Кислое многообразие и разнообразие (немного об оксалисе)

Если вы любите поездки на природу, то растение это вам уж точно знакомо. Вспоминайте – отыщешь в траве симпатичный трилистничек, пожуешь его и чувствуешь приятную кислинку во рту. Кукушкин клевер, заячья капуста, да как только не называют это растение! Многим оно известно как кислица, научное же его имя - оксалис.

На Урале в лесах и полях много можно встретить представителей рода. А вот дома на подоконнике лучше всего выращивать оксалисы из Африки и Южной Америки, хотя лето они вполне могут провести и на открытом воздухе – на даче.

Кислица – растение очень неприхотливое . Кустики высотой 15-20 см образуют трех- и четырехлистники на длинных хрупких черешках. Как правило, это клубневые или луковичные растения. Пора цветения длится у оксалиса с марта по ноябрь, но ее можно и продлить, поставив растение под искусственное освещение. Цветки-грамофончики имеют самую разнообразную окраску - белую, сиреневатую, розовую, красную. Цветоносы сменяют друг друга непрерывно, и если вы посадите в горшок несколько растений, цветение будет очень обильным.

Листья и цветки оксалиса обладают одной, на мой взгляд, интересной особенностью: реагируют на свет и на прикосновение. С наступлением сумерек или просто в пасмурный день они складывают «крылышки» и становятся похожими на спящих бабочек. Так же они ответят, если потрогать их рукой.

Некоторые оксалисы красотой листьев вполне могут соперничать с цветками. Например, кислица с крупными темно-лиловыми листьями, похожими на красивые бархатные банты. Она не только красива, но я бы даже сказала, экзотична и загадочна. Несмотря на свою экзотичность, тоже очень неприхотлива – мирится даже с недостатком света, почти не теряя декоративности и способности цвести. А это, согласитесь, редкое для растений свойство. Тем она и особенно ценна, ведь у многих в квартире окна имеют северную ориентацию или затенены высокими деревьями. Цветки у растения сиреневатые, они очень органично сочетаются с насыщенным тоном листьев.

У этого оксалиса есть зеленолистный аналог. Листья у него имеют такую же форму и величину, но окрашены в зеленый цвет, и только нижняя часть листовой пластины фиолетово-лиловая. А вот цветки чисто белые. Подземные части у растений этих сортов - нечто среднее между клубнем и корневищем. Они чуть розоватого цвета.

Попробуйте посадить эти два сорта в один горшок - зрелище необыкновенное!

Еще один из распространенных оксалисов размножается луковичками. Посадив весной всего пару луковичек, к осени получите целое гнездо, да еще самых разнообразных по размеру.

Этот «кислячок» очень светолюбив. При малейшем недостатке света черешки сильно вытягиваются и уже не столь декоративны. Его листья тоже очень хороши. Представьте себе ярко зеленый четырехлистник с бордовым крестом в центре. Недаром его зовут «железный крест». Цветки у него ярко-красные.

Необычайно эффектен оксалис с зелеными листьями, на которые как бы нанесена ярко-желтая сеточка прожилок. Вся эта красота покачивается на тонком малиновом черешке.

О технике выращивания и уходе

Несмотря на всю нетребовательность к свету, кислица все же предпочитает хорошо освещенное место, но без жаркого солнца.

Поливать ее надо умеренно, так, чтобы не давать почве пересыхать. Зимой, если растение находится в состоянии покоя и стоит в прохладном месте, его можно не поливать вообще или поливать очень редко. Если растение зимует в комнате, поливайте раз в неделю. В опрыскивании оно не нуждается.

Пересаживать оксалисы необходимо по мере загущения. Почву они предпочитают легкую.

К подкормкам это растение тоже не очень требовательно. Первую весеннюю подкормку провожу удобрением с высоким содержанием азота, последующие - удобрением для цветущих растений (калий + фосфор). Это актуально для всех растений, от которых мы ждем обильного цветения.

Летом оксалис можно вывезти на дачу. На свежем воздухе он окрепнет и приобретет более яркий и характерный цвет и размер листьев.

Большинство кислиц, выращиваемых в комнатах, в природе – листопадные растения: т.е. на зиму их листья отмирают, а в земле остаются клубеньки. Желательно и в комнатах растению устраивать период покоя – сократить полив или совсем отказаться от него, убрать всю листву, а горшок с клубнями поставить в прохладное сухое место. Беспокойное зимование истощает растение, оно уже не может так же ярко цвести и быстро развиваться.

Напоследок еще об одной «приятности» - оксалисы практически не повреждаются вредителями.

Благодарим за предоставленные некислые фото наших ю-мамочек котенок ГАВ, nattasha, Leda!