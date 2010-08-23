Дочь Йемена или Как вырастить кофейное дерево

Дайте мне мужа, который пьет хороший, горячий, темный, крепкий кофе на завтрак! Мужа, который курит хорошую, темную, толстую сигару после обеда!

Вы можете выйти замуж за любого чудака, пусть он пьет молоко, чай или компот. Ваше дело! Но я знаю волшебство кофе!

Позвольте мне делать кофе для своего мужа – и я позабочусь, чтобы никто не положил на него глаз!

Дайте мне две спички в день. Одну, чтобы сварить кофе на завтрак. Другую – для его сигары после обеда! И я буду способна бороться за него до Второго Пришествия, пока новое пламя не озарит его сердце!...

Привычные нам кофейные зерна – плоды дерева семейства мареновых. Семейство объединяет около пяти тысяч видов растений. Из них на род кофе приходится около 80. В А фрике открыто 33 вида, на островах Маврикий и Реюньон – три, в Юго-Восточной Азии – 10, на острове Мадагаскар – 14.

Открытие кофе описывается в многочисленных сказках и легендах. Одна из них ведет в старый монастырь в Эфиопии. Вечером в один из дней около 850 г. н.э. монахам этого монастыря бросилась в глаза необычайная бодрость монастырских коз. Небольшое «расследование» привело отшельников к неизвестным деревьям, благодаря которым в этот день в округе распространялся удивительный аромат. Деревья были усыпаны цветами и ягодами. Из этих ягод монахи решили приготовить напиток, но были очень разочарованы, попробовав его. В порыве гнева бросили они ветки с ягодами в костер и через несколько минут почувствовали дурманящий запах. Монахи потушили огонь и из случайно «обжаренных» кофейных зерен сварили черный напиток. С тех пор кофе, приготовленный по случайно «открытому» рецепту, помогал не засыпать им во время ночных молитв .

Растения рода кофе весьма разнообразны: среди них есть и листопадные, и вечнозеленые, и высокорослые деревья, и кустарники. Всех их объединяет общий признак – присутствие кофеина в семенах и листьях.

Для приготовления напитка годится только два вида кофейных зерен – арабика (плод кофе аравийского) и робуста (плод кофе конголезского), однако иногда используют и либерику (плод кофе либерийского).

Среди домашних растений чаще других можно встретить кофе аравийский. Молодые растения (обычно годовалые сеянцы) продают в цветочных магазинах и садовых центрах по нескольку штук в одном горшке. В ботаническом саду можно купить и подрощенные растения, посаженные по всем правилам.

«Хороший кофе черен, как дьявол, горяч, как адский огонь, сладок, как поцелуй любимой девушки», – считают арабы, первыми распробовавшие этот напиток более 1 000 лет назад. На родине культурного кофе, в Йемене, традиционно готовят напиток с природными ароматизаторами: корицей, мускатным орехом, розовой водой, гвоздикой и даже с чесноком и перцем. Необыкновенно популярен и кофе с имбирем, который заедают финиками. Иногда ароматный напиток становится настоящим культурным феноменом. Например, до сих пор распространен такой обычай: семья, в которой появился новорожденный, готовит для родственников и знакомых угощение, и непременный атрибут праздничного застолья – кофе с кардамоном. Вот уж поистине кофе – «дочь Йемена». Кстати, сорт «мокко» получил свое название благодаря йеменскому городу Моха. А еще в Йемене варят традиционный бодрящий напиток из оболочки кофейных зерен – гышр .

Не важно, на самом деле, откуда в вашем доме появится кофейное дерево. Важно лишь то, как вы будете ухаживать за ним. Однажды и вам удастся собрать урожай с кофейного дерева. Правда сначала придется потрудиться. Совсем немного.

Лучше если место для вашего личного кофе вы выберете светлое, солнечное. С хорошим движением воздуха, но без сквозняков. Больше других ему подойдут западные и восточные окна. Будет кофе жить и на северной стороне, но вот цвести и плодоносить там вряд ли станет. Отлично чувствует себя кофейное дерево при температуре воздуха в 25-30°С. Зимние температуры не должны опускаться ниже 12-15°С.

Полив

придется обеспечить обильный, особенно с весны до осени. Зимой – умеренный. Кофейное дерево само скажет вам, когда его пора полить. Огромные листья при нехватке влаги сразу повисают, растение принимает жалкий вид – так и хочется бежать и спасать его с лейками, ведрами.

Совет: дважды в месяц к воде для полива добавляйте немного лимонной кислоты (щепотку кристаллов кислоты на литр воды), это нравится кофейному дереву и помогает сохранять листву.

Процесс созревания кофе длится 8-9 месяцев. В природе на кофейном дереве можно одновременно увидеть и цветы, и зеленые ягоды, и ягоды спелые. В зависимости от того, какой кофейный напиток хотят получить в итоге, ягоды снимают с дерева и зелеными, и красными, и даже сухими. Плоды снимают с дерева исключительно вручную. Чтобы извлечь зерно, необходимо; удалить кожуру плода и мякоть, а также внутреннюю оболочку, напоминающую пергамент. Существует два метода обработки плодов – сухой и мокрый. Сухим методом получают 65 % кофе. Это наиболее древний способ, еще арабы в Древнем Йемене позволяли солнцу засушить плоды на дереве, а затем стряхивали их на подстилку. Кофе мокко и джимма, наиболее ценимые сорта, и сейчас оставляют сохнуть на деревьях.

Никогда кофейное дерево не обижается на опрыскивание, особенно такие процедуры нравятся ему в зимний период, когда в квартирах сухо и душно. От частого опрыскивания на листовых пластинах быстрее накапливается пыль, поэтому один раз в неделю всю крону растения осторожно промывают под душем. Гигиена растения - залог успеха будущего урожая.

Подкормки

При домашнем содержании кофейного дерева на протяжении всей жизни растения периодично вносят в почву питательные элементы. Основной элемент, в котором нуждается культура, - азот. Лучший его источник - навоз, его можно считать универсальной подкормкой для кофейного дерева. Если вас пугает само это слово, мой совет – купите в цветочном готовое удобрение на основе конского навоза (Буцефал, Каурый и т.п.), от него нет запаха, оно удобно в применении. У кофейного дерева нет резко выраженного периода покоя, поэтому, чтобы растение круглый год росло, цвело и плодоносило, его нужно постоянно подкармливать через 10 дней, скажем, 1-го, 10-го и 20-го числа каждого месяца.

Так как кофейное дерево растет довольно быстро – прирост в год может достигать и 20 см – то очень скоро встанет вопрос о пересадке.

Пересадка

Брать сразу большую посуду не советую – велик риск закисания влажной почвы. В большом горшке и залить легче, и засушить. Лучше пересадить дважды, чем загубить единожды. Из готовых грунтов для кофейного дерева можно посоветовать грунт «А залия» (он имеет походящий уровень кислотности почвы). Если возьметесь самостоятельно смешивать субстрат для своей арабики, возьмите одну часть дерновой земли, две части листовой и одну часть песка, к полученной смеси добавьте для кислотности немного торфа. При пересадке обязательно вспомните о дренаже. Кофейному дереву он необходим – корни не должны задыхаться.

Перед тем как превратиться в напиток, кофейные зерна должны пройти одну очень важную стадию – обжаривание. Только после этого они приобретают великолепные вкусовые и ароматические свойства. Во время обжаривания под влиянием высокой температуры в кофейных зернах происходят сложные химические процессы, секреты которых до конца еще не раскрыты. Некоторые химические вещества разрушаются, на смену им появляются новые. Коричневыми зерна становятся в результате карамелизации сахара, но чрезмерная обжарка ведет к карбонизации, обугливанию. В процессе обжаривания объем кофейного зерна увеличивается почти на 50 %, а масса его (преимущественно за счет потери влаги) становится примерно на 18 % меньше. Зеленые кофейные зерна могут храниться годами, при этом они медленно и лишь в незначительной степени теряют свой вкус и качество. Обжаренные кофейные зерна уже по прошествии недели утрачивают свои вкусовые и ароматические качества. Вкус и аромат молотого кофе начинает ухудшаться сразу после помола.

Самой распространенной проблемой кофейного дерева в квартире можно считать некроз листьев. Наиболее частыми причинами явления могут стать нарушение режима полива, нарушение режима питания, резкое снижение температуры воздуха, полив холодной водой, низкая кислотность почвы. Поврежденные листья уже не восстановить, но в ваших силах не допустить новых потерь.

При соблюдении всех условий содержания кофейное дерево почти не повреждается вредителями.

Как и обжаривание, размалывание кофе – важный этап для выявления аромата масел, содержащихся в зернах. Заваривать кофе лучше сразу после размалывания. Для разных способов заваривания необходим кофе, размолотый до различной степени. Грубый помол (coarse grind): грубый или крупный помол, с частицами размером до 0,8 мм хорошо подходит для заваривания в поршневой кофеварке или в любом сосуде-кофейнике. Время экстракции кофе грубого помола – 6-8 минут. Средний помол (medium grind): это очень удобный вид помола, т.к. его можно использовать для многих способов заваривания. Время экстракции кофе среднего помола – 4-6 минут. Тонкий помол (fine grind): используется для приготовления напитка в кофеварках с фильтрами. Время его экстракции – 1-4 минуты. Тонкий эспрессо помол (fine espresso grind): он необходим для кофеварок эспрессо, в которых струя горячей воды пропускается через молотые зерна. Порошкообразный, сверхтонкий помол (pulverized): этот вид помола похож на муку и используется исключительно для варки настоящего турецкого кофе с помощью ибрика (турки, джезвы).

Размножение

Вопрос размножения кофе в домашних условиях для меня до сих пор остается открытым. Самый, пожалуй, известный специалист по кофейным деревьям Ян Салгус в своей работе, посвященной кофе, пишет о том, что размножать кофе в неволе можно двумя способами – семенным и вегетативным (черенкованием).

Семена кофе при хранении быстро теряют всхожесть; продающиеся в магазине зелёные зерна кофе также не дадут всходов. Для размножения лучше взять полностью созревшие плоды с двумя семенами, из которых можно гарантированно вырастить молодые растения, если посеять их сразу после созревания.

Для черенкования берут веточку из средней части кроны плодоносящего растения. Черенок выбирают с двумя парами листьев. Лучше резать черенки с веток предыдущего прироста, так как именно на них закладываются почки, а это способствует быстрейшему вступлению в фазу плодоношения будущих саженцев. Срезают черенок, отступив от нижней пары листьев на 2,5–3 см. Для лучшего корнеобразования на нижней части черенка швейной иглой делают продольные царапины. Перед посадкой черенки выдерживают в растворе гетероауксина в течение 3-5 ч (1/4 таблетки на 1,5 л воды). Стимулятор поможет их лучшему укоренению. Опускать черенок в раствор препарата полностью не следует, это может дать отрицательную реакцию. Погружают только нижний конец черенка (0,5-1 см). При черенковании хорошо применять стимуляцию индолилмасляной кислотой: 25 мг препарата растворяют в 0,5 л теплой воды. При такой концентрации раствора черенки держат в стимуляторе 16 часов и приступают к посадке.

Сажать черенки лучше всего в смесь перлита с торфом (1:1). Приготовленным водным раствором марганцовокислого калия (бледно-розовый цвет) хорошо проливают смесь. Так дезинфицируют торф, входящий в состав смеси, а заодно стимулируют лучшую приживаемость черенков.

При посадке соблюдают определенные правила, если сажают рядом несколько черенков, то листья не должны закрывать друг друга.

Сажают черенки в строго вертикальном положении на глубину 2–2,5 см. Приготовленный черенок берут двумя пальцами и аккуратно вводят в субстрат так, чтобы черешки двух нижних листьев были утоплены в грунт. Подмечено, что на месте, где листья у кофейного дерева соединяются с несущей веткой, очень часто образуются корни. Поэтому при такой посадке черенков они укореняются почти на 100 %.

Обязательные условия укоренения черенков – наличие теплички, высокая влажность воздуха и тепло. Чем выше температура субстрата, тем быстрее укореняются черенки.

В каждой стране есть особые секреты приготовления кофе. В Южной Индии любят пить кофе с большим количеством молока и сахара. Это помогает смягчить очень острую и пряную пищу. Суданцы добавляют в кофе гвоздику и другие пряностями и подают его черным, в кувшине. В Турции кофейная гуща, оставшаяся в пустой чашке, используется для гадания. Для приготовления турецкого кофе в специальный сосуд "ибрик" помешают очищенную кофейную гущу, сахар, воду и доводят до кипения. В результате получается очень крепкий и густой кофе. В арабском мире предпочитают небольшую чашечку сладкого кофе. Голландцы предпочитают крепкий кофе с сахаром; к нему подают кувшин со сливками и стакан воды.

Какой кофе сварите вы, собрав урожай со своего личного кофейного дерева?