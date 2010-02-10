Зеленая аптечка: Птицемлечник (индийский лук, адский корень, брандушка)

Каждая уважающая себя мать должна иметь в доме птицемлечник! Спросите почему? Потому что птицемлечник – это вам и йод, и зеленка, и «Спасатель» в одном флаконе. Точнее в одной луковице.

Это многолетнее луковичное растение из семейства Лилейных. У птицемлечника длинные ремневидные листья и зеленая луковица, покрытая бело-желтыми чешуями, диаметр луковицы может достигать 10 см и больше. Ботаники знают его под именем птицемлечник хвостатый, а в народе прижилось другое – индийский лук, китайский лук, монгольский лук, адский корень, брандушка. Индийским его прозвали, скорее всего, за жгучий сок, выделяемый листьями, – по ассоциации с острыми индийскими пряностями. Родина его – Южная Африка. В нашу страну растение попало в 1961 году, когда из германского города Гетеборг в оранжереи Ленинградского Ботанического института АН СССР были присланы семена птицемлечника. Род птицемлечник насчитывает около 200 видов. Несколько видов птицемлечника под охраной, например Птицемлечник Коха.

В комнатах выращивают Птицемлечник хвостатый, который цветет на второй-третий год, выбрасывая цветонос около 60 см, цветки мелкие зеленовато-белого цвета, соцветие кисть, цветки отцветают снизу вверх; и Птицемлечник зонтичный, он зацветает весной на 4-6 год, цветонос 15-30 см, цветки крупные, звездчатые, белые с зелеными вкраплениями. Птицемлечник ядовит, но также обладает целебными свойствами.

Само растение достаточно неприхотливо. Одинаково хорошо будет расти и на северных окнах, и на окнах восточной и западной ориентации. Вот только от жгучего солнца южных окон потребует притенения. Поливают его после подсыхания почвы; весной и летом в поливную воду можно добавить жидкое удобрение на основе биогумуса. Зимой индийский лук лучше содержать в прохладе (около +8-10 градусов) и уменьшить полив – пусть отдыхает.

Весной или летом при необходимости перевалите подросшее растение в чуть более крупный горшок (не забывайте про дренаж). Подойдет любая плодородная готовая смесь. Можно лишь добавить в нее чуть песка и кусочки древесного угля. Весной горшок с растением можно выставить на балкон или пересадить в сад (только перед наступлением холодов не забудьте вернуть его обратно).

Надо сказать, что официальная медицина не признает птицемлечник как лекарственное растение. Ведется изучение его состава и возможностей по лечению опорно-двигательного аппарата, по заживлению ран и снятию отёков, по избавлению от других недугов.

Однако в народной медицине это растение широко используется как обезболивающее наружное средство при ушибах, болях в суставах (в составе комплексного лечения), как заживляющее нарывы средство, для лечения головной боли, ОРЗ.

Врач Алевтина Корзунова в своей книге «Исцеляющий индийский лук» пишет: «Внутрь индийский лук принимать нельзя, он ядовит! Активные вещества, содержащиеся в соке Индийского лука, при попадании на кожу усиливают приток крови к больному месту, что и обеспечивает быстрое стихание боли (это действие аналогично воздействию разогревающих мазей и бальзамов). Свежий сок Индийского лука вызывает очень сильное жжение натираемого места – это нужно иметь в виду тем, у кого чувствительная и нежная кожа, а также имеется склонность к аллергическим реакциям. Перед применением Индийского лука (как, впрочем, и других фитосредств) нужно провести пробу: приложить листок на 5-7 мин к чувствительной коже на локтевом сгибе: если в течение последующего часа покрасневшая кожа будет постоянно зудеть и появятся высыпания, то это фитосредство лучше не применять для лечения. Во избежание сильного раздражения сок Индийского лука не должен попадать на слизистые оболочки, особенно в глаза».

В составе индийского лука есть активные вещества – фитонциды, усиливающие приток крови к больным участкам тела, причем лечебным эффектом обладают все части растения – листья, луковица и стрелки. Они содержат много целебного сока.

Сок птицемлечника бесцветный, не пачкает одежду, не имеет запаха, поэтому пользоваться им удобно.

Для лечения соком обычно используют целебные старые листья – их кончики часто бывают подсохшими, сухую часть удаляют, срезая с растения часть зеленого листа по мере необходимости.

* Кусочком листа длиной около 1-2 см натирают больное место (при артрите, радикулите, остеохондрозе), чтобы в кожу впитался сок растения.

Для лучшего выделения сока можно ножом сделать на листе насечки. Из среза толстой части листа индийского лука бесцветный жгучий сок выделяется очень активно, его сразу нужно наносить на больное место – он быстро впитывается в кожу. После втирания сока больное место укутывают шерстяным платком. Лучше полежать под одеялом; приблизительно через 7 минут жжение проходит, а затем исчезают и болезненные ощущения.

Если вы начинаете испытывать нестерпимый зуд – разотрите на смазанной области растительное масло.

* При головной боли: сок индийского лука втирают в виски и в затылок.

* При ОРЗ – в переносицу, надбровные дуги, лимфатические узлы.

Индийский лук способен снять боль на несколько часов.

* Бронхит: кашицу из листьев птицемлечника хвостатого прикладывают на грудь больного на 2-3 минуты.

* Ранки и ссадины: благодаря бактерицидным свойствам сок индийского лука очень хорошо заживляет мелкие ссадины, порезы, ранки. Если поврежденное место не затянется в течение суток, то уж, во всяком случае, не будет нагнаиваться. Смазав рану соком, нужно дать ему высохнуть, а затем смазать еще раз. На ночь процедуру повторить – и о воспалительном процессе можно не думать.

* При укусах животных: Если рана значительная (при укусах животных: собак, котов, нутрий и др.), ее следует сначала промыть чистой кипяченой водой, а затем смазывать свежим соком 2-3 раза в день, накладывая легкую не сжимающую повязку.

* Укусы пчел и насекомых: Если вас «обидели» пчелы или другие насекомые, можно смазать пострадавшие места соком или приложить к ним, закрепив, кусочек листа. Это снимет боль, опухоль и аллергическую реакцию.

* Ушибы (гематомы): Прекрасно помогает сок листьев индийского лука и от ушибов, снимая боль и не допуская образования гематомы (кровоподтека, синяка).

* Ревматизм, Радикулит: А для тех, кто страдает такими возрастными болезнями, как ревматизм, радикулит, остеохондроз, полиартрит, индийский лук и вовсе незаменим.

Во время обострения это чудесное растение успешно избавит от боли: листом нужно натереть поясницу или проблемный сустав. Сразу после натирания нужно укутаться чем-то теплым и лечь в постель. После обязательного жжения в течение 7-10 мин. и покалывания боль успокаивается, и наступает долгожданное облегчение.

Длительность лечения зависит не только от индивидуальной переносимости (может быть аллергическая крапивница), но и от «стажа» болезни.

В случае возникновения ожога на коже после применения препаратов из индийского лука их следует смазать оливковым маслом.

Настойки на Индийском луке:

Есть разные способы приготовления настойки. Делают ее на водке и на спирту. Кроме листьев настаивать можно все растение вместе с луковицей (вытаскивают растение из горшка, обрезают корни, промывают и прокручивают через мясорубку, складывают массу в банку и заливают 200 г спирта или водки, перемешивают, закрывают крышкой и настаивают в темном месте 5 дней). Используют для втираний.

А еще настаивают цветочные стрелки вместе с листьями на водке и в виде компрессов используют при нарывах, ранах, опухолях, ушибах, болях в суставах и радикулите.

Можно сделать настойку из листьев индийского лука: на 0,5 л водки следует взять 40 см листа, порезать его на маленькие кусочки (1 см), растереть и смешать с водкой. Поместить смесь в темную герметическую посуду и поставить на 2-4 недели в теплое место.

Этой настойкой также натирают больные места при радикулитно-суставных проблемах и отложениях солей.

Настойка для лечения бурсита: взять 100 г листьев со стрелками, измельчить их и потолочь в ступке, залить 0,5 л водки, настаивать 2 недели в темном месте. Процедить и хранить в бутылке из темного стекла.

Для лечения больных суставов: готовится настойка на водке (спирте) из свежих листьев индийского лука, обычно в соотношении 1:10 (или для чувствительной кожи – 1:20). Лист измельчают на деревянной доске, складывают в банку плотно, слегка утрамбовывают и заливают водкой (на 1 часть листа 10 частей водки), настаивают от 10 до 15 дней в темном месте, процеживают, хранят в холодильнике. Настойкой нужно протирать больное место по мере необходимости, но желательно не более 3 раз в день. Прогревающий болеутоляющий эффект наступает спустя максимум 10 минут.

Противопоказания:

1. Растение ядовито. Нельзя допускать, чтобы его сок попадал внутрь.

2. Все препараты птицемлечника противопоказаны больным гемофилией.

3. Не допускайте попадания свежего сока на слизистые оболочки, особенно в глаза. Если сок все же попал в глаз, промойте водой и закапайте 2 капли тауфона, а затем 10 минут держите глаз закрытым.

4. Наружное применение допускается только на чистую кожу!

5. При интенсивном воздействии на кожу могут образоваться ожоги.

6. Готовить препараты из индийского лука надо в резиновых перчатках.

7. Возможны аллергические реакции.

В народе есть множество и других рецептов с использованием индийского лука для лечения разнообразных заболеваний.