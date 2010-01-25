Дерево жизни (кое-что о каланхоэ)

Никогда серьезно не верила в народные средства вроде «сока алоэ» и «капли из каланхоэ», казалось мне это все средневековьем, в наш-то век далеко шагнувшей медицины, синтезирующей лекарства из сложных молекулярных соединений. Не верила до поры до времени. Хоть и рассказывала мама, как мне полуторагодовалой лечили пневмонию народными средствами, потому что на антибиотики у меня страшная аллергия. Не верила, пока не случилось со мной пренеприятнейшей болячки, вылечить которую помог индийский лук (он же птицемлечник хвостатый).

В разгаре зима и сезон простудных заболеваний. Предлагаю взглянуть на наши подоконники не только как на зеленое украшение квартиры, но и как на аптеку.

Сегодня речь о самом, пожалуй, популярном растении среди лечебных – каланхоэ.

Разновидностей каланхоэ, украшающих наши подоконники, – множество. В последние годы все чаще появляются поражающие своей красотой цветущие каланхоэ с яркими цветами самых разных оттенков. Все ли одинаково полезны?

Каланхоэ – род суккулентных растений семейства Толстянковые (Crassulaceae). Известно более 200 видов, произрастающих в тропической и Южной Африке, Южной и Юго-Восточной Азии и в тропиках Южной Америки. Название рода — китайского происхождения. Насчитывается около 200 видов каланхоэ, отличительной особенностью которых являются мясистые сочные листья и стебли.

Декоративные виды

Эти растения красиво цветут либо отличаются привлекательным внешним видом.

Каланхоэ Блоссфельда представляет собой невысокое растение (вырастает до 30 см) с мясистыми округлыми листьями и яркими цветами разной окраски – желтыми, розовыми, красными, фиолетовыми. Хорошо растет в светлом помещении с притенением от прямых солнечных лучей. Переносит сухость воздуха. Поливают умеренно, зимой – скудно. Размножается черенками и семенами.

Маленький секрет: обычно это каланхоэ покупают в магазине уже цветущим и всякий раз сокрушаются, что не цветет оно повторно. Для того, чтобы растение зацвело у вас вновь, нужно устроить ему «темную». Для стимуляции цветения световой день для каланхоэ сокращают до 8 часов, в остальное время накрывая растение светонепроницаемым бумажным пакетом.

Каланхоэ Мангина значительно отличается от предыдущего вида. Это растение очень изящно и красиво: небольшие ланцетные листья до 2,5 см длиной, цветы оранжево-красные, колокольчатые, поникающие на длинных ножках.

Каланхоэ бехарское. Многолетнее травянистое растение. Стебли ветвящиеся, голые, покрытые рубцами в местах прикрепления опавших листьев. Листья сохраняются преимущественно в верхней трети побега, накрест супротивные, 10 см (до 20 см) длиной, 5-10 см шириной, клиновидные или треугольные, крупнозубчатые, волнистые, покрытые сероватым восковым налетом, мясистые. Черешки прикрепляются к пластинке не в основании, а на некотором расстоянии от края, с нижней стороны. Соцветие верхушечное, до 50-60 см высотой, зонтиковидное. Цветки до 7 мм длиной, желтые, четырехчленные. Цветет летом. Родина – о. Мадагаскар.

Каланхоэ войлочное. Растение с серебристо-серым густым опушением листьев, кончики которых окрашены в коричневый цвет.

Каланхоэ трубкоцветный. Узкие, свернутые в трубочку листья с придаточными растеньицами на концах. Вырастая до 90 см, растение перестает радовать глаз. Все живородящие растения имеют небольшие колокольчатые цветки чаще всего красноватого цвета. Для придания растению более декоративного вида следует отрезать ему верхушку (которую можно укоренить) – тогда растение выпустит 3-4 боковых побега и станет более кустистым. Без такой обрезки растение не ветвится. Родина – Африка. Суккулентное растение с голыми сочными стеблями светлого зелено-розоватого цвета, с многочисленными зелеными пятнышками, точками, черточками на стеблях. Листья мутовчатые (по 3 листа в мутовке). Светло-зеленые с буро-зелеными пятнами, сидячие, свернуты по длине в трубку с желобком вдоль центральной жилки. По форме листья узколинейные, шириной 0,3-0,4 см, длиной 10-12 см. На верхушке линейного листа, край которого имеет зубцы, образуется небольшое количество (6-10) молодых растений. Опадая, они легко укореняются в субстрате. Цветет зимой. Цветки розовато-красные.

Каланхое Федченко. Растение с сизыми матовыми листьями и многочисленными стеблями, образующими в нижней части многочисленные воздушные корни.

Основные условия выращивания

Температурный режим. Умеренный, зимой в период покоя требует понижения температуры до 10-12ºС.

Освещение . Как многие суккуленты предпочитает большое количество света и зимой, и летом.

Полив . С весны до осени растения поливают умеренно, однако нельзя допускать пересыхания верхнего слоя почвы. Зимой поливают мало.

Влажность воздуха. Каланхоэ устойчивы к сухости воздуха, но периодическое опрыскивание принимают с удовольствием. Растения с опушенными листьями опрыскивать не надо.

Удобрения . С конца весны до середины лета один раз в месяц подкармливают специальным удобрением для кактусов и других суккулентов.

Пересадка . Ежегодно, весной. Подойдет готовый субстрат для кактусов.

Размножение . Черенками, детками и семенами.

Лечебные виды

Каланхоэ перистое – многолетнее вечнозеленое растение семейства толстянковых. Именно это растение издавна используется в медицине.

Стебель прямостоячий, мясистый, высотой от 60 до 120 см, одревесневающий у основания. Листья короткочерешковые, мясистые, очень сочные, тупозубчатые по краю. Нижние листья простые, эллиптические или яйцевидные, верхние – складчатые, тройные или перистые. Цветки зеленовато-бело-розовые, трубчатые, длиной до 3,5 см, собранные в верхушечную метелку.

Цветет каланхоэ нерегулярно, преимущественно на второй год жизни в зимне-весенний период (с февраля по май).

У каланхоэ перистого детки образуются, если отделенный от растения листик положить на некоторое время на влажный песок. Укореняясь, детки образуют новые растения.

Каланхоэ Дегремона. Кроме каланхоэ перистого в народной медицине, а иногда в научной и экспериментальной, используют каланхоэ Дегремона. Для этого вида характерны вытянутые узкояйцевидные или продолговатоланцетные мясистые листья. В углублениях между зубцами образуются выводковые почки, из которых прямо на материнском растении развиваются многочисленные маленькие растеньица с корнями. Опадая, они укореняются. Поэтому каланхоэ Дегремона еще называют «деревом жизни». Но формирование деток на листьях происходит только при длительном световом дне. В естественных условиях с наступлением коротких дней этот процесс размножения приостанавливается.

Существуют результаты исследований, которые подтверждают, что каланхоэ поглощает вредные излучения бытовой техники. Так что размещать растение можно возле телевизора, компьютера. Так оно не только будет радовать глаз, но и поможет защититься от вредного излучения бытовой техники, которая в большом количестве представлена в каждой квартире. Сок каланхоэ обладает ранозаживляющим, бактерицидным и противовоспалительным действием, и все благодаря содержащимся в нем флавоноидам, витамину С, дубильным веществам, органическим кислотам, различным ферментам, а также микро- и макроэлементам: железу, алюминию, меди, магнию, кремнию, марганцу, кальцию. Сок каланхоэ успешно применяется для лечения трофических язв, экземы, фурункулов, пролежней, кожной сыпи, гнойных процессов, ожогов, эрозий и т.д.

Лечебные свойства каланхоэ долгое время не признавались традиционной медициной, несмотря на его большую эффективность в процессе остановки кровотечения, снятия головной или зубной боли. Только в середине прошлого века сок каланхоэ стал использоваться для наружного применения и официальной медициной.

Как быстро вылечить насморк?

Хорошо помогает протирание носа внутри соком каланхоэ, желательно использовать только свежеприготовленный сок.

Можно вводить в нос по 3-5 капель сока каланхоэ несколько раз в течение дня.

Или взять сок каланхоэ и алое (1:1), хорошенько разболтать и закапывать в нос 3 раза в день.

Сок каланхоэ для лечения насморка можно также смешать с соком лука. Для этого лук натрите на терке и отожмите сок через марлю. Смешайте 1 часть лукового сока и 2 части сока каланхоэ. Полученную смесь закапывайте в нос 3 раза в день.

Для лечения насморка у совсем маленьких детей эффективен отвар каланхоэ. Он обладает более мягким действием, чем сок.

Рецепты с каланхоэ на всякий случай

Сок: срезают растение и держат при температуре 5-10 градусов в темном месте не более 7 дней. После этого все измельчается и перетирается деревянной ложкой до состояния кашицы. Затем выжать сок через стерильную марлю и оставить в посуде, пока не выпадет осадок, на 2 суток. Разводится сок 20% спиртом в соотношении 20:1. Хранить его при температуре 10°С.

Сок каланхоэ применяют только как наружное средство для лечения трофических язв, гнойной инфекции, пролежней, свищей, а также при пересадке кожи. В этих случаях на поверхность раны накладывают 4-5 слоев марли, обильно смоченной соком каланхоэ. Полезна мазь каланхоэ в сочетании с маслом зверобоя. Сок каланхоэ используется при лечении пародонтоза. Аэрозольная ингаляция соком снижает кровоточивость десен, снимает зуд.

Мазь: в чистой чашке смешать 30 мл сока и 50 г чистого ланолина. В кашицу добавить 50 г вазелина и перемешать до получения однородной массы. Использовать при чирьях, трофических язвах.

Спиртовая настойка: 2 ст.л. Измельченного листа залить 200 мл 40% спирта и на 10 дней оставить в теплом помещении настаиваться. Процедить и использовать для компрессов и промывки. При воспалении среднего уха закапывать по 1-2 капли настойки на ночь.

Каланхоэ обладает целебными свойствами. Растение незаменимо для людей, которые по утрам испытывают приступы плохого настроения и никак не могут приняться за работу. Мягкая неназойливая энергетика растения поможет поднять жизненный тонус. Достаточно посидеть около каланхоэ полчаса, и вы почувствуете прилив сил. Поселить растение можно где угодно: и на кухне, и в гостиной, и в детской – энергетика каланхоэ всегда положительна и будет настраивать вас на мирный лад. В спальне растение обеспечит вам сны без кошмаров и очистит воздух от вредных микробов. Ведь недаром его называют домашним доктором.

* При авитаминозе и упадке сил: съедайте ежедневно по чайной ложке «деток» или добавляйте их в салаты.

* При варикозном расширении вен на ногах приготовьте настойку: наполните банку 0,5 л мелко нарезанными листьями каланхоэ и залейте водкой доверху, плотно закройте, настаивайте неделю в темном месте. Натирайте ноги настойкой на ночь, круговыми движениями, двигаясь от ступней вверх. Курс лечения – 2-3 месяца.

* При трофических, посттромбофлебических и посттравматических язвах: сложите марлю или широкий бинт в три-четыре раза, обильно смочите его свежевыжатым соком и наложите на больное место. Меняйте повязку ежедневно.

* При небольших ранениях, фурункулах, трещинах сосков: нанесите на пораженное место 2-3 капли сока.

* При ожогах: измельченные листья приложите к поврежденной коже на два часа.

При блефарите, конъюнктивите, ангине, тонзиллите, стоматите: залейте 2 столовые ложки измельченных листьев стаканом кипятка, кипятите на огне 2-3 минуты, потом дайте отвару остыть и процедите. Промывайте им глаза три раза в день и полощите горло.

* При язве желудка в течение месяца принимать сок растения по 1 ч.л. 3 раза в день.

* При гриппе для профилактики 2-3 раза в день смазывать слизистую носа соком. Таким образом можно избежать эпидемии. Считается, что дома, в которых есть 2-3 вазона с каланхоэ Дегремона, грипп обходит стороной.

* При воспалении ушей капать по 1-2 капли сока в больное ухо 3-4 раза в день.

* При воспалении век на веки капают по 1-2 капли сока 3-4 раза в день.

* При воспалении десен, ротовой полости набирать сок в рот и полоскать.

* При гнойных ранах, чирьях, кожных нарывах, экземе, герпесе, ожогах на пораженные части тела несколько раз в день капать по 2-3 капли сока. Рана быстро заживает и исчезает. Курс лечения — 5-6 дней. При ожогах смешивают сок с белком и мажут пораженные места.

* При эрозии шейки матки (в начальной стадии) 10-15 аппликаций с соком, и эрозия затягивается.

* При мастите смазывать соком 2-3 раза в день вокруг сосков, делать компрессы с ним 3 раза в день на припухлые молочные железы. Спадает температура и все проходит.

* При воспалительных процессах ЖКТ и почек пить по 1 ч.л. Сока 3 раза в день.

* При туберкулезе принимать по 1 ч.л. сока, разведенного с водой 1:2, два раза в день после еды.

* При псориазе измельченные листья каланхоэ привязывать на пораженные болезнью места.

* От бородавок: покрыть бородавку измельченными листьями, завязать и немного подержать этот компресс.

* При умственной и физической усталости пожевать и проглотить свежий лист. Через 15-20 минут организм восстанавливается, возвращается работоспособность.