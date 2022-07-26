«Шишимская горка». Там, где ты по-настоящему дома

Если вы давно не покупали квартиру, вы даже не подозреваете, какие мелочи сейчас продумывают застройщики, и из чего, в конечном итоге, складывается цена за квадратный метр.

Сейчас девелоперы, как они сами говорят, строят не квадратные метры, а среду, в которой человеку предстоит жить. И она начинается задолго до входа в квартиру, скорее — со входа в квартал.

Расскажу о том, что мне по-настоящему понравилось, а где-то даже и удивило, во время экскурсии на «Шишимскую горку», которую строит Брусника.

Начнём с окружения.

Дворы

Дворы зонированы. В детских зонах «Шишимской горки» вы не увидите традиционных ярких пластиковых комплексов.

В 2018 году Брусника провела исследования и выяснила, какие виды активности нужны на детской площадке. И теперь, наряду с традиционными качелями и песочницами, детские зоны укомплектованы абстрактными комплексами из натурального дерева, которые развивают не только фантазию детей, но ещё и сенсорику.

Задумка ещё в том, чтобы дать детям свободу. Не предложить им готовые сценарии игры, а вдохновить на придумывания своих. Сегодня бревно - самолёт, завтра - ракета, послезавтра - пиратский корабль, а через четыре дня - просто бревно.

Для детей постарше устроена спортивная площадка.

Между детскими локациями находится небольшой фонтанчик и место для тех, кто хочет просто отдохнуть, здесь установлены удобные скамейки и лежаки, где можно почитать или выпить кофе, общаясь с соседями.

Мне особенно понравилось, что во внутренних дворах домов на «Шишимской горке» нет автомобилей, там даже не предусмотрены парковочные места, они есть на прилегающей территории и в подземном паркинге.

А это значит, что в холодное время вы не будете вдыхать выхлопы машин, которые хозяева заботливо прогревают перед поездкой.

Если выйти в общие для всех домов пространства, тут вам и фонтанчики, и арт-объекты, и даже отель для насекомых. Здесь могут гулять не только жители «Шишимской горки», но и люди из окрестных дворов, так Брусника стремится развивать добрососедство.

Озеленение и благоустройство

На «Шишимской горке» зелень везде — цветы, кустарники, деревья, хвойные. Это продуманное многоярусное озеленение.

В Бруснике считают, что двор должен быть зелёным весь год, а не только летом. Эту задачу решают многочисленные хвойные растения.

А ещё, чтобы жителям не ждать несколько лет, когда деревья подрастут, в питомниках подбирают только взрослые деревья.

Все растения привозят из польских и немецких питомников. Возникает вопрос — отчего бы не купить их в России? Здесь есть нюанс. У импортных растений компактная корневая система (достигается это постоянной пересадкой) и их можно высаживать на кровле паркингов и крыш.

Вторая причина — питомники России не могут обеспечить нужное количество «зелёных».

Вот в таком виде деревья привозят во дворы Брусники.

Плотность посадки достаточно высокая, под неё отдано 70% площади двора. И это оправдано, так как контакт с природой помогает снять стрессы и напряжение, обеспечивает психологическую разгрузку.

А для того, чтобы это всё «цвело и пахло», на «Шишимской горке» есть садовники, которые ухаживают за растениями — поливают, подстригают, насыпают мульчу.

Если выйти за пределы дворов, цивилизация не заканчивается. Благоустройство пешеходных дорожек сделано вокруг всего комплекса.

И если раньше это был депрессивный район с кучей автомоек, то сейчас всё реально изменилось.

Ритейл

На первых этажах домов со стороны улиц нет жилых помещений, все они отданы под магазины, кафе и садики.

И здесь архитекторы снова потрудились. Ширина тротуаров позволяет выставить столики для посетителей кафе, а цветочные магазины могут организовать у входа фотозоны.

Меня порадовало отсутствие популярного алкомаркета, вокруг которого всегда собираются подростки и маргиналы.

Подъезды

Домофоны расположены за первой входной дверью, куда вы попадаете беспрепятственно. Если вы пришли в гости или забыли ключи, комфортно дожидаетесь открывания дверей в тепле.

Лифты летают быстро. Мне не с чем сравнивать, в моём объекте культурного наследия лифтов нет. Об этом рассказали участники экскурсии, которые сейчас живут на «Шишимской горке», а до этого у них была квартира в эконом-новостройке.

Есть помещения для хранения велосипедов и колясок.

Вокруг тёплая домашняя обстановка — удобные диванчики и картины.

Планировка квартир

Брусника любит проектировать разнообразные планировки - до ста в одном доме. Цель - предложить разные сценарии жизни. На первых этажах Брусника проектирует необычные квартиры с окнами в пол, высоким потолком, двойным светом. Меня лично удивили квартиры с террасой на первых этажах и квартиры с выходом на крышу.

Для нашего менталитета иметь террасу на первом этаже не совсем комфортно, не уединиться. Но здесь окружает такая плотная зелёная стена, что чувствуешь себя вполне защищённым.

Квартиры с выходом на крышу — тут даже добавить нечего, смотрите сами.

Транспорт

Пробки? А в каком районе Екатеринбурга их нет?

Если вы передвигаетесь на общественном транспорте, для которого сейчас выделены полосы, то пешком от «Шишимской горки» до ближайшей остановки 7-8 минут. Если до метро «Ботаническая», то 25 минут, это 2 км. Но зато можно выполнять ежедневный план активности «10 000 шагов», который рекомендуют врачи.

Нюансы, которые не так важны, но добавляют плюсов

— Электрическая подстанция, которая обычно уродует любые дворы, закрыта деревянными ламелями.

— Сбор мусора — раздельный.

— Недалеко расположен ГЛЦ Уктус.

И — важное!

Купить квартиру на «Шишимской горке» можно через сервис Брусника Обмен:

Рассказываю, как это работает.

Специалисты компании Брусника:

— выкупают вашу квартиру в течение недели (вам не надо самим искать покупателей);

— гасят ипотеку, если есть долг;

— при необходимости помогают оформить новую ипотеку на новую квартиру.

При этом семья может ещё 3 месяца проживать в «старой» квартире, чтобы сделать ремонт и спокойно переехать.

Как сказал один из участников нашей экскурсии: «Красота, ландшафт... но если копнуть глубже, то здесь ты чувствуешь себя по-настоящему дома. Это повышает настроение. Ты лучше работаешь и радостнее живёшь».

В Бруснике заметили, что будущие жители часто хотят сами походить по району, посмотреть, как здесь течет жизнь и почувствовать ту самую среду.

Для самостоятельных путешественников Брусника сделала аудиогид по «Шишимской горке». Во время виртуальной прогулки можно зайти на закрытую территорию дома, побывать в подъезде и посмотреть на всё своими глазами. Пока есть только для Appstore.

Благодаря дополненной реальности вы увидите и строящиеся дома. 3D-модель зданий позволит ближе рассмотреть их архитектуру и решения, которые Брусника закладывает в свои уникальные проекты.