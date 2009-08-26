Аспидистра, или Железная леди

Там, где вырождаются цветы,

не может жить человек.

Гегель Г.Ф.

Продолжая разговор о неубиваемых растениях, хочу представить вам еще одну милую, но очень «железную леди».

Она может долго обходиться без полива и не вянуть, прекрасно себя чувствует на северном окне и в дальнем углу комнаты. К тому же она холодоустойчива. В то же время, при всем своем закаленном характере это растение очень декоративно.

К истокам: в переводе Aspidistra значит «указатель змей» («aspidis» – змея, «tra» – указатель). Родиной аспидистры считаются горные леса Японии и Южного Китая. Аспидистра – представитель семейства лилейных, как и наш лесной ландыш. Известно около 8 видов, распространенных в Восточной Азии. Из них культивируется только один, Аспидистра высокая (Aspidistra elatior), который был впервые обнаружен в Китае в 1822 году .

Внешний вид аспидистры

Растения с прикорневыми вечнозелёными кожистыми листьями и мелкими цветками, сидящими на коротких цветоножках над поверхностью земли. Под землей прячется сильно разветвленное корневище. Каждый зеленый лист принадлежит отдельному вертикальному побегу. Обычно есть и другие листья. Они мелкие, чешуевидные, без черешка и листовой пластинки. Их функция – защищать развивающийся зеленый лист, помочь ему пробиться сквозь почву. Цветки аспидистры – занимательное зрелище. Если не знать, что это они, ни за что не догадаешься. Буровато-фиолетовая коробочка в виде звездочки образуется в пазухах чешуевидных листьев прямо на корневище растения, близ поверхности почвы.

На родине аспидистру считают не только красивым, но и полезным растением. По колыханию листьев узнают о присутствии ядовитых змей, ползающих в зарослях и задевающих за черешки. Аспидистру, а точнее отвары из всех органов растения: корней, стеблей, листьев, – используют в медицинской практике. Их применяют при судорогах, желудочно-кишечных заболеваниях, диарее, болях в мышцах и камнях в мочевыделительной системе.

Уход

Главной особенностью этого растения надо назвать особую неприхотливость. Она может расти в любых условиях. Не обидится, если вы на время забудете о ней. Может служить прекрасным украшением самых темных мест вашей квартиры. С благодарностью отзывается на уход и заботу.

Несмотря на то, что аспидистра может расти в любых условиях, она должна быть защищена от прямых солнечных лучей. Ее можно размещать даже в глубине комнаты или на северных окнах.

Обратите внимание: аспидистры с пестрыми листьями требуют больше света, при недостатке освещения растение теряет декоративность.

Аспидистра хорошо переносит комнатные температуры. Не имеет большого значения температура в комнате – подходят как теплые, так и прохладные помещения. В осенне-зимний период оптимальна температура в пределах +16°С. Такая температура бывает у самой оконной рамы или балкона, а также на лестничных площадках.

Весной и летом растение поливают обильно, но земляной ком не должен быть переувлажнен. Не надо устраивать в горшке болото! Лучше поливать так, чтобы между поливами верхний слой земли в горшке слегка подсох. Осенью и зимой полив сокращают: после того как верхний слой земли подсохнет, дают растению пару дней отдыха и только затем поливают.

К влажности воздуха аспидистра не требовательна. Но никогда не отказывается от гигиенических процедур. Листья лучше пару раз в неделю обмывать или протирать влажной губкой.

Подкармливают растение только летом, внося еженедельно цветочные удобрения, но в небольшом количестве.

Есть сведения, что пестрые аспидистры кормить не надо, так как от этого они потеряют пеструю окраску листьев.

Из-за особенности строения растения аспидистра плохо переносит пересадку, поэтому ее проводят лишь по мере необходимости – т.е. чем реже, тем лучше. При посадке аспидистре нужна вместительная широкая посуда и питательная земляная смесь с большим содержанием азота.

Размножение

Размножается аспидистра делением корневища. Логично совмещать деление с пересадкой. Лучше всего сделать это ранней весной. Делить корневище надо острым ножом, не оставляя грубых надрезов, после разделения рекомендуется посыпать ранки толченым углем. Оптимальный размер деленок – с тремя и более листьями. Для успеха операции очень важно поддерживать относительно высокую температуру (не ниже +18°С) и соблюдать режим полива. Прохлада и излишняя сырость вызовут загнивание растения.

При делении помните, что чем меньше отделяемая часть, тем она менее жизнеспособна.

Как бы ни было беспроблемно растение, вредители и болезни могут угрожать и ему.

Если на вашей аспидистре появились пятна на листьях – проверьте, не стоит ли она на прямом солнце, такие пятна могут быть ожогами.

Если листья стали желтеть и отваливаться – проверяйте корни, такие признаки могут говорить о заливе или загнивании корневища.

Ее листья чаще теперь можно встретить в букетах, чем в квартирах. А зря. Аспидистра – пожалуй, самое подходящее растение для рассеянных и ленивых хозяев.