Дерево Якоба Христиана Шеффлера

Это растение вы непременно узнаете, лишь увидев. Листья, они необычные – похожие на ладонь с широко расставленными пальцами или спицы раскрытого в дождь зонта. А красивые до чего! И простые зеленые, и с нежно-салатовым краем, и почти белые… А если удастся увидеть и цветы – точно не забудете никогда!

Растения рода Шеффлера принадлежат к семейству аралиевых, их родина Австралия, Новая Зеландия, Тайвань, Новая Гвинея. Род насчитывает до 200 видов. Это вечнозеленые кустарники или деревья с пальчатыми, блестящими, словно покрытыми лаком, листьями на длинных черешках. Листья молодых и зрелых растений отличаются окраской. Отличительная особенность рода – метельчатые или кистевидные соцветия, похожие на щупальца и очень красивые, но в комнатных условиях шеффлера, к сожалению, цветет очень редко. Свое имя шеффлеры получили от немецкого ботаника XVIII века Якоба Христиана Шеффлера (нем. Jacob Christian Scheffler).

В комнатах чаще всего встречается шеффлера лучелистная с очень пышной и густой кроной и шеффлера пальчатая, у которой имеются ярко выраженные прожилки на листьях.

Те, у кого шеффлера растет давно и успешно, как правило, считают ее растением неприхотливым. Думаю, стоит попробовать.

Что же ей нужно для счастливой жизни

Свет шеффлере подойдет яркий рассеянный. На прямом полуденном солнце на листьях шеффлеры могут появиться ожоги, а потому, если в вашей квартире для шеффлеры свободно только южное окно, ее придется притенять. Сделать это просто при помощи легкого тюля или листа белой бумаги. Лучшим вариантом размещения будут окна западной и восточной экспозиции. Не исключаем и северные окна, но в таком случае не стремимся завладеть красивым пестролистным деревом – ограничьтесь зеленолистной шеффлерой.

Температура. В среде шеффлероводов и шеффлерозаводчиков бытует мнение, что это растение умеренных температур, т.е. оно не любит жары, повышенных температур, особенно в сочетании с сухостью воздуха.

Летом шеффлеру содержат при температуре около 20°C, на растении благоприятно сказывается снижение ночной температуры. Минимальная температура содержания в зимнее время составляет 12°C, оптимальная температура для растения в этот период 14-16°C. Зимой шеффлере необходимо обеспечить максимально светлое местоположение. Если растение зимует при температуре выше 18°C, его желательно досвечивать лампами дневного света.

В летнее время можно выносить растение на открытый воздух, обеспечив ему защиту от прямых солнечных лучей.

Поливают шеффлеру в весной и летом умеренно, спустя день-два после того, как верхний слой субстрата высохнет, мягкой отстоянной водой. Однако важно не допускать и пересушки земляного кома. Зимой полив ограничивают. Температура почвы не должна быть ниже температуры воздуха, поэтому поливать надо водой комнатной температуры.

Помните: для шеффлеры очень опасен перелив и закисание почвы.

Как все растения тропиков, шеффлера любит повышенную влажность воздуха. Опрыскивание, увлажнитель, емкости с водой рядом цветком и помещение горшка с растением на влажный керамзит благоприятно сказывается на его внешнем виде. Особенно желательно повышение влажности воздуха для растения, зимующего при высокой температуре.

Положительно отзывается шеффлера и на подкормки в период активной вегетации (с весны до осени). Два раза в месяц растение поливают с универсальным удобрением для комнатных растений.

Особо надо сказать об обрезке. Шеффлера вам не фикус. Природой почему-то не заложен ей механизм обильного ветвления при повреждении главной точки роста. А потому обрезка сильно снижает декоративные качества растений. Если хочется иметь пышную шеффлеру, в один горшок лучше высадить несколько растений.

Размножение и пересадка

Пересадка – дело тонкое. Пересаживают шеффлеру один раз в два года, весной, в горшок, существенно больший, чем предыдущий. И лучше всего делать перевалку – пересадку растения без повреждения земляного кома. Почву для пересадки берут легкую, слабокислую. Подойдет смесь дерновой и перегнойной земли с песком (2:1:1). Для лентяек вроде меня есть и готовые грунты – «Пальма», «Фикус» и другие. На дно горшка обязательно – хороший дренаж.

Заметили, среди регулярных топов цветочного обмена, практически не встречаются в предложениях молоденькие шеффлеры. А все потому, что процесс размножения ее довольно хлопотен и не всегда удачен.

Во-первых, размножать шеффлеру можно семенами. Фирмы «Гавриш», «Зеленый дом», «Русские семена», «Аграрно-промышленный дом» и другие поставляют на наш рынок уже расфасованные семена шеффлер.

Самое подходящее время для посева январь – февраль. Сеять лучше в смесь торфа с песком, либо в субстрат, состоящий из легкой дерновой, листовой земли и песка в равных частях. Почву перед посадкой семян обязательно следует продезинфицировать. Предварительно можно замочить семена шеффлеры в теплой воде с добавлением «эпина» или «циркона». Толщина заделки равна двум размерам семечка. Субстрат поливают или увлажняют из пульверизатора и ставят в теплое место. Поддерживают температуру в пределах 20-24°C. Периодически опрыскивают и проветривают емкость с семенами.

Использование мини-теплички с нижним подогревом улучшает процент всхожести семян. Когда у сеянцев появятся два-три листочка, их пикируют в горшочки и содержат первые три месяца при температуре 18-20°C. После того, как молодые растения оплетут корнями весь земляной ком, их пересаживают в горшочки 7-9 см в диаметре, и содержат в хорошо освещенном месте с температурой воздуха 14-16°C. Молодые растения хорошо растут и к осени их переваливают в 10-12 см горшочки. Субстрат для молодых растений используют состоящий из дерновой, листовой земли и песка (2:1:1).

Во-вторых, возможно размножение черенками. Полуодревесневшие черенки перед посадкой обрабатывают стимуляторами корнеобразования («гетероауксином», янтарной кислотой, «корневином») и сажают в смесь торфа и песка (1:1). Помещают емкости с черенками на нижний подогрев (на радиатор центрального отопления помещать не рекомендуется). Поддерживают температуру в пределах 20-22°C. Периодически опрыскивают и проветривают емкость. Накрывают полиэтиленом и обеспечивают рассеянное освещение. После того как черенки укоренятся, их содержат при температуре 18-20°C. Когда молодые растения оплетут корнями весь земляной ком, их пересаживают в горшочки 7-9 см в диаметре, и содержат в хорошо освещенном месте с температурой воздуха 14-16°C.

В-третьих, крупные экземпляры можно размножать воздушными отводками. Для этого весной на стволе делают неглубокий надрез, обматывают его влажным мхом-сфагнумом, пропитанным питательным раствором (1 г комплексного удобрения на 1 л воды), и сверху прикрывают пленкой. Мох всегда поддерживают во влажном состоянии (т. е. увлажняют по мере высыхания). Через несколько месяцев на месте надреза появляются корни.

Примерно через два месяца после того, как образовались корни, верхушку с корнями отрезают ниже образования корней и высаживают в отдельный горшок. Оставшийся ствол не выбрасывают, даже если на нем нет листьев. Его срезают почти под корень. Пенек от старого растения надо продолжать поливать (можно прикрыть увлажненным мхом), возможно, он даст побеги, которые будут хорошо разрастаться, и у вас появится еще один экземпляр растения.

Среди многих моих растений, купленных лично, подаренных, подобранных по случаю, никогда не было одного. Не было совсем. И не потому, что не нравится, или слишком сложен и не по зубам. Просто не сложилось. Иногда думаю – жаль. Интересным мог бы получиться роман.