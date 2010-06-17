Среди множества готовых грунтов для растений, что продаются в любом цветочном магазине, больше всего вопросов и недоумений вызывает гидрогель (он же встречается под именем аквагрунта и экопочвы).

Что такое гидрогель, зачем он нужен нам, цветоводам, как и куда его использовать – попробуем разобраться.

Гидрогель – это полимер, обладающий уникальной способностью поглощать и удерживать при набухании до двух литров дистиллированной воды на 10 грамм гидрогеля или около 0,11 л питательного раствора на 1 г препарата. Наиболее распространенны гидрогели на основе полиакриламида. Гидрогель не токсичен, абсолютно стерилен, сохраняет свои свойства при высоких и низких температурах в почве в течение пяти лет. В конце концов, гидрогель полностью биоразлагаем – распадается на углекислый газ, воду и азот. В нашей стране работы по созданию сильно набухающих полимерных гидрогелей были начаты в начале восьмидесятых годов в Институте химической физики АН СССР под руководством профессора К.С. Казанского.

Полимеры – вещества, молекулы которых (макромолекулы) состоят из большого числа повторяющихся звеньев; молекулярная масса полимеров может изменяться от нескольких тысяч до многих миллионов. Особые свойства полимеров, такие как: эластичность; малая хрупкость стеклообразных и кристаллических полимеров; способность макромолекул к ориентации под действием направленного механического поля; высокая вязкость раствора при малой концентрации полимера; растворение полимера через стадию набухания; способность резко изменять свои физико-механические свойства под действием малых количеств реагента, – позволяют широко использовать их в быту, машиностроении, текстильной промышленности, сельском хозяйстве и медицине, автомобиле- и судостроении, авиастроении. Особые свойства полимеров объясняются не только большой молекулярной массой, но и тем, что макромолекулы имеют цепное строение и обладают уникальным для неживой природы свойством – гибкостью.

Сфера применения гидрогеля

Изначально гидрогель представляет собой сухой порошок или гранулят. Кристаллы гидрогеля по виду и размеру похожи на сахар, имеют неправильную форму и нерегулярный размер. При добавлении воды к сухому веществу происходит набухание последнего (кристалл гидрогеля увеличивается в размерах примерно в 300 раз) и образуется желеобразная масса, которую и используют самостоятельно либо в качестве добавки в грунты для растений. Так кристалл становится своеобразным резервуаром с водой, который при недостатке влаги в почве будет отдавать свои запасы корням растений, а при избытке влаги – впитывать её. Тем самым, гидрогель спасает растения не только при пересушивании почвы, но и при её переувлажнении!

Благодаря своей структуре, кристаллы гидрогеля улучшают характеристики самых разных почв: глинистые почвы становятся более рыхлыми, а сыпучие – комковатыми. Растения, выращиваемые с использованием гидрогеля, даже в самую сильную жару достаточно поливать раз в неделю и реже.

На сегодняшний день сфера применения гидрогеля выглядит так:

* Гидрогель – добавка в почву для удержания влаги,

* Гидрогель – среда для содержания растений,

* Гидрогель – средство для транспортировки растений.

Гидрогель – идеальная влагоудерживающая добавка в почву для требовательных к режиму полива растений. Если вы боитесь пересушить растения, или вынуждены отсутствовать дома, или и вовсе забываете поливать своих питомцев, добавьте при пересадке в грунт немного гидрогеля – растения скажут вам спасибо.

Приготовление и способы применения

Перед внесением гидрогеля в почву приготовьте его по инструкции на упаковке. Обычно сухое вещество следует залить чистой водой (чем чище вода, тем больше вырастут гранулы, тем больше воды они впитают) и оставить на несколько часов до полного набухания. Излишки воды нужно слить. На каждый литр почвы возьмите 1 грамм сухого вещества, или стакан готового гидрогеля. Перемешайте тщательно с почвой, чтобы гель распределился в ней равномерно. Дальше сажайте растения как обычно.

Можно внести сухой гель под уже посаженные комнатные растения. Для этого сначала рассчитайте объем почвы в горшке с растением. На каждый литр земли возьмите 1 г сухого вещества (примерно четверть чайной ложки). Например, у вас горшок на 3 литра – вам понадобится 3 г гидрогеля. Осторожно сделайте проколы по всему объему цветочного горшка, в получившиеся лунки насыпьте аккуратно гидрогель (не засыпайте их доверху). Как следует полейте растение. Набухший гель может выдавиться на поверхность почвы, осторожно смешайте его с верхним слоем грунта в горшке. Корни растения сами найдут запасы влаги в почве. Как только корни прорастут в гель (обычно это занимает пару недель), растение можно будет поливать раз в 5-6 реже.

В смеси гидрогеля и земли очень удобно выращивать черенки растений, проращивать семена. Готовят такую смесь точно так же, как смесь для комнатных растений. Используют полученную смесь также традиционным способом. Лишь полив можно будет сократить.

Гидрогель можно использовать и как самостоятельный грунт для укоренения черенков, как грунт для флористических композиций. Будут в чистом геле успешно расти и некоторые комнатные растения.

Перед использованием традиционно заливаем сухое вещество необходимым количеством воды и забываем о нем на определенное время (см. инструкцию на упаковке).

В чистый готовый гель сажаем черенки растений. Просто воткните их в гель. Процесс можно контролировать, так как сквозь прозрачный гель все видно невооруженным взглядом. Свежие корни вы увидите так, как если бы укореняли черенки в стакане с водой.

Несколько лет назад, зайдя в любой цветочный магазин, вы рисковали сразу же увидеть какую-нибудь драцену, или фикус, или любое другое растение, водворенное в стеклянную посудину и цветной гидрогель. Точнее – в аквагрунт.

Аквагрунт – по структуре тот же полимер, что и гидрогель. Разве что он немного плотнее гидрогеля, что позволяет выпускать аквагрунт в виде жемчужин, кубиков, пирамидок и т.п. Обычно аквагрунт еще и окрашен в разные цвета. Такую же икебану вы можете сотворить сами.

Для посадки в чистый гидрогель лучше подходят молодые растения – еще лучше черенки растений, которые легче укореняются и быстрее адаптируются в новой среде.

Перед посадкой гидрогель нужно насытить водой. Воду лучше взять дистиллированную, либо кипяченую – дехлорированную. В готовом гидрогеле не должно быть сухих, не насытившихся водой участков. Гранулы должны быть полностью прозрачными. Лишнюю воду нужно слить. Очень удобно это делать через дуршлаг. Еще лучше разложить готовый аквагрунт на ровной поверхности и дать ему слегка подсохнуть в течение часа. Делается это для того, чтобы не утопить корни растения в воде – они должны дышать.

Затем наполните стеклянный сосуд гидрогелем на половину, разложите аккуратно корни растения на поверхности грунта и засыпьте оставшийся объем так, чтобы растение держалось в своем новом жилище уверенно. Если посуда сверху имеет широкое горло, лучше затянуть его прозрачной пленкой, чтобы верхний слой гидрогеля не высыхал слишком быстро.

Уход за растением

Уход за растением в гидрогеле такой же, как за растением в обычной почве. С той лишь разницей, что гидрогель не нужно поливать так же часто, как землю. Верхний слой гидрогеля может подсыхать активнее, чем нижние слои – просто опрыскивайте его из пульверизатора, либо, аккуратно сняв, замените на свежий. Удобрять растение в аквагрунте стоит аккуратно, раствором в более слабой концентрации.

Учтите, что получившуюся композицию лучше не ставить на прямой солнечный свет – гидрогель может «зацвести».

Не путайте посадку в гель с гидропоникой – это совершенно разные технологии. Гидрогель сам по себе не является ни питательной средой, ни стимулятором роста растений. Он нейтрален – в этом его достоинства и недостатки.

Плюсы выращивания в гидрогеле

* растения, посаженные в гидрогель в стеклянные емкости, смотрятся по-новому, необычно,

* гидрогель имеет различные окраски – можно создавать многоцветные композиции,

* гидрогель в сухом виде занимает очень малый объем, не нужно искать место для его хранения, отпадают проблемы с транспортировкой,

* пересадка растений не доставляет хлопот, она становится «чистой»,

* гидрогель нейтрален – а потому его могут использовать люди с аллергической реакцией на землю.

Недостатки выращивания растений в гидрогеле

* гидрогель как искусственный субстрат не обеспечивает растениям нормальных условий для развития,

* гидрогель не содержит питательных веществ – их нужно регулярно вносить,

* гидрогель на солнечном свету может «зацвести»,

* гидрогель можно использовать только в сосудах без дренажного отверстия, не всем растениям это нравится (корни должны дышать),

* срок содержания растений в чистом гидрогеле ограничен 1-2 годами.

Для посадки в чистый гидрогель можно порекомендовать следующие растения: фикусы, диффенбахия, маранты, плющи, драцены, филодендроны, сингониум, хлорофитум, папоротники, бромелиевые. Любые травянистые растения будут чувствовать себя в геле хорошо.

Не стоит сажать в гидрогель кактусы, суккуленты, орхидеи.

Вообще же нужно сказать, что гидрогель – широкое поле для экспериментов. Может быть, именно вы найдете ему новое применение.