Огород на балконе: секреты урожая в городской квартире

Развернуть балконный огородик и наслаждаться зеленью и ароматом растений прямо в городской квартире! Советы для начинающих - как сделать своими руками огород на балконе.

Сейчас самое время заняться подготовкой рассады и условий для балконных жителей.

Какие культуры можно выращивать на балконе?

На балконе отлично растут хрустящие огурчики, сладкие помидорки, перцы и зелень. Главное – правильно подобрать сорта и ухаживать за ними.

При выборе культуры важно учесть размер растений и величину их плодов. Нужно выбирать невысокие растения, и скороспелые сорта. Идеальная высота для балконного растения – 20-30 см. Лучше всего купить специальные балконные сорта – они выведены селекционерами специально с учетом условий выращивания на балконе.

Огурцы

Выбираем партенокарпические, самоопыляемые сорта, с ранним сроком созревания. Например, Берендей F1, Мурашка F1, Елизавета F1, Балконный F1, Буян F1, Городской огурчик F1, Балаган F1, Колибри F1, и другие балконные гибриды.

Огурец – это, по сути, лиана, поэтому учтите, что им потребуется опора или подвязка, которая позволит им плестись, цепляясь усиками.

Помидоры

Для балконного выращивания рекомендуются низкорослые и мелкоплодные сорта. Например, Минибел, Микрон-НК (желтые и красные), Пиноккио, Бонсай, Штамбовый засолочный, Жемчужинка.

Перец болгарский

Выбираем скороспелые и мелкоплодные сорта: Кузя, Апельсин, Лисичка.

Ароматная зелень

Мята, розмарин, чабер. Ароматные травы долго и плохо прорастают из семян, за счет большого количества содержащихся в семенах эфирных масел. Простой и надежный вариант – приобрести в цветочном магазине уже готовое выращенное растение в горшочке, и продолжать выращивать его на балконе.

Петрушка, укроп. Нужно выбирать скороспелые сорт, такие как петрушка «Наталка», укроп «Елочки-сосеночки»

Выбор и подготовка почвогрунта

Грунт должен быть рыхлым, с добавлением торфа. Если грунт плотный и тяжелый, то полезно добавить немного разрыхлителей – вермикулит или перлит, чтобы улучшить воздупроницаемость, и облегчить грунт.

Предварительно грунт нужно продезинфицировать удобным способом, с помощью раствора аптечной перекиси водорода (3-4 ст.ложки на 1 л воды), либо раствором марганцовки, либо препаратом «Здоровая земля» для профилактики корневых гнилей.

Если вы не уверены в качестве земли, то перед посадкой можно добавить в нее немного препарата Гром или Гром-2, и тщательно перемешать. Это универсальное средство от разнообразных почвообитателей: мошек, личинок и прочих вредителей.

Крайне нежелательно использовать для выращивания рассады прошлогодний грунт, который уже использовался, например, для выращивания растений в кашпо на лоджии. Старый грунт содержит в себе и остатки старых растений, из-за которых может появиться плесень, и споры патогенных грибов, которые вызывают черную ножку, и даже микроскопические яйца паутинных клещей, если прошлогоднее растение поражалось им.

Добавление гидрогеля в грунт. Если ваш балкон выходит на южную или юго-восточную сторону, то для защиты от пересыхания рекомендуется использовать гидрогель, влагоудерживающую добавку. Он позволит защитить растения от иссушающей жары, и от повреждения корней при пересыхании почвы. Гидрогель – это бесцветный порошок или кристаллы, которые замачиваются в воде по инструкции, и адсорбируют в себя влагу. Далее разбухшие кристаллики вносятся в грунт для растений. Даже в случае пересыхания почвы у растения будет резервный источник влаги – кристаллики гидрогеля, которые помогут выжить.

Выбор ёмкости

Объем емкости должен быть не менее 7-10 литров, чтобы избежать пересыхания грунта. В емкости нужно просверлить дренажные отверстия для отвода лишней влаги.

В качестве емкости можно использовать:

Пластиковые ведра, пищевые или строительные.

Цветочные горшки и вазоны нужного объема.

Прямоугольные ящики для рассады.

Уход

Балконный огород потребует постоянного полива, в жаркие дни – дважды в день. Поливать нужно отстоянной водой комнатной температуры.

В жаркие дни растениям нужно притенение. Для этого можно использовать бумажные жалюзи, или густой тюль. Горшки можно обернуть фольгой во избежание перегрева почвы.

Удобрение. Время от времени, примерно раз в две недели, полезно добавлять в воду для полива органические удобрения в жидком виде, и минеральные удобрения в пониженной концентрации. Органические и минеральные подкормки нужно проводить в разное время, чередовать: например, 1 неделя – органическая подкормка, 2 неделя – минеральная подкормка. Зеленные культуры обычно не требуют подкормки. Подкормка нужна только помидорам, огурцам, баклажанам.

Если вы знаете, какие сорта подходят для балконного выращивания, и соблюдаете правила посадки и ухода за растениями, то можно легко создать плодоносящую мини-теплицу на своей лоджии. Желаем вам успехов и богатого урожая на вашем балконе!

Фотографии - pixabay.com, пользователей форумов U-mama.ru.