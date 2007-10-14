Стеллаж для фиалок быстро и недорого!

Что такое фиалки и как за ними ухаживать? Да уж! Честно говоря, я растерялся, когда начал писать сей труд. Дело даже не в том, что я фиалками никогда не занимался – это как раз не проблема. Растерялся от того, что фиалки такие красивые, а я до сих пор даже толком и не видел их нигде, точнее не замечал.

Но, сейчас не об этом! Я расскажу Вам сегодня как сделать стеллаж для фиалок, освещение, и приобрести статус «начинающего фиалковода». Хотя и монстры этого дела, надеюсь, смогут почерпнуть немного инфы и применить её…

Итак! Условия задачи просты: есть куча фиалок, желание любоваться их цветением весь год, немного места для их размещения. А теперь попробуем решить эту задачку!

Место для фиалок ищем такое, где они будут хорошо смотреться, исключая кладовки, ванные комнаты и туалет… Особенности размещения таковы, что рядом не должно быть отопительных приборов, а сторона света не имеет значения, т.к. жить фиалки будут под искусственным светом. Хотя при южном расположении необходимо следить, чтобы летом солнце не сожгло листья.

Теперь полки или стеллажи! Канеш, если под рукой есть мужчина в полном расцвете сил (пусть даже Карлсон), да ещё желающий помочь Вам в таком нелёгком деле, то это хорошо. А если мужчины нет, то либо осваиваем технику сколачивания полок, либо всё-таки ищем мужчину. «Ничо, се!», - скажете Вы – «Ещё и мужчину тут из-за фиалок надо. Хотим всё своими руками и чтобы не колотить». И будете правы, чёрт возьми! Не для этого нужны мужчины! Вот, к примеру, Ингвар Кампрад давно побеспокоился обо всех дамах сразу и основал компанию ИКЕЯ. И всего за 1 400 рублей вы можете стать обладателем прекрасного стеллажа ИВАР, который имеет следующие характеристики: Ширина: 89 см, Глубина: 30 см, Высота: 179 см. Достоинством этого девайса считается то, что полки регулируются по высоте, и без особого труда можно расположить их так, чтобы и взрослые растения разместить удобно и деток. Собирается он архипросто, что справится даже ребёнок.

Теперь надо сделать освещение. Блин, мужчину всё-таки лучше найти, ибо тут придётся иметь дело с электричеством! Не хотите? Ну, я предупредил! Метод «наименьшего сопротивления» поход в магазин электротоваров, благо их сейчас в любом городе полно. А что там спрашивать? Спрашивать светильники с люминесцентными лампами. Количество ламп можно посчитать на калькуляторе тут. Для вышеприведённого стеллажа вполне достаточно 30-40 Ватт на каждую полку, но всё равно рекомендую прибегнуть к помощи калькулятора, т.к. высота полки имеет большое значение. Какие брать лампы? Тут можно долго спорить и плеваться, но разница «в цене на билет». Какие-то перегорают чаще, какие-то светят по-другому, но результат должен быть один – это СВЕТ! Стоимость светильников может колебаться от 200 до 3000 рублей, в зависимости от крутизны фирмы и причиндалов (электронное управление, навороченные лампы и т.п.). Рекомендую, чтобы стоимость светильников была сравнима со стоимостью стеллажа.

От каждого светильника тянется шнурок с вилкой и его лучше куда-нибудь воткнуть, например в розетку! А ещё лучше приобрести таймер, чтобы светильники включались и выключались сами в определённое вами время! Стоимость такого таймера около 200 рублей (в ИКЕЕ 199 рублей ). Все провода лучше собрать в один жгут и закрепить к одной из стоек, дабы предотвратить случайные выдёргивания вилок из розеток, падение стеллажа и прочие мелкие и крупные неприятности.

Таким образом, сооружение стеллажа займёт несколько дней и около 3-х тысяч рублей (1400+1400+200). Зато Вы сможете наслаждаться своими маленькими друзьями-фиалками круглый год!

Данное руководство не является исчерпывающим, но основные принципы строения стеллажа тут отражены! А теперь несколько ценных советов:

- Очень редко бывают полки шириной более 50 см.

- Высота от верхней точки розетки фиалки до лампы от 20 до 30 см. (между полками ~50 см)

- Длительность освещения около 12-ти часов с перерывами 10-15 минут каждый час или каждые 2 часа.

- Лампы можно от глаз оградить невысоким бордюрчиком, не создавая помех растениям.

- На края полки можно приклеить-прибить бортик для предохранения от случайного соскальзывания горшков.

Ну вот и всё, первая статья о фиалках закончена. Хотя она не о фиалках, а о стеллажах для них. Ждите, совсем скоро Вы сможете узнать о том, как выращивать эти красивые цветы, удобрять и размножать...

До скорых встреч, Ваш Чайнег!