Полив комнатных растений

– Ежемесячное заседание ботанической секции Бобруйского заповедника считаю открытым! – стучал ботинком по столу старший научный сотрудник отдела растениеводства в животноводстве Чайнег. – На повестке дня только один, но очень важный вопрос: как поливать?

– Как поливать, как поливать… – ворчал младший научный сотрудник Первонахов. – Водой, водку они поди не станут…

– Вам, Первонахов, конечно, доподлинно известно, что вода для растений жизненно необходима. Проникая в землю, она достигает корней, впитывается ими и попадает в надземные органы растений, доставляя вместе с собой минеральные соли и другие важные вещества. От нехватки воды у растений становятся вялыми стебли и листья, увядают цветки, опадают почки и бутоны. – Начала Leda. – В природе растения во время засухи достают воду из более глубоких слоев почвы. У растений же, выращиваемых в горшках, в распоряжении совсем немного земли. При повышении температуры вода из нее быстро испаряется, и растения попадают в условия засухи.

Переносят они нехватку воды совершенно по-разному. Например, кактусы, растущие в пустыне, зимой вообще не рекомендуется поливать, а растениям из влажного тропического леса полив сокращают совсем ненамного. Умение верно оценивать потребности растений в воде является залогом их активного роста и цветения. Взгляните сюда – это шкала полива.

Запомните основное правило: поливайте растения только тогда, когда они в этом нуждаются. Понять это можно очень простым способом: погрузите палец в субстрат к растению примерно на глубину 1-2 см и на ощупь определите влажность субстрата.

– А какой водой, коллега, порекомендуете поливать домашние растения? – вопросы Чайнег, как всегда, задавал конкретные.

– Полив жесткой водопроводной водой приводит к накоплению в субстрате солей кальция и ощелачивает его. Это значит, что перед поливом растений жесткую воду нужно умягчать, то есть прокипятить, а затем отстоять как минимум в течение суток. Подойдет вода, прошедшая фильтрацию – если у вас есть бытовой фильтр для воды. Можно поливать и водой из бутылей. Но не поливайте их минеральной водой!

– Что скажете о зимнем поливе? Есть ли различия в поливе растений летом и зимой? – Первонахов старательно копировал лекцию в блокнот.

– Главное правило полива зимой: растениям в период покоя полив сокращают. Если летом вы поливали растение раз в 3-4 дня, теперь можете поливать их раз в неделю, раз в 10 дней. Кактусы на зимовке рекомендуют вообще не поливать зимой. Однако нет правил без исключений: в условиях дополнительной подсветки и тепла цветущие и плодоносящие растения следует поливать так же обильно, как и летом.

– Все ли растения можно поливать традиционным способом – из леечки через верх? – Первонахов что-то рисовал на полях.

– Спасибо за вопрос, коллеги. Некоторые растения лучше поливать особыми способами. Так, растения со склонными к загниванию черешками листьев (узамбарскую фиалку, стрептокарпус, цикламен, синнингию) лучше поливать снизу. Для этого налейте воду в поддон к растению, а спустя полчаса – час вылейте остатки.

Бромелиевые поливайте в нижние листья розетки так, чтобы в розетке всегда стояла вода. При поливе не смачивайте основание цветоноса и не ставьте растение на холодный подоконник.

Эпифитные «атмосферные» тилландсии зимой поливайте не чаще 1 раза в месяц, при этом постоянно повышайте вокруг них влажность воздуха, например опрыскивайте (без подкормки) дважды в день.

Орхидеи можно замачивать в емкости с водой на 30 минут, давая потом воде стечь с коры.

– Почему в некоторых горшках у меня отходит земля от стенок, а в других нет? При поливе некоторых вода проскакивает на ура в поддон, а в других не сразу, а как бы впитывается постепенно? – любопытствовал Первонахов.

– Если почва сильно ссохлась и отошла от стенок горшка, то эту проблему едва ли можно решить просто с помощью лейки. Погрузите горшок до уровня почвы в емкость с водой и оставьте так до тех пор, пока почва не пропитается влагой и на поверхности воды перестанут появляться пузырьки воздуха. Дайте горшку высохнуть, и слегка примните землю пальцем.

– Мы много говорим о том, как поливать. Какова вероятность залить растение? Как определить – что этому растению воды слишком много или слишком мало? – это старший научный сотрудник отдела растениеводства в животноводстве ботанической секции Бобруйского заповедника Чайнег вступил в беседу.

– Существует такое понятие, как тургор растения. Тургор – это наполненность клеток растения водой. Если растению не достаточно воды, листья и ветки поникают, становятся вялыми, то говорят о потери тургора. Если растение было обезвожено не долго, то достаточно почву хорошенько пропитать водой, чтобы тургор восстановился.

Признаки недостатка воды: поникание листьев, потеря тургора листьями и побегами; у растений с мягкими, нежными листьями (Ванька мокрый) они становятся вялыми и опускаются; у растений с жесткими, кожистыми листьями (фикус, лавр, олеандр, мирты и др.) они засыхают и осыпаются (прежде всего, опадают старые листья); цветки и бутоны опадают или быстро увядают.

Признаки избытка воды: поникание листьев, имеются мягкие участки с признаками гнили; замедление роста; свернувшиеся, пожелтевшие и пожухлые листья, кончики листьев коричневые; опадают как старые, так и молодые листья; появляется плесень на цветках.

А вообще, иногда так полезно обращаться за подсказками к самой природе. Приглядитесь к растению, что живет у вас дома: какие у него листья, как и каким способом оно может запасать воду. Растения, которые легче перенесут засуху, чем избыток влаги, можно отличить по внешнему виду. Например, среди папоротников легче перенесут недостаток влаги платицериум и нефролепис с относительно жесткими листьями, чем адиантум, у которого листочки нежные и тонкие. Антуриумы с толстыми мясистыми корнями дольше продержатся без полива, чем маранта, калатея или строманта с более тонкими корешками.

Обратите внимание, что соли кальция, содержащиеся в жесткой воде, делают почву в горшке с растением щелочной, поэтому азалии, камелии, гардении и другие растения кислых почв следует поливать мягкой водой.

Ну и напоследок, бабушкины хитрости – надежный способ получения мягкой воды: поставьте ведро воды на мороз. Чистая вода замерзает быстрее, чем солевой раствор. Поэтому, когда в ведре образуется достаточно много льда, остатки незамерзшей воды (в которую перешли лишние соли) вылейте, а лед растопите для полива.

– Я вот тут вам памятку приготовила, – Leda протянула собравшимся стопку листов с табличкой. – Надеюсь, пригодится.