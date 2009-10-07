Пожалуй, ни одно растение не окутано таким шлейфом сказок, легенд, преданий и суеверий, как плющ. Горшки с разноцветными плющами раскупаются в магазинах в первую очередь. И в этом нет ничего удивительного: плющ неприхотлив и подходит для любых комнатных условий. Маленькое изящное растение можно поставить на подоконник. Подросшее, с длинными побегами, – подвесить в кашпо и выращивать как ампельное или же заставить его взбираться наверх. Поднявшись высоко, плющ может обвить все окно или весь потолок. Очень просто превратить его и в оригинальные живые скульптуры или в изящные плакучие деревца, а из медленнорастущих видов сделать нечто похожее на бонсай.

Древние греки считали плющ священным растением. Ведь он спас от смерти самого бога Диониса. Вот как это было. Грозный Зевс полюбил юную царевну Семелу и пообещал исполнить любое ее желание. Тогда богиня Гера, ненавидящая Семелу и желавшая ее смерти, подговорила ее попросить Зевса явиться к ней во всем своем величии бога-громовержца. Царь богов не мог не исполнить пожелания Семелы, ведь он дал слово. И громовержец явился. Молния блестела в его руках, гремел гром. Вспыхнуло все вокруг, запылал царский дворец, пошатнулась земля. Охваченная ужасом, упала Семела на пол, ее охватило пламя. Поняла она коварство Геры, но было уже поздно. Умирающая царевна родила сына Диониса. В лавине огня ребенок казался обреченным. Но разве мог погибнуть сын Зевса? Из земли со всех сторон стал расти густой плющ. Он покрыл дитя своей зеленью и спас от смерти. Когда Дионис вырос, стал прекрасным и могучим богом вина, богом силы, радости и плодородия. Вечнозеленый плющ вместе с виноградной лозой стал символом его власти.

Плющ – вечнозеленая лиана из семейства аралиевых. В природе распространен в сухих и влажных субтропиках Европы, Америки, Северной Африки и Азии. В роде насчитывается 15 видов. Наиболее известен плющ обыкновенный (Hedera helix). Существуют бесчисленные разновидности и сорта этого плюща для выращивания в комнате, различающиеся величиной, формой и окраской листьев. Наиболее оригинальна форма кристата (Hedera cristata) с крупными, округлыми, гофрированными листьями, пестрыми или даже совсем белыми по окраске.

Особенности ухода

Растет плющ обыкновенный быстро. На его стеблях есть воздушные корни-присоски, с помощью которых растение легко взбирается вверх.

Плющ – растение выносливое, выдерживающее и жару и сквозняки, хотя окна, выходящие на север, и прохладные комнаты для него наиболее благоприятны, особенно чисто-зеленым сортам. Пестролистные растения требуют больше света, но не переносят яркого солнца. В темных местах и на солнце пестролистность их может исчезнуть.

Согласно легенде о Тристане и Изольде, на могиле влюбленных выросли и переплелись виноградная лоза и плющ — как символ вечной любви. Считалось также, что веточка плюща, приколотая на грудь девушки, сохраняла ее красоту.

Плющ неприхотлив к грунту. Его можно сажать в любую земельную смесь: и богатую гумусом, и бедную. Чаще всего субстрат составляют из равных частей промытого песка, дерновой земли и перегноя. Но можно посадить его и в любую другую смесь, в ту, что есть у вас под рукой, плющ не погибнет и даже будет неплохо расти.

В комнате плющ не цветет, в природных условиях цветет в том случае, если растения, взобравшись на вершину дерева, попадают из тени на свет. Цветки, собранные в полушаровидные зонтики, появляются в сентябре – октябре, а зимой можно увидеть на побегах сине-черные ядовитые ягоды. Созревают они следующей весной.

В позднем христианстве плющ – символ преданности.

Летом растение поливают обильно, но слишком сильный полив может привести к пожелтению листьев. Зимой воды требуется для полива меньше, но доводить земляной ком до сухости не стоит.

Время от времени концы стеблей плюща прищипывают, чтобы отрастали боковые побеги. Отрезанные верхушки используют как черенки. Обязательно удаляют зеленые побеги, появляющиеся иногда на растениях с пестрыми листьями.

Посадка и размножение плюща

В стиле бонсай

Для изящной, миниатюрной композиции подходит узколистная форма плюща. Растение сажают в невысокую посуду малого объема, лучше нейтрального тона и прямоугольной формы. Почву подбирают каменистую: в равных частях дерновая почва, перегной, песок и кирпичная крошка. В качестве скалы используют камень с удобными ложбинками, способными удерживать корни плюща и почву, достаточную для его питания. Один из главных побегов плюща по мере роста наклоняют над скалой, и он вскоре приобретает естественно поникший вид. Чтобы плющ кустился, другие побеги часто прищипывают.

Композицию держат на солнечном окне, под палящими лучами. В таких экстремальных условиях плющ замедляет свой рост.

Пересаживают плющ весной: молодые растения – ежегодно, взрослые – через год в горшки большего диаметра.

Из недостатков плюща отмечается лишь возможное подсыхание листьев. Происходит это зимой из-за низкой влажности воздуха, когда работают батареи центрального отопления. Но регулярное опрыскивание листьев позволяет избежать такой неприятности.

Листья на плюще держатся, как правило, долго, но если старые стебли вдруг начинают оголяться, не беда. Стоит прижать их проволокой к земле и присыпать землей или придавить мхом, и без особого труда они приживутся. Слишком разросшиеся оголенные стебли лучше все же срезать и разделить на черенки; "пенек", оставшийся в горшке, через месяц-другой даст новые побеги.

Плющ относится к 14 известным видам деревьев и кустарников, которые не горят.

Черенки, поставленные в воду, дают корни в любое время года. Их можно посадить сразу в горшки с рыхлой землей. Приживаются они быстро. Для большего декоративного эффекта в каждый горшок помещают по 3–5 черенков длиной 8–20 сантиметров.

Наиболее часто встречающиеся вредители на плюще: клещик и щитовка. Чтобы растения не заболели, их регулярно обмывают под душем и периодически, хотя бы раз в два-три месяца, обрабатывают от красного клещика фитовермом. Бороться со щитовкой гораздо труднее, требуются системные инсектициды, такие, как актелик. Поэтому при покупке необходимо внимательно осматривать на растениях все листья, чтобы не пропустить вредителя.

Деревце из плюща

Чтобы получить такое деревце, два – три побега любого плюща прививают на фатсию японскую (комнатную аралию) или фатсхедеру.

Фатсия японская (Fatsia gapenica) – комнатное растение с ярко-зелеными блестящими листьями для прохладных (6-16°С) и светлых помещений.

Фатсхедера (Fatshedera) – неприхотливый быстрорастущий гибрид фатсии и плюща с блестящими зелеными или пестро-белесыми листьями, более мелкими, чем у фатсии. Хорошо растет даже в не слишком светлом месте.