Шпаги апостолов, шагающий ирис, или Неомарика

Году этак в 2004-м, когда интернет еще не так широко шагал по нашей стране, как сейчас, в сети мне попалось изображение одного цветка, внешне очень похожего на ирис. Признаюсь, тогда я сильно удивилась, что кто-то выращивает ирисы дома. Для меня они навсегда – растения сада. Каково же было мое изумление, когда оказалось, что сей странный ирис еще и цветет в домашних условиях.

Стала я изучать различные справочники, сайты и просто спрашивать у людей – что же это за растение. Все, что тогда мне удалось выяснить – что это действительно растение семейства ирисовых.

Сегодня неомарику, она же шагающий ирис, шпаги апостолов, ходячий, ползучий ирис, все чаще можно увидеть на подоконниках. Но легенды вокруг растения по-прежнему ходят. Например, такая – растение цветет только тогда, когда число листьев достигнет двенадцати (видимо отсюда и название «шпаги апостолов», 12 листьев - как 12 апостолов). Или другая – растение не цветет, и держать его дома стоит лишь ради эффектных листьев, растущих как перья в хвосте павлина. Цветет, да еще как. А еще есть легенда, что растение названо в честь речной нимфы Марики. И не удивительно, неомарика любит попить.

Род Неомарика включает по разным источникам от 15 до 25 растений семейства Ирисовых. Родиной неомарики стройной (а именно ее выращивают в квартирах) считаются субтропические области Южной Америки. Там растение может достигать 70 см в диаметре. Растение имеет глянцевые мечевидные зеленые листья длиной от 60 до 100 см, и шириной 4-6 см. Ирисоподобные цветы расположены на высоком, до 150 см, цветоносе. Раскрываются поочередно и держатся ровно один день, увядая к вечеру. Цветы неомарики очень ароматны.

Заведите себе комнатный ирис, и вы не пожалеете!

Неомарика не доставит много хлопот своему владельцу. Она не слишком прихотлива в отношении света – мягкий рассеянный свет, небольшое количество прямого солнца без полуденного солнцепека на южном окне. Лучшим вариантом для размещения неомарики будут восточные или западные окна.

Полив обильный летом, умеренный зимой. В воду для полива раз в две недели можно добавлять немного лимонной кислоты.

Среди других требований к жизни у неомарики – прохладная зимовка. Подвиньте ее максимально близко к оконному стеклу зимой – ей будет этого достаточно.

Частых подкормок растение не требует. Более того – перекормленная неомарика неохотно цветет либо не цветет совсем.

Горшок для неомарики лучше выбрать широкий, чем высокий. Корневая система растения ползучая, и новые растения образуются на некотором отдалении от старого.

Удивителен способ размножения неомарики. Кроме традиционного деления детками – молодыми растениями в основании куста, неомарика способна выращивать детку на конце старого цветоноса. Под своим весом он сгибается и новое растение, в конце концов, оказывается на земле, где благополучно укореняется. Но происходит это на определенном расстоянии от родительского растения, за что оно и получило название «шагающий ирис».

Особенно стоит сказать о земле для растения. Из готовых смесей можно порекомендовать «Азалию» или «Грунт для хвойных». Для любителей готовить грунт самостоятельно подойдет формула 1:1:1 – в равных частях парниковая земля, торф и песок. Можно добавлять небольшое количество хвойной или вересковой земли в виде мульчи (слоем 1,5-2 см). Обязателен дренаж.