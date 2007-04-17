Полезные растения в вашем доме!

Ну что, дорогие мои цветоводы, укроповоды и прочие ботанеги, пришло время рассказать вам о полезных свойствах комнатных растений. Всё, что действительно представляет интерес для будущего ю-мамского растениеводства я выделил красноватым и зеленоватым цветом шрифта. Остальное - это лишь рассказ о том, как мы пытались выяснить все эти полезности у растенюх...

А для этого мы создали выездную комиссию Бобруйского НИИ ботановодства и отправились в гости к знакомым любителям растений. Но то ли дикий хохот и странный дым отпугивал хозяев, то ли их действительно не было дома. Сели мы на лавочку и узрели невдалеке школу, да обычную среднюю школу. Переглянулись, злобно хихикнули и направились прямиком через разрушенную теплицу к парадному входу. Нас там конечно не ждали, но прекрасно оформленные корочки сотрудников Бобруйской биологической станции и слова «Мы со станции!» убедили охранника в том, что мы являемся инспекцией СЭС. Вот с таким важным видом мы и вошли в кабинет директора. «Ох. Ах. Что Вы, что Вы», - вот далеко не полный перечень слов, вырвавшийся из уст Аглаи Анатольевны. Времени терять не стали, и взяв в охапку директора двинулись с инспекцией по школе!

«В кабинет директора адназначна надо подсадить пальму или фикус. Во-первых, они забирают на себя отрицательную энергию, а во–вторых их прямостоячие стебли будут создавать директрисе бодрое и шаловливое настроение на весь день!», - с места в карьер начали мы. Директриса занервничала и предложила для начала покурить на крылечке…

«Эх, молодость, молодость… Да-с, коллеги мы когда–то были рысаками и курили на школьном крылечке. Почему не в туалетах?», - начала беседу зав. секцией подпольного растениеводства Coalla, - «Ну, вот когда у нас директором был мужчина, то мы конечно же курили в туалетах. Не забывайте, коллега о гендерной разнице! Вот, допустим, решили вы курнуть в, пардон муа, школьном сортире, а тут – хопанцы! – и директрисе приспичило по-маленькому! Всё! Минимум – педсовет, максимум – исключение из школы! А нам ведь хочется получить образование и стать достойными членами нашего общества! Да-с! И тут, вспоминая школьные уроки ботаники, вспоминаем, что есть такое волшебное растение как аспидистра. И слово смешное, и растение полезное! Юннаты при Бобруйской биологической станции давно положили на него глаз. Курнут, бывало, в теплице в отсутствии наставника профессора Албанского, тут же занесли парочку аспидистр и дыма, как ни бывало! Очень полезное растение, доложу я вам!»

Кливия, пеларгония зональная и душистая, аспидистра живут и очищают воздух в помещении, где много курят. Периодически эти растения нужно выносить на свежий воздух, чтобы они восстановились.

«Ну, вернемся к нашим баранам, то есть сортирам!», - продолжила промывать мозги директрисе Coalla, - «Так вот, предлагаю в каждом школьном уставе прописать заглавными буквами: дескать, обязуем руководство школы разместить на подоконниках в школьных туалетах аспидистры, в количестве, необходимом для полной нейтрализации табачного дыма. А то, понимаешь ли, безобразие! Школьная форма насквозь пропитывается дымом и отвлекает потом остальных учащихся от учебного процесса!». «Канешна-канешна. Обязательно всё так и сделаем!», - дала обещание Аглая.

«А вообще по все школе надо расставить сансевьеру! Прям-таки насадить её насильно! Ибо, как показывают последние исследования, именно она нейтрализует эффект вредных веществ, выделяемых линолеумом и мебелью. А в школе, сцуко, куда ни глянь – везде линолеум и мебель!», - не унималась наш сотрудник. Уже перепуганная директриса, нервно набирала на мобильном номер завхоза, чтобы дать указания по новым веяниям…

Если в вашей квартире душно, а зимой еще и сухо, вырастите сансевьеру. Это настоящая фабрика по производству кислорода. Еще она защитит от вредных веществ, выделяемых линолеумом или мебелью.

Теперь заглянем в компьютерный класс. Ну, щас-то малолетним ботанегам повезло – у них стоят всякие пентиумы-шментиумы. Во времена нашей бурной молодости там стояли какие-то гробы, которые шумели как Ту-134 при аварийной посадке, а уж что они там выделяли помыслить страшно! Сплошные мертвые ионы! Поэтому на уроках информатики мы развлекались игрой в прообраз «Тетриса». Ну, впрочем мы отвлеклись!

Если вы работаете за компьютером, рядом с кондиционером, принтером, ксероксом, то наверняка к концу дня ощущаете сильную усталость, а иногда слабость и головную боль. Мертвый воздух, переработанный техникой, не содержит отрицательных ионов, фитонцидов и живых ароматов. Поставьте рядом с собой маленький хвойничек. Это могут быть араукария, криптомерия, можжевельник, кипарис, кипарисовик, - и наслаждайтесь свежестью.

Можно, конечно, тупо принести елку, которая осталась невынесенной с Нового года, но это будет уже слишком. Не стоит превращать компьютерный класс в подобие лесополосы. Поэтому ограничимся маленькими хвойничками. Кстати, заодно удобно занюхивать, не отходя от кассы. Или зажёвывать – ну это кому как больше нравится!

От таких хождений по школе мы изрядно проголодались и забрели в столовую. И не заметили никакой живности. «В столовую лучше не брать никаких растений, ибо школьная столовая – это вообще ад. Вашего любимца могут просто-напросто сожрать в качестве гарнира к жирной хлебной котлете», - обрадовалась Coalla. «Может быть, может быть…», - затараторила сотрудник отдела по борьбе с нетрадиционными выращиваниями традиционных растений Leda, - «давайте пока Вы кушаете, я прочитаю лекцию о полезности некоторых растений дома и в школе». Мы возражать не стали, ибо рот был забит пюрешкой…

На кухне, например, к месту будет всем известный хлорофитум - он очищает её от вредных газов и запахов всего лишь за несколько часов. Оздоровить воздух помогут также монстера, плющ, аспарагус, молочай, алоэ, спатифиллум.

Увлажнить воздух и насытить его кислородом помогут циперус, фикус Бенджамина, аспарагус, монстера, маранта, все растения с крупными листьями.

Восстановить ионный состав воздуха также помогут цереус и кротон (кодиеум).

От головной боли спасет кустик пеларгонии. Кроме того, она снижает артериальное давление и обеспечивает крепкий сон.

Защитят от микробов сильными ароматами мирт, цитрусовые растения, розмарин, эвкалипт, азалия. Также обеззараживать воздух будут диффенбахия, антуриум, бегонии, традесканция, руэллия, аглаонема, лаванда, мята, шалфей. Антибактериальные фитонциды выделяют амариллис, агапантус, зефирантес, гиппеаструм. Аромат душистой пеларгонии предотвратит простуду.

Различного вида излучения будут фильтровать кактусы. Аспарагусы поглощают соли тяжелых металлов. От формальдегидов и фенолов, выделяющихся из новой мебели, избавят драцена, хлорофитум, алоэ, филодендрон, шеффлера, спатифиллум, диффенбахия.

В каждом доме есть такие места, в которых через некоторое время ухудшается самочувствие, появляется депрессия. Это геопатогенные зоны, человеку в таких зонах долго находиться нельзя. Собаки избегают их, а вот кошки, наоборот, спят только в этих местах. В геопатогенных зонах и местах застоя энергии (углах) нужно поместить растение, которое будет забирать на себя отрицательную энергию: пальму, фикус, мирт, а также любое растение с прямостоячим стеблем и округлой кроной.

Отрицательные биоизлучения помогут нейтрализовать лианы и растения со свисающими побегами: плющ, циссус, традесканция. Ими декорируют острые углы мебели.

Особенно тщательно подбираются растения для спальни. Здесь будут уместны монстера, драцена, кордилина, растения с овальной кроной или ниспадающими ветвями. Они успокоят, расслабят, снимут усталость и избавят от чужеродной энергии, принесенной в дом. Комары, москиты, мухи не выносят своеобразный аромат эвкалипта. С ним в комнате всегда будет свежий и чистый воздух.

Обязательно найдите свое любимое комнатное растение - на него вам будет приятно смотреть в любое время года и дня. Если у вас еще не появился такой любимчик, обратите внимание на какое-то красивое декоративнолистное или цветущее растение.

Цветы с ярко-красной или желто-оранжевой окраской с утра прогонят сон и подарят хорошее настроение на весь день. Они незаменимы при монотонной работе.

Если вы много общаетесь с людьми, работаете за компьютером, то устройте себе уголок отдыха, где будут растения с листвой разных оттенков зеленого (фикус, аглаонема, диффенбахия). Они помогут вам успокоиться, глазам расслабиться, и скоро вы сможете продолжить свою работу с новыми силами.

Если вы обеспечите комнатным растениям наилучшие условия для жизни, то они обязательно отблагодарят вас и проявят все свои полезные свойства.

Мы давно уже допили свой компот и яростно давили косточки абрикоса в дверном косяке. Что же, весьма недурственно, весьма! А для больших успехов вам нужно просто задружиться с учителем ботаники, если, конечно, она вменяемая тетка! Если нет – присылайте её к нам на курсы повышения квалификации при Бобруйской биологической станции. Там её научат любить и уважать растения! А вам, мои юные ботанеги, желаем успехов в учебе и круглых пятерок!

Вообще мир полезных растений гораздо более обширен, но в нашей маленькой статье мы попытались хотя бы акцентировать внимание на самых распространённых видах. Присылайте нам фотографии своих любимцев, свои вопросы, не стесняйтесь – мы добрые ботанеги, хоть и падонги редкостные…

