Растение для себя и в подарок или Пойдем по магазинам!

Осенью и зимой, когда весенне-летний растительный ажиотаж гаснет, особенно остро у многих цветоводов возникает желание побаловать себя чем-нибудь этаким, экзотическим, чего не встретишь в обменных топах в форуме, чего нет пока у бабушек-волшебниц, что торгуют возле каждого большого магазина. Предлагаю сегодня пройтись по цветочным магазинам, теплицам, центрам.

Будем учиться выбирать растения так, чтобы они смогли нас радовать долго-долго.

Где покупать

В больших городах для цветоводов нынче рай. Хочешь – идешь в магазин на соседней улице, хочешь – ищешь коллекционеров, не хочешь магазин и коллекционеров – двигай в садовый центр. Для особо ленивых – интернет-магазины.

У каждого из этих мест есть свои достоинства и недостатки.

В садовых центрах выбор несомненно самый большой, все можно посмотреть, потрогать, выбрать свой единственный цветок из сотни точно таких же. В хороших садовых центрах можно найти редких экзотов и крупномеры. Цены на растения приятные, назойливых продавцов нет, ассортимент вдохновляет на безумства.

К сожалению, очень часто случается, что при таком количестве растений за ними не успевают как следует приглядывать, «предпродажная подготовка» не осуществляется, и вы рискуете вместе с вожделенным растением принести домой пару-тройку незваных гостей вроде улиток, щитовки, клещика, а то и вовсе больное растение.

Другое дело - маленькие магазинчики. Если повезет, тут вам попадется и внимательная хозяйка, и грамотный продавец, и немаленький выбор растений. Вы также сможете все внимательно осмотреть, выбрать растение, правда подобных экземпляров будет уже меньше раз в сто, редких экзотов может не оказаться вообще, либо растение будет в единственном числе.

Из минусов покупок растений в маленьком магазине стоит отметить завышенные цены и уже упоминавшуюся скудность ассортимента, а также наличие все тех же рисков купить больное растение.

К нашему несчастью, очень часто в маленьких магазинах встречаются абсолютно не подкованные в вопросах цветоводства продавцы, которые не только не могут отличить фикус от шеффлеры, но и не в состоянии подсказать начинающему цветолюбу, как ухаживать за тем или иным растением.

К покупкам в садовых центрах и специализированных магазинах надо сделать еще и такое замечание.

Экземпляры, которые продаются в там, как правило, выращены в специализированных хозяйствах. Значит, выращены по всем правилам, есть почти стопроцентная гарантия, что они здоровы, горшок и грунт соответствуют его размерам, возрасту и потребности в питании (пересаживать его в ближайшее время после покупки не потребуется) – это плюсы. Из минусов же – необходимая таким растениям адаптация в наших домах. Растения, продаваемые в магазинах и садовых центрах, привыкли к конкретному уходу, режиму и интенсивности освещения, о которых продавец знает не всегда. Значит, есть вероятность, что ваше растение в новых условиях будет долго привыкать, а значит – болеть.

Отдельный разговор об интернет-магазинах комнатных растений. В Екатеринбурге таких пока нет. Зато они в изобилии встречаются в Москве, чем и пользуются некоторые продвинутые пользователи.

Поход в такой магазин прост и приятен до безобразия. Вооружившись компьютерной мышкой, чашкой чая и бубликом, отвернувшись от всех дел и назойливых домочадцев, завернувшись в теплый плед, вы можете часами разглядывать картинки с изображением ваших любимых растений. Цены радуют глаз, ассортимент не просто вдохновляет на безумства, он грозит финансовым крахом вашей семье…

* Сложности возникают на этапе оплаты и ожидания доставки. Оплата производится через банк (извольте оторвать свой зад от дивана). От момента оплаты до получения заказа может пройти несколько месяцев. И хотя почтовые доставки из Москвы налажены, в душе все равно живет страх за судьбу уже оплаченного растения – а как замерзнет в дороге или засохнет?

* Еще из недостатков – невозможность лично убедиться в здоровье растения.

Конечно, покупать в интернет-магазине спатифиллум или какую-нибудь простенькую бегонию не стоит. Такие магазины скорее подойдут для коллекционеров ботанических пока еще редкостей – суккулентов, орхидей, экзотов. Только тут можно добыть мало пока распространенные адениумы, необычные сансивьеры, коллекционные кактусы и совсем уж редкие хараеллы и плевроталлиды.

Для людей точно знающих, чего они хотят от этой жизни, способ покупки желаемого растения у коллекционера, пожалуй, самый оптимальный. Можно выбрать сорт, размер, желаемую расцветку и сторговаться по цене. Коллекционеры с именем дорожат своей репутацией, а потому как правило можно на них положиться. Растения будут здоровыми, сортовыми, адаптированными. Самые распространенные покупки – фиалки и кактусы.

* Из минусов – не всегда коллекционер живет под боком, а значит возникнет проблема доставки.

Если же вы совсем начинающий цветовод и при этом хотите озелениться дешево и сердито – обратите внимание на тех самых бабушек, что я называю волшебными. Чуть только весной поярче засветит солнышко, едва лишь стает снег с газонов и тротуаров, тут как тут у каждого крупного магазина можно увидеть пожилых леди, торгующих излишками с собственных подоконников. Ассортимент их прост и непритязателен – беспородные фиалки, неизвестные кактусы, традесканции, бегонии и прочее, прочее, прочее… такое привычно и такое хорошо забытое. Растение достанется вам за сущие копейки, а радовать вас станет долгие годы. Потому как нет ничего более выносливого, чем то, что продают такие волшебные бабушки .

Как выбрать

Независимо от того, где вы будете покупать цветы, разрешите дать вам несколько советов, как выбрать лучшие из них.

* Постарайтесь не покупать уже большое взрослое растение. Молодые растения лучше переносят стрессовые ситуации, легче и быстрее приспосабливаются к смене условий содержания. Взрослое растение, даже попадая в очень заботливые руки, будет долго и болезненно приспосабливаться, пусть оно считается хоть самым неприхотливым. Конечно, если растение покупается в офис, то, скорее всего, это будет крупное растение, транспортировка и акклиматизация которого может создать проблемы. В этом случае поинтересуйтесь, производит ли доставку магазин и есть ли у него гарантии, хотя бы на первое время. Посетите перед покупкой несколько магазинов, выберете тот, где вам дадут более профессиональную консультацию и предложат упаковку, доставку, а также помощь в случае каких-то неудач.

* Выбирая растение в магазине, обратите внимание на место, где оно стоит, не приобретайте растения, которые стояли в проходах, около открытых дверей или вплотную к оконному стеклу. Если растение стояло в проходе, его могли задевать или даже помять, растения, стоявшие у дверей, могли страдать от сквозняков и резких перепадов температур. Растения, поставленные вплотную к оконному стеклу, могли получить солнечные ожоги или травмироваться от соприкосновения с холодным стеклом. Все эти ситуации могут не оставить на растении заметного следа, но обязательно скажутся в будущем.

* Выбирая растение, потрогайте землю в горшке – она должна быть слегка влажной, но не сухой и не сырой (если только растение не полили минуту назад). В поддоне не должно быть воды. Между стенками горшка и землей не должно быть пустот. На глиняном горшке не должно быть зеленого или белого налета. Также не должно быть зеленого налета на почве. На листьях не должно быть пыли или, не дай бог, паутины. Приглядитесь не только к выбранному вами растению, но и к другим растениям тоже. Если эти условия не соблюдены, то не покупайте вообще растения в этом магазине, так как это признак непрофессионализма и не исключено, что здесь есть растения, зараженные болезнями и вредителями.

* Внимательно осмотрите растение, нет ли на нем вредителей, серого или белого налета на листьях, цветках и стеблях, нет ли коричневых бляшек на листьях, осмотрите и обратную сторону листа. Конечно, большое растение не осмотришь все как следует, но нужно сделать это хотя бы частично. Если вы будете при осмотре обращаться с растением осторожно, то продавец не будет возражать.

* У выбранного вами растения листья не должны быть вялыми, скрученными или иметь сухие кончики. Само растение должно быть облиственно равномерно со всех сторон.

* Если это цветущее растение, то выбирайте то, на котором больше бутонов, чем распустившихся цветков.

На дворе зима и особенно актуальным при нашей погоде становится вопрос доставки свежекупленного растения до дома в целости и сохранности.

* Растение должно быть обязательно грамотно упаковано. Попросите в магазине, чтобы растение упаковали не только в несколько слоев бумаги, но и в специальные теплозащитные материалы. А лучше всего сами подготовьтесь к правильной перевозке растения. Запаситесь синтепоном или специальным термопакетом. Еще лучше, если вы поместите ваш цветок в просторную коробку. Чтобы он не упал, для устойчивости обложите горшок в коробке бумагой. Так же, в коробке, можно доставить растение и в общественном транспорте.

* Если вы везете растение на машине, то ни в коем случае не ставьте его в багажник, лучшее место – на заднем сиденье.

* При покупке крупного растения договоритесь о доставке с магазином.

* Помните, что от правильности перевозки растений в зимнее время зависит их жизнь и здоровье.

В декабре мы традиционно готовимся к празднованию Нового года, покупаем подарки родным и друзьям. Пусть в этом году среди подарков будут и живые цветы. Правильно выбранные, правильно упакованные и правильно доставленные. Пусть ваши растения еще много лет дарят радость вам и вашим близким.