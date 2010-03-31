Очень часто на форуме встречаются вопросы вроде: «а что подсадить к драцене, чтоб землю в горшке прикрывало?», «а есть какое-нибудь неприхотливое и быстро растущее, чтобы на северное окно поставить?», «а не знаете какую-нибудь растюшку, чтобы и нетребовательная, и листья красивые, и росла быстро?».

Сегодняшняя статья, я надеюсь, даст ответы на подобные вопросы.

Судьбу этого растения в комнатном цветоводстве определили такие качества как неприхотливость, теневыносливость, компактность и способность быстро занимать пространство себе подобными.

Пилеи, а речь сегодня пойдет именно о них, в первую очередь отличные почвопокровные растения. Они способны за очень короткое время организовать целую колонию одновозрастных растений на небольшой территории. Ими удобно закрывать грунт в горшках больших растений с голым стволом, и вся композиция будет смотреться очень гармонично.

В природе пилей довольно много. Этот род, относящийся к семейству Крапивных, включает в себя около 400 видов, растущих во всех тропических зонах, за исключением Австралии. В отличие от своей близкой родственницы – известной всем крапивы – пилеи не имеют стрекательных органов, а потому не жалят.

В естественных условиях пилеи встречаются на опушках влажных горных лесов. Это определяет их относительную невзыскательность к теплу (зимой им достаточно +10-15ºС) и тенелюбивость – они прекрасно могут жить в северной комнате.

Само название рода Пилея происходит от латинского слова «pileus» – шапка, колпак. Дело в том, что один из листочков околоцветника у многих видов пилей имеет форму капюшона. Но чтобы рассмотреть отдельный цветок пилеи, необходимо иметь очень острое зрение, а уж этот самый «капюшон» можно увидеть, лишь вооружившись восьмикратной лупой.

Да, цветки у пилей абсолютно невзрачные, но это с лихвой компенсируется декоративностью и разнообразием окраски листьев.

Пилея Кадье, или серебряная. Растет в девственных тропических лесах Юго-Восточной Азии. Это травянистый многолетник до 40 см высотой, с молодыми прямостоячими и зрелыми полегающими, голыми, сочными, сильноветвящимися стеблями. Листья красивые, продолговато-овальные, на черешках, заостренные на верхушке, с тремя выраженными жилками, 20 см длиной и 5 см шириной. Благодаря оригинальной окраске листьев – по ярко-зеленой или голубовато-зеленой пластинке проходят две прерывистые серебристые полоски – это растение получило у англичан название «алюминиевое» растение, а у немцев «серебряная пилея». Мелкие белые цветки в пазушных кистевидных соцветиях. Молодые побеги вначале стройные, а с возрастом они, красиво изгибаясь, приобретают ампельную форму. Для усиления кустистости молодые растения несколько раз прищипывают. Пилея монетолистная. Низенькое травянистое многолетнее растение с побегами (40-50 см), стелющимися по почве, покрытыми круглыми, похожими на маленькие монетки, нежными светло-зелеными листьями. Разрастаясь, растение образует коврик, полностью прикрывая землю. Пилея мелколистная. Травянистый многолетник до 15 см высотой с обильно ветвящимися и густооблиственными сочными побегами, раскидистыми и легко укореняющимися при соприкосновении с землей. Изящно изогнутые веточки напоминают по форме вайи папоротников. Они густо покрыты мелкими (до 0,5 см длиной) листочками, овальными или округлыми, светло-зелеными и блестящими. Цветки мелкие, раздельнополые или обоеполые, собраны в щитковидных соцветиях в пазухах листьев. Пилея обернутая , синоним – Пилея Спруса. Небольшое кустистое растение – до 30 см высотой, с прямостоячими стеблями. Родина: Перу, Венесуэла. Листья супротивные, обратнояйцевидные или округлые, на концах островатые или тупые, короткочерешковые или сидячие, по краю городчатые, окрашенные в бронзовые или серебристые тона. Поверхность листа сильно бугристая, светло-зеленая, вдоль жилок коричневая. Этот вид явился исходным для многих гибридных форм, в том числе для пилеи ползучей. Пилея пеперомиевидная. Это оригинальное растение с округлыми листьями, расположенными на довольно жестких стеблях. Пилея ползучая. Небольшой кустик – до 25 см высотой, со стелющимися стеблями. Листья супротивные, округлой формы, с волнистым краем. Листья до 2,5 см длиной, блестящие, темно-зеленого цвета с медным отливом, нижняя сторона листа пурпурная. Пилея «Бронза» (P. «Bronze»). Кустик около 30 см высотой, с прямостоячими стеблями. Листья супротивные, овальной формы, заостренные на конце, до 7 см длиной. Поверхность листа морщинистая, вдоль жилок темно-зеленая, а между ними серебристая, как у пилеи Кадье, или края листьев темно-зеленые, а вдоль центральной жилки серебристая полоса. Пилея «Норфолк» (Р. «Norfolk»). Гибридная форма неясного происхождения. Травянистый многолетник с прямостоячими и полегающими зрелыми побегами. Имеет листья необычной и редкой красоты: ярко-зеленые, красновато-коричневые по жилкам, сильно морщинистые, бархатистые, покрытые мельчайшими щетинистыми волосками. Пилея «Серебряное деревце» (Р. «Silver Tree»). Гибрид неясного происхождения. Сильноветвящийся многолетник с овальными, зубчатыми по краям листьями, бронзово-зелеными, с широкой серебристой полосой по центру и серебристыми пятнышками в остальной части пластинки, с опушением из белых и красноватых волосков.

Компактность всех видов пилей также можно отнести к достоинствам растения. Большинство из них имеют высоту от 10 до 15 см, и лишь некоторые достигают 40 см высоты.

Общие требования к жизни

Пилеи хорошо растут в теплых помещениях при 18-20°C, желательно не выше 21°C, а зимой около 16-17°C, не ниже 12°C.

Предпочитают яркий рассеянный свет, обязательное притенение от прямых солнечных лучей летом. Все виды пилей и зимой нуждаются в хорошем освещении.

Полив должен быть регулярным, умеренный весной и летом, зимой редкий, когда почва основательно подсохнет. Почва не должна полностью пересыхать или быть слишком сырой. Вода для полива должна быть мягкой.

Удобряют пилеи в период активного роста с марта по август каждые две недели жидким удобрением для комнатных растений. Если есть недостаток питательных веществ в почве, то молодые листья мельчают.

Пилеи любят регулярное опрыскивание и плохо переносят сухой воздух. Увлажняйте воздух в помещении любым доступным способом.

Ежегодно весной рекомендуют пересаживать или омолаживать пилеи. Из готовых субстратов для посадки пилей подойдет универсальный грунт «Живая земля». Хороший дренаж обязателен.

Пилеи легко размножаются черенками, которые укореняются в воде. Лучше сажать по нескольку штук в один горшок.

Возможные трудности при выращивании

Листья сморщиваются, засыхают и опадают – если в помещении слишком высокая температура – выше 27°C, или слишком холодно – ниже 12°C, если почва слишком пересохла. Если это пилея мелколистная, то возможно поражение вредителем, например, щитовкой.

Листья становятся вялыми, чернеют и опадают , есть размягчение стеблей – при излишнем поливе, когда почва не успевает подсыхать.

Листья делаются вялыми и очень бледными, несколько прозрачными – избыток освещения.

Листья теряют окраску , концы листьев или края коричневые и сухие, побеги вытягиваются, новые листья мелкие – недостаток освещения.

На листьях желтые, затем бурые пятна – могут быть солнечным ожогом.

Опадают нижние листья – характерно для большинства видов пилей, даже при хорошем уходе стебли снизу оголяются, поэтому легче омолодить растение, нарезав с него черенки и укоренив их как новое растение.

Есть у пилей интересное свойство, из-за которого их называют «артиллерийским деревом» – распускающиеся цветы способны выстреливать целые облачка мельчайшей пыльцы. Чтобы увидеть это воочию, зацветающее растение перенесите на солнечное место и, через несколько минут, нежно встряхните листья, или, что эффектнее, распылите над ним с помощью пульверизатора струйку теплой воды.

Облачка вылетающей пыльцы, при рассматривании с близкого расстояния, очень напоминают залпы праздничного салюта.