невралгии.

Вот такое удивительное и полезное растение – скромная традесканция!

При подготовке статьи использованы материалы сайтов www.wild-mistress.ru и www.flowersweb.info.

Администрация сайта благодарит пользователей Вольха и Лапландия за предоставленные фото традесканций.