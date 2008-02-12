Кря-кря… Дряква, или лирика о цикламене персидском!

Вершина Какаваберда круглый год покрыта тучами. Зубчатые стены замка теряются в белых облачных глыбах, среди которых чернеют лишь одни высокие башни. Издали кажется, будто на их вершинах разгуливает стража, будто крепко закрыты железные ворота замка и будто кто-то вот-вот окликнет человека, поднимающегося по обрыву.

Но когда ветер рассеивает тучи и лохмотья облаков расплываются в воздухе, тогда вырисовываются наклонившаяся вершина башни и заросшие травой стены, наполовину ушедшие в землю. Нет никаких железных ворот, нет никакой стражи.

В развалинах Какаваберда царит тишина. Только река Басут бушует в ущелье, шлифуя синий кварц своего узкого русла, и кажется, будто под её белой пеной воют тысячи волкодавов, грызущих свои железные цепи.

Коршун и гриф свили себе гнезда на стенах. Едва заслышав звуки шагов, они с криком и шумом вылетают из своих гнезд и начинают кружиться над верхушкой замка. За ними подымается горный орел. Его клюв – кривая сабля, когти – остроконечные пики, а перья – точно стальной панцирь.

Единственный цветок Какаваберда – альпийская фиалка, цветок пурпурного цвета, со стеблем красным, как ножки куропатки. Альпийская фиалка цветет под развалинами, возле камней. Когда тучи опускаются на мрачные стены замка, фиалка сгибает стебель и склоняет голову на нагретый солнцем камень. Пёстрому жучку, купающемуся в цветочной пыли, фиалка кажется качелями, а мир – багряным цветком.

Ну да это всё лирика… а у нас за окнами зима, холод и стужа… а на окнах…

немногие комнатные растения цветут в это время. И, пожалуй, к одному из самых популярных можно отнести цикламен, или дрякву.

Среди любителей цветов мало найдется таких, кто ни разу не покупал или не получал в подарок горшок с цикламеном. И в большинстве случаев это цикламен персидский (Cyclamen perskum), а точнее, какой-либо из его многочисленных сортов. Да и трудно удержаться, чтобы не купить роскошное растение - с красивой, испещрённой мраморным узором листвой и пышным букетом ярких оригинальных цветков!

Но, к сожалению, как бы ни был хорош и здоров выбранный в магазине экземпляр, в большинстве случаев он довольно быстро погибает, иногда даже не успев отцвести. Редко у кого цикламен доживает до осени, и уж совсем единицы могут похвастать повторным его цветением на следующую зиму.

Несмотря на то, что это растение известно в культуре уже несколько столетий, и у нас в цветочных магазинах его можно было без проблем купить в любые времена, назвать цикламен простым, неприхотливым растением нельзя. Так что нужно знать владельцу этой капризной культуры, чтобы выращивать ее в комнатных условиях?

Прежде всего, важно запомнить, что исходный вид - цикламен персидский, родина которого Восточное Средиземноморье, - многолетнее клубневое растение, имеющее в ежегодном цикле развития период покоя. В продажу цикламены поступают в стадии бутонизации и цветения. Приобретать следует экземпляр с большим количеством бутонов, у которого клубень возвышается над землей, а не погружен в неё полностью. Ни в коем случае не берите растение с поникшими листьями и цветками. Перед выходом на мороз, как следует упакуйте горшок с цикламеном в бумагу, а затем в полиэтиленовый пакет. Если до дома какое-то время его несли по улице, то придя в теплое помещение, упаковку разворачивайте не сразу, а спустя около получаса. Одно из важнейших условий продолжительного полноценного цветения и сохранения самого растения - оптимальный температурный режим и освещенность.

Для цикламена необходимо найти хорошо освещенное место с положительной температурой воздуха не выше 12-14°С .

Чтобы уменьшит температуру, огородите часть подоконника ширмой из пленки или поместите в сухой аквариум. В старых домах с большим пространством между оконными рамами его можно поместить туда, а с наступлением сильных морозов - переставить в комнату. Поливать в это время нужно регулярно, не допуская пересушки или переувлажнения субстрата. Важно следить, чтобы вода не заливала клубень, лучше направлять струю ближе к краю горшка. В противном случае нередко загнивают не только бутоны, но даже клубень, и тогда растение погибает. Надежный способ полива - снизу в поддон, откуда вода впитывается в субстрат. Периодически 1 раз в 2 недели вносят удобрение, удобно пользоваться готовым жидким типа по инструкции.

При создании надлежащих условий цвести цикламен будет до конца февраля. Затем его начинают готовить к периоду покоя. Завядшие цветы и пожелтевшие листья осторожно отрывают у основания, не оставляя «пеньков». Полив постепенно сокращают, но цикламен оставляют на свету. Листья продолжают желтеть, отмирать, и к маю-июню клубни оголяются. Летом горшок с растением можно поставить у северного окна, вынести на балкон или в сад, подыскав там место под тенистым кустом. Поливать в это время следует изредка, так, чтобы ком земли не пересыхал полностью, и корни растения не отмирали.

С началом роста новых листьев цикламен пересаживают в свежий субстрат. Делают это достаточно осторожно, не слишком травмируя основной ком корней. Субстрат должен быть рыхлым и питательным. Его готовят из листовой земли, перегноя, торфа и песка (2:1:1:1). Клубень сажают так, чтобы он был засыпан тонким слоем почвы. На дне скорее широкого, чем глубокого горшка обязательно делают надежный дренаж из битых черепков, осколков кирпича и песка. Поливают в это время очень умеренно, так как листьев еще мало и влаги требуется немного. Растение помещают в светлое место, избегая солнцепека, лучше на восточное окно. После того, как хорошо разовьются листья, цикламен нужно еще раз пересадить в свежий субстрат, но теперь так, чтобы клубень слегка возвышался над землей и поставить в светлое и обязательно прохладное место. Такой прием способствует формированию бутонов и более сильному развитию всего растения.

Размножают цикламен персидский семенным способом , который прекрасно отлажен в цветочных хозяйствах, а в комнатных условиях требует слишком большого внимания. К тому же далеко не всегда удается вырастить из полученных сеянцев полноценные взрослые растения. Поэтому лучше приобрести взрослый экземпляр и обеспечить ему надлежащий уход.



