Редколлегия нашей рубрики долго искала место, где попробовать новый настой на травах… И тут старший научный сотрудник секции балконного цветоводства Leda говорит: «Коллеги, я приглашаю вас к себе в апартаменты, чтобы прочитать лекцию об эстетическом аспекте выращивания петунии на балконе». Мы, ясен перец, не растерялись и, захватив с собой ещё пару «Боярышника» двинули навстречу науке…

Расположившись неподалёку от ящика с укропом (закуска знатная!!! И непадалик опять же!), мы переключили тумблер в мозгу на положение «приём», и начали принимать, кто настой, а кто информацию о балконном цветоводстве… У вас есть балкон? А лоджия? А может вам повезло и у вас есть открытая терраса? Буржуи!

У нас тоже есть балкон! И даже не один!

А что у вас на балконе? Старый холодильник? Сломанные лыжи? Велосипед?

У меня на балконе (на всех трех балконах, и на рабочем тоже) – цветы. А вы что подумали?

Цветы, цветы… они у меня везде. Осталось в ванной свет сделать – и там тоже будут цветы!!!

Украсить балкон цветами не так и сложно, достаточно иметь хотя бы небольшой навык общения с растительностью и знать некоторые принципы подбора и расположения цветов в этой части вашей квартиры.

Какие цветы можно выращивать на балконах?

На очень солнечных балконах можно выращивать:

пеларгонию, сальвию (шалфей блестящий), флокс Друммонда, агератум (долгоцветка), гвоздику голландскую, гвоздику китайскую, годецию, из горшечных: агаву, юкку, лавр, алоэ, кактусы, из вьющихся: кобею, хмель, пассифлору, ипомею.

Для светлых балконов (где солнышко бывает в первой или во второй половине дня) подойдут:

бегония вечноцветущая, петуния, вербена, настурция, цинния, календула (ноготки), пеларгония зональная, виола (анютины глазки), лобелия, левкой, антирринум (львиный зев), маргаритка. Из горшечных: драцена, сеткреазия. Из вьющихся – душистый горошек, турецкие бобы (фасоль многоцветковая)

Если ваш балкончег на северной стороне, тенистый, выбирайте:

фуксию, барвинок, тагетес (бархатцы), табак, бегонию клубневую. Из горшечных: бальзамин, лавровишню, олеандр, традесканцию, зебрину, аспидистру, хвойные, циссус. К ним добавьте вьющихся: ампелопсис, плющ.

Вы живете высоко и весь день на вашем балкончике бушуют сильные ветра (для всех открытых балконов на Урале, расположенных выше 4-го этажа):

агератум, бегония вечноцветущая, вербена, антирринум (львиный зев), лобелия, пеларгония зональная, Горшечные: лавр, Вьющиеся: плющ.

Боярышник уже закончился, что весьма расстроило Гуча, и он вступил в дискуссию: "Папрашу поподробнее рассказать о петунии, ик-ик"...

Leda: мой опыт показывает – петуния такая трава, которая приспосабливается к любым условиям: может расти как на северном, так и на южном балконе. Если на балконе дует сильный ветер, она просто не вырастает до такой степени, чтобы её ломало ветром. Главное правильно и с любовью за ней ухаживать.

Падонаг-ботанег уже кивал головой, явно удовлетворённый ответом и искал глазами новый настой... А мы не будем отвлекаться и продолжим лекцию:

Чтобы ваш балкончег зацвел в июне, нужно уже сейчас позаботиться о том, что мы там будем выращивать. Выбрали? В магазин не забудьте сходить, там пока семян видимо-невидимо!!!

Семена, как известно, надо сеять. Сеять их надо весной. То есть сейчас. Приступим?

Резиновые перчатки с прошлого раза далеко не убирали? Земля и тара в наличии имеется? Хорошо!

Технику посева можно поглядеть вот тут.

Если же коротко, то Посев шаг за шагом

1. Наполните плошку почвенной смесью, не доходя до края 1см, полейте ее. 2. Высейте семена.

3. Присыпьте их сверху землей

Будьте внимательны! Некоторые семена не нужно присыпать – информация такого плана обычно указывается на упаковке.

4. Еще раз полейте.

5. Все время до появления всходов земля не должна пересыхать!

Лучше всего семена прорастают во влажном теплом воздухе; большинство растений предпочитает температуру от 20 до 25°С.

Перед посевом прочтите указания на упаковке с семенами!

Некоторые растения лучше всходят на свету, другие – в темноте. Семена растений этого типа следует присыпать сверху тонким слоем земли. Семена различных видов растений всходят неодинаково быстро.

Совет от сотрудников секции эстетической высевски семян. Вы можете высевать семена прямо в торфяные горшки – джиффи. В магазинах их можно приобрести в виде таблеток. Положите их дома в воду и дайте набухнуть, затем вдавите в торфяную массу каждого горшка по семени. Это выгодно в двух отношениях: вам не придется производить пикировку и, кроме того, вы сможете высадить укоренившиеся сеянцы в цветочный горшок вместе с торфяным колечком. А ещё бывает просто торфяная тара, в которую насыпают землю и в нее уже высевают семена. Гуч сам видел!

Когда всходы достаточно подрастут, и на них образуется первая пара настоящих листочков, производят пикировку.

Для этого сначала наполните необходимое количество маленьких глиняных или пластмассовых горшочков влажной слабо удобренной почвой. С помощью не слишком острой деревянной палочки осторожно выньте ростки и пересадите в подготовленные горшочки.

Проследите при этом, чтобы корешки уходили ровно вниз и не загибались. Осторожно полейте пересаженные растеньица, чтобы они лучше укоренились. Проследите также, чтобы сеянцы были посажены на такую же глубину, как и прежде, до пикировки. Нежные виды растений можно после пикировки еще какое-то время держать под стеклом или пленкой. Однако позаботьтесь о том, чтобы им хватало свежего воздуха, иначе сеянцы может поразить грибок, вызывающий гниль.

Следующую пересадку можно делать уже тогда, когда растения будут переселяться на постоянные квартиры – в балконные ящики, горшки, подвесные корзинки (замечательное руководство по корзинкам есть тут.)

В следующий раз, когда ваша цветочная рассада уже подрастет и может быть даже начнёт цвести, предлагаю поговорить о том, как красиво и гармонично разместить цветы на балконе. Более того, разговор это предлагаю провести вам!

Более того, мы предлагаем провести конкурс на необычных правилах! С наступлением поры цветения каждый из вас может пригласить нашу редколлегию к себе домой, дабы мы своим беспристрастным взглядом оценили ваши труды, переняли опыт и ... просто пообщались! С нас замечательные призы! С Вас красивые балконы! Для примера выложу несколько фотографий, где вы сможете увидеть и способы крепления, и расстановку, и просто красоту...

Редколлегия уже всё продегустировала и собиралась отправиться по домам. Но! Алла из Бабруйского НИИ овощеведения и укропологии явно хотела сказать свою речь о балконном цветоводстве, чтож, у нас есть ещё настой зверобоя! послушаем...

Жители первых этажей, убейтесь ап стену! Ну, или приезжайте к нам в Бобруйск! У нас в Бобруйске балконы есть и на первом этаже. Даже не балкон, а целая лоджия! Доросли. Да-с... А вот до этого, во времена моего далекого децтва у нас был именно балкон. Я бы даже сказала балкончег. На нём моя мама пыталась выращивать цветы. Совершенно утопичная затея выращивать цветы на 5 этаже с малолетними падонками в квартире. Вообще-то мне нечасто разрешали выходить на балкон. Поэтому основной отрыв происходил в городе Асбесте, куда заботливые родители сплавляли меня к единоутробной бабушке. Бабушка, также каки мама, тоже очень любила цветы. И всячекси культивировала их у себя на подоконниках и, что немаловажно, на балконе. Благо подоконники у бабушки были широкие. Отсюда вывод: первое условие для благоприятного разведения цветов - широкие подоконники.

Вообще квартира у бабушки была расположена на главной улице города, которая по святой традиции носила имя дедушки Ленина. И даже была на солнечной стороне. Балкон находился на 4 этаже аккурат над крышей магазина "Спорттовары", что опять же по традиции размещался на первом этаже жилой пятиэтажки. К чему все эти подробности? Терпение, мои маленькие ботанеги-растениеводы... По закону всемирного тяготения, любое тело, брошенное вниз, благополучно достигает земли. Однако если земная твердь ограничена крышей магазина "Спорттовары", то согласно этому же закону, любое тело, сброшенное малолетними любителями флоры, благополучно упокится на оной крыше. Таким образом, по истечении каникул, крыша была усеяна землей и отдельными фрагментами керамики. Что дало толчок этому акту вандализма, науке точно неизвестно... Но судя по сохранившимся архивам, бабушка очень любила выращивать герань. А как известно не только ботанегам-падонкам, но и всему прогрессивному человечеству, герань, с***ко, пахнет. Причем не то, чтобы пахнет, а вот именно что ПАХНЕТ. Я даже не побоюсь этого слова, ВОНЯЕТ... И очень сильно действует на неокрепшую децкую психику... Отсюда неадекватность действий, дезориентация в пространстве, судороги и прочие неприятные вещи. Впрочем мы отвлеклись...

Какой же урок должна была извлечь бабушка из произошедшего? Очевидно, что вывод напрашивался сам собой - никакой герани на балконе! Тогда бабушка решила посадить туда вьюнок. Быть может, ей по жизни не хватало оущения романтики, чтобы выйти вечером на оживленную улицу Ленина с чашеской чая и взирать на жизнь мегаполиса сквозь кущу витых стеблей, воображая себя прекрасной принцессой, к которой вот вот явится бард и будет лабать на гитаре серенаду... Вобщем навбивала бабушко гвоздиков маленьких и понавязала к ним веревочек. А по веревочкам тем пустила побеги молодые вьюнка. Стоит ли говорить о том, что все эти веревки не провисели и суток? А всё потому, что подлый вьюнок загораживал обзор для пуляния из трубки горохом.

Да, и вообще, честно говоря, ни к чему простому совецкому ботанегу эти псевдобуржуинские штучки! Балкон должен служить хранилищем старых лыж, коньков, великов системы "Школьник", подшивке журнала "Наука и Техника", ну на крайний случай, как место для заморозки пельменей. А цветы ваши - полная фигня. И подоконники нефиг заставлять ими. Особенно геранью! Вот у нас в Бобруйске люди на балконе воздухом дышат. И точка!

Ну я всё понимаю, тоска по совдепии и лыжам, но зачем подоконники-то трогать? Это ведь святое! А Вам, мои дорогие юннаты, я расскажу какие расстения на каких подоконниках лучше живут:

Юг Местечко на подоконнике с южной стороны принято считать самым лучшим. Фактически же оно весьма опасно для многих видов: здесь значительны суточные колебания температуры, нежные растения страдают как от дневного перегрева, так и от ночного переохлаждения. Повышенная сухость воздуха приводит к пересушке земляного кома. Растения: гибискусы, олеандр, аглаонема изменчивая, гемантус белоцветковый, диффенбахия пёстрая, драцена деремская, драцена Годзефа, жасмин самбак, колеус, кротон пёстрый, кофейное дерево, крассула портулаковая, панданус Вичи, стробилантес розовый, кактусы и суккуленты, большинство пальм, розы, лавр, колеус, каланхоэ, ананас. Восток Восточные окна идеальны во всех отношениях. Мягкие лучи утреннего солнца сменяет яркий рассеянный свет во второй половине дня. Естественное равномерное понижение температуры к вечеру позволяет выращивать здесь все без исключения комнатные растения. Растения: альбиция лофанта, бегония изумрудная, бересклет японский, гризелиния прибрежная, лигуструм овальнолистный, миопорум точечный, пахизандра верхушечная, питтоспорум, псевдопанакс Лессона, рафиопепис индийский, фатсия японская, узамбарская фиалка, хлорофитум и многие другие. Запад Западные окна обладают примерно теми же недостатками, что и южные. Повышенная температура во второй половине дня резко снижается после захода солнца. Растения: фикусы, драцены, кротоны, аглаонема Куртиса, арегелина представительная, антуриум кристальный, бегония королевская, абутилон, кордилина верхушечная, камея, коринокарпус гладкий, ливистона китайская, мирэина африканская, ропалостилис Бауера, санхезия благородная, фатсии, диффебахии, юкки, шеффлеры, стрелиция. Север Для северных окон характерны рассеянный свет и лёгкая тень. Здесь растениям не угрожают солнечные ожоги и моментальное высыхание почвы в горшке, они реже подвергаются нашествию паутинного клеща – любителя тёплых условий. Суточные колебания температуры незначительны, если закрыта форточка. Растения: аспидистра высокая, аспарагус перистый, адиантум (венерин волос), блехнум бразильский, драцена узколистная, калатея, кипарисовик горохоплодный, кипарис аризонский, маранта Керхова, монстера, нефролепис сердцелистный, пеллея круглолистная, птерис критский бело-полосатый, пеперомия седоватая и магнолиелистная, хамедорея высокая, сенполии, цикламены, спатифиллум, хвойная араукария.

Редакция «Ботанического вестника» ждет ваших материалов и вопросов на заданную тему...