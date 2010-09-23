Если вам однажды захочется украсить стены вашего дома чем-то зеленым и быстрорастущим, вспомните о знакомой с детства «березке». Наверняка она была в вашей жизни, когда вы ходили сначала в детский сад, потом в школу, не удивлюсь, если и в офисе у вас есть она.

Как говорится: все новое – это хорошо забытое старое

Растения, которые мы привычно именуем «березками», относятся к двум родам – циссус и роициссус – одного семейства виноградных. В роду Циссусов известно около 350 видов растений, распространенных большей частью в тропиках, меньше – в субтропических областях западного и восточного полушарий. Само название рода (от греческого kissos – плющ) говорит об образе жизни циссусов. Большинство из них, подобно плющу, – лазящие лианы, но, в отличие от него, они взбираются на деревья и цепляются за опору с помощью усиков, а не корней .

Род Роициссус очень близок к роду Циссус и насчитывает около 12 растений семейства виноградных. Распространен в Центральной Тропической Африке, на юг до Наталя (ЮАР).

Циссусы и роициссусы – довольно неприхотливые вьющиеся растения, которые нуждаются в опоре. Если разместить их рядом с решеткой, сеткой или иной опорой, они стремительно затягивают ее своими побегами и листьями. Можно выращивать их и без опоры – как ампельные растения в подвесных кашпо или на полочке или подставке.

Чаще других в доме можно встретить

Роициссус капский, Циссус капский. Родина этого растения Капская провинция (ЮАР). Вечнозеленые лианы с опушенными побегами. Листья крупные, цельные, почти ромбовидные, 15 см длиной и 18 см шириной. Цветки мелкие, собраны щитковидно в метелки. Применяется как вьющееся растение.

Роициссус ромбический. Сейчас это растение чаще относят к роду Циссус, вид называется циссус ромболистный. Родина – Южная Африка. Вьющееся растение, требующее ажурной малозаметной опоры. Побеги достигают (в культуре) 1,5 м длины. Стебли тонкие, гибкие, с довольно длинными междоузлиями. Сложные листья на удлиненных черешках имеют очередное расположение. Лист сложный, состоит из трех ромбической формы (отсюда и название) нежно-зеленых листочков, нижняя сторона которых светлая матово-зеленая с красноватым оттенком. Жилки выступают четко и заканчиваются на краю листовой пластинки зубцом. Имеются мелкие опушенные прилистники. Стебель, черешки, листья, усики при хорошем уходе обильно покрыты ворсистым опушением красноватого тона, что увеличивает декоративность растений. К опоре оно прикрепляется с помощью тонких усов.

Циссус антарктический, или лиана кенгуру. Родина растения - Квинсленд, Новый Южный Уэльс (Австралия). Вечнозеленые растения, вьющиеся кустарники - лианы; побеги ржавоопушенные. Листья овальные или почти сердцевидные, до 10-12 см длиной и 6-8 см шириной, по краям пильчато-зубчатые. Черешок ржавоопушенный. Цветки мелкие, зеленые.

Циссус двуцветный. Растет на равнинах, в горных лесах на высоте 1 200 м над уровнем моря в Индии, Бирме, на о-ве Ява. Вечнозеленые растения, кустарники-лианы. Листья сердцевидно продолговато овальные, 8-15 см длиной и 4-8 см шириной, по краям щетинисто мелкозубчатые, темно-зеленые, с бархатистым отливом, в серебристых пятнах на фоне с красноватым оттенком, снизу темно-пурпурные. Цветки мелкие, собраны густо в ложные зонтики, желтоватые.

Циссус четырехугольный. Родина растения – Тропическая Африка, о-в Мадагаскар, Коморские острова, Индия, Аравийский полуостров. Лианы с толстыми 4-гранными побегами, около 1 см в диаметре, суккуленты. Листья 3-дольчатые, мелкие, быстро опадающие. Медленно растущий вид, светолюбивый. Требует зимой прохладных условий содержания (10-12°C).

Уход за растениями обоих видов схож:

Циссусы предпочитают яркий рассеянный свет, с притенением от прямого солнца. Хорошо растут на окнах любой ориентации, в том числе северных, а также в некотором отдалении от окна. Летом растение можно выносить на балкон, лоджию или под тент на веранде. Циссус хорошо растет на кухне. Можно выращивать циссусы при искусственном свете люминесцентных ламп.

Растения не слишком требовательны к теплу, интервал температур в течение года - 16-25°C. Для циссуса разноцветного температура должна быть все время умеренной или теплой, минимум 16°C. Циссус антарктический и роициссус капский предпочитают зимой прохладное содержание (10-12°C), легко переносят понижение температуры до 5°C. В зимнее время старайтесь избегать сквозняков.

Циссусы любят обильный полив весной и летом. Поливают растения мягкой отстоянной водой по мере подсыхания верхнего слоя субстрата. С осени полив сокращают, учитывая, что при прохладном содержании растения поливать нужно с осторожностью (только, чтобы не засохла корневая система).

Влажность воздуха не играет существенной роли для растений, однако циссусам нравится опрыскивание. Можно время от времени мыть растения под теплым душем. Циссус ромболистный следует регулярно промывать под душем, так как на волосках, которыми покрыто все растение, скапливается много пыли.

В весенне-летний период (в период вегетации) подкармливают 1 раз в 2-3 недели комплексным удобрением.

Для стимуляции образования боковых отростков регулярно нужно прищипывать верхушечные почки у побегов.

Растения пересаживают весной, раз в 2-3 года. Новый горшок должен быть существенно больше предыдущего. В качестве грунта годится обычная смесь из равных частей дерновой и листовой земли, торфа, перегноя и песка. На дне горшка обеспечивают хороший дренаж.

Размножают растения черенками, делением куста, семенами

Циссусы размножают черенками, в любое время года, чаще в январе—феврале и весной. Черенки высаживают по 3-4 черенка в 8-сантиметровый горшок и содержат при температуре 20-22°C. Циссус ромболистный хорошо укореняется в воде при температуре 18-14°C. Черенки срезают с двумя почками. Укоренение происходит в течение 18-20 дней. Укоренившиеся черенки высаживают в 7-8-сантиметровые горшки. Поливают обильно.

Размножают также делением кустов весной, во время пересадки растений.

Неприятности для циссуса и роициссуса

Вредители, которые поражают циссусы, – это щитовка, тля, трипс, паутинный клещик. Борются с напастью при помощи ядохимикатов. Чтобы предупредить появление вредителей, необходимо следить за тем, чтобы листья всегда были чистыми, и опрыскивать их как можно чаще.

Коричневые пятна на листьях появляются как от залива так и от недостатка подкормки (фосфорное или азотное голодание).

Опадение листьев у циссусов и роициссусов чаще всего вызвано резкими перепадами температуры или сквозняками.

Несколько растений, посаженные одновременно в большой горшок, в течение года могут вырасти в интересную вертикальную композицию и прекрасно заменить собой большое и дорогое растение.