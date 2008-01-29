Если звёзды зажигаются, значит, это кому-нибудь нужно…

Вообще-то этому необычному растению особенно повезло с именами и преданиями. В Центральной Америке – на его родине, где кустарник вырастает до трех метров в высоту, аборигены называли его сuetlaxochitle и он был любимым растением вождя Монтесумы. Местные жители лечили его млечным соком лихорадки, делали из листьев красители для лица и тканей и складывали о его происхождении легенды. По преданию ацтеков, несчастная любовь разбила сердце их богини. И из упавшей на землю капли крови вырос куст, у которого в середине декабря вдруг, как звезды, распускаются пурпурные листья на вершине. Это именно листья, а не цветы, потому что цветы у пуансеттии довольно мелкие и невзрачные, а пламенеют так называемые прицветники – видоизмененные прицветные листья.

С приходом на континент европейцев растение стало символом другой веры. Уже в XVII веке францисканские монахи, обосновавшиеся на территории современной Мексики, стали украшать пурпурными листьями пуансеттии храмы под Рождество, и вскоре эта традиция распространилась по всей стране.

Набожные испанские колонисты сложили свою рождественскую историю о происхождении пуансеттии. Одной бедной девочке и ее кузену нечего было принести в храм для украшения алтаря. Тогда дети решили нарвать хотя бы ветви придорожного кустарника. Это был скромный невзрачный букет, но когда девочка с любовью положила его у ног младенца Христа, он неожиданно расцвел. С тех пор растение стали называть "Цветы святой ночи".

А в Европе с этим кустарником из большого семейства молочаев (триста сортов, пять тысяч видов) познакомились несколько позднее. Рассказывают, что однажды зимой Карл Людвиг Виленов, директор Берлинского ботанического сада, увидел, как из трещины оранжереи выглядывает ярко-красные листья растения, привезенного ему в 1800 году коллекционером из путешествия по Центральной Америке. Он был так потрясен их неожиданной красотой, что назвал кустарник Euphorbia pulcherrima – эуфорбия красивейшая, или самая красивая из молочаев. Под этим именем оно и сейчас присутствует во всех ботанических справочниках.

Однако более распространенным стало англосаксонское название: Poinsettia – пуансеттия. Оно дано в честь собирателя растений, американского сенатора и первого посла в Мексике Джоела Роберто Пойнсетта. Тот не ограничивался дипломатической миссией в этой стране, интересовался и ее флорой. Особенно любопытные экземпляры он отправлял на свои плантации в Южной Каролине. Это случилось и с растением, названным позднее его именем. Кусты, расцветающие зимой, он разводил затем в своей оранжерее и рассылал другим коллекционерам.

И всё-таки официальное ботаническое название этого растения – Молочай прекраснейший ( Euphorbia pulcherrima ). А из-за зимнего периода цветения его часто называют “рождественская звезда”. Но цветоводы героиню моего рассказа чаще всего называют пуансеттией. В популярной литературе обычно пишут, что это название происходит от французского слова pointe – кончик: по расположению соцветий на стеблях.

Чем же так привлек человека этот кустарник из Мексики? Почему, начиная с 1834 года, множество людей с удовольствием растят его дома? Ведь у себя на родине он создает целые заросли из тонких почти безлистных стволиков до 3 метров высотой. Цветки у пуансеттий абсолютно невзрачные, мелкие.

Все дело в том, что на время цветения, а начинается оно в декабре и длится около трех месяцев, это растение украшается многочисленными яркими присоцветными листьями. У исходных природных видов они ярко-красного цвета, но люди создали множество садовых форм с другими окрасками. Кроме бесчисленных оттенков красного встречаются и розовые, и белые, и оранжевые.

Благодаря им, взрослая пуансеттия во время цветения выглядит как роскошный букет из огромных ярких цветков, неувядающих всю зиму.

Пуансеттия не представляет особых трудностей для выращивания в квартире. Но для достижения успеха необходимо знать и выполнять ряд правил.

Приобретать пуансеттии лучше всего в конце осени, обращая внимание на их готовность к цветению, т. е. наличие хотя бы небольших окрашенных присоцветных листьев. Такое растение достаточно разместить на светлом умеренно теплом (18-20°C) окне и оно будет радовать вас своим цветением до середины марта.

После неизбежного осыпания окрашенных листьев пуансеттию необходимо начать готовить к цветению следующего года.

Первое, что нужно сделать обязательно, – обрезать все ветви. Обрезать надо глубоко, оставляя “пеньки” с 3-5 узлами (они видны по следам опавших листьев). Слабые побеги удаляются полностью. Обрезанные растения можно разместить в прохладном несветлом месте и почти полностью прекратить полив. В таком состоянии они проходят период физиологического отдыха.

Примерно через месяц из оставленных на побегах узлов начинается рост новых ветвей. Пуансеттию необходимо перенести на то место, где она проведет все лето. Основное требование – яркое освещение и хорошее проветривание. В это же время при необходимости растения пересаживают. Посуда используется небольшая, чтобы не допустить излишне быстрого роста. Обязательно наличие отверстия в дне и хорошего дренажа. Для посадки используют смесь из 2 частей плодородной (лучше компостной) земли, 1 части торфа и 1 – крупного речного песка. При пересадке избегать заглубления корневой шейки.

Растут пуансеттии быстро, особенно если раз в две недели получают подкормку раствором полного минерального удобрения и коровяка. Поливать их следует обильно, но после высыхания земляного кома. Не повредит и опрыскивание кроны теплой кипяченой водой.

Молодые ветви, достигшие длины 20-25 см, желательно прищипнуть. Это вызовет их дополнительное ветвление и более пышное последующее цветение.

В конце сентября пуансеттии размещают в том месте, которое обеспечит темноту во второй половине дня. Дело в том, что для закладки цветочных почек этим растений необходим короткий световой день (менее 10 часов). В комнате, где весь вечер включено искусственное освещение, пуансеттия никогда не зацветет. То же происходит и на окне, неподалеку от которого находится фонарь уличного освещения.

Самый надежный способ сократить световой день – на 16 часов в сутки помещать растение в непрозрачный мешок. К сожалению, этот способ насколько надежен, настолько же неудобен и хлопотен.

После появления молодых окрашенных присоцветных листьев пуансеттию переносят на хорошо освещенное место и… опять начинается долгий праздник ее цветения.

А за ним приходит весна и все повторяется...

