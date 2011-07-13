Яркие свечи Пахистахиса

Случалось с вами такое? Идешь по улице, день пасмурный, дождливый, и вдруг – ярким желтым пятном полыхает чье-то окно. Словно кто-то выставил туда старинный канделябр со множеством свечей. Это наслаждается жизнью пахистахис. И дождь уже отступает, не страшно ненастье, и яркие свечи радуют всех вокруг…

Родина этих ярких растений – дождевые леса Восточной Индии и тропические районы Центральной и Южной Америки. Род Пахистахис насчитывает 12 видов вечнозеленых многолетников и кустарников, относящихся к семейству Акантовых. Растение крупное, до 1 м высотой, вечнозеленое, с тонкими прямостоячими побегами, на которых супротивно расположены овальные заостренные темно-зеленые крупные листья 10–12 см длиной. Растет быстро, требует регулярной обрезки и формирования кроны. Цветет с ранней весны до осени.

Самое привлекательное у любого декоративно цветущего растения – это его цветы. Не отстает в этом плане и пахистахис. В переводе с греческого «pachys» означает «толстый», а «stachys» – «колос». Некрупные белые цветки как бы высовываются из ярко-желтых или желто-оранжевых прицветников, которые расположены крестообразно и образуют колосовидное до 10 см длиной соцветие. Цветки держатся на растении недолго, но после их опадения соцветия сохраняют декоративность еще несколько недель. При хорошем уходе пахистахис украшает помещение своим эффектным цветением с апреля по август. На одном кусте бывает одновременно по 15–20 соцветий. Цветки имеют нежный, едва уловимый запах – свежий, морской, лёгкий бриз океана почти неуловим.

Виды:

Пахистахис желтый – вечнозеленый полукустарник высотой около метра. Имеет прямостоячие побеги, одревесневающие в нижней части, с темно-зелеными, удлиненно-овальными, сидячими листьями 15–20 см длиной, 4–6 см шириной, суживающимися к обоим концам. Хорошо сформированное растение несет до 10 ярких колосовидных прямостоячих соцветий длиной 10–15 см. Белые длинные двугубые цветки, глубоко надрезанные, похожи на открытый клюв. Распускаются они поочередно от основания соцветия к верхушке. Наиболее примечательным для пахистахиса является наличие ярко-желтых, крупных прицветников. Имеет длительный период цветения с ранней весны до осени.

Гораздо реже в коллекциях встречается Пахистахис багряный, или ярко-красный. Объясняется это в первую очередь проблемами, которое это растение создает своим хозяевам. Даже в самом светлом месте оно очень быстро вытягивается и теряет нижние листья. Все это вовсе не придает ему декоративности. Хотя цветет, конечно, эффектно.

Уход

Пахистахис довольно прост в уходе, однако требует высокой влажности воздуха и регулярной обрезки. Лучше всего каждые два года заменять растение, укореняя новые отростки. При более длительном выращивании нижняя часть растения оголяется, и оно в значительной степени теряет декоративные качества.

Куда поставить

Оптимальное место для размещения вашего пахистахиса – окна западной или восточной ориентации. Рассеянный яркий свет без прямых солнечных лучей пойдет ему на пользу. Учтите, что в весенне-летний период оптимальная температура для растения около 20°С, а при температуре выше 24°С влажность воздуха вокруг желательно увеличить. Осенью и зимой пахистахис содержат при 16–19°С.

Для растения обязательно опрыскивание в течение всего года. Опрыскивают хорошо отстоянной или отфильтрованной водой.

Полив

В период активного роста пахистахис поливают обильно, но только после того как верхний слой субстрата подсохнет. В осенне-зимний период полив следует уменьшить, поливать только спустя день-два после того, как верхний слой субстрата подсохнет.

Вместе с поливом растению необходима и регулярная подкормка. Обильным цветением и хорошим приростом отзываются пахистахисы на подкормку комплексным цветочным удобрением. Летом – каждые 7–10 дней.

Формируем крону

Пахистахису просто жизненно необходимы своевременная обрезка и прищипка. Дело в том, что в естественных условиях пахистахисы растут среди трав и невысоких кустарников и, чтобы завоевать свое место под солнцем, молодым экземплярам приходится расти довольно быстро. Этот рост происходит без ветвления, в один ствол. И лишь по достижении определенной высоты, обычно около 80–100 см, начинается естественное образование боковых ветвей. Если вы не хотите (а вы, я уверена, не хотите) иметь на подоконнике высоченную палку с одиноким цветком на макушке, придется стричь.

Формировку кроны пахистахиса советую начинать с самого юного возраста. Первую обрезку следует сделать на высоте 10–15 см от земли. У развивающихся из спящих почек боковых побегов выщипывают третью пару листьев. Со следующими ярусами побегов поступают так же. Таким образом, сделав такую операцию 3–4 раза за первый год, к зиме можно получить невысокое растение, но имеющее от 8 до 12 верхушек.

После зимовки, перед началом активного роста, производим подрезку или прищипку всех верхушек. Так как каждая из них даст как минимум два побега, то вы получите растение с 16–24 верхушками. Такому растению уже можно дать цвести. Каждая отцветшая ветка сама разделится на две и опять зацветет. Так будет продолжаться до конца сезона. На следующий год весной повторите прищипки.

И еще одна хитрость. Думаю, многие хотя бы краем уха слышали о регуляторах роста. В частности в цветочных магазинах повсеместно можно купить «Атлет». Он замедляет рост надземной части, вызывает укорачивание и утолщение стебля, увеличивает ширину листьев. В растениях происходит перераспределение питательных веществ. Большая часть питательных веществ поступает в корни, вызывая их усиленный рост. Производитель настоятельно рекомендует соблюдать количество обработок, указанных в инструкции, т.к. преждевременное прекращение обработок способствует сильному росту растений. В результате двукратной весенней обработки (строго по инструкции к препарату!) растение не вытягивается, оставаясь невысоким, но продолжает куститься и имеет крепкую корневую систему.

Пересадка

Пересаживают пахистахис ежегодно весной. Объем горшка можно не увеличивать!

Во время пересадки пахистахис подрезают. Подойдет смесь для декоративноцветущих растений. В субстрат можно добавить кусочки древесного угля. Так как растение любит влажную почву, во избежание ее закисания необходимо сделать хороший дренаж.

Размножение

Черенками растение можно размножать в течение всего года, весьма удобно это делать при весенней обрезке. Желательно срезать побеги с двумя междоузлиями, чтобы получать полноценный материал для размножения. Черенки укореняются при высокой влажности и температуре не ниже 20–22°С в воде. Черенки укореняются в воде за 2–3 недели, после чего их высаживают в стандартные рассадные стаканчики с легким субстратом, затем в небольшие горшочки диаметром 12–13 см, и только после этого на постоянное место, в горшок для взрослого растения. Такая поэтапная перевалка с ограничением объема почвы стимулирует у некоторых растений, в том числе и у пахистахиса, активное цветение. Можно попробовать приращивать черенки и прямо в горшках с землей. Для того чтобы укоренение произошло быстрее, черенки накрывают стеклянной колпаком (банкой) или полиэтиленовым прозрачным пакетом. Два раза в неделю на 2–3 часа укрытие снимают для того, чтобы проветрилась почва.

Для создания пышного объемного куста в один горшок можно посадить несколько саженцев пахистахиса и регулярно прищипывать боковые побеги, чтобы они активнее ветвились.

Некоторые проблемы

с растением бывают даже у самых искусных цветоводов:

* Опадение листьев. Любой, даже незначительный сквозняк может вызвать опадение листьев. Также причиной может стать и недостаточный полив. При этом листья сначала теряют тургор.

* Сухие кончики листьев, листья скручиваются. Причина – сухой воздух. Пахистахису нужна повышенная влажность воздуха, иначе растение может даже перестать цвести.

* Оголилась нижняя часть ствола. В возрасте двух лет и старше нижняя часть куста пахистахиса оголяется – в этом случае рекомендуется короткая обрезка для омоложения кустика, а срезанные побеги черенкуют и укореняют.

* Черенки вянут и не укореняются. Большие листья на черенках нужно обрезать наполовину. Емкость с черенками поставить под укрытие в теплое место.

Желтый – цвет Солнца, веселья и удачи. Желтые цветы символизируют позитивную энергию. Энергия Солнца дает жизнь всему, что есть на земле прекрасного: растениям, животным, человеку. Желтые цветы стимулируют, веселят, оживляют даже самые мрачные помещения и заставляют всех улыбаться, радоваться жизни и думать только о хорошем.

Заведите себе яркий солнечный пахистахис и, как говорится, – секатор вам в руки!